Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Parma: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

13/06/2026 21:58 2 commenti
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images

ITA Challenger 125 Parma – Tabellone Principale – terra
(1) Jesper de Jong NED vs Laslo Djere SRB
Qualifier vs Qualifier
Chun-Hsin Tseng TPE vs Qualifier
Qualifier vs (7) Francesco Passaro ITA

(4) Sebastian Ofner AUT vs Raul Brancaccio ITA
Qualifier vs Qualifier
Miguel Damas ESP vs Roberto Carballes Baena ESP
(Alt) Petr Bar Biryukov RUS vs (5) Stefano Travaglia ITA

(6) Pedro Martinez ESP vs (Alt) Daniel Rincon ESP
Franco Agamenone ITA vs Stefano Napolitano ITA
Ilia Simakin RUS vs (WC) Jacopo Vasami ITA
Buvaysar Gadamauri BEL vs (3) Damir Dzumhur BIH

(8) Marco Cecchinato ITA vs (WC) Carlo Alberto Caniato ITA
Alvaro Guillen Meza ECU vs (WC) Federico Bondioli ITA
Daniel Elahi Galan COL vs Zsombor Piros HUN
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs (2) Luca Van Assche FRA



ITA Challenger 125 Parma – Tabellone Qualificazione – terra
(1) O. Roca Batalla ESP vs G. Perego ITA (WC)
S. Vincent Ruggeri ITA vs (8) A. Sanchez Quilez ESP

(2) M. Topo GER vs R. Seggerman USA (Alt)
Y. Milev BUL vs (7) M. Tobon COL

(3) M. Martineau FRA vs D. Salazar COL
L. Tombolini ITA (WC) vs (12) L. Wiedenmann GER

(4) T. Compagnucci ITA vs T. Baragiola Mordini ITA
(WC) N. Catini ITA vs (9) J. Martin Manzano ITA

(5) E. Dalla Valle ITA vs F. Bocci ITA (WC)
M. Mecarelli ITA (Alt) vs (10) J. Paul SUI (Alt)

(6) S. Callejon Hernando ESP vs L. Bocchi ITA
M. Cerny CZE vs (11) A. Weis ITA



Center Court – ore 10:00
Tommaso Compagnucci ITA vs Tobia Costanzo Baragiola Mordini ITA
Sergio Callejon Hernando ESP vs Lorenzo Bocchi ITA
Michele Mecarelli ITA vs Jakub Paul SUI
Enrico Dalla Valle ITA vs Flavio Bocci ITA

Court 1 – ore 10:00
Niccolo Catini ITA vs Juan Cruz Martin Manzano ITA
Marko Topo GER vs Ryan Seggerman USA
Oriol Roca Batalla ESP vs Giulio Perego ITA
Leonardo Tombolini ITA vs Luca Wiedenmann GER

Court 2 – ore 10:00
Matyas Cerny CZE vs Alexander Weis ITA
Yanaki Milev BUL vs Miguel Tobon COL
Samuel Vincent Ruggeri ITA vs Alejo Sanchez Quilez ESP
Matteo Martineau FRA vs Daniel Salazar COL

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2 commenti

ospite1 (Guest) 13-06-2026 22:11

alcuni hanno preferito Parma che giocare sull’erba , Wimbledon lo giocheranno per il prize monay..

 2
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brunodalla 13-06-2026 22:07

DJERE

PIROS

TRAVAGLIA
GADAMAURI

PASSARO
BRANCACCIO
NAPOLITANO
CECCHINATO

 1
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