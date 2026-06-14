Challenger 50 Asuncion: Il Tabellone Principale e di Qualificazione
Challenger 50 Asuncion – Tabellone Principale – terra
(1) Guido Ivan Justo vs Alex Hernandez
Carlos Maria Zarate vs Juan Sebastian Gomez
Qualifier vs Luciano Emanuel Ambrogi
Qualifier vs (7) Santiago Rodriguez Taverna
(4) Thiago Seyboth Wild vs (WC) Alex Santino Nuñez Vera
Bruno Fernandez vs Nick Hardt
(Alt) Santiago De La Fuente vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos
(SE) Johan Alexander Rodriguez vs (5) Matias Soto
(6) Nicolas Kicker vs (WC) Federico Coria
Qualifier vs Qualifier
Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Eduardo Ribeiro
Qualifier vs (3) Juan Manuel La Serna
(8) Juan Estevez vs (Alt) Samuel Alejandro Linde Palacios
(WC) Hernando Jose Escurra Isnardi vs Hernan Casanova
Joaquin Aguilar Cardozo vs Qualifier
Gonzalo Villanueva vs (2) Juan Bautista Torres
Challenger 50 Asuncion – Tabellone Qualificazione – terra
Alternate vs (WC) Federico Gaston Gonzalez Benitez
(Alt) Alejandro Hayen vs (8) Ignacio Parisca Romera
(2) Maximo Zeitune vs (WC) Alvaro Frutos Alonso
Tomas Martinez vs (12) Joao Victor Couto Loureiro
(3) Samuel Heredia vs (WC) Juan Borba
Ezequiel Monferrer vs (7) Wilson Leite
(4) Ignacio Monzon vs Julian Cundom
(Alt) Valentin Basel vs (10) Thiago Cigarran
(5) Conner Huertas del Pino vs Salvador Price
Enzo Kohlmann De Freitas vs (11) Natan Rodrigues
(6) Arklon Huertas Del Pino Cordova vs (WC) Bautista De La Pena
(Alt) Mateo Del Pino vs (9) Gustavo Ribeiro De Almeida
TAG: Circuito Challenger
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