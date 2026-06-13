Challenger 75 Dublino: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Ci sono anche Maestrelli e Grigor Dimitrov. Nelle quali Filippo Romani
Challenger 75 Dublino – Tabellone Principale – erba
(1) Titouan Droguet vs Qualifier
Jerome Kym vs Qualifier
Qualifier vs Clement Tabur
(JR) Ivan Ivanov vs (Alt) (6) Stefanos Sakellaridis
(4) Jurij Rodionov vs Qualifier
Clement Chidekh vs Colton Smith
(JR) Benjamin Willwerth vs Qualifier
(Alt) Juan Pablo Ficovich vs (7) Nicolas Mejia
(8) Grigor Dimitrov vs Chris Rodesch
Bernard Tomic vs (WC) Conor Gannon
(NG) Mees Rottgering vs (WC) Peter Buldorini
Gauthier Onclin vs (3) Kyrian Jacquet
(5) Mark Lajal vs Ugo Blanchet
Elias Ymer vs (WC) Henry Searle
Qualifier vs Daniil Glinka
Alexis Galarneau vs (2) Francesco Maestrelli
Challenger 75 Dublino – Tabellone Qualificazione – erba
(1) H. Mayot vs T. Kokkinakis (WC)
A. Elamin (WC) vs (8) A. Andrade
(2) Y. H. Hsu vs V. Ursu
J. McGloughlin (WC) vs (9) Y. Zhou (Alt)
(3) R. Noguchi vs P. Jubb
H. Stewart vs (10) K. Smith
(4) O. Crawford vs E. Winter
N. Visker vs (7) D. Added
(5) E. Butvilas vs C. Hewitt
Q. Vandecasteele (Alt) vs (11) K. Uchida
(6) A. Guerrieri vs F. Romano
D. Leeman (WC) vs (12) C. Broom
Court 1 – ore 12:00
Ammar Elamin vs Andy Andrade
Harold Mayot vs Thanasi Kokkinakis
James McGloughlin vs Yi Zhou
Dylan Leeman vs Charles Broom
Court 2 – ore 12:00
Oliver Crawford vs Edward Winter
Edas Butvilas vs Cruz Hewitt
Yu Hsiou Hsu vs Vadym Ursu
Andrea Guerrieri vs Filippo Romano (Non prima 17:00)
Court 3 – ore 12:00
Niels Visker vs Dan Added
Quinn Vandecasteele vs Kaichi Uchida
Rio Noguchi vs Paul Jubb
Hamish Stewart vs Keegan Smith
TAG: Circuito Challenger
1 commento
DIMITROV
KYM
SMITH
SEARLE
SAKELLARIDIS
MEJIA
ONCLIN
GLINKA