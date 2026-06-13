Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Dublino: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Ci sono anche Maestrelli e Grigor Dimitrov. Nelle quali Filippo Romani

13/06/2026 22:06 1 commento
Grigor DImitrov - Foto Getty Images
Grigor DImitrov - Foto Getty Images

IRL Challenger 75 Dublino – Tabellone Principale – erba
(1) Titouan Droguet FRA vs Qualifier
Jerome Kym SUI vs Qualifier
Qualifier vs Clement Tabur FRA
(JR) Ivan Ivanov BUL vs (Alt) (6) Stefanos Sakellaridis GRE

(4) Jurij Rodionov AUT vs Qualifier
Clement Chidekh FRA vs Colton Smith USA
(JR) Benjamin Willwerth USA vs Qualifier
(Alt) Juan Pablo Ficovich ARG vs (7) Nicolas Mejia COL

(8) Grigor Dimitrov BUL vs Chris Rodesch LUX
Bernard Tomic AUS vs (WC) Conor Gannon IRL
(NG) Mees Rottgering NED vs (WC) Peter Buldorini IRL
Gauthier Onclin BEL vs (3) Kyrian Jacquet FRA

(5) Mark Lajal EST vs Ugo Blanchet FRA
Elias Ymer SWE vs (WC) Henry Searle GBR
Qualifier vs Daniil Glinka EST
Alexis Galarneau CAN vs (2) Francesco Maestrelli ITA



IRL Challenger 75 Dublino – Tabellone Qualificazione – erba
(1) H. Mayot FRA vs T. Kokkinakis AUS (WC)
A. Elamin IRL (WC) vs (8) A. Andrade ECU

(2) Y. H. Hsu TPE vs V. Ursu UKR
J. McGloughlin IRL (WC) vs (9) Y. Zhou CHN (Alt)

(3) R. Noguchi JPN vs P. Jubb GBR
H. Stewart GBR vs (10) K. Smith USA

(4) O. Crawford GBR vs E. Winter AUS
N. Visker NED vs (7) D. Added FRA

(5) E. Butvilas LTU vs C. Hewitt AUS
Q. Vandecasteele USA (Alt) vs (11) K. Uchida JPN

(6) A. Guerrieri ITA vs F. Romano ITA
D. Leeman IRL (WC) vs (12) C. Broom GBR



Court 1 – ore 12:00
Ammar Elamin IRL vs Andy Andrade ECU
Harold Mayot FRA vs Thanasi Kokkinakis AUS
James McGloughlin IRL vs Yi Zhou CHN
Dylan Leeman IRL vs Charles Broom GBR

Court 2 – ore 12:00
Oliver Crawford GBR vs Edward Winter AUS
Edas Butvilas LTU vs Cruz Hewitt AUS
Yu Hsiou Hsu TPE vs Vadym Ursu UKR
Andrea Guerrieri ITA vs Filippo Romano ITA (Non prima 17:00)

Court 3 – ore 12:00
Niels Visker NED vs Dan Added FRA
Quinn Vandecasteele USA vs Kaichi Uchida JPN
Rio Noguchi JPN vs Paul Jubb GBR
Hamish Stewart GBR vs Keegan Smith USA

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1 commento

brunodalla 13-06-2026 22:23

DIMITROV

KYM

SMITH
SEARLE

SAKELLARIDIS
MEJIA
ONCLIN
GLINKA

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