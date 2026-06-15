London 500 | Grass | e2583330 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: Andrea Pellegrino perde 24 posti. Filippo Romano entra nei top 300
15/06/2026 08:56 1 commento
Classifica Atp Entry System Singolo (15-06-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
13500
Punti
19
Tornei
10
Best: 10
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
3540
Punti
27
Tornei
15
Best: 5
▲
1
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
2315
Punti
23
Tornei
17
Best: 16
▲
1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2300
Punti
31
Tornei
34
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
1336
Punti
20
Tornei
49
Best: 6
▼
-1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
985
Punti
23
Tornei
65
Best: 35
▲
1
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
855
Punti
25
Tornei
74
Best: 63
▲
4
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
814
Punti
28
Tornei
124
Best: 108
▲
2
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
496
Punti
26
Tornei
132
Best: 60
▲
2
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
462
Punti
29
Tornei
133
Best: 109
▼
-24
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
457
Punti
19
Tornei
167
Best: 16
▲
5
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
351
Punti
31
Tornei
173
Best: 67
▼
-14
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
343
Punti
18
Tornei
178
Best: 118
▼
-12
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
339
Punti
21
Tornei
181
Best: 181
▲
4
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
333
Punti
27
Tornei
193
Best: 151
▼
-1
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
304
Punti
17
Tornei
194
Best: 193
▼
-1
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
303
Punti
31
Tornei
210
Best: 127
▲
1
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
274
Punti
33
Tornei
230
Best: 230
▲
1
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
248
Punti
24
Tornei
236
Best: 236
▲
1
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
238
Punti
29
Tornei
245
Best: 121
▼
-2
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
230
Punti
17
Tornei
264
Best: 108
▼
-18
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
205
Punti
28
Tornei
283
Best: 281
▲
2
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
188
Punti
28
Tornei
298
Best: 298
▲
57
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
178
Punti
26
Tornei
345
Best: 340
▼
-5
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
151
Punti
14
Tornei
351
Best: 351
▲
2
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
145
Punti
26
Tornei
355
Best: 322
▼
-14
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
144
Punti
33
Tornei
370
Best: 364
▲
1
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
133
Punti
26
Tornei
372
Best: 372
▲
24
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
132
Punti
22
Tornei
377
Best: 315
▲
64
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
130
Punti
23
Tornei
390
Best: 341
▼
-2
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
127
Punti
24
Tornei
403
Best: 398
▼
-5
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
121
Punti
31
Tornei
426
Best: 357
▲
39
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
113
Punti
26
Tornei
430
Best: 288
--
0
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
112
Punti
20
Tornei
435
Best: 387
--
0
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
111
Punti
23
Tornei
443
Best: 443
▲
66
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
109
Punti
29
Tornei
465
Best: 357
▼
-12
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
101
Punti
11
Tornei
469
Best: 298
▼
-78
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
98
Punti
19
Tornei
477
Best: 415
▲
1
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
95
Punti
27
Tornei
480
Best: 368
--
0
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
94
Punti
27
Tornei
491
Best: 453
▼
-3
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
90
Punti
24
Tornei
501
Best: 500
▼
-1
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
87
Punti
25
Tornei
504
Best: 125
▼
-2
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
86
Punti
8
Tornei
506
Best: 498
▼
-2
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
86
Punti
25
Tornei
558
Best: 128
▲
4
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
71
Punti
4
Tornei
565
Best: 509
▼
-45
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
69
Punti
21
Tornei
585
Best: 183
▼
-62
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
65
Punti
24
Tornei
589
Best: 456
▼
-16
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
64
Punti
17
Tornei
601
Best: 540
▲
4
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
62
Punti
29
Tornei
619
Best: 619
▲
96
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
58
Punti
21
Tornei
622
Best: 470
▲
5
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
57
Punti
12
Tornei
626
Best: 443
▲
7
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
57
Punti
25
Tornei
628
Best: 561
▼
-67
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
57
Punti
33
Tornei
640
Best: 285
▼
-4
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
55
Punti
13
Tornei
657
Best: 617
▲
1
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
53
Punti
15
Tornei
706
Best: 439
▲
7
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
46
Punti
18
Tornei
710
Best: 700
▼
-10
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
46
Punti
28
Tornei
719
Best: 717
▼
-2
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
45
Punti
26
Tornei
726
Best: 402
▼
-1
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
43
Punti
16
Tornei
732
Best: 732
▲
1
Matteo Covato
ITA, 01-01-1900
43
Punti
26
Tornei
739
Best: 739
▲
34
Lorenzo Angelini
ITA, 01-01-1900
42
Punti
24
Tornei
745
Best: 599
▲
26
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
41
Punti
21
Tornei
788
Best: 372
▲
4
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
36
Punti
14
Tornei
796
Best: 523
▼
-18
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
35
Punti
9
Tornei
828
Best: 828
▲
5
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
33
Punti
30
Tornei
838
Best: 563
▼
-275
Pierluigi Basile
ITA, 01-01-1900
31
Punti
15
Tornei
867
Best: 709
▲
2
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
28
Punti
21
Tornei
868
Best: 666
▲
3
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
28
Punti
24
Tornei
870
Best: 575
▲
4
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
28
Punti
27
Tornei
889
Best: 858
▼
-4
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
4
Tornei
897
Best: 880
▼
-17
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
26
Punti
23
Tornei
911
Best: 905
▼
-5
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
25
Punti
23
Tornei
918
Best: 866
▼
-52
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
24
Punti
13
Tornei
950
Best: 941
▼
-9
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 01-01-1900
22
Punti
22
Tornei
951
Best: 906
▼
-6
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
22
Punti
23
Tornei
952
Best: 951
▲
13
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
22
Punti
28
Tornei
965
Best: 784
▼
-7
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
21
Punti
14
Tornei
968
Best: 958
▼
-9
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
21
Punti
17
Tornei
970
Best: 403
▼
-28
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
21
Punti
20
Tornei
980
Best: 971
▼
-5
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
20
Punti
15
Tornei
982
Best: 976
▼
-6
Michele Mecarelli
ITA, 01-01-1900
20
Punti
17
Tornei
1035
Best: 1035
▲
14
Andrea De Marchi
ITA, 01-01-1900
17
Punti
23
Tornei
1073
Best: 827
--
0
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
15
Punti
23
Tornei
1096
Best: 1048
▼
-8
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
14
Punti
25
Tornei
1108
Best: 377
▲
20
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
13
Punti
14
Tornei
1118
Best: 967
▼
-7
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
13
Punti
26
Tornei
1141
Best: 1137
▼
-4
Filippo Mazzola
ITA, 01-01-1900
12
Punti
19
Tornei
1142
Best: 1139
▼
-3
Maximilian Figl
ITA, 01-01-1900
12
Punti
22
Tornei
1158
Best: 1069
▼
-5
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
10
Tornei
1163
Best: 1163
▲
32
Lorenzo Comino
ITA, 01-01-1900
11
Punti
14
Tornei
1165
Best: 1165
▲
33
Giacomo Crisostomo
ITA, 01-01-1900
11
Punti
16
Tornei
1166
Best: 1157
▼
-9
Leonardo Primucci
ITA, 01-01-1900
11
Punti
17
Tornei
1167
Best: 1126
▼
-7
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
11
Punti
17
Tornei
1173
Best: 1165
▼
-8
Nicolo Toffanin
ITA, 01-01-1900
11
Punti
20
Tornei
1188
Best: 1181
▼
-7
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 01-01-1900
10
Punti
8
Tornei
1198
Best: 1197
▼
-1
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 01-01-1900
10
Punti
15
Tornei
1208
Best: 1208
▲
1
Andrea Meduri
ITA, 01-01-1900
9
Punti
4
Tornei
1231
Best: 1154
▼
-2
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
9
Punti
13
Tornei
1259
Best: 873
▼
-1
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
8
Punti
9
Tornei
1264
Best: 1264
--
0
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
8
Punti
12
Tornei
1264
Best: 942
--
0
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
8
Punti
12
Tornei
1270
Best: 1269
▼
-1
Gilberto Ravasio
ITA, 01-01-1900
8
Punti
14
Tornei
1274
Best: 1274
▲
55
Sebastiano Cocola
ITA, 01-01-1900
8
Punti
16
Tornei
1275
Best: 1275
--
0
Samuele Seghetti
ITA, 01-01-1900
8
Punti
16
Tornei
1276
Best: 1231
▼
-6
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
8
Punti
16
Tornei
1284
Best: 812
▼
-3
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
8
Punti
22
Tornei
1304
Best: 1286
▼
-6
Davide Tortora
ITA, 01-01-1900
7
Punti
7
Tornei
1317
Best: 1309
▼
-8
Alessandro Battiston
ITA, 01-01-1900
7
Punti
10
Tornei
1332
Best: 1037
▲
44
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
7
Punti
13
Tornei
1380
Best: 739
▼
-7
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
6
Punti
11
Tornei
1406
Best: 1401
▼
-5
Felipe Virgili
ITA, 01-01-1900
5
Punti
4
Tornei
1410
Best: 1404
▼
-6
Lorenzo Berto
ITA, 01-01-1900
5
Punti
5
Tornei
1411
Best: 1411
▲
210
William Mirarchi
ITA, 01-01-1900
5
Punti
5
Tornei
1416
Best: 1356
▼
-60
Filippo Francesco Garbero
ITA, 01-01-1900
5
Punti
6
Tornei
1421
Best: 938
▼
-3
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
5
Punti
6
Tornei
1433
Best: 1430
▼
-3
Filippo Alberti
ITA, 01-01-1900
5
Punti
8
Tornei
1433
Best: 1433
▲
84
Matteo Sciahbasi
ITA, 01-01-1900
5
Punti
8
Tornei
1461
Best: 1454
▼
-7
Vito Dell\'Elba
ITA, 01-01-1900
5
Punti
12
Tornei
1464
Best: 1453
▼
-11
Lorenzo Beraldo
ITA, 01-01-1900
5
Punti
13
Tornei
1465
Best: 1456
▼
-9
Gabriele Crivellaro
ITA, 01-01-1900
5
Punti
13
Tornei
1473
Best: 1405
▼
-12
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
15
Tornei
1503
Best: 811
▼
-2
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1521
Best: 1520
▼
-1
Nicola Rispoli
ITA, 01-01-1900
4
Punti
7
Tornei
1532
Best: 1530
▼
-2
Gabriele Volpi
ITA, 01-01-1900
4
Punti
8
Tornei
1537
Best: 1525
▼
-12
Gabriele Vulpitta
ITA, 01-01-1900
4
Punti
9
Tornei
1554
Best: 1548
▼
-6
Silvio Mencaglia
ITA, 01-01-1900
4
Punti
11
Tornei
1628
Best: 1040
▼
-4
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1664
Best: 1655
▼
-9
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
3
Punti
8
Tornei
1664
Best: 1664
▲
3
Mattia Nannelli
ITA, 01-01-1900
3
Punti
8
Tornei
1669
Best: 906
▲
3
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
3
Punti
9
Tornei
1671
Best: 1631
▲
3
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
3
Punti
9
Tornei
1671
Best: 1671
▲
3
Edoardo Zanada
ITA, 01-01-1900
3
Punti
9
Tornei
1686
Best: 1685
▼
-1
Leonardo Cattaneo
ITA, 01-01-1900
3
Punti
11
Tornei
1686
Best: 1686
▲
6
Federico Valle
ITA, 01-01-1900
3
Punti
11
Tornei
1691
Best: 1170
▼
-137
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
3
Punti
12
Tornei
1702
Best: 1702
--
0
Pietro Ricci
ITA, 0
2
Punti
1
Tornei
1722
Best: 1722
▲
35
Antonio Caruso
ITA, 01-01-1900
2
Punti
2
Tornei
1722
Best: 1715
▲
5
Raffaele Ciurnelli
ITA, 01-01-1900
2
Punti
2
Tornei
1735
Best: 910
▲
5
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
2
Punti
2
Tornei
1763
Best: 1484
▼
-271
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
3
Tornei
1786
Best: 1785
▼
-1
Simone Agostini
ITA, 01-01-1900
2
Punti
4
Tornei
1786
Best: 1785
▼
-1
Simone Massellani
ITA, 01-01-1900
2
Punti
4
Tornei
1809
Best: 1808
▼
-1
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 01-01-1900
2
Punti
5
Tornei
1809
Best: 1808
▼
-1
Leonardo Angeloni
ITA, 01-01-1900
2
Punti
5
Tornei
1829
Best: 1822
▼
-7
Giovanni Ciocca
ITA, 01-01-1900
2
Punti
6
Tornei
1845
Best: 1156
▼
-319
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
2
Punti
7
Tornei
1857
Best: 1071
▼
-6
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
8
Tornei
1860
Best: 1840
▼
-20
Gregorio Biondolillo
ITA, 01-01-1900
2
Punti
8
Tornei
1878
Best: 1870
▼
-8
Lorenzo Ferri
ITA, 01-01-1900
2
Punti
10
Tornei
1884
Best: 1705
▼
-8
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
11
Tornei
1972
Best: 1892
▼
-8
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1972
Best: 1964
▼
-8
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1972
Best: 1964
▼
-8
Gabriele Brancatelli
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1972
Best: 1964
▼
-8
Alessandro Dragoni
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1972
Best: 756
▲
99
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
1
Punti
2
Tornei
1972
Best: 1964
▼
-8
Leonardo Iemmi
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1972
Best: 1163
▼
-8
Daniele Minighini
ITA, 15-07-2004
1
Punti
2
Tornei
1972
Best: 1972
▲
99
Massimo Pizzigoni
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1972
Best: 1964
▼
-8
Luigi Valletta
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
2076
Best: 1119
▼
-5
Enrique Bogo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2076
Best: 2071
▼
-5
Marco Migliorati
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2076
Best: 2071
▼
-5
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2076
Best: 1807
▼
-5
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2149
Best: 1903
▼
-7
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2189
Best: 2181
▼
-8
Edoardo De Filippo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2189
Best: 1892
▼
-8
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2189
Best: 2123
▼
-8
Matteo Mura
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2217
Best: 2214
▼
-3
Matteo Mesaglio
ITA, 01-01-1900
1
Punti
6
Tornei
2217
Best: 1215
▼
-3
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
1
Punti
6
Tornei
TAG: Italiani
1 commento
Basile è precipitato purtroppo