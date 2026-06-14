ATP 250 Stoccarda, Hertogenbosch, ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del Turno Decisivo di Quali. Sonego si ferma a un passo dal main draw: Basilashvili lo elimina nelle qualificazioni di Halle

Si ferma al turno decisivo delle qualificazioni la corsa di Lorenzo Sonego all’ATP 500 di Halle. Il tennista piemontese è stato sconfitto da Nikoloz Basilashvili, testa di serie numero 6 del tabellone cadetto, con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 21 minuti.

Dopo il buon esordio contro Jianu, Sonego non è riuscito a completare l’opera sull’erba tedesca. La partita è stata decisa da pochi passaggi a vuoto, ma sufficienti per permettere al georgiano di prendere il controllo nei momenti più importanti.

Nel primo set l’equilibrio è durato fino al 3-3. Sonego era rimasto agganciato bene al match nei primi turni di servizio, ma nel settimo game è arrivato il break di Basilashvili, che ha poi confermato il vantaggio salendo sul 5-3. Lorenzo ha provato a restare in scia tenendo il servizio per il 4-5, ma il georgiano non ha tremato e ha chiuso la prima frazione sul 6-4.

Ancora più complicato l’avvio del secondo set, con Basilashvili subito avanti fino al 4-0. Sonego ha avuto il merito di non uscire mentalmente dalla partita: ha accorciato, ha recuperato uno dei due break e si è riportato fino al 4-5, riaprendo almeno parzialmente il discorso. Nel game decisivo, però, Basilashvili ha mantenuto lucidità e servizio, chiudendo ancora 6-4.

Per Sonego resta il rammarico di una partita in cui non è riuscito a sfruttare fino in fondo i momenti favorevoli, soprattutto dopo la reazione nel secondo set. Basilashvili, invece, conquista il pass per il tabellone principale di Halle, confermandosi avversario sempre insidioso su una superficie rapida come l’erba.

🇩🇪 ATP 250 Stoccarda Stoccarda, Germania · 14 Giugno 2026 ⛅ 16°C Sole e nubi, asciutto · Picco 23°C CIELO Sole al mattino, più nuvole nelle ore centrali PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 14 Giugno 09:00 ☀ 14° 10:00 ⛅ 15° 11:00 ⛅ 17° 12:00 ⛅ 18° 13:00 ☁ 20° 14:00 ☁ 22° 15:00 ☁ 22° 16:00 ⛅ 23° 18:00 ⛅ 22° 20:00 ⛅ 20° ✅ Condizioni asciutte e favorevoli alla finale su erba 🎾 Programma del giorno — 14 Giugno 🎾 ATP 250 · Tabellone Principale Finale · Erba ATP F ⛅ Sole e nubi

✅ Asciutto

🎾 Finale

🌿 Erba

Center Court – ore 11:30

Daniil Glinka / Stefanos Sakellaridis vs Yannick Hanfmann / Jan-Lennard Struff



ATP Stuttgart Daniil Glinka / Stefanos Sakellaridis Daniil Glinka / Stefanos Sakellaridis 6 6 9 Yannick Hanfmann / Jan-Lennard Struff Yannick Hanfmann / Jan-Lennard Struff 7 3 11 Vincitore: Hanfmann / Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 Y. Hanfmann / Struff 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 ace 3-3 4-3 5-3 5-4 6-5 7-5 7-6 8-6 8-7 9-7 9-8 9-9 10-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Glinka / Sakellaridis 15-0 15-15 30-30 5-3 → 6-3 Y. Hanfmann / Struff 15-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Glinka / Sakellaridis 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Y. Hanfmann / Struff 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 D. Glinka / Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Y. Hanfmann / Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 D. Glinka / Sakellaridis 15-0 30-0 ace 2-0 → 3-0 Y. Hanfmann / Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 D. Glinka / Sakellaridis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* df 0-4* ace 0*-5 1*-5 0*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 D. Glinka / Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Y. Hanfmann / Struff 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Glinka / Sakellaridis 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Y. Hanfmann / Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Glinka / Sakellaridis 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Y. Hanfmann / Struff 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 D. Glinka / Sakellaridis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Y. Hanfmann / Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 D. Glinka / Sakellaridis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Hanfmann / Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Glinka / Sakellaridis 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 Y. Hanfmann / Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Ben Shelton vs Taylor Fritz (Non prima 14:00)



ATP Stuttgart Ben Shelton [1] Ben Shelton [1] 6 2 6 Taylor Fritz [2] Taylor Fritz [2] 4 6 4 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 B. Shelton 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 T. Fritz 15-0 40-0 2-4 → 2-5 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 1-3 → 1-4 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-3 → 1-3 T. Fritz 15-0 30-0 ace 0-2 → 0-3 B. Shelton 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 T. Fritz 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Shelton 15-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 5-4 B. Shelton 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-15 4-2 → 4-3 B. Shelton 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

🇳🇱 ATP 250 ‘s-Hertogenbosch ‘s-Hertogenbosch, Olanda · 14 Giugno 2026 ⛅ 13°C Rovesci al mattino, poi migliora · Picco 18°C CIELO Variabile, con schiarite dal primo pomeriggio PIOGGIA Rovesci possibili al mattino CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 14 Giugno 09:00 🌧 13° 10:00 ⛅ 13° 11:00 🌧 14° 12:00 ⛅ 15° 13:00 ☀ 16° 14:00 ☀ 17° 15:00 ⛅ 17° 16:00 ⛅ 18° 18:00 ☁ 17° 21:00 ⛅ 14° ⚠ Rovesci possibili al mattino: attenzione all’avvio del programma 🎾 Programma del giorno — 14 Giugno 🎾 ATP 250 · Tabellone Principale Finale · Erba ATP F 🌧 Rischio rovesci

⛅ Schiarite

🎾 Finale

🌿 Erba

Centre Court – ore 12:00

Kamil Majchrzak vs Alex de Minaur (Non prima 14:30)



ATP 's-Hertogenbosch Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 6 2 7 Alex de Minaur [2] Alex de Minaur [2] 3 6 6 Vincitore: Majchrzak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 K. Majchrzak 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 K. Majchrzak 15-0 15-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Majchrzak 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 40-30 ace A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. de Minaur 15-0 40-0 5-2 → 5-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

🇩🇪 ATP 500 Halle Halle, Germania · 14 Giugno 2026 🌧 13°C Pioggia al mattino, poi nubi · Picco 18°C CIELO Prevalentemente nuvoloso, schiarite in serata PIOGGIA Rovesci e pioggia nelle prime ore CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 14 Giugno 09:00 🌧 13° 10:00 🌧 14° 11:00 ☁ 15° 12:00 ☁ 16° 13:00 ☁ 16° 14:00 ☁ 16° 15:00 ☁ 17° 16:00 ☁ 18° 20:00 ☀ 15° 22:00 ☀ 13° ⚠ Pioggia al mattino e allerta raffiche di vento dalle 10:00 alle 18:00 🎾 Programma del giorno — 14 Giugno 🎾 ATP 500 · Qualificazioni Turno Qualificazioni · Erba ATP 500 Q 🌧 Pioggia

⚠ Vento

🎾 Qualificazioni

🌿 Erba

Schauinsland-Reisen Court – ore 11:00

Raphael Collignon vs Roberto Bautista Agut



ATP Halle Raphael Collignon [1] Raphael Collignon [1] 6 6 Roberto Bautista Agut [5] Roberto Bautista Agut [5] 2 4 Vincitore: Collignon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Collignon 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 R. Collignon 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Collignon 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Collignon 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Collignon 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 R. Collignon 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 4-1 → 5-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 R. Collignon 15-0 40-0 40-15 df ace 2-1 → 3-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Collignon 0-15 0-30 15-30 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Martin Landaluce vs Tom Gentzsch (Non prima 13:00)



ATP Halle Martin Landaluce [2] Martin Landaluce [2] 7 6 Tom Gentzsch [8] Tom Gentzsch [8] 5 4 Vincitore: Landaluce Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 T. Gentzsch 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 T. Gentzsch 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Gentzsch 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 T. Gentzsch 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Landaluce 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 T. Gentzsch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 T. Gentzsch 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Gentzsch 0-15 15-15 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 M. Landaluce 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace df 4-3 → 4-4 T. Gentzsch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Gentzsch 15-0 30-0 3-1 → 3-2 M. Landaluce 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Gentzsch 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 2-1 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Gentzsch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 2 – ore 11:00

Lorenzo Sonego vs Nikoloz Basilashvili



ATP Halle Lorenzo Sonego [3] Lorenzo Sonego [3] 4 4 Nikoloz Basilashvili [6] Nikoloz Basilashvili [6] 6 6 Vincitore: Basilashvili Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 1-5 → 2-5 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 L. Sonego 15-0 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 N. Basilashvili 15-0 0-3 → 0-4 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 N. Basilashvili 30-0 0-1 → 0-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 N. Basilashvili 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Mattia Bellucci vs Alex Bolt (Non prima 13:00)



ATP Halle Mattia Bellucci [4] Mattia Bellucci [4] 6 7 6 Alex Bolt [7] Alex Bolt [7] 7 5 3 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Bellucci 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Bolt 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 3-2 → 3-3 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Bolt 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Bolt 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Bolt 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 6-5 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Bolt 15-0 30-0 ace 4-3 → 4-4 M. Bellucci 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Bolt 0-15 15-15 ace 3-2 → 3-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Bolt 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Bellucci 30-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 6-5 → 6-6 A. Bolt 0-15 df 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Bellucci 15-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 A. Bolt 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Bolt 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Bolt 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Robert Galloway / John Peers vs Daniel Altmaier / Joao Fonseca



ATP Halle Robert Galloway / John Peers Robert Galloway / John Peers 7 6 Daniel Altmaier / Joao Fonseca Daniel Altmaier / Joao Fonseca 5 2 Vincitore: Galloway / Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Altmaier / Fonseca 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 5-2 → 6-2 R. Galloway / Peers 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 D. Altmaier / Fonseca 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 4-1 → 4-2 R. Galloway / Peers 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Altmaier / Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 R. Galloway / Peers 15-0 30-0 30-15 df 1-1 → 2-1 D. Altmaier / Fonseca 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 1-0 → 1-1 R. Galloway / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Altmaier / Fonseca 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 6-5 → 7-5 R. Galloway / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Altmaier / Fonseca 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Galloway / Peers 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 D. Altmaier / Fonseca 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 R. Galloway / Peers 15-0 30-0 3-3 → 4-3 D. Altmaier / Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Galloway / Peers 0-15 15-15 30-15 2-2 → 3-2 D. Altmaier / Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 R. Galloway / Peers 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Altmaier / Fonseca 15-0 15-15 15-30 0-1 → 1-1 R. Galloway / Peers 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

🇬🇧 ATP 500 Queen’s Londra, Gran Bretagna · 14 Giugno 2026 ☁ 13°C Nuvoloso, asciutto · Picco 21°C CIELO Nuvoloso fino al pomeriggio, poi schiarite PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 14 Giugno 08:00 ☁ 14° 09:00 ☁ 15° 10:00 ☁ 16° 11:00 ☁ 17° 12:00 ☁ 18° 13:00 ☁ 18° 14:00 ☁ 19° 16:00 ☁ 20° 17:00 ⛅ 21° 20:00 ☀ 19° ✅ Cielo nuvoloso ma senza pioggia indicata: condizioni favorevoli su erba 🎾 Programma del giorno — 14 Giugno 🎾 ATP 500 · Qualificazioni Turno Qualificazioni · Erba ATP 500 Q ☁ Nuvoloso

✅ Asciutto

🎾 Qualificazioni

🌿 Erba

Court 1 – ore 13:00

Aleksandar Vukic vs Harry Wendelken



ATP London Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 6 1 Harry Wendelken Harry Wendelken 7 6 Vincitore: Wendelken Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 H. Wendelken 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-5 → 1-6 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 H. Wendelken 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-3 → 1-4 A. Vukic 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 40-A 1-2 → 1-3 H. Wendelken 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Wendelken 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 df 6-6 → 6-7 H. Wendelken 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 H. Wendelken 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-4 → 5-5 A. Vukic 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Wendelken 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 ace 3-3 → 4-3 H. Wendelken 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 3-2 H. Wendelken 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Vukic 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 H. Wendelken 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Vukic 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Aleksandar Kovacevic vs Giovanni Mpetshi Perricard



ATP London Aleksandar Kovacevic [2] Aleksandar Kovacevic [2] 3 4 Giovanni Mpetshi Perricard [8] Giovanni Mpetshi Perricard [8] 6 6 Vincitore: Mpetshi Perricard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Mpetshi Perricard 0-15 ace 15-15 30-15 ace 4-5 → 4-6 A. Kovacevic 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 3-5 → 4-5 G. Mpetshi Perricard 0-15 ace 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 3-5 A. Kovacevic 15-15 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace ace 3-3 → 3-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace ace 2-2 → 3-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 ace 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace ace 1-1 → 2-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 30-15 ace 40-15 ace 3-5 → 3-6 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace ace 2-5 → 3-5 G. Mpetshi Perricard 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 2-4 → 2-5 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df ace 40-40 ace 40-A ace ace 2-3 → 2-4 G. Mpetshi Perricard 0-15 ace 15-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-15 df 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 ace 15-15 15-30 ace 30-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1

Constantin Frantzen / Robin Haase vs Ben Jones / Joshua Paris (Non prima 15:30)



ATP London Constantin Frantzen / Robin Haase [1] Constantin Frantzen / Robin Haase [1] 7 6 Ben Jones / Joshua Paris Ben Jones / Joshua Paris 6 4 Vincitore: Frantzen / Haase Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Frantzen / Haase 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Jones / Paris 15-0 40-0 5-3 → 5-4 C. Frantzen / Haase 15-0 15-15 30-15 4-3 → 5-3 B. Jones / Paris 15-15 40-15 ace 40-30 4-2 → 4-3 C. Frantzen / Haase 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 B. Jones / Paris 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 3-2 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 B. Jones / Paris 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-1 → 2-1 C. Frantzen / Haase 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 B. Jones / Paris 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 B. Jones / Paris 15-0 30-0 6-5 → 6-6 C. Frantzen / Haase 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 B. Jones / Paris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 C. Frantzen / Haase 15-0 ace 15-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 B. Jones / Paris 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 C. Frantzen / Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 B. Jones / Paris 15-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 C. Frantzen / Haase 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 B. Jones / Paris 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 C. Frantzen / Haase 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-1 → 2-1 B. Jones / Paris 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Frantzen / Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 5 – ore 13:00

Zachary Svajda vs Martin Damm



ATP London Zachary Svajda [1] Zachary Svajda [1] 3 6 Martin Damm Martin Damm 6 7 Vincitore: Damm Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* df 2-4* ace 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 M. Damm 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 Z. Svajda 15-0 30-0 5-5 → 6-5 M. Damm 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Damm 15-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 Z. Svajda 15-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Damm 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Z. Svajda 15-0 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Damm 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 Z. Svajda 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 M. Damm 15-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Damm 0-15 15-15 ace 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Z. Svajda 15-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 M. Damm 15-0 40-0 2-4 → 2-5 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Damm 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-2 → 2-3 Z. Svajda 0-15 15-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Damm 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Z. Svajda 15-0 15-15 30-30 ace 0-1 → 1-1 M. Damm 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Rinky Hijikata vs Marcos Giron



ATP London Rinky Hijikata Rinky Hijikata 7 6 6 Marcos Giron [6] Marcos Giron [6] 5 7 1 Vincitore: Hijikata Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Giron 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 R. Hijikata 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Giron 15-0 30-0 1-0 → 1-1 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 6-6 → 6-7 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Hijikata 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Giron 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Hijikata 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Giron 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 M. Giron 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-1 → 1-2 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Giron 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 M. Giron 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Giron 15-0 30-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 R. Hijikata 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 M. Giron 0-15 15-15 30-15 2-2 → 2-3 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df A-40 1-2 → 2-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Rinky Hijikata / Tommy Paul vs Andre Goransson / Evan King (Non prima 15:30)

