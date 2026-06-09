Wimbledon 2026 ATP, Copertina, Entry List, WTA

Wimbledon: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni del singolare maschile e femminile

09/06/2026 08:59 6 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

🎾 THE CHAMPIONSHIPS WIMBLEDON 2026

🇬🇧 ENTRY LIST

MAIN DRAW 29 GIUGNO – 12 LUGLIO • QUALIFICAZIONI 22-25 GIUGNO • ERBA

🇬🇧 WIMBLEDON UOMINI – MAIN DRAW, ERBA

Sinner 🇮🇹 (1)Alcaraz 🇪🇸 (2) • Zverev 🇩🇪 (3) • Djokovic 🇷🇸 (4) • Auger-Aliassime 🇨🇦 (5) • Shelton 🇺🇸 (6) • Medvedev 🏳️ (7) • Fritz 🇺🇸 (8) • De Minaur 🇦🇺 (9) • Bublik 🇰🇿 (10) • Musetti 🇮🇹 (11)Cobolli 🇮🇹 (12) • Rublev 🏳️ (13) • Lehecka 🇨🇿 (14) • Khachanov 🏳️ (15) • Darderi 🇮🇹 (16) • Ruud 🇳🇴 (17) • Vacherot 🇲🇨 (18) • Fils 🇫🇷 (19) • Tien 🇺🇸 (20) • Tiafoe 🇺🇸 (21) • Norrie 🇬🇧 (22) • Davidovich Fokina 🇪🇸 (23) • Rinderknech 🇫🇷 (24) • Etcheverry 🇦🇷 (25) • Paul 🇺🇸 (26) • F. Cerundolo 🇦🇷 (27) • Mensik 🇨🇿 (28) • Jodar 🇪🇸 (29) • Fonseca 🇧🇷 (30) • Griekspoor 🇳🇱 (31) • Moutet 🇫🇷 (32) • Nakashima 🇺🇸 (33) • Humbert 🇫🇷 (34) • Tabilo 🇨🇱 (35) • Blockx 🇧🇪 (36) • Shapovalov 🇨🇦 (37) • Bergs 🇧🇪 (38) • Munar 🇪🇸 (39) • Machac 🇨🇿 (40) • Michelsen 🇺🇸 (41) • Navone 🇦🇷 (42) • Rune 🇩🇰 (43) • Mannarino 🇫🇷 (44) • Cilic 🇭🇷 (45) • Korda 🇺🇸 (46) • Kecmanovic 🇷🇸 (47) • Diallo 🇨🇦 (48) • Quinn 🇺🇸 (49) • Borges 🇵🇹 (50) • Atmane 🇫🇷 (51) • Marozsan 🇭🇺 (52) • Van de Zandschulp 🇳🇱 (53) • J.M. Cerundolo 🇦🇷 (54) • Hanfmann 🇩🇪 (55) • Medjedovic 🇷🇸 (56) • Buse 🇵🇪 (57) • Tirante 🇦🇷 (58) • Fucsovics 🇭🇺 (59) • Brooksby 🇺🇸 (60) • Popyrin 🇦🇺 (61) • Baez 🇦🇷 (62) • Kopriva 🇨🇿 (63) • Collignon 🇧🇪 (64) • Altmaier 🇩🇪 (65) • Burruchaga 🇦🇷 (66) • Landaluce 🇪🇸 (67) • Ugo Carabelli 🇦🇷 (68) • Sonego 🇮🇹 (69) • Vallejo 🇵🇾 (70) • Prizmic 🇭🇷 (71) • Bellucci 🇮🇹 (72) • Royer 🇫🇷 (73) • Draper 🇬🇧 (74) • Opelka 🇺🇸 (75) • Cazaux 🇫🇷 (76) • Majchrzak 🇵🇱 (77) • Hurkacz 🇵🇱 (78) • Struff 🇩🇪 (79) • Mpetshi Perricard 🇫🇷 (80) • Trungelliti 🇦🇷 (81) • Tsitsipas 🇬🇷 (82) • Duckworth 🇦🇺 (83) • Giron 🇺🇸 (84) • Kokkinakis 🇦🇺 PR (84) • Svajda 🇺🇸 (85) • Merida 🇪🇸 (86) • Dzumhur 🇧🇦 (87) • Halys 🇫🇷 (88) • Shevchenko 🇰🇿 (89) • Carreno Busta 🇪🇸 (90) • Ofner 🇦🇹 (91) • Spizzirri 🇺🇸 (92) • Y. Wu 🇨🇳 (93) • Kovacevic 🇺🇸 (94) • Kypson 🇺🇸 (95) • Arnaldi 🇮🇹 (96) • Nava 🇺🇸 (97) • Bonzi 🇫🇷 (98) • Bautista Agut 🇪🇸 (99) • Vukic 🇦🇺 (100) • Walton 🇦🇺 (101) • Hijikata 🇦🇺 (102) • Van Assche 🇫🇷 (103) • Choinski 🇬🇧 (104) IN

ALTERNATES MAIN DRAW UOMINI

1. Choinski 🇬🇧 (104) IN • 2. Shimabukuro 🇯🇵 (105) • 3. Molcan 🇸🇰 (106) • 4. Berrettini 🇮🇹 (107) • 5. Muller 🇫🇷 (108) • 6. De Jong 🇳🇱 (109) • 7. Droguet 🇫🇷 (110) • 8. Svrcina 🇨🇿 (111) • 9. Damm 🇺🇸 (112) • 10. Wong 🇭🇰 (113) • 11. Comesana 🇦🇷 (114) • 12. Basilashvili 🇬🇪 (115) • 13. Garin 🇨🇱 (116) • 14. Faria 🇵🇹 (117) • 15. Rocha 🇵🇹 (118)

🇬🇧 WIMBLEDON DONNE – MAIN DRAW, ERBA

Sabalenka 🏳️ (1) • Rybakina 🇰🇿 (2) • Swiatek 🇵🇱 (3) • Gauff 🇺🇸 (4) • Pegula 🇺🇸 (5) • Anisimova 🇺🇸 (6) • Svitolina 🇺🇦 (7) • Andreeva 🏳️ (8) • Mboko 🇨🇦 (9) • Muchova 🇨🇿 (10) • Bencic 🇨🇭 (11) • Noskova 🇨🇿 (12) • Paolini 🇮🇹 (13) • Alexandrova 🏳️ (14) • Kostyuk 🇺🇦 (15) • Osaka 🇯🇵 (16) • Jovic 🇺🇸 (17) • Cirstea 🇷🇴 (18) • Keys 🇺🇸 (19) • Samsonova 🏳️ (20) • Tauson 🇩🇰 (21) • Kalinskaya 🏳️ (22) • Mertens 🇧🇪 (23) • Fernandez 🇨🇦 (24) • Shnaider 🏳️ (25) • Baptiste 🇺🇸 (26) • Bouzkova 🇨🇿 (27) • Potapova 🇦🇹 (28) • Ostapenko 🇱🇻 (29) • Ann Li 🇺🇸 (30) • Bucsa 🇪🇸 (31) • Xinyu Wang 🇨🇳 (32) • Cristian 🇷🇴 (33) • Joint 🇦🇺 (34) • Bejlek 🇨🇿 (35) • Siniakova 🇨🇿 (36) • Raducanu 🇬🇧 (37) • Eala 🇵🇭 (38) • Navarro 🇺🇸 (39) • Cocciaretto 🇮🇹 (40) • Pliskova 🇨🇿 SR (40) • Tjen 🇮🇩 (41) • Krejcikova 🇨🇿 (42) • Valentova 🇨🇿 (43) • Vondrousova 🇨🇿 (44) • Yastremska 🇺🇦 (45) • Siegemund 🇩🇪 (46) • Kessler 🇺🇸 (47) • Sakkari 🇬🇷 (48) • Frech 🇵🇱 (49) • Boisson 🇫🇷 (50) • Bouzas Maneiro 🇪🇸 (51) • Maria 🇩🇪 (52) • Q. Zheng 🇨🇳 (53) • Starodubtseva 🇺🇦 (54) • Gibson 🇦🇺 (55) • McNally 🇺🇸 (56) • Linette 🇵🇱 (57) • Bondar 🇭🇺 (58) • Sonmez 🇹🇷 (59) • Kartal 🇬🇧 (60) • Ruzic 🇭🇷 (61) • Kasatkina 🇦🇺 (62) • Jacquemot 🇫🇷 (63) • Sierra 🇦🇷 (64) • Bartunkova 🇨🇿 (65) • Oliynykova 🇺🇦 (66) • Udvardy 🇭🇺 (68) • Boulter 🇬🇧 (69) • Vekic 🇭🇷 (70) • Zarazua 🇲🇽 (71) • Townsend 🇺🇸 (72) • Zhang 🇨🇳 (73) • Putintseva 🇰🇿 (74) • Ruse 🇷🇴 (75) • Marcinko 🇭🇷 (76) • Osorio 🇨🇴 (77) • Haddad Maia 🇧🇷 (78) • Zakharova 🏳️ (79) • Parks 🇺🇸 (80) • Lys 🇩🇪 (81) • Golubic 🇨🇭 (82) • Begu 🇷🇴 SR (82) • Birrell 🇦🇺 (83) • Erjavec 🇸🇮 (84) • Rakhimova 🇺🇿 (85) • Sorribes Tormo 🇪🇸 SR (85) • Kudermetova 🏳️ (86) • Kenin 🇺🇸 (87) • Aoi Ito 🇯🇵 SR (87) • Selekhmeteva 🏳️ (88) • Kalinina 🇺🇦 (89) • Tomljanovic 🇦🇺 (90) • Tagger 🇦🇹 (91) • Stearns 🇺🇸 (92) • Waltert 🇨🇭 (93) • Parry 🇫🇷 (94) • Snigur 🇺🇦 (95) • Korpatsch 🇩🇪 (96) • Seidel 🇩🇪 (97) • Arango 🇨🇴 (98) • Blinkova 🏳️ (99) • Tararudee 🇹🇭 (100) • Kraus 🇦🇹 (101)

ALTERNATES MAIN DRAW DONNE

1. Vandewinkel 🇧🇪 (102) • 2. Badosa 🇪🇸 (103) • 3. Vidmanova 🇨🇿 (104) • 4. F. Jones 🇬🇧 (105) • 5. Jimenez Kasintseva 🇦🇩 (106) • 6. Podoroska 🇦🇷 SR (106) • 7. Krueger 🇺🇸 (107) • 8. Volynets 🇺🇸 (108) • 9. Uchijima 🇯🇵 (110) • 10. Sun 🇳🇿 (111) • 11. Dodin 🇫🇷 SR (111) • 12. Semenistaja 🇱🇻 (112) • 13. Juvan 🇸🇮 (113) • 14. Pavlyuchenkova 🏳️ (114) • 15. Salkova 🇨🇿 (115)

🇬🇧 QUALIFICAZIONI WIMBLEDON UOMINI – 22-25 GIUGNO, ERBA

Comesana 🇦🇷 (102) • Shimabukuro 🇯🇵 (103) • Berrettini 🇮🇹 (105) • De Jong 🇳🇱 (106) • Droguet 🇫🇷 (107) • Svrcina 🇨🇿 (108) • Wong 🇭🇰 (109) • Molcan 🇸🇰 (110) • Basilashvili 🇬🇪 (111) • Garin 🇨🇱 (114) • Faria 🇵🇹 (115) • Damm 🇺🇸 (116) • Gaston 🇫🇷 (118) • Rocha 🇵🇹 (119) • Riedi 🇨🇭 (120) • Budkov Kjaer 🇳🇴 (121) • Llamas Ruiz 🇪🇸 (122) • Schoolkate 🇦🇺 (123) • Pellegrino 🇮🇹 (124) • Fearnley 🇬🇧 (125) • McDonald 🇺🇸 (126) • Muller 🇫🇷 (127) • Maestrelli 🇮🇹 (128) • Misolic 🇦🇹 (129) • Mochizuki 🇯🇵 (130) • Sweeny 🇦🇺 (131) • Pinnington Jones 🇬🇧 (132) • Gaubas 🇱🇹 (133) • Virtanen 🇫🇮 (134) • Gea 🇫🇷 (135) • Barrios Vera 🇨🇱 (136) • Lajovic 🇷🇸 (137) • Travaglia 🇮🇹 (138) • Echargui 🇹🇳 (139) • Martinez 🇪🇸 (140) • Safiullin 🏳️ (141) • Lloyd Harris 🇿🇦 (143) • Dellien 🇧🇴 (144) • M. Zheng 🇺🇸 (146) • Jacquet 🇫🇷 (147) • Basavareddy 🇺🇸 (148) • Billy Harris 🇬🇧 (150) • Diaz Acosta 🇦🇷 (151) • Bolt 🇦🇺 (152) • Sakamoto 🇯🇵 (153) • Fery 🇬🇧 (154) • O’Connell 🇦🇺 (155) • Holmgren 🇩🇰 (156) • Lajal 🇪🇪 (157) • Rodionov 🇦🇹 (158) • Samuel 🇬🇧 (159) • Blanchet 🇫🇷 (160) • Kolar 🇨🇿 (162) • Meligeni Alves 🇧🇷 PR (162) • Nardi 🇮🇹 (163) • Draxl 🇨🇦 (164) • Rodesch 🇱🇺 (165) • Bu 🇨🇳 (166) • Dimitrov 🇧🇬 (168) • Mejia 🇨🇴 (169) • Schwaerzler 🇦🇹 (170) • Tabur 🇫🇷 (171) • Zeppieri 🇮🇹 (172) • Coria 🇦🇷 PR (172) • Piros 🇭🇺 (173) • Nishioka 🇯🇵 (174) • Glinka 🇪🇪 (175) • Prado Angelo 🇧🇴 (176) • Chidekh 🇫🇷 (177) • Cecchinato 🇮🇹 (178) • Gomez 🇦🇷 (179) • Jarry 🇨🇱 (180) • Tseng 🇹🇼 (181) • Onclin 🇧🇪 (182) • Bueno 🇵🇪 (183) • Gojo 🇭🇷 (184) • Smith 🇺🇸 (185) • Moreno De Alboran 🇺🇸 PR (185) • Heide 🇧🇷 (186) • Neumayer 🇦🇹 (187) • Kwon 🇰🇷 (188) • Skatov 🇰🇿 (189) • Barrena 🇦🇷 (190) • Ymer 🇸🇪 (191) • Kym 🇨🇭 (192) • Galarneau 🇨🇦 (193) • Tomic 🇦🇺 (194) • Mikrut 🇭🇷 (195) • Cadenasso 🇮🇹 (196) • Sakellaridis 🇬🇷 (197) • Reis Da Silva 🇧🇷 (198) • Boyer 🇺🇸 (199) • Ficovich 🇦🇷 (200) • Dodig 🇭🇷 (201) • Noguchi 🇯🇵 (202) • Carballes Baena 🇪🇸 (203) • Bailly 🇧🇪 (204) • Evans 🇬🇧 (205) • Coppejans 🇧🇪 (206) • Hsu 🇹🇼 (207) • Bertola 🇨🇭 (208) • Giustino 🇮🇹 (209) • Sachko 🇺🇦 (210) • Den Ouden 🇳🇱 (211) • Midon 🇦🇷 (212) • Djere 🇷🇸 (213) • Mayot 🇫🇷 (214) • Engel 🇩🇪 (215) • Mmoh 🇺🇸 (216) • Zhou 🇨🇳 (217) • Broady 🇬🇧 (219) • Herbert 🇫🇷 (220) • Grenier 🇫🇷 (221) • Martin Tiffon 🇪🇸 (222) • Andrade 🇪🇨 (223) • Zhang 🇨🇳 (224) • Roncadelli 🇺🇾 (225) • Olivieri 🇦🇷 (226) • Wendelken 🇬🇧 (227)

ALTERNATES QUALIFICAZIONI UOMINI

1. Dougaz 🇹🇳 PR (227) • 2. Gentzsch 🇩🇪 (228) • 3. Blanch 🇺🇸 (229) • 4. Added 🇫🇷 (230) • 5. Guerrieri 🇮🇹 (231) • 6. Butvilas 🇱🇹 (232) • 7. Boscardin Dias 🇧🇷 (233) • 8. McCabe 🇦🇺 (234) • 9. Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (235) • 10. Houkes 🇳🇱 (236) • 11. Ferreira Silva 🇵🇹 (237) • 12. Cinà 🇮🇹 (238) • 13. Brancaccio 🇮🇹 (239) • 14. Gill 🇬🇧 (240) • 15. Pavlovic 🇫🇷 (241) • 16. Moro Canas 🇪🇸 (242) • 17. Crawford 🇬🇧 (243) • 18. Smith 🇺🇸 (244) • 19. Nedic 🇧🇦 (245) • 20. Napolitano 🇮🇹 (246)

🇬🇧 QUALIFICAZIONI WIMBLEDON DONNE – 22-25 GIUGNO, ERBA

Vidmanova 🇨🇿 (101) • F. Jones 🇬🇧 (102) • Jimenez Kasintseva 🇦🇩 (104) • Uchijima 🇯🇵 (107) • Volynets 🇺🇸 (108) • Sun 🇳🇿 (109) • Semenistaja 🇱🇻 (110) • Juvan 🇸🇮 (111) • Dodin 🇫🇷 SR (111) • Salkova 🇨🇿 (113) • Chwalinska 🇵🇱 (114) • Galfi 🇭🇺 (115) • Yuan 🇨🇳 (116) • Korneeva 🏳️ (117) • Timofeeva 🇺🇿 (118) • Krueger 🇺🇸 (120) • Grabher 🇦🇹 (121) • Jeanjean 🇫🇷 (122) • Bai 🇨🇳 SR (122) • P. Kudermetova 🇺🇿 (123) • Sasnovich 🏳️ (124) • Sramkova 🇸🇰 (125) • Quevedo 🇪🇸 (126) • Preston 🇦🇺 (127) • Lamens 🇳🇱 (128) • Sherif 🇪🇬 (129) • Charaeva 🏳️ (130) • Sakatsume 🇯🇵 (131) • Masarova 🇨🇭 (132) • Stakusic 🇨🇦 (133) • Zidansek 🇸🇮 (134) • Kalieva 🇺🇸 (135) • E. Jones 🇦🇺 (136) • Montgomery 🇺🇸 SR (136) • Zhu 🇨🇳 (137) • Pigato 🇮🇹 (138) • Kawa 🇵🇱 (139) • Lazaro Garcia 🇪🇸 (140) • Burel 🇫🇷 SR (140) • Inglis 🇦🇺 (141) • Podrez 🇺🇦 (142) • Hon 🇦🇺 (143) • Costoulas 🇧🇪 (144) • Day 🇺🇸 (145) • Stoiana 🇺🇸 (146) • Radivojevic 🇷🇸 (147) • Xiyu Wang 🇨🇳 (148) • Fruhvirtova 🇨🇿 (149) • Burrage 🇬🇧 SR (149) • Garland 🇹🇼 (150) • Stefanini 🇮🇹 (152) • Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 (153) • Rus 🇳🇱 (154) • Samson 🇨🇿 (155) • Klimovicova 🇵🇱 (156) • Koevermans 🇳🇱 (157) • Romero Gormaz 🇪🇸 (158) • Andreescu 🇨🇦 (159) • Tomova 🇧🇬 (160) • Iatcenko 🏳️ (161) • Noha Akugue 🇩🇪 (162) • N. Brancaccio 🇮🇹 (163) • Minnen 🇧🇪 (164) • Mandlik 🇺🇸 (165) • Watson 🇬🇧 SR (165) • Guo 🇨🇳 (166) • Papamichail 🇬🇷 (167) • Ortenzi 🇦🇷 (168) • Lepchenko 🇺🇸 (169) • Teichmann 🇨🇭 (170) • Ngounoue 🇺🇸 SR (170) • Dart 🇬🇧 (171) • Bronzetti 🇮🇹 (172) • Sawangkaew 🇹🇭 (173) • X. You 🇨🇳 (174) • Bassols Ribera 🇪🇸 (175) • Dolehide 🇺🇸 (176) • Prozorova 🏳️ (177) • Vandromme 🇧🇪 (178) • Riera 🇦🇷 (179) • Ponchet 🇫🇷 (180) • Ferro 🇫🇷 (181) • Liu 🇺🇸 (182) • Ye-Xin Ma 🇨🇳 (183) • Tyra Grant 🇮🇹 (184) • Urhobo 🇺🇸 (185) • Hibino 🇯🇵 (186) • Kostovic 🇷🇸 (187) • Barthel 🇩🇪 (188) • Shymanovich 🏳️ (189) • Giovannini 🇦🇷 (190) • Maristany Zuleta De Reales 🇪🇸 (191) • Fita Boluda 🇪🇸 (192) • Hunter 🇦🇺 (193) • Lee 🇺🇸 (194) • Osuigwe 🇺🇸 (195) • Monnet 🇫🇷 (196) • Gasanova 🏳️ (197) • Gjorcheska 🇲🇰 (198) • Cross 🇨🇦 (199) • Rame 🇫🇷 (200) • Valdmannova 🇨🇿 (201) • Brace 🇨🇦 (202) • Bolkvadze 🇬🇪 SR (202) • Swan 🇬🇧 (203) • Crawley 🇺🇸 (204) • Jorge 🇵🇹 (205) • Shubladze 🏳️ (206) • Ku 🇰🇷 (207) • Knutson 🇨🇿 (208) • Carle 🇦🇷 (209) • Havlickova 🇨🇿 (210) • Ishii 🇯🇵 SR (211) • Kinoshita 🇯🇵 (212) • Friedsam 🇩🇪 (213) • Gorgodze 🇬🇪 (214) • Bandecchi 🇨🇭 (215) • Naef 🇨🇭 (216) • Zhao 🇨🇦 SR (216)

ALTERNATES QUALIFICAZIONI DONNE

1. Hercog 🇸🇮 (217) • 2. Pridankina 🏳️ (218) • 3. Mikulskyte 🇱🇹 (219) • 4. Hontama 🇯🇵 (220) • 5. Werner 🇩🇪 (221) • 6. Tubello 🇫🇷 SR (221) • 7. Siskova 🇨🇿 (222) • 8. Yaneva 🇧🇬 (224) • 9. Tan 🇫🇷 (225) • 10. Pigossi 🇧🇷 (227) • 11. Hruncakova 🇸🇰 (228) • 12. Andreeva 🏳️ (230) • 13. Sebov 🇨🇦 (231) • 14. Vedder 🇳🇱 (232) • 15. X. Gao 🇨🇳 (233) • 16. Falei 🏳️ (235) • 17. Bulgaru 🇷🇴 (236) • 18. Kubka 🇵🇱 (237) • 19. Thandi 🇮🇳 SR (238) • 20. Avdeeva 🏳️ (239)

TAG: ,

6 commenti

clipo 09-06-2026 10:29

Scritto da walden
Ieri qualcuno parlava di possibile ingresso di Cinà nelle Q, ma francamente, anche considerando tutte le WC che farebbero slittare all’indietro la classifica, mi sembra molto difficile, da 12° alternate. Anche per Berrettini, che è il terzo fuori, a meno di defezioni dei “lungodegenti” Draper, Rune, Fils, Korda e Cazaux non è semplicissimo entrare.

Probabilmente mi sbaglierò, a mio avviso Cina’ entrerà. Sarebbe importante potersi allenare qualche giorno coi migliori su erba

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 09-06-2026 09:31

Scritto da JOA20

Scritto da IlCera
C’è gente che è chiaramente lontanissima da una da una condizione decente per competere ma gli 80 peperoni per un primo turno fanno gola a tutti. Difficile di immaginare molti ritiri.

L’anno scorso ci fu una decina di forfait prima dell’inizio delle quali maschili, per me Berrettini entra in MD. Guerrieri, Cinà e Brancaccio possono sperare di entrare nelle quali. Napolitano forse è troppo distante dal cutoff ma vediamo

guerrieri è già dentro praticamente. ci sono 8 inglesi nelle quali a cui andranno le wc. tradizionalmente gli inglesi le danno ai loro giocatori.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 09-06-2026 09:27

Scritto da IlCera
C’è gente che è chiaramente lontanissima da una da una condizione decente per competere ma gli 80 peperoni per un primo turno fanno gola a tutti. Difficile di immaginare molti ritiri.

L’anno scorso ci fu una decina di forfait prima dell’inizio delle quali maschili, per me Berrettini entra in MD. Guerrieri, Cinà e Brancaccio possono sperare di entrare nelle quali. Napolitano forse è troppo distante dal cutoff ma vediamo

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Giuras
walden 09-06-2026 09:22

Ieri qualcuno parlava di possibile ingresso di Cinà nelle Q, ma francamente, anche considerando tutte le WC che farebbero slittare all’indietro la classifica, mi sembra molto difficile, da 12° alternate. Anche per Berrettini, che è il terzo fuori, a meno di defezioni dei “lungodegenti” Draper, Rune, Fils, Korda e Cazaux non è semplicissimo entrare.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
No Way (Guest) 09-06-2026 09:17

Buongiorno a tutti, anche a chi detesta qualcuno solo per aver capito e detto (prima di lui) che un tennista azzurro era un predestinato…

 2
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: tomasol, Detuqueridapresencia, Giuras
IlCera (Guest) 09-06-2026 09:14

C’è gente che è chiaramente lontanissima da una da una condizione decente per competere ma gli 80 peperoni per un primo turno fanno gola a tutti. Difficile di immaginare molti ritiri.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!