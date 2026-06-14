ATP 250 Stoccarda, Hertogenbosch, ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del Turno Decisivo di Quali. Sonego si ferma a un passo dal main draw: Basilashvili lo elimina nelle qualificazioni di Halle

Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Si ferma al
turno decisivo delle qualificazioni la corsa di Lorenzo Sonego all’ATP 500 di Halle. Il tennista piemontese è stato sconfitto da Nikoloz Basilashvili, testa di serie numero 6 del tabellone cadetto, con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 21 minuti.
Dopo il buon esordio contro Jianu, Sonego non è riuscito a completare l’opera sull’erba tedesca. La partita è stata decisa da pochi passaggi a vuoto, ma sufficienti per permettere al georgiano di prendere il controllo nei momenti più importanti.
Nel
primo set l’equilibrio è durato fino al 3-3. Sonego era rimasto agganciato bene al match nei primi turni di servizio, ma nel settimo game è arrivato il break di Basilashvili, che ha poi confermato il vantaggio salendo sul 5-3. Lorenzo ha provato a restare in scia tenendo il servizio per il 4-5, ma il georgiano non ha tremato e ha chiuso la prima frazione sul 6-4.
Ancora più complicato l’avvio del secondo set, con Basilashvili subito avanti fino al 4-0. Sonego ha avuto il merito di non uscire mentalmente dalla partita: ha accorciato, ha recuperato uno dei due break e si è riportato fino al 4-5, riaprendo almeno parzialmente il discorso. Nel game decisivo, però, Basilashvili ha mantenuto lucidità e servizio, chiudendo ancora 6-4.
Per Sonego resta il rammarico di una partita in cui non è riuscito a sfruttare fino in fondo i momenti favorevoli, soprattutto dopo la reazione nel secondo set. Basilashvili, invece, conquista il pass per il
tabellone principale di Halle, confermandosi avversario sempre insidioso su una superficie rapida come l’erba.
ATP 250 Stoccarda
Stoccarda, Germania · 14 Giugno 2026
⛅
16°C
Sole e nubi, asciutto · Picco 23°C
CIELO
Sole al mattino, più nuvole nelle ore centrali
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 14 Giugno
09:00
☀
14°
10:00
⛅
15°
11:00
⛅
17°
12:00
⛅
18°
13:00
☁
20°
14:00
☁
22°
15:00
☁
22°
16:00
⛅
23°
18:00
⛅
22°
20:00
⛅
20°
✅ Condizioni asciutte e favorevoli alla finale su erba
🎾 Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Finale · Erba
ATP F
⛅ Sole e nubi
✅ Asciutto
🎾 Finale
🌿 Erba
Center Court – ore 11:30
Daniil Glinka / Stefanos Sakellaridis vs Yannick Hanfmann / Jan-Lennard Struff
ATP Stuttgart
Daniil Glinka / Stefanos Sakellaridis
6
6
9
Yannick Hanfmann / Jan-Lennard Struff
7
3
11
Vincitore: Hanfmann / Struff
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Hanfmann / Struff
1-0
1-1
1-2
2-2
3-2
ace
3-3
4-3
5-3
5-4
6-5
7-5
7-6
8-6
8-7
9-7
9-8
9-9
10-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Glinka / Sakellaridis
5-3 → 6-3
Y. Hanfmann / Struff
5-2 → 5-3
D. Glinka / Sakellaridis
4-2 → 5-2
Y. Hanfmann / Struff
4-1 → 4-2
D. Glinka / Sakellaridis
3-1 → 4-1
Y. Hanfmann / Struff
3-0 → 3-1
D. Glinka / Sakellaridis
2-0 → 3-0
Y. Hanfmann / Struff
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
1-0 → 2-0
D. Glinka / Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
df
0-4*
ace
0*-5
1*-5
0*-5
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
D. Glinka / Sakellaridis
5-6 → 6-6
Y. Hanfmann / Struff
5-5 → 5-6
D. Glinka / Sakellaridis
0-15
30-15
ace
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Y. Hanfmann / Struff
4-4 → 4-5
D. Glinka / Sakellaridis
3-4 → 4-4
Y. Hanfmann / Struff
3-3 → 3-4
D. Glinka / Sakellaridis
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Y. Hanfmann / Struff
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
D. Glinka / Sakellaridis
1-2 → 2-2
Y. Hanfmann / Struff
1-1 → 1-2
D. Glinka / Sakellaridis
0-1 → 1-1
Y. Hanfmann / Struff
0-0 → 0-1
Ben Shelton
vs Taylor Fritz (Non prima 14:00)
ATP Stuttgart
Ben Shelton [1]
6
2
6
Taylor Fritz [2]
4
6
4
Vincitore: Shelton
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Fritz
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
B. Shelton
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
T. Fritz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
3-3 → 3-4
B. Shelton
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
T. Fritz
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
2-2 → 2-3
B. Shelton
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
B. Shelton
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Shelton
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-4 → 2-4
B. Shelton
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
40-30
0-3 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Shelton
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
B. Shelton
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-2 → 4-2
B. Shelton
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
T. Fritz
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
ATP 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda · 14 Giugno 2026
⛅
13°C
Rovesci al mattino, poi migliora · Picco 18°C
CIELO
Variabile, con schiarite dal primo pomeriggio
PIOGGIA
Rovesci possibili al mattino
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 14 Giugno
09:00
🌧
13°
10:00
⛅
13°
11:00
🌧
14°
12:00
⛅
15°
13:00
☀
16°
14:00
☀
17°
15:00
⛅
17°
16:00
⛅
18°
18:00
☁
17°
21:00
⛅
14°
⚠ Rovesci possibili al mattino: attenzione all’avvio del programma
🎾 Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Finale · Erba
ATP F
🌧 Rischio rovesci
⛅ Schiarite
🎾 Finale
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Kamil Majchrzak vs Alex de Minaur (Non prima 14:30)
ATP 's-Hertogenbosch
Kamil Majchrzak
6
2
7
Alex de Minaur [2]
3
6
6
Vincitore: Majchrzak
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
df
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
4*-2
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
K. Majchrzak
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
K. Majchrzak
15-0
15-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
A. de Minaur
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
3-3 → 4-3
K. Majchrzak
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
K. Majchrzak
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
K. Majchrzak
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
A. de Minaur
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
K. Majchrzak
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-2 → 2-2
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 1-2
A. de Minaur
0-15
15-15
15-30
40-30
ace
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Majchrzak
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
K. Majchrzak
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
A. de Minaur
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
K. Majchrzak
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
A. de Minaur
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
K. Majchrzak
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
ATP 500 Halle
Halle, Germania · 14 Giugno 2026
🌧
13°C
Pioggia al mattino, poi nubi · Picco 18°C
CIELO
Prevalentemente nuvoloso, schiarite in serata
PIOGGIA
Rovesci e pioggia nelle prime ore
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 14 Giugno
09:00
🌧
13°
10:00
🌧
14°
11:00
☁
15°
12:00
☁
16°
13:00
☁
16°
14:00
☁
16°
15:00
☁
17°
16:00
☁
18°
20:00
☀
15°
22:00
☀
13°
⚠ Pioggia al mattino e allerta raffiche di vento dalle 10:00 alle 18:00
🎾 Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP 500 · Qualificazioni
Turno Qualificazioni · Erba
ATP 500 Q
🌧 Pioggia
⚠ Vento
🎾 Qualificazioni
🌿 Erba
Schauinsland-Reisen Court – ore 11:00
Raphael Collignon vs Roberto Bautista Agut
ATP Halle
Raphael Collignon [1]
6
6
Roberto Bautista Agut [5]
2
4
Vincitore: Collignon
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Collignon
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
R. Bautista Agut
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
R. Collignon
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
R. Bautista Agut
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
R. Bautista Agut
2-2 → 2-3
R. Bautista Agut
1-1 → 1-2
R. Bautista Agut
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Collignon
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-2 → 6-2
R. Bautista Agut
5-1 → 5-2
R. Collignon
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
df
40-40
ace
A-40
4-1 → 5-1
R. Bautista Agut
3-1 → 4-1
R. Bautista Agut
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
R. Collignon
0-15
0-30
15-30
30-40
ace
40-40
ace
A-40
ace
0-1 → 1-1
R. Bautista Agut
0-0 → 0-1
Martin Landaluce
vs Tom Gentzsch (Non prima 13:00)
ATP Halle
Martin Landaluce [2]
7
6
Tom Gentzsch [8]
5
4
Vincitore: Landaluce
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Landaluce
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
M. Landaluce
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
T. Gentzsch
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
M. Landaluce
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-3 → 3-3
T. Gentzsch
15-15
ace
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
M. Landaluce
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
0-1 → 1-1
T. Gentzsch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Landaluce
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
T. Gentzsch
0-15
15-15
40-15
40-30
df
4-4 → 4-5
M. Landaluce
0-15
0-30
df
0-40
15-40
ace
df
4-3 → 4-4
T. Gentzsch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
M. Landaluce
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-1 → 3-1
T. Gentzsch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
1-1 → 2-1
T. Gentzsch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 11:00
Lorenzo Sonego vs Nikoloz Basilashvili
ATP Halle
Lorenzo Sonego [3]
4
4
Nikoloz Basilashvili [6]
6
6
Vincitore: Basilashvili
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Sonego
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
N. Basilashvili
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 3-5
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
L. Sonego
15-0
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
L. Sonego
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-2 → 0-3
L. Sonego
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Sonego
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
N. Basilashvili
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
L. Sonego
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
L. Sonego
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Mattia Bellucci
vs Alex Bolt (Non prima 13:00)
ATP Halle
Mattia Bellucci [4]
6
7
6
Alex Bolt [7]
7
5
3
Vincitore: Bellucci
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Bellucci
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bellucci
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
5-5 → 6-5
M. Bellucci
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Bolt
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
2-6*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
M. Bellucci
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
6-5 → 6-6
A. Bolt
0-15
df
0-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
M. Bellucci
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
A. Bolt
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
M. Bellucci
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
2-2 → 2-3
Robert Galloway
/ John Peers vs Daniel Altmaier / Joao Fonseca
ATP Halle
Robert Galloway / John Peers
7
6
Daniel Altmaier / Joao Fonseca
5
2
Vincitore: Galloway / Peers
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Altmaier / Fonseca
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
5-2 → 6-2
R. Galloway / Peers
4-2 → 5-2
D. Altmaier / Fonseca
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
4-1 → 4-2
R. Galloway / Peers
3-1 → 4-1
D. Altmaier / Fonseca
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
R. Galloway / Peers
1-1 → 2-1
D. Altmaier / Fonseca
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
1-0 → 1-1
R. Galloway / Peers
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Altmaier / Fonseca
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
6-5 → 7-5
R. Galloway / Peers
5-5 → 6-5
D. Altmaier / Fonseca
5-4 → 5-5
R. Galloway / Peers
4-4 → 5-4
D. Altmaier / Fonseca
4-3 → 4-4
R. Galloway / Peers
3-3 → 4-3
D. Altmaier / Fonseca
3-2 → 3-3
R. Galloway / Peers
2-2 → 3-2
D. Altmaier / Fonseca
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
R. Galloway / Peers
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
D. Altmaier / Fonseca
0-1 → 1-1
R. Galloway / Peers
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna · 14 Giugno 2026
☁
13°C
Nuvoloso, asciutto · Picco 21°C
CIELO
Nuvoloso fino al pomeriggio, poi schiarite
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 14 Giugno
08:00
☁
14°
09:00
☁
15°
10:00
☁
16°
11:00
☁
17°
12:00
☁
18°
13:00
☁
18°
14:00
☁
19°
16:00
☁
20°
17:00
⛅
21°
20:00
☀
19°
✅ Cielo nuvoloso ma senza pioggia indicata: condizioni favorevoli su erba
🎾 Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP 500 · Qualificazioni
Turno Qualificazioni · Erba
ATP 500 Q
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🌿 Erba
Court 1 – ore 13:00
Aleksandar Vukic vs Harry Wendelken
ATP London
Aleksandar Vukic
6
1
Harry Wendelken
7
6
Vincitore: Wendelken
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Wendelken
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-5 → 1-6
A. Vukic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
A. Vukic
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
ace
40-A
1-2 → 1-3
H. Wendelken
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
2-0*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
df
6-6 → 6-7
H. Wendelken
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
5-4 → 5-5
A. Vukic
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-2 → 3-2
H. Wendelken
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Vukic
15-0
30-0
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Aleksandar Kovacevic
vs Giovanni Mpetshi Perricard
ATP London
Aleksandar Kovacevic [2]
3
4
Giovanni Mpetshi Perricard [8]
6
6
Vincitore: Mpetshi Perricard
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Mpetshi Perricard
4-5 → 4-6
A. Kovacevic
15-15
ace
15-30
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
3-5 → 4-5
G. Mpetshi Perricard
0-15
ace
30-15
40-15
ace
ace
3-4 → 3-5
A. Kovacevic
15-15
ace
30-30
ace
40-30
ace
40-40
ace
ace
3-3 → 3-4
G. Mpetshi Perricard
3-2 → 3-3
G. Mpetshi Perricard
0-15
ace
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
A-40
2-1 → 2-2
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
30-15
ace
30-30
ace
40-30
ace
40-40
ace
A-40
ace
ace
1-1 → 2-1
G. Mpetshi Perricard
0-15
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
A. Kovacevic
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Mpetshi Perricard
15-0
ace
30-0
30-15
ace
40-15
ace
3-5 → 3-6
G. Mpetshi Perricard
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
2-4 → 2-5
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
40-30
df
ace
40-40
ace
40-A
ace
ace
2-3 → 2-4
G. Mpetshi Perricard
2-2 → 2-3
A. Kovacevic
15-0
ace
30-15
df
40-15
ace
ace
1-2 → 2-2
G. Mpetshi Perricard
0-15
ace
15-15
15-30
ace
30-40
ace
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
0-1 → 1-1
G. Mpetshi Perricard
0-0 → 0-1
Constantin Frantzen
/ Robin Haase vs Ben Jones / Joshua Paris (Non prima 15:30)
ATP London
Constantin Frantzen / Robin Haase [1]
7
6
Ben Jones / Joshua Paris
6
4
Vincitore: Frantzen / Haase
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Frantzen / Haase
5-4 → 6-4
B. Jones / Paris
5-3 → 5-4
C. Frantzen / Haase
4-3 → 5-3
B. Jones / Paris
4-2 → 4-3
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
ace
3-2 → 4-2
B. Jones / Paris
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
3-1 → 3-2
C. Frantzen / Haase
2-1 → 3-1
B. Jones / Paris
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
1-1 → 2-1
C. Frantzen / Haase
0-1 → 1-1
B. Jones / Paris
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
ace
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
B. Jones / Paris
6-5 → 6-6
C. Frantzen / Haase
5-5 → 6-5
B. Jones / Paris
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
C. Frantzen / Haase
15-0
ace
15-15
40-15
40-30
40-40
4-4 → 5-4
B. Jones / Paris
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
4-3 → 4-4
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
B. Jones / Paris
3-2 → 3-3
C. Frantzen / Haase
2-2 → 3-2
B. Jones / Paris
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 2-2
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
1-1 → 2-1
B. Jones / Paris
1-0 → 1-1
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 5 – ore 13:00
Zachary Svajda vs Martin Damm
ATP London
Zachary Svajda [1]
3
6
Martin Damm
6
7
Vincitore: Damm
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
2*-2
2-3*
df
2-4*
ace
2*-5
2*-6
6-6 → 6-7
M. Damm
0-15
15-15
ace
15-30
df
30-30
40-30
ace
6-5 → 6-6
M. Damm
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
M. Damm
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-1 → 2-2
Z. Svajda
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Damm
0-15
15-15
ace
30-30
40-30
3-5 → 3-6
M. Damm
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
ace
2-2 → 2-3
M. Damm
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
M. Damm
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Rinky Hijikata
vs Marcos Giron
ATP London
Rinky Hijikata
7
6
6
Marcos Giron [6]
5
7
1
Vincitore: Hijikata
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Giron
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
R. Hijikata
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
6-6 → 6-7
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-6 → 6-6
R. Hijikata
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
M. Giron
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
M. Giron
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
R. Hijikata
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
1-2 → 2-2
M. Giron
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
1-1 → 1-2
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
M. Giron
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Giron
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
R. Hijikata
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
2-3 → 3-3
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
A-40
1-2 → 2-2
M. Giron
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Rinky Hijikata
/ Tommy Paul vs Andre Goransson / Evan King (Non prima 15:30)
ATP London
Rinky Hijikata / Tommy Paul
•
0
1
Andre Goransson / Evan King [2]
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Goransson / King
1-0 → 1-1
R. Hijikata / Paul
0-0 → 1-0
Primo titolo ATP in carriera, a 30 anni… direi che ci sta commuoversi
…a posteriori…temo anch’io
Il polacco era 76 in classifica. Non così male
Bravo Bellucci, è riuscito a ribaltare una partita non facile, nonostante i molti errori alla fine alzando il livello l’ha portata a casa la qualificazione!
Bellucci sull’erba è forte del resto stava eliminando Fritz in 2 set se non gli fosse entrato quell’ace dopo che non gliene entrava più uno da tempo.
@ Detuqueridapresencia (#4638357)
Ed era normale per il furetto De Minaur perdere in finale con un 30enne semisconosciuto, credo 140 del mondo, con una gamba fasciata tipo mummia? Eppure gli episodi imprevedibili, sorprendenti nel tennis ci sono, soprattutto nei tornei minori ma non solo: da una parte, bene che sia così a vivacizzare il panorama e a renderlo meno scontato…e chi si aspettava da un ruvido come
Maijrczhac ( o come si scrive) un pianto così dirotto, accompagnato da quello dall’altrettanto cupo coach, lacrime che sicuramente non sarebbero arrivate dallo scafato De Minaur e che raccontano le fatiche silenziose del meno noto ma non meno coraggioso vincitore? Confesso che mi sono commossa anch’io…
La vittoria del polacco Majchrzak, che batte, senza giocare un tennis eccezionale uno dopo l’altro Aliassime, Medvedev e De Minaur dimostra se ancora ce ne fosse bisogno di quanto sia scarsa la top ten in questo momento storico.
Ovviamente mi riferisco alle posizioni dal 4 al poi. E ci metto dentro pure Zverev
Maledetta interruzione il primo set sarebbe stato di Bellucci ,ha spezzato il ritmo.
@ Detuqueridapresencia (#4638243)
In effetti alla fine Lorenzo ha perso ma credo che qualche attenuante ce l’abbia…ultimamente Basil aveva dato chiari segnali di risveglio vincendo partite con avversari di qualità…e se ti ricordi come giocava il georgiano faceva davvero paura, a me piaceva tantissimo, tenebroso e spietato, credo vincendo anche qualche titolo 250 o 500…insomma, era uscito dal giro che conta probabilmente per vicissitudini private ma se adesso sta recuperando motivazioni il Nikoloz il tennis ce l’ha per battere Sonego, anzi, mi sono stupita di come tu ti sia stupito per questo esito di partita, che non garantisce certo un torneo smagliante per l’umorale georgiano ma a questi livelli era ragionevolmente pronosticabile
sonego fino ad ora, a metà stagione, ha guadagnato 435.000 dollari in premi, direi che ci sta dentro alla grande.
A Parigi ha perso da Boscardin Dias…
È vero che Sonego era dato favorito contro il georgiano, ma non mi sembra che Basilashvili sia in una netta fase calante della sua carriera, se ricordiamo che poche settimane fa a Roma ha battuto Shelton e Nakashima ( non due giocatori qualunque, sebbene su terra ) per poi arrendersi a Rublev.
Moltissimo.
Tu no?
Pensi sia normale per Sonego perdere da Basilashvili? Colui che le ha prese da Boscardin Dias? Se pensi sia normale…. forse tu non lo sei
Ciao Tina, si e’ vero i 2 tornei che si concludono oggi sono ATP250, scusa…
Tornando alle quali di oggi, vedo ora che Sonego ha perso… mentre il bravissimo Bellucci se la sta giocando bene con Bolt, SPERIAMO……
Ma Sonego ancora riesce a campare con il tennis? Non vince una partita da mesi… E dovrà pagare allenatore, fisio, preparatore atletico… Cui si aggiungono i voli e gli alberghi…
Sonego sempre piu seppia
@ Detuqueridapresencia (#4638243)
Sei molto preoccupato…
Sonego battuto, tra poco in campo Bellucci in un match molto difficile, a inizio mese ha perso 6/3-6/0 da Bolt in un challenger inglese su erba, speriamo bene
Criccocrocco è normale che Sonego stia prendendo una stesa da Basilashvili?
Mi dica lei!
Ha preso una stesa da favorito
Molto grave
Non lo sto guardando quindi non ho idea di cosa stia succedendo
Off topic, ma neanche troppo, vista la passione per lo sport, coi mondiali di calcio che in fondo un pizzico di fascino ancora lo mantengono.
Visto che la rai da solo un match al giorno, c’è un modo semplice e legale per vedere le altre partite, per chi non ci ha già pensato. Si va sui siti streaming delle tv di stato dei paesi interessati e si guarda la partita. Nel caso di oggi, la Ard, per capirci è la Rai tedesca, trasmette la Germania in diretta. E poi dà pure Costa d’Avorio-Equador, bel match di calcio depensato e immediato. E così, via dicendo con la TVE rete di stato spagnola etc…
Povero Lollo
Fratello, sul 64 30 X il georgiano direi che sia ora di preoccuparsi.
Il che, considerato il meteo avverso, sarà verso le 13. Vedo che stanno preparando ora il campo.
Halle inizio ore 12,non11
@ tinapica (#4638242)
Capisco la scaramanzia ma se Sonego perdesse contro il vecchio cagnass georgiano sarei molto preoccupato e se Bellucci – che ha fatto tremare Fritz – perdesse contro il sia pur ostico erbivoro australiano sarebbe molto deludente
Poi oh la pallina è rotonda ma i nostri per me sono favoriti
@ Giuliano da Viareggio (#4638206)
Se Sonego si sveglia col piede giusto contro, il pur sempre ostico, Basilascvili ce la può e deve fare.
Discorso diverso per Bellucci: per me parte sfavorito oggi, come avevo già scritto al momento della compilazione del tabellone di qualificazioni.
Guarderò i loro risultati con una certa sufficienza, quasi disinteresse, dovuta alla mia avversione al torneo tedesco, ma d’altra parte devo ammettere che al confronto quest’anno quello inglese è ben poca roba…
Insomma, una settimana che di solito mi appassiona assai quest’anno è per me assolutamente trascurabile.
Ciò non ostante: Forza Azzurri!
P.S.: i due tornei che si concluderanno oggi sono da 250 punti, non da 500.
Oggi in molti si accorgeranno della forza del nostro campione
Grandi partite oggi nelle finali dei 2 ATP 500 della settimana!
Interessanti per noi anche le 2 partite del turno finale delle quali di Halle…anche se difficili, i nostri possono farcela.