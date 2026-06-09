Wimbledon: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni del singolare maschile e femminile
🎾 THE CHAMPIONSHIPS WIMBLEDON 2026
🇬🇧 ENTRY LIST
MAIN DRAW 29 GIUGNO – 12 LUGLIO • QUALIFICAZIONI 22-25 GIUGNO • ERBA
🇬🇧 WIMBLEDON UOMINI – MAIN DRAW, ERBA
Sinner 🇮🇹 (1) • Alcaraz 🇪🇸 (2) • Zverev 🇩🇪 (3) • Djokovic 🇷🇸 (4) • Auger-Aliassime 🇨🇦 (5) • Shelton 🇺🇸 (6) • Medvedev 🏳️ (7) • Fritz 🇺🇸 (8) • De Minaur 🇦🇺 (9) • Bublik 🇰🇿 (10) • Musetti 🇮🇹 (11) • Cobolli 🇮🇹 (12) • Rublev 🏳️ (13) • Lehecka 🇨🇿 (14) • Khachanov 🏳️ (15) • Darderi 🇮🇹 (16) • Ruud 🇳🇴 (17) • Vacherot 🇲🇨 (18) • Fils 🇫🇷 (19) • Tien 🇺🇸 (20) • Tiafoe 🇺🇸 (21) • Norrie 🇬🇧 (22) • Davidovich Fokina 🇪🇸 (23) • Rinderknech 🇫🇷 (24) • Etcheverry 🇦🇷 (25) • Paul 🇺🇸 (26) • F. Cerundolo 🇦🇷 (27) • Mensik 🇨🇿 (28) • Jodar 🇪🇸 (29) • Fonseca 🇧🇷 (30) • Griekspoor 🇳🇱 (31) • Moutet 🇫🇷 (32) • Nakashima 🇺🇸 (33) • Humbert 🇫🇷 (34) • Tabilo 🇨🇱 (35) • Blockx 🇧🇪 (36) • Shapovalov 🇨🇦 (37) • Bergs 🇧🇪 (38) • Munar 🇪🇸 (39) • Machac 🇨🇿 (40) • Michelsen 🇺🇸 (41) • Navone 🇦🇷 (42) • Rune 🇩🇰 (43) • Mannarino 🇫🇷 (44) • Cilic 🇭🇷 (45) • Korda 🇺🇸 (46) • Kecmanovic 🇷🇸 (47) • Diallo 🇨🇦 (48) • Quinn 🇺🇸 (49) • Borges 🇵🇹 (50) • Atmane 🇫🇷 (51) • Marozsan 🇭🇺 (52) • Van de Zandschulp 🇳🇱 (53) • J.M. Cerundolo 🇦🇷 (54) • Hanfmann 🇩🇪 (55) • Medjedovic 🇷🇸 (56) • Buse 🇵🇪 (57) • Tirante 🇦🇷 (58) • Fucsovics 🇭🇺 (59) • Brooksby 🇺🇸 (60) • Popyrin 🇦🇺 (61) • Baez 🇦🇷 (62) • Kopriva 🇨🇿 (63) • Collignon 🇧🇪 (64) • Altmaier 🇩🇪 (65) • Burruchaga 🇦🇷 (66) • Landaluce 🇪🇸 (67) • Ugo Carabelli 🇦🇷 (68) • Sonego 🇮🇹 (69) • Vallejo 🇵🇾 (70) • Prizmic 🇭🇷 (71) • Bellucci 🇮🇹 (72) • Royer 🇫🇷 (73) • Draper 🇬🇧 (74) • Opelka 🇺🇸 (75) • Cazaux 🇫🇷 (76) • Majchrzak 🇵🇱 (77) • Hurkacz 🇵🇱 (78) • Struff 🇩🇪 (79) • Mpetshi Perricard 🇫🇷 (80) • Trungelliti 🇦🇷 (81) • Tsitsipas 🇬🇷 (82) • Duckworth 🇦🇺 (83) • Giron 🇺🇸 (84) • Kokkinakis 🇦🇺 PR (84) • Svajda 🇺🇸 (85) • Merida 🇪🇸 (86) • Dzumhur 🇧🇦 (87) • Halys 🇫🇷 (88) • Shevchenko 🇰🇿 (89) • Carreno Busta 🇪🇸 (90) • Ofner 🇦🇹 (91) • Spizzirri 🇺🇸 (92) • Y. Wu 🇨🇳 (93) • Kovacevic 🇺🇸 (94) • Kypson 🇺🇸 (95) • Arnaldi 🇮🇹 (96) • Nava 🇺🇸 (97) • Bonzi 🇫🇷 (98) • Bautista Agut 🇪🇸 (99) • Vukic 🇦🇺 (100) • Walton 🇦🇺 (101) • Hijikata 🇦🇺 (102) • Van Assche 🇫🇷 (103) • Choinski 🇬🇧 (104) IN
ALTERNATES MAIN DRAW UOMINI
1. Choinski 🇬🇧 (104) IN • 2. Shimabukuro 🇯🇵 (105) • 3. Molcan 🇸🇰 (106) • 4. Berrettini 🇮🇹 (107) • 5. Muller 🇫🇷 (108) • 6. De Jong 🇳🇱 (109) • 7. Droguet 🇫🇷 (110) • 8. Svrcina 🇨🇿 (111) • 9. Damm 🇺🇸 (112) • 10. Wong 🇭🇰 (113) • 11. Comesana 🇦🇷 (114) • 12. Basilashvili 🇬🇪 (115) • 13. Garin 🇨🇱 (116) • 14. Faria 🇵🇹 (117) • 15. Rocha 🇵🇹 (118)
🇬🇧 WIMBLEDON DONNE – MAIN DRAW, ERBA
Sabalenka 🏳️ (1) • Rybakina 🇰🇿 (2) • Swiatek 🇵🇱 (3) • Gauff 🇺🇸 (4) • Pegula 🇺🇸 (5) • Anisimova 🇺🇸 (6) • Svitolina 🇺🇦 (7) • Andreeva 🏳️ (8) • Mboko 🇨🇦 (9) • Muchova 🇨🇿 (10) • Bencic 🇨🇭 (11) • Noskova 🇨🇿 (12) • Paolini 🇮🇹 (13) • Alexandrova 🏳️ (14) • Kostyuk 🇺🇦 (15) • Osaka 🇯🇵 (16) • Jovic 🇺🇸 (17) • Cirstea 🇷🇴 (18) • Keys 🇺🇸 (19) • Samsonova 🏳️ (20) • Tauson 🇩🇰 (21) • Kalinskaya 🏳️ (22) • Mertens 🇧🇪 (23) • Fernandez 🇨🇦 (24) • Shnaider 🏳️ (25) • Baptiste 🇺🇸 (26) • Bouzkova 🇨🇿 (27) • Potapova 🇦🇹 (28) • Ostapenko 🇱🇻 (29) • Ann Li 🇺🇸 (30) • Bucsa 🇪🇸 (31) • Xinyu Wang 🇨🇳 (32) • Cristian 🇷🇴 (33) • Joint 🇦🇺 (34) • Bejlek 🇨🇿 (35) • Siniakova 🇨🇿 (36) • Raducanu 🇬🇧 (37) • Eala 🇵🇭 (38) • Navarro 🇺🇸 (39) • Cocciaretto 🇮🇹 (40) • Pliskova 🇨🇿 SR (40) • Tjen 🇮🇩 (41) • Krejcikova 🇨🇿 (42) • Valentova 🇨🇿 (43) • Vondrousova 🇨🇿 (44) • Yastremska 🇺🇦 (45) • Siegemund 🇩🇪 (46) • Kessler 🇺🇸 (47) • Sakkari 🇬🇷 (48) • Frech 🇵🇱 (49) • Boisson 🇫🇷 (50) • Bouzas Maneiro 🇪🇸 (51) • Maria 🇩🇪 (52) • Q. Zheng 🇨🇳 (53) • Starodubtseva 🇺🇦 (54) • Gibson 🇦🇺 (55) • McNally 🇺🇸 (56) • Linette 🇵🇱 (57) • Bondar 🇭🇺 (58) • Sonmez 🇹🇷 (59) • Kartal 🇬🇧 (60) • Ruzic 🇭🇷 (61) • Kasatkina 🇦🇺 (62) • Jacquemot 🇫🇷 (63) • Sierra 🇦🇷 (64) • Bartunkova 🇨🇿 (65) • Oliynykova 🇺🇦 (66) • Udvardy 🇭🇺 (68) • Boulter 🇬🇧 (69) • Vekic 🇭🇷 (70) • Zarazua 🇲🇽 (71) • Townsend 🇺🇸 (72) • Zhang 🇨🇳 (73) • Putintseva 🇰🇿 (74) • Ruse 🇷🇴 (75) • Marcinko 🇭🇷 (76) • Osorio 🇨🇴 (77) • Haddad Maia 🇧🇷 (78) • Zakharova 🏳️ (79) • Parks 🇺🇸 (80) • Lys 🇩🇪 (81) • Golubic 🇨🇭 (82) • Begu 🇷🇴 SR (82) • Birrell 🇦🇺 (83) • Erjavec 🇸🇮 (84) • Rakhimova 🇺🇿 (85) • Sorribes Tormo 🇪🇸 SR (85) • Kudermetova 🏳️ (86) • Kenin 🇺🇸 (87) • Aoi Ito 🇯🇵 SR (87) • Selekhmeteva 🏳️ (88) • Kalinina 🇺🇦 (89) • Tomljanovic 🇦🇺 (90) • Tagger 🇦🇹 (91) • Stearns 🇺🇸 (92) • Waltert 🇨🇭 (93) • Parry 🇫🇷 (94) • Snigur 🇺🇦 (95) • Korpatsch 🇩🇪 (96) • Seidel 🇩🇪 (97) • Arango 🇨🇴 (98) • Blinkova 🏳️ (99) • Tararudee 🇹🇭 (100) • Kraus 🇦🇹 (101)
ALTERNATES MAIN DRAW DONNE
1. Vandewinkel 🇧🇪 (102) • 2. Badosa 🇪🇸 (103) • 3. Vidmanova 🇨🇿 (104) • 4. F. Jones 🇬🇧 (105) • 5. Jimenez Kasintseva 🇦🇩 (106) • 6. Podoroska 🇦🇷 SR (106) • 7. Krueger 🇺🇸 (107) • 8. Volynets 🇺🇸 (108) • 9. Uchijima 🇯🇵 (110) • 10. Sun 🇳🇿 (111) • 11. Dodin 🇫🇷 SR (111) • 12. Semenistaja 🇱🇻 (112) • 13. Juvan 🇸🇮 (113) • 14. Pavlyuchenkova 🏳️ (114) • 15. Salkova 🇨🇿 (115)
🇬🇧 QUALIFICAZIONI WIMBLEDON UOMINI – 22-25 GIUGNO, ERBA
Comesana 🇦🇷 (102) • Shimabukuro 🇯🇵 (103) • Berrettini 🇮🇹 (105) • De Jong 🇳🇱 (106) • Droguet 🇫🇷 (107) • Svrcina 🇨🇿 (108) • Wong 🇭🇰 (109) • Molcan 🇸🇰 (110) • Basilashvili 🇬🇪 (111) • Garin 🇨🇱 (114) • Faria 🇵🇹 (115) • Damm 🇺🇸 (116) • Gaston 🇫🇷 (118) • Rocha 🇵🇹 (119) • Riedi 🇨🇭 (120) • Budkov Kjaer 🇳🇴 (121) • Llamas Ruiz 🇪🇸 (122) • Schoolkate 🇦🇺 (123) • Pellegrino 🇮🇹 (124) • Fearnley 🇬🇧 (125) • McDonald 🇺🇸 (126) • Muller 🇫🇷 (127) • Maestrelli 🇮🇹 (128) • Misolic 🇦🇹 (129) • Mochizuki 🇯🇵 (130) • Sweeny 🇦🇺 (131) • Pinnington Jones 🇬🇧 (132) • Gaubas 🇱🇹 (133) • Virtanen 🇫🇮 (134) • Gea 🇫🇷 (135) • Barrios Vera 🇨🇱 (136) • Lajovic 🇷🇸 (137) • Travaglia 🇮🇹 (138) • Echargui 🇹🇳 (139) • Martinez 🇪🇸 (140) • Safiullin 🏳️ (141) • Lloyd Harris 🇿🇦 (143) • Dellien 🇧🇴 (144) • M. Zheng 🇺🇸 (146) • Jacquet 🇫🇷 (147) • Basavareddy 🇺🇸 (148) • Billy Harris 🇬🇧 (150) • Diaz Acosta 🇦🇷 (151) • Bolt 🇦🇺 (152) • Sakamoto 🇯🇵 (153) • Fery 🇬🇧 (154) • O’Connell 🇦🇺 (155) • Holmgren 🇩🇰 (156) • Lajal 🇪🇪 (157) • Rodionov 🇦🇹 (158) • Samuel 🇬🇧 (159) • Blanchet 🇫🇷 (160) • Kolar 🇨🇿 (162) • Meligeni Alves 🇧🇷 PR (162) • Nardi 🇮🇹 (163) • Draxl 🇨🇦 (164) • Rodesch 🇱🇺 (165) • Bu 🇨🇳 (166) • Dimitrov 🇧🇬 (168) • Mejia 🇨🇴 (169) • Schwaerzler 🇦🇹 (170) • Tabur 🇫🇷 (171) • Zeppieri 🇮🇹 (172) • Coria 🇦🇷 PR (172) • Piros 🇭🇺 (173) • Nishioka 🇯🇵 (174) • Glinka 🇪🇪 (175) • Prado Angelo 🇧🇴 (176) • Chidekh 🇫🇷 (177) • Cecchinato 🇮🇹 (178) • Gomez 🇦🇷 (179) • Jarry 🇨🇱 (180) • Tseng 🇹🇼 (181) • Onclin 🇧🇪 (182) • Bueno 🇵🇪 (183) • Gojo 🇭🇷 (184) • Smith 🇺🇸 (185) • Moreno De Alboran 🇺🇸 PR (185) • Heide 🇧🇷 (186) • Neumayer 🇦🇹 (187) • Kwon 🇰🇷 (188) • Skatov 🇰🇿 (189) • Barrena 🇦🇷 (190) • Ymer 🇸🇪 (191) • Kym 🇨🇭 (192) • Galarneau 🇨🇦 (193) • Tomic 🇦🇺 (194) • Mikrut 🇭🇷 (195) • Cadenasso 🇮🇹 (196) • Sakellaridis 🇬🇷 (197) • Reis Da Silva 🇧🇷 (198) • Boyer 🇺🇸 (199) • Ficovich 🇦🇷 (200) • Dodig 🇭🇷 (201) • Noguchi 🇯🇵 (202) • Carballes Baena 🇪🇸 (203) • Bailly 🇧🇪 (204) • Evans 🇬🇧 (205) • Coppejans 🇧🇪 (206) • Hsu 🇹🇼 (207) • Bertola 🇨🇭 (208) • Giustino 🇮🇹 (209) • Sachko 🇺🇦 (210) • Den Ouden 🇳🇱 (211) • Midon 🇦🇷 (212) • Djere 🇷🇸 (213) • Mayot 🇫🇷 (214) • Engel 🇩🇪 (215) • Mmoh 🇺🇸 (216) • Zhou 🇨🇳 (217) • Broady 🇬🇧 (219) • Herbert 🇫🇷 (220) • Grenier 🇫🇷 (221) • Martin Tiffon 🇪🇸 (222) • Andrade 🇪🇨 (223) • Zhang 🇨🇳 (224) • Roncadelli 🇺🇾 (225) • Olivieri 🇦🇷 (226) • Wendelken 🇬🇧 (227)
ALTERNATES QUALIFICAZIONI UOMINI
1. Dougaz 🇹🇳 PR (227) • 2. Gentzsch 🇩🇪 (228) • 3. Blanch 🇺🇸 (229) • 4. Added 🇫🇷 (230) • 5. Guerrieri 🇮🇹 (231) • 6. Butvilas 🇱🇹 (232) • 7. Boscardin Dias 🇧🇷 (233) • 8. McCabe 🇦🇺 (234) • 9. Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (235) • 10. Houkes 🇳🇱 (236) • 11. Ferreira Silva 🇵🇹 (237) • 12. Cinà 🇮🇹 (238) • 13. Brancaccio 🇮🇹 (239) • 14. Gill 🇬🇧 (240) • 15. Pavlovic 🇫🇷 (241) • 16. Moro Canas 🇪🇸 (242) • 17. Crawford 🇬🇧 (243) • 18. Smith 🇺🇸 (244) • 19. Nedic 🇧🇦 (245) • 20. Napolitano 🇮🇹 (246)
🇬🇧 QUALIFICAZIONI WIMBLEDON DONNE – 22-25 GIUGNO, ERBA
Vidmanova 🇨🇿 (101) • F. Jones 🇬🇧 (102) • Jimenez Kasintseva 🇦🇩 (104) • Uchijima 🇯🇵 (107) • Volynets 🇺🇸 (108) • Sun 🇳🇿 (109) • Semenistaja 🇱🇻 (110) • Juvan 🇸🇮 (111) • Dodin 🇫🇷 SR (111) • Salkova 🇨🇿 (113) • Chwalinska 🇵🇱 (114) • Galfi 🇭🇺 (115) • Yuan 🇨🇳 (116) • Korneeva 🏳️ (117) • Timofeeva 🇺🇿 (118) • Krueger 🇺🇸 (120) • Grabher 🇦🇹 (121) • Jeanjean 🇫🇷 (122) • Bai 🇨🇳 SR (122) • P. Kudermetova 🇺🇿 (123) • Sasnovich 🏳️ (124) • Sramkova 🇸🇰 (125) • Quevedo 🇪🇸 (126) • Preston 🇦🇺 (127) • Lamens 🇳🇱 (128) • Sherif 🇪🇬 (129) • Charaeva 🏳️ (130) • Sakatsume 🇯🇵 (131) • Masarova 🇨🇭 (132) • Stakusic 🇨🇦 (133) • Zidansek 🇸🇮 (134) • Kalieva 🇺🇸 (135) • E. Jones 🇦🇺 (136) • Montgomery 🇺🇸 SR (136) • Zhu 🇨🇳 (137) • Pigato 🇮🇹 (138) • Kawa 🇵🇱 (139) • Lazaro Garcia 🇪🇸 (140) • Burel 🇫🇷 SR (140) • Inglis 🇦🇺 (141) • Podrez 🇺🇦 (142) • Hon 🇦🇺 (143) • Costoulas 🇧🇪 (144) • Day 🇺🇸 (145) • Stoiana 🇺🇸 (146) • Radivojevic 🇷🇸 (147) • Xiyu Wang 🇨🇳 (148) • Fruhvirtova 🇨🇿 (149) • Burrage 🇬🇧 SR (149) • Garland 🇹🇼 (150) • Stefanini 🇮🇹 (152) • Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 (153) • Rus 🇳🇱 (154) • Samson 🇨🇿 (155) • Klimovicova 🇵🇱 (156) • Koevermans 🇳🇱 (157) • Romero Gormaz 🇪🇸 (158) • Andreescu 🇨🇦 (159) • Tomova 🇧🇬 (160) • Iatcenko 🏳️ (161) • Noha Akugue 🇩🇪 (162) • N. Brancaccio 🇮🇹 (163) • Minnen 🇧🇪 (164) • Mandlik 🇺🇸 (165) • Watson 🇬🇧 SR (165) • Guo 🇨🇳 (166) • Papamichail 🇬🇷 (167) • Ortenzi 🇦🇷 (168) • Lepchenko 🇺🇸 (169) • Teichmann 🇨🇭 (170) • Ngounoue 🇺🇸 SR (170) • Dart 🇬🇧 (171) • Bronzetti 🇮🇹 (172) • Sawangkaew 🇹🇭 (173) • X. You 🇨🇳 (174) • Bassols Ribera 🇪🇸 (175) • Dolehide 🇺🇸 (176) • Prozorova 🏳️ (177) • Vandromme 🇧🇪 (178) • Riera 🇦🇷 (179) • Ponchet 🇫🇷 (180) • Ferro 🇫🇷 (181) • Liu 🇺🇸 (182) • Ye-Xin Ma 🇨🇳 (183) • Tyra Grant 🇮🇹 (184) • Urhobo 🇺🇸 (185) • Hibino 🇯🇵 (186) • Kostovic 🇷🇸 (187) • Barthel 🇩🇪 (188) • Shymanovich 🏳️ (189) • Giovannini 🇦🇷 (190) • Maristany Zuleta De Reales 🇪🇸 (191) • Fita Boluda 🇪🇸 (192) • Hunter 🇦🇺 (193) • Lee 🇺🇸 (194) • Osuigwe 🇺🇸 (195) • Monnet 🇫🇷 (196) • Gasanova 🏳️ (197) • Gjorcheska 🇲🇰 (198) • Cross 🇨🇦 (199) • Rame 🇫🇷 (200) • Valdmannova 🇨🇿 (201) • Brace 🇨🇦 (202) • Bolkvadze 🇬🇪 SR (202) • Swan 🇬🇧 (203) • Crawley 🇺🇸 (204) • Jorge 🇵🇹 (205) • Shubladze 🏳️ (206) • Ku 🇰🇷 (207) • Knutson 🇨🇿 (208) • Carle 🇦🇷 (209) • Havlickova 🇨🇿 (210) • Ishii 🇯🇵 SR (211) • Kinoshita 🇯🇵 (212) • Friedsam 🇩🇪 (213) • Gorgodze 🇬🇪 (214) • Bandecchi 🇨🇭 (215) • Naef 🇨🇭 (216) • Zhao 🇨🇦 SR (216)
ALTERNATES QUALIFICAZIONI DONNE
1. Hercog 🇸🇮 (217) • 2. Pridankina 🏳️ (218) • 3. Mikulskyte 🇱🇹 (219) • 4. Hontama 🇯🇵 (220) • 5. Werner 🇩🇪 (221) • 6. Tubello 🇫🇷 SR (221) • 7. Siskova 🇨🇿 (222) • 8. Yaneva 🇧🇬 (224) • 9. Tan 🇫🇷 (225) • 10. Pigossi 🇧🇷 (227) • 11. Hruncakova 🇸🇰 (228) • 12. Andreeva 🏳️ (230) • 13. Sebov 🇨🇦 (231) • 14. Vedder 🇳🇱 (232) • 15. X. Gao 🇨🇳 (233) • 16. Falei 🏳️ (235) • 17. Bulgaru 🇷🇴 (236) • 18. Kubka 🇵🇱 (237) • 19. Thandi 🇮🇳 SR (238) • 20. Avdeeva 🏳️ (239)
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2026
6 commenti
Probabilmente mi sbaglierò, a mio avviso Cina’ entrerà. Sarebbe importante potersi allenare qualche giorno coi migliori su erba
guerrieri è già dentro praticamente. ci sono 8 inglesi nelle quali a cui andranno le wc. tradizionalmente gli inglesi le danno ai loro giocatori.
L’anno scorso ci fu una decina di forfait prima dell’inizio delle quali maschili, per me Berrettini entra in MD. Guerrieri, Cinà e Brancaccio possono sperare di entrare nelle quali. Napolitano forse è troppo distante dal cutoff ma vediamo
Ieri qualcuno parlava di possibile ingresso di Cinà nelle Q, ma francamente, anche considerando tutte le WC che farebbero slittare all’indietro la classifica, mi sembra molto difficile, da 12° alternate. Anche per Berrettini, che è il terzo fuori, a meno di defezioni dei “lungodegenti” Draper, Rune, Fils, Korda e Cazaux non è semplicissimo entrare.
Buongiorno a tutti, anche a chi detesta qualcuno solo per aver capito e detto (prima di lui) che un tennista azzurro era un predestinato…
C’è gente che è chiaramente lontanissima da una da una condizione decente per competere ma gli 80 peperoni per un primo turno fanno gola a tutti. Difficile di immaginare molti ritiri.