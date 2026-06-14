Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Asuncion: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

14/06/2026 07:47 Nessun commento
Juan Bautista Torres nella foto
Juan Bautista Torres nella foto

PAR Challenger 50 Asuncion – Tabellone Principale – terra
(1) Guido Ivan Justo ARG vs Alex Hernandez MEX
Carlos Maria Zarate ARG vs Juan Sebastian Gomez COL
Qualifier vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG
Qualifier vs (7) Santiago Rodriguez Taverna ARG

(4) Thiago Seyboth Wild BRA vs (WC) Alex Santino Nuñez Vera PAR
Bruno Fernandez BRA vs Nick Hardt DOM
(Alt) Santiago De La Fuente ARG vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA
(SE) Johan Alexander Rodriguez COL vs (5) Matias Soto CHI

(6) Nicolas Kicker ARG vs (WC) Federico Coria ARG
Qualifier vs Qualifier
Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG vs Eduardo Ribeiro BRA
Qualifier vs (3) Juan Manuel La Serna ARG

(8) Juan Estevez ARG vs (Alt) Samuel Alejandro Linde Palacios COL
(WC) Hernando Jose Escurra Isnardi PAR vs Hernan Casanova ARG
Joaquin Aguilar Cardozo URU vs Qualifier
Gonzalo Villanueva ARG vs (2) Juan Bautista Torres ARG




PAR Challenger 50 Asuncion – Tabellone Qualificazione – terra
Alternate it vs (WC) Federico Gaston Gonzalez Benitez PAR
(Alt) Alejandro Hayen MEX vs (8) Ignacio Parisca Romera VEN

(2) Maximo Zeitune ARG vs (WC) Alvaro Frutos Alonso PAR
Tomas Martinez ARG vs (12) Joao Victor Couto Loureiro BRA

(3) Samuel Heredia COL vs (WC) Juan Borba PAR
Ezequiel Monferrer ARG vs (7) Wilson Leite BRA

(4) Ignacio Monzon ARG vs Julian Cundom ARG
(Alt) Valentin Basel ARG vs (10) Thiago Cigarran ARG

(5) Conner Huertas del Pino PER vs Salvador Price COL
Enzo Kohlmann De Freitas BRA vs (11) Natan Rodrigues BRA

(6) Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs (WC) Bautista De La Pena CHI
(Alt) Mateo Del Pino ARG vs (9) Gustavo Ribeiro De Almeida BRA

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