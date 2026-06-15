ITF Blois e Haskovo: I Main Draw
ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Blois (Francia), terra battuta
1° Turno
Radivojevic [1] vs Qualificata [Q]
Lew Yan Foon vs Curmi
Lim vs Qualificata [Q]
Qualificata [Q] vs Lansere [5]
Riera [3] vs Lollia [WC]
Qualificata [Q] vs Sakellaridi
Martynov vs Qualificata [Q]
Qualificata [Q] vs J Pieri [6]
Ibragimova [7] vs Rouvroy
Iliev [WC] vs Hodzic
Hesse vs Gimbere
Qualificata [Q] vs Carle [4]
Vrancken Peeters [8] vs Nguyen Tan [WC]
Qualificata [Q] vs Granwehr
Qualificata [Q] vs Burel
Cirotte [WC] vs Papamichail [2]
ITF HASKOVO(Bul 50k terra)
In attesa…
TAG: Tornei ITF
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