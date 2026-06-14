Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Stoccarda, Hertogenbosch, ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del Turno Decisivo di Quali. Sonego si ferma a un passo dal main draw: Basilashvili lo elimina nelle qualificazioni di Halle

14/06/2026 14:33 29 commenti
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

Si ferma al turno decisivo delle qualificazioni la corsa di Lorenzo Sonego all’ATP 500 di Halle. Il tennista piemontese è stato sconfitto da Nikoloz Basilashvili, testa di serie numero 6 del tabellone cadetto, con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 21 minuti.

Dopo il buon esordio contro Jianu, Sonego non è riuscito a completare l’opera sull’erba tedesca. La partita è stata decisa da pochi passaggi a vuoto, ma sufficienti per permettere al georgiano di prendere il controllo nei momenti più importanti.

Nel primo set l’equilibrio è durato fino al 3-3. Sonego era rimasto agganciato bene al match nei primi turni di servizio, ma nel settimo game è arrivato il break di Basilashvili, che ha poi confermato il vantaggio salendo sul 5-3. Lorenzo ha provato a restare in scia tenendo il servizio per il 4-5, ma il georgiano non ha tremato e ha chiuso la prima frazione sul 6-4.
Ancora più complicato l’avvio del secondo set, con Basilashvili subito avanti fino al 4-0. Sonego ha avuto il merito di non uscire mentalmente dalla partita: ha accorciato, ha recuperato uno dei due break e si è riportato fino al 4-5, riaprendo almeno parzialmente il discorso. Nel game decisivo, però, Basilashvili ha mantenuto lucidità e servizio, chiudendo ancora 6-4.

Per Sonego resta il rammarico di una partita in cui non è riuscito a sfruttare fino in fondo i momenti favorevoli, soprattutto dopo la reazione nel secondo set. Basilashvili, invece, conquista il pass per il tabellone principale di Halle, confermandosi avversario sempre insidioso su una superficie rapida come l’erba.

🇩🇪
ATP 250 Stoccarda
Stoccarda, Germania  ·  14 Giugno 2026

16°C
Sole e nubi, asciutto  ·  Picco 23°C
CIELO Sole al mattino, più nuvole nelle ore centrali
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 14 Giugno
09:00
14°
10:00
15°
11:00
17°
12:00
18°
13:00
20°
14:00
22°
15:00
22°
16:00
23°
18:00
22°
20:00
20°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli alla finale su erba
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Finale · Erba
ATP F
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  Finale
🌿  Erba

Center Court – ore 11:30
Daniil Glinka EST / Stefanos Sakellaridis GRE vs Yannick Hanfmann GER / Jan-Lennard Struff GER

ATP Stuttgart
Daniil Glinka / Stefanos Sakellaridis
6
6
9
Yannick Hanfmann / Jan-Lennard Struff
7
3
11
Vincitore: Hanfmann / Struff
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Ben Shelton USA vs Taylor Fritz USA (Non prima 14:00)

ATP Stuttgart
Ben Shelton [1]
6
2
6
Taylor Fritz [2]
4
6
4
Vincitore: Shelton
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🇳🇱
ATP 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda  ·  14 Giugno 2026

13°C
Rovesci al mattino, poi migliora  ·  Picco 18°C
CIELO Variabile, con schiarite dal primo pomeriggio
PIOGGIA Rovesci possibili al mattino
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 14 Giugno
09:00
🌧
13°
10:00
13°
11:00
🌧
14°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
18°
18:00
17°
21:00
14°
⚠  Rovesci possibili al mattino: attenzione all’avvio del programma
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Finale · Erba
ATP F
🌧  Rischio rovesci
⛅  Schiarite
🎾  Finale
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Kamil Majchrzak POL vs Alex de Minaur AUS (Non prima 14:30)

ATP 's-Hertogenbosch
Kamil Majchrzak
6
2
7
Alex de Minaur [2]
3
6
6
Vincitore: Majchrzak
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🇩🇪
ATP 500 Halle
Halle, Germania  ·  14 Giugno 2026

🌧
13°C
Pioggia al mattino, poi nubi  ·  Picco 18°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso, schiarite in serata
PIOGGIA Rovesci e pioggia nelle prime ore
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 14 Giugno
09:00
🌧
13°
10:00
🌧
14°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
16°
14:00
16°
15:00
17°
16:00
18°
20:00
15°
22:00
13°
⚠  Pioggia al mattino e allerta raffiche di vento dalle 10:00 alle 18:00
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP 500 · Qualificazioni
Turno Qualificazioni · Erba
ATP 500 Q
🌧  Pioggia
⚠  Vento
🎾  Qualificazioni
🌿  Erba

Schauinsland-Reisen Court – ore 11:00
Raphael Collignon BEL vs Roberto Bautista Agut ESP

ATP Halle
Raphael Collignon [1]
6
6
Roberto Bautista Agut [5]
2
4
Vincitore: Collignon
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Martin Landaluce ESP vs Tom Gentzsch GER (Non prima 13:00)

ATP Halle
Martin Landaluce [2]
7
6
Tom Gentzsch [8]
5
4
Vincitore: Landaluce
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Court 2 – ore 11:00
Lorenzo Sonego ITA vs Nikoloz Basilashvili GEO

ATP Halle
Lorenzo Sonego [3]
4
4
Nikoloz Basilashvili [6]
6
6
Vincitore: Basilashvili
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Mattia Bellucci ITA vs Alex Bolt AUS (Non prima 13:00)

ATP Halle
Mattia Bellucci [4]
6
7
6
Alex Bolt [7]
7
5
3
Vincitore: Bellucci
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Robert Galloway USA / John Peers AUS vs Daniel Altmaier GER / Joao Fonseca BRA

ATP Halle
Robert Galloway / John Peers
7
6
Daniel Altmaier / Joao Fonseca
5
2
Vincitore: Galloway / Peers
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🇬🇧
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  14 Giugno 2026

13°C
Nuvoloso, asciutto  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvoloso fino al pomeriggio, poi schiarite
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 14 Giugno
08:00
14°
09:00
15°
10:00
16°
11:00
17°
12:00
18°
13:00
18°
14:00
19°
16:00
20°
17:00
21°
20:00
19°
✅  Cielo nuvoloso ma senza pioggia indicata: condizioni favorevoli su erba
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP 500 · Qualificazioni
Turno Qualificazioni · Erba
ATP 500 Q
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🌿  Erba

Court 1 – ore 13:00
Aleksandar Vukic AUS vs Harry Wendelken GBR

ATP London
Aleksandar Vukic
6
1
Harry Wendelken
7
6
Vincitore: Wendelken
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Aleksandar Kovacevic USA vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA

ATP London
Aleksandar Kovacevic [2]
3
4
Giovanni Mpetshi Perricard [8]
6
6
Vincitore: Mpetshi Perricard
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Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Ben Jones GBR / Joshua Paris GBR (Non prima 15:30)

ATP London
Constantin Frantzen / Robin Haase [1]
7
6
Ben Jones / Joshua Paris
6
4
Vincitore: Frantzen / Haase
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Court 5 – ore 13:00
Zachary Svajda USA vs Martin Damm USA

ATP London
Zachary Svajda [1]
3
6
Martin Damm
6
7
Vincitore: Damm
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Rinky Hijikata AUS vs Marcos Giron USA

ATP London
Rinky Hijikata
7
6
6
Marcos Giron [6]
5
7
1
Vincitore: Hijikata
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Rinky Hijikata AUS / Tommy Paul USA vs Andre Goransson SWE / Evan King USA (Non prima 15:30)

ATP London
Rinky Hijikata / Tommy Paul
0
1
Andre Goransson / Evan King [2]
0
1
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TAG:

29 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Andrè (Guest) 14-06-2026 18:02

Scritto da Annie3
@ Detuqueridapresencia (#4638357)
Ed era normale per il furetto De Minaur perdere in finale con un 30enne semisconosciuto, credo 140 del mondo, con una gamba fasciata tipo mummia? Eppure gli episodi imprevedibili, sorprendenti nel tennis ci sono, soprattutto nei tornei minori ma non solo: da una parte, bene che sia così a vivacizzare il panorama e a renderlo meno scontato…e chi si aspettava da un ruvido come
Maijrczhac ( o come si scrive) un pianto così dirotto, accompagnato da quello dall’altrettanto cupo coach, lacrime che sicuramente non sarebbero arrivate dallo scafato De Minaur e che raccontano le fatiche silenziose del meno noto ma non meno coraggioso vincitore? Confesso che mi sono commossa anch’io…

Primo titolo ATP in carriera, a 30 anni… direi che ci sta commuoversi

 29
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tinapica 14-06-2026 17:54

Scritto da MAURO

Scritto da Detuqueridapresencia
@ tinapica (#4638242)
Capisco la scaramanzia ma se Sonego perdesse contro il vecchio cagnass georgiano sarei molto preoccupato e se Bellucci – che ha fatto tremare Fritz – perdesse contro il sia pur ostico erbivoro australiano sarebbe molto deludente
Poi oh la pallina è rotonda ma i nostri per me sono favoriti

Fratello, sul 64 30 X il georgiano direi che sia ora di preoccuparsi.

…a posteriori…temo anch’io

 28
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Dad (Guest) 14-06-2026 17:45

Scritto da Annie3
@ Detuqueridapresencia (#4638357)
Ed era normale per il furetto De Minaur perdere in finale con un 30enne semisconosciuto, credo 140 del mondo, con una gamba fasciata tipo mummia? Eppure gli episodi imprevedibili, sorprendenti nel tennis ci sono, soprattutto nei tornei minori ma non solo: da una parte, bene che sia così a vivacizzare il panorama e a renderlo meno scontato…e chi si aspettava da un ruvido come
Maijrczhac ( o come si scrive) un pianto così dirotto, accompagnato da quello dall’altrettanto cupo coach, lacrime che sicuramente non sarebbero arrivate dallo scafato De Minaur e che raccontano le fatiche silenziose del meno noto ma non meno coraggioso vincitore? Confesso che mi sono commossa anch’io…

Il polacco era 76 in classifica. Non così male

 27
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Fabilandia 14-06-2026 17:38

Bravo Bellucci, è riuscito a ribaltare una partita non facile, nonostante i molti errori alla fine alzando il livello l’ha portata a casa la qualificazione!

 26
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Giambitto 14-06-2026 17:35

Bellucci sull’erba è forte del resto stava eliminando Fritz in 2 set se non gli fosse entrato quell’ace dopo che non gliene entrava più uno da tempo.

 25
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+1: Betafasan
Annie3 14-06-2026 17:32

@ Detuqueridapresencia (#4638357)

Ed era normale per il furetto De Minaur perdere in finale con un 30enne semisconosciuto, credo 140 del mondo, con una gamba fasciata tipo mummia? Eppure gli episodi imprevedibili, sorprendenti nel tennis ci sono, soprattutto nei tornei minori ma non solo: da una parte, bene che sia così a vivacizzare il panorama e a renderlo meno scontato…e chi si aspettava da un ruvido come
Maijrczhac ( o come si scrive) un pianto così dirotto, accompagnato da quello dall’altrettanto cupo coach, lacrime che sicuramente non sarebbero arrivate dallo scafato De Minaur e che raccontano le fatiche silenziose del meno noto ma non meno coraggioso vincitore? Confesso che mi sono commossa anch’io…

 24
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Italo (Guest) 14-06-2026 17:07

La vittoria del polacco Majchrzak, che batte, senza giocare un tennis eccezionale uno dopo l’altro Aliassime, Medvedev e De Minaur dimostra se ancora ce ne fosse bisogno di quanto sia scarsa la top ten in questo momento storico.
Ovviamente mi riferisco alle posizioni dal 4 al poi. E ci metto dentro pure Zverev

 23
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Giambitto 14-06-2026 16:47

Maledetta interruzione il primo set sarebbe stato di Bellucci ,ha spezzato il ritmo.

 22
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Groucho (Guest) 14-06-2026 16:19

Scritto da Detuqueridapresencia
@ tinapica (#4638242)
Capisco la scaramanzia ma se Sonego perdesse contro il vecchio cagnass georgiano sarei molto preoccupato e se Bellucci – che ha fatto tremare Fritz – perdesse contro il sia pur ostico erbivoro australiano sarebbe molto deludente
Poi oh la pallina è rotonda ma i nostri per me sono favoriti

21
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-1: Detuqueridapresencia
Annie3 14-06-2026 16:14

@ Detuqueridapresencia (#4638243)

In effetti alla fine Lorenzo ha perso ma credo che qualche attenuante ce l’abbia…ultimamente Basil aveva dato chiari segnali di risveglio vincendo partite con avversari di qualità…e se ti ricordi come giocava il georgiano faceva davvero paura, a me piaceva tantissimo, tenebroso e spietato, credo vincendo anche qualche titolo 250 o 500…insomma, era uscito dal giro che conta probabilmente per vicissitudini private ma se adesso sta recuperando motivazioni il Nikoloz il tennis ce l’ha per battere Sonego, anzi, mi sono stupita di come tu ti sia stupito per questo esito di partita, che non garantisce certo un torneo smagliante per l’umorale georgiano ma a questi livelli era ragionevolmente pronosticabile

 20
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brunodalla 14-06-2026 16:08

Scritto da Federico
Ma Sonego ancora riesce a campare con il tennis? Non vince una partita da mesi… E dovrà pagare allenatore, fisio, preparatore atletico… Cui si aggiungono i voli e gli alberghi…

sonego fino ad ora, a metà stagione, ha guadagnato 435.000 dollari in premi, direi che ci sta dentro alla grande.

 19
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Detuqueridapresencia 14-06-2026 15:56

Scritto da Silvio74
È vero che Sonego era dato favorito contro il georgiano, ma non mi sembra che Basilashvili sia in una netta fase calante della sua carriera, se ricordiamo che poche settimane fa a Roma ha battuto Shelton e Nakashima ( non due giocatori qualunque, sebbene su terra ) per poi arrendersi a Rublev.

A Parigi ha perso da Boscardin Dias…

 18
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Silvio74 (Guest) 14-06-2026 15:48

È vero che Sonego era dato favorito contro il georgiano, ma non mi sembra che Basilashvili sia in una netta fase calante della sua carriera, se ricordiamo che poche settimane fa a Roma ha battuto Shelton e Nakashima ( non due giocatori qualunque, sebbene su terra ) per poi arrendersi a Rublev.

 17
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Detuqueridapresencia 14-06-2026 15:46

Scritto da Betafasan
@ Detuqueridapresencia (#4638243)
Sei molto preoccupato…

Moltissimo.

Tu no?

Pensi sia normale per Sonego perdere da Basilashvili? Colui che le ha prese da Boscardin Dias? Se pensi sia normale…. forse tu non lo sei

 16
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Giuliano da Viareggio (Guest) 14-06-2026 15:42

Scritto da tinapica

Scritto da Giuliano da Viareggio
Grandi partite oggi nelle finali dei 2 ATP 500 della settimana!
Interessanti per noi anche le 2 partite del turno finale delle quali di Halle…anche se difficili, i nostri possono farcela.

@ Giuliano da Viareggio (#4638206)
Se Sonego si sveglia col piede giusto contro, il pur sempre ostico, Basilascvili ce la può e deve fare.
Discorso diverso per Bellucci: per me parte sfavorito oggi, come avevo già scritto al momento della compilazione del tabellone di qualificazioni.
Guarderò i loro risultati con una certa sufficienza, quasi disinteresse, dovuta alla mia avversione al torneo tedesco, ma d’altra parte devo ammettere che al confronto quest’anno quello inglese è ben poca roba…
Insomma, una settimana che di solito mi appassiona assai quest’anno è per me assolutamente trascurabile.
Ciò non ostante: Forza Azzurri!
P.S.: i due tornei che si concluderanno oggi sono da 250 punti, non da 500.

Ciao Tina, si e’ vero i 2 tornei che si concludono oggi sono ATP250, scusa…
Tornando alle quali di oggi, vedo ora che Sonego ha perso… mentre il bravissimo Bellucci se la sta giocando bene con Bolt, SPERIAMO……

 15
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Federico (Guest) 14-06-2026 15:17

Ma Sonego ancora riesce a campare con il tennis? Non vince una partita da mesi… E dovrà pagare allenatore, fisio, preparatore atletico… Cui si aggiungono i voli e gli alberghi…

 14
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+1: patric25
-1: luca74, brunodalla
Betafasan 14-06-2026 14:37

Sonego sempre piu seppia

 13
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+1: patric25
Betafasan 14-06-2026 14:36

@ Detuqueridapresencia (#4638243)

Sei molto preoccupato…

 12
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Leander Paes (Guest) 14-06-2026 14:30

Sonego battuto, tra poco in campo Bellucci in un match molto difficile, a inizio mese ha perso 6/3-6/0 da Bolt in un challenger inglese su erba, speriamo bene

 11
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Detuqueridapresencia 14-06-2026 14:19

Scritto da Krik Kroc

Scritto da Detuqueridapresencia
@ tinapica (#4638242)
Capisco la scaramanzia ma se Sonego perdesse contro il vecchio cagnass georgiano sarei molto preoccupato e se Bellucci – che ha fatto tremare Fritz – perdesse contro il sia pur ostico erbivoro australiano sarebbe molto deludente
Poi oh la pallina è rotonda ma i nostri per me sono favoriti

Povero Lollo

Criccocrocco è normale che Sonego stia prendendo una stesa da Basilashvili?

Mi dica lei!

Ha preso una stesa da favorito

Molto grave

Non lo sto guardando quindi non ho idea di cosa stia succedendo

 10
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givaldo barbosa (Guest) 14-06-2026 14:14

Off topic, ma neanche troppo, vista la passione per lo sport, coi mondiali di calcio che in fondo un pizzico di fascino ancora lo mantengono.
Visto che la rai da solo un match al giorno, c’è un modo semplice e legale per vedere le altre partite, per chi non ci ha già pensato. Si va sui siti streaming delle tv di stato dei paesi interessati e si guarda la partita. Nel caso di oggi, la Ard, per capirci è la Rai tedesca, trasmette la Germania in diretta. E poi dà pure Costa d’Avorio-Equador, bel match di calcio depensato e immediato. E così, via dicendo con la TVE rete di stato spagnola etc…

 9
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Krik Kroc 14-06-2026 14:09

Scritto da Detuqueridapresencia
@ tinapica (#4638242)
Capisco la scaramanzia ma se Sonego perdesse contro il vecchio cagnass georgiano sarei molto preoccupato e se Bellucci – che ha fatto tremare Fritz – perdesse contro il sia pur ostico erbivoro australiano sarebbe molto deludente
Poi oh la pallina è rotonda ma i nostri per me sono favoriti

Povero Lollo

 8
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-1: Detuqueridapresencia
MAURO (Guest) 14-06-2026 14:01

Scritto da Detuqueridapresencia
@ tinapica (#4638242)
Capisco la scaramanzia ma se Sonego perdesse contro il vecchio cagnass georgiano sarei molto preoccupato e se Bellucci – che ha fatto tremare Fritz – perdesse contro il sia pur ostico erbivoro australiano sarebbe molto deludente
Poi oh la pallina è rotonda ma i nostri per me sono favoriti

Fratello, sul 64 30 X il georgiano direi che sia ora di preoccuparsi.

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-1: Detuqueridapresencia
robdes12 14-06-2026 12:55

Scritto da Grifo999
Halle inizio ore 12,non11

Il che, considerato il meteo avverso, sarà verso le 13. Vedo che stanno preparando ora il campo.

 6
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Grifo999 (Guest) 14-06-2026 11:46

Halle inizio ore 12,non11

 5
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Detuqueridapresencia 14-06-2026 11:14

@ tinapica (#4638242)

Capisco la scaramanzia ma se Sonego perdesse contro il vecchio cagnass georgiano sarei molto preoccupato e se Bellucci – che ha fatto tremare Fritz – perdesse contro il sia pur ostico erbivoro australiano sarebbe molto deludente

Poi oh la pallina è rotonda ma i nostri per me sono favoriti

 4
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-1: Purple Rain
tinapica 14-06-2026 11:08

Scritto da Giuliano da Viareggio
Grandi partite oggi nelle finali dei 2 ATP 500 della settimana!
Interessanti per noi anche le 2 partite del turno finale delle quali di Halle…anche se difficili, i nostri possono farcela.

@ Giuliano da Viareggio (#4638206)
Se Sonego si sveglia col piede giusto contro, il pur sempre ostico, Basilascvili ce la può e deve fare.
Discorso diverso per Bellucci: per me parte sfavorito oggi, come avevo già scritto al momento della compilazione del tabellone di qualificazioni.
Guarderò i loro risultati con una certa sufficienza, quasi disinteresse, dovuta alla mia avversione al torneo tedesco, ma d’altra parte devo ammettere che al confronto quest’anno quello inglese è ben poca roba…
Insomma, una settimana che di solito mi appassiona assai quest’anno è per me assolutamente trascurabile.
Ciò non ostante: Forza Azzurri!
P.S.: i due tornei che si concluderanno oggi sono da 250 punti, non da 500.

 3
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Groucho (Guest) 14-06-2026 10:32

Oggi in molti si accorgeranno della forza del nostro campione

 2
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+1: Purple Rain
-1: Detuqueridapresencia
Giuliano da Viareggio (Guest) 14-06-2026 09:40

Grandi partite oggi nelle finali dei 2 ATP 500 della settimana!
Interessanti per noi anche le 2 partite del turno finale delle quali di Halle…anche se difficili, i nostri possono farcela.

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