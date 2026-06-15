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ITF Blois e Haskovo: I Main Draw

15/06/2026 18:14 Nessun commento
Jessica Pieri nella foto
Jessica Pieri nella foto

ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Blois (Francia), terra battuta
1° Turno
Radivojevic [1] SRB vs Qualificata [Q]
Lew Yan Foon FRA vs Curmi MLT
Lim FRA vs Qualificata [Q]
Qualificata [Q] vs Lansere [5] ---

Riera [3] ARG vs Lollia [WC] FRA
Qualificata [Q] vs Sakellaridi GRE
Martynov FRA vs Qualificata [Q]
Qualificata [Q] vs J Pieri [6] ITA

Ibragimova [7] --- vs Rouvroy FRA
Iliev [WC] FRA vs Hodzic GER
Hesse FRA vs Gimbere FRA
Qualificata [Q] vs Carle [4] ARG

Vrancken Peeters [8] BEL vs Nguyen Tan [WC] FRA
Qualificata [Q] vs Granwehr SUI
Qualificata [Q] vs Burel FRA
Cirotte [WC] FRA vs Papamichail [2] GRE


ITF HASKOVO(Bul 50k terra)
In attesa…

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