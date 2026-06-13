Challenger 125 Parma: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
Challenger 125 Parma – Tabellone Principale – terra
(1) Jesper de Jong vs Laslo Djere
Qualifier vs Qualifier
Chun-Hsin Tseng vs Qualifier
Qualifier vs (7) Francesco Passaro
(4) Sebastian Ofner vs Raul Brancaccio
Qualifier vs Qualifier
Miguel Damas vs Roberto Carballes Baena
(Alt) Petr Bar Biryukov vs (5) Stefano Travaglia
(6) Pedro Martinez vs (Alt) Daniel Rincon
Franco Agamenone vs Stefano Napolitano
Ilia Simakin vs (WC) Jacopo Vasami
Buvaysar Gadamauri vs (3) Damir Dzumhur
(8) Marco Cecchinato vs (WC) Carlo Alberto Caniato
Alvaro Guillen Meza vs (WC) Federico Bondioli
Daniel Elahi Galan vs Zsombor Piros
Nikolas Sanchez Izquierdo vs (2) Luca Van Assche
Challenger 125 Parma – Tabellone Qualificazione – terra
(1) O. Roca Batalla vs G. Perego (WC)
S. Vincent Ruggeri vs (8) A. Sanchez Quilez
(2) M. Topo vs R. Seggerman (Alt)
Y. Milev vs (7) M. Tobon
(3) M. Martineau vs D. Salazar
L. Tombolini (WC) vs (12) L. Wiedenmann
(4) T. Compagnucci vs T. Baragiola Mordini
(WC) N. Catini vs (9) J. Martin Manzano
(5) E. Dalla Valle vs F. Bocci (WC)
M. Mecarelli (Alt) vs (10) J. Paul (Alt)
(6) S. Callejon Hernando vs L. Bocchi
M. Cerny vs (11) A. Weis
Center Court – ore 10:00
Tommaso Compagnucci vs Tobia Costanzo Baragiola Mordini
Sergio Callejon Hernando vs Lorenzo Bocchi
Michele Mecarelli vs Jakub Paul
Enrico Dalla Valle vs Flavio Bocci
Court 1 – ore 10:00
Niccolo Catini vs Juan Cruz Martin Manzano
Marko Topo vs Ryan Seggerman
Oriol Roca Batalla vs Giulio Perego
Leonardo Tombolini vs Luca Wiedenmann
Court 2 – ore 10:00
Matyas Cerny vs Alexander Weis
Yanaki Milev vs Miguel Tobon
Samuel Vincent Ruggeri vs Alejo Sanchez Quilez
Matteo Martineau vs Daniel Salazar
TAG: Circuito Challenger
2 commenti
alcuni hanno preferito Parma che giocare sull’erba , Wimbledon lo giocheranno per il prize monay..
DJERE
PIROS
TRAVAGLIA
GADAMAURI
PASSARO
BRANCACCIO
NAPOLITANO
CECCHINATO