Ranking WTA: La situazione di questa settimana. +43 per Donna Vekic. +11 per Emma Raducanu
15/06/2026 09:06 1 commento
Classifica Wta Entry System Singolo (15-06-2026)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
9090
Punti
19
Tornei
2
Best: 2
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
8143
Punti
22
Tornei
3
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
6733
Punti
19
Tornei
4
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
6056
Punti
20
Tornei
5
Best: 5
▲
1
Mirra Andreeva
RUS, 0
5751
Punti
21
Tornei
6
Best: 3
▼
-1
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
5631
Punti
16
Tornei
7
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
4879
Punti
19
Tornei
8
Best: 3
--
0
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
4315
Punti
15
Tornei
9
Best: 9
--
0
Victoria Mboko
CAN, 0
3670
Punti
22
Tornei
10
Best: 8
--
0
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
3388
Punti
18
Tornei
11
Best: 4
--
0
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
3385
Punti
19
Tornei
12
Best: 12
--
0
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
3157
Punti
19
Tornei
13
Best: 12
--
0
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
3054
Punti
22
Tornei
14
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
2617
Punti
20
Tornei
15
Best: 1
--
0
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2571
Punti
20
Tornei
16
Best: 16
--
0
Diana Shnaider
RUS, 0
2458
Punti
24
Tornei
17
Best: 17
▲
2
Iva Jovic
USA, 0
2436
Punti
23
Tornei
18
Best: 18
--
0
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
2415
Punti
26
Tornei
19
Best: 10
▼
-2
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
2411
Punti
27
Tornei
20
Best: 11
--
0
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
2212
Punti
21
Tornei
21
Best: 21
--
0
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
1996
Punti
20
Tornei
22
Best: 13
▲
1
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1844
Punti
29
Tornei
23
Best: 12
▲
1
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
1800
Punti
24
Tornei
24
Best: 12
▼
-2
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1698
Punti
21
Tornei
25
Best: 8
--
0
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
1681
Punti
26
Tornei
26
Best: 21
▲
1
Anastasia Potapova
AUT, 30-03-2001
1669
Punti
21
Tornei
27
Best: 24
▲
1
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1659
Punti
25
Tornei
28
Best: 5
▼
-2
Madison Keys
USA, 17-02-1995
1642
Punti
19
Tornei
29
Best: 29
--
0
Ann Li
USA, 26-06-2000
1601
Punti
27
Tornei
30
Best: 25
--
0
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1513
Punti
24
Tornei
31
Best: 31
▲
11
Emma Raducanu
GBR, 0
1458
Punti
20
Tornei
32
Best: 30
▼
-1
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1431
Punti
25
Tornei
33
Best: 17
▲
43
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
1431
Punti
24
Tornei
34
Best: 27
▼
-2
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1422
Punti
20
Tornei
35
Best: 35
▼
-2
Alexandra Eala
PHI, 0
1422
Punti
30
Tornei
36
Best: 30
▼
-2
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
1406
Punti
25
Tornei
37
Best: 12
▼
-2
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
1405
Punti
24
Tornei
38
Best: 5
▼
-2
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1404
Punti
21
Tornei
39
Best: 2
▲
6
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1373
Punti
18
Tornei
40
Best: 28
▼
-2
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1324
Punti
28
Tornei
41
Best: 3
▼
-4
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1299
Punti
25
Tornei
42
Best: 27
▲
2
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1289
Punti
20
Tornei
43
Best: 43
▼
-3
Janice Tjen
INA, 0
1267
Punti
29
Tornei
44
Best: 30
▼
-5
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1261
Punti
26
Tornei
45
Best: 22
▼
-2
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1238
Punti
23
Tornei
46
Best: 29
▼
-5
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1192
Punti
24
Tornei
47
Best: 47
▼
-1
Sara Bejlek
CZE, 0
1179
Punti
21
Tornei
48
Best: 19
▲
12
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1139
Punti
23
Tornei
49
Best: 6
▼
-1
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1133
Punti
13
Tornei
50
Best: 21
▼
-1
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1126
Punti
27
Tornei
51
Best: 51
--
0
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
1114
Punti
28
Tornei
52
Best: 52
▼
-2
Petra Marcinko
CRO, 0
1101
Punti
29
Tornei
53
Best: 53
--
0
Maya Joint
AUS, 0
1096
Punti
26
Tornei
54
Best: 54
▲
5
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
1095
Punti
26
Tornei
55
Best: 55
▼
-1
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1080
Punti
26
Tornei
56
Best: 23
▲
17
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
1076
Punti
25
Tornei
57
Best: 57
▲
1
Antonia Ruzic
CRO, 0
1071
Punti
27
Tornei
58
Best: 56
▼
-2
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
1067
Punti
23
Tornei
59
Best: 53
▼
-2
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
1063
Punti
31
Tornei
60
Best: 48
▼
-5
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
1045
Punti
25
Tornei
61
Best: 59
▲
6
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
1042
Punti
25
Tornei
62
Best: 62
▼
-1
Nikola Bartunkova
CZE, 0
1041
Punti
22
Tornei
63
Best: 63
▼
-16
Tereza Valentova
CZE, 0
1040
Punti
17
Tornei
64
Best: 28
▼
-2
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1035
Punti
22
Tornei
65
Best: 60
▲
13
Kamilla Rakhimova
UZB, 28-08-2001
1023
Punti
31
Tornei
66
Best: 66
▼
-3
Talia Gibson
AUS, 0
1023
Punti
33
Tornei
67
Best: 22
▼
-3
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
1015
Punti
28
Tornei
68
Best: 59
▼
-3
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
1015
Punti
31
Tornei
69
Best: 8
▼
-3
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
1009
Punti
24
Tornei
70
Best: 33
▼
-2
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
988
Punti
26
Tornei
71
Best: 25
▼
-2
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
965
Punti
15
Tornei
72
Best: 39
▼
-1
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
959
Punti
21
Tornei
73
Best: 60
▲
1
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
939
Punti
29
Tornei
74
Best: 50
▲
1
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
936
Punti
26
Tornei
75
Best: 75
▲
9
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
928
Punti
24
Tornei
76
Best: 35
▼
-6
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
927
Punti
25
Tornei
77
Best: 51
--
0
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
925
Punti
29
Tornei
78
Best: 71
▲
1
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
919
Punti
32
Tornei
79
Best: 40
▲
2
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
905
Punti
34
Tornei
80
Best: 39
▲
2
Eva Lys
GER, 12-01-2002
901
Punti
23
Tornei
81
Best: 46
▲
2
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
898
Punti
12
Tornei
82
Best: 53
▼
-2
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
897
Punti
25
Tornei
83
Best: 44
▼
-11
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
889
Punti
16
Tornei
84
Best: 84
▲
2
Lilli Tagger
AUT, 0
866
Punti
19
Tornei
85
Best: 20
▲
2
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
858
Punti
25
Tornei
86
Best: 84
▲
3
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
841
Punti
27
Tornei
87
Best: 1
▲
19
Karolina Pliskova
CZE, 21-03-1992
838
Punti
10
Tornei
88
Best: 81
▲
2
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
836
Punti
30
Tornei
89
Best: 71
▲
2
Oksana Selekhmeteva
ESP, 13-01-2003
835
Punti
28
Tornei
90
Best: 65
▼
-5
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
828
Punti
32
Tornei
91
Best: 91
▲
2
Maria Timofeeva
UZB, 18-11-2003
810
Punti
28
Tornei
92
Best: 92
--
0
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
808
Punti
30
Tornei
93
Best: 93
▲
1
Lanlana Tararudee
THA, 0
799
Punti
26
Tornei
94
Best: 94
▲
1
Ella Seidel
GER, 0
798
Punti
26
Tornei
95
Best: 29
▲
18
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
798
Punti
26
Tornei
96
Best: 32
▲
13
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
797
Punti
27
Tornei
97
Best: 97
▼
-1
Alina Korneeva
RUS, 0
793
Punti
28
Tornei
98
Best: 98
▼
-1
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
784
Punti
31
Tornei
99
Best: 65
▼
-1
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
776
Punti
24
Tornei
100
Best: 46
▼
-1
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
773
Punti
28
Tornei
101
Best: 49
▼
-1
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
766
Punti
17
Tornei
102
Best: 56
▼
-1
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
765
Punti
27
Tornei
103
Best: 87
▼
-1
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
755
Punti
30
Tornei
104
Best: 4
▼
-1
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
747
Punti
26
Tornei
105
Best: 51
▼
-17
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
731
Punti
23
Tornei
106
Best: 34
▼
-1
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
728
Punti
29
Tornei
107
Best: 107
--
0
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
718
Punti
24
Tornei
108
Best: 101
▲
11
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
718
Punti
24
Tornei
109
Best: 47
▲
2
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
707
Punti
31
Tornei
110
Best: 39
--
0
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
707
Punti
25
Tornei
111
Best: 111
▲
13
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
698
Punti
30
Tornei
112
Best: 9
▼
-8
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
684
Punti
11
Tornei
113
Best: 11
▲
2
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
684
Punti
15
Tornei
114
Best: 79
▲
3
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
681
Punti
27
Tornei
115
Best: 54
▲
6
Polina Kudermetova
UZB, 04-06-2003
678
Punti
25
Tornei
116
Best: 10
▼
-8
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
674
Punti
27
Tornei
117
Best: 36
▼
-65
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
671
Punti
35
Tornei
118
Best: 54
▼
-2
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
670
Punti
31
Tornei
119
Best: 119
▼
-5
Dominika Salkova
CZE, 0
663
Punti
29
Tornei
120
Best: 112
▲
23
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
646
Punti
30
Tornei
121
Best: 29
▲
2
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
642
Punti
25
Tornei
122
Best: 33
▼
-2
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
637
Punti
28
Tornei
123
Best: 36
▼
-11
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
629
Punti
26
Tornei
124
Best: 124
▲
2
Taylah Preston
AUS, 0
624
Punti
30
Tornei
125
Best: 125
▲
2
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
612
Punti
28
Tornei
126
Best: 46
▲
21
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
606
Punti
34
Tornei
127
Best: 31
▼
-9
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
596
Punti
29
Tornei
128
Best: 122
▲
1
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
596
Punti
29
Tornei
129
Best: 91
▲
1
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
593
Punti
31
Tornei
130
Best: 21
▲
1
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
592
Punti
11
Tornei
131
Best: 58
▼
-3
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
590
Punti
20
Tornei
132
Best: 132
▲
10
Mary Stoiana
USA, 0
583
Punti
28
Tornei
133
Best: 22
▲
1
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
579
Punti
20
Tornei
134
Best: 57
▼
-9
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
572
Punti
30
Tornei
135
Best: 132
▼
-3
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
570
Punti
27
Tornei
136
Best: 136
▼
-3
Emerson Jones
AUS, 0
567
Punti
20
Tornei
137
Best: 31
▲
1
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
563
Punti
22
Tornei
138
Best: 134
▼
-3
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
563
Punti
32
Tornei
139
Best: 84
▼
-3
Kayla Day
USA, 28-09-1999
563
Punti
29
Tornei
140
Best: 114
▼
-1
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
552
Punti
13
Tornei
141
Best: 62
▼
-1
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
550
Punti
22
Tornei
142
Best: 2
▼
-1
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
546
Punti
19
Tornei
143
Best: 143
▲
6
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
535
Punti
29
Tornei
144
Best: 105
--
0
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
532
Punti
28
Tornei
145
Best: 145
--
0
Veronika Podrez
UKR, 0
530
Punti
24
Tornei
146
Best: 52
▲
2
Claire Liu
USA, 25-05-2000
526
Punti
25
Tornei
147
Best: 147
▼
-10
Laura Samson
CZE, 0
521
Punti
22
Tornei
148
Best: 112
▲
3
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
516
Punti
24
Tornei
149
Best: 94
▼
-3
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
515
Punti
23
Tornei
150
Best: 150
▲
2
Lola Radivojevic
SRB, 0
515
Punti
28
Tornei
151
Best: 140
▲
2
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
513
Punti
26
Tornei
152
Best: 70
▲
8
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
512
Punti
25
Tornei
153
Best: 153
▲
1
Noma Noha Akugue
GER, 0
506
Punti
32
Tornei
154
Best: 154
▲
1
Lois Boisson
FRA, 0
495
Punti
18
Tornei
155
Best: 155
▲
8
Polina Iatcenko
RUS, 0
495
Punti
23
Tornei
156
Best: 156
▼
-6
Sofia Costoulas
BEL, 0
489
Punti
30
Tornei
157
Best: 156
▼
-1
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
477
Punti
21
Tornei
158
Best: 157
▲
3
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
476
Punti
27
Tornei
159
Best: 152
--
0
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
472
Punti
27
Tornei
160
Best: 4
▼
-38
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
466
Punti
13
Tornei
161
Best: 161
▼
-4
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
466
Punti
19
Tornei
162
Best: 162
▲
2
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
464
Punti
24
Tornei
163
Best: 99
▲
6
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
463
Punti
27
Tornei
164
Best: 100
▲
2
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
462
Punti
16
Tornei
165
Best: 97
▲
9
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
462
Punti
28
Tornei
166
Best: 166
▼
-1
Linda Klimovicova
POL, 0
460
Punti
20
Tornei
167
Best: 46
--
0
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
459
Punti
23
Tornei
168
Best: 150
▲
9
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
456
Punti
28
Tornei
169
Best: 143
▼
-1
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
454
Punti
33
Tornei
170
Best: 170
▲
2
Tatiana Prozorova
RUS, 0
450
Punti
22
Tornei
171
Best: 171
▲
5
Jeline Vandromme
BEL, 0
447
Punti
21
Tornei
172
Best: 168
▼
-2
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
441
Punti
31
Tornei
173
Best: 164
▼
-2
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
438
Punti
27
Tornei
174
Best: 174
▼
-1
Luisina Giovannini
ARG, 0
438
Punti
23
Tornei
175
Best: 19
--
0
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
435
Punti
32
Tornei
176
Best: 176
▲
4
Akasha Urhobo
USA, 0
434
Punti
22
Tornei
177
Best: 41
▲
1
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
428
Punti
31
Tornei
178
Best: 4
▼
-20
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
426
Punti
20
Tornei
179
Best: 165
--
0
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
426
Punti
28
Tornei
180
Best: 93
▲
1
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
421
Punti
27
Tornei
181
Best: 181
▲
1
Teodora Kostovic
SRB, 0
421
Punti
30
Tornei
182
Best: 105
▲
1
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
418
Punti
30
Tornei
183
Best: 114
▲
4
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
413
Punti
17
Tornei
184
Best: 184
--
0
Alexandra Shubladze
RUS, 0
411
Punti
24
Tornei
185
Best: 185
▼
-23
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
407
Punti
26
Tornei
186
Best: 186
▲
2
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
400
Punti
28
Tornei
187
Best: 117
▼
-1
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
396
Punti
19
Tornei
188
Best: 165
▲
1
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
395
Punti
26
Tornei
189
Best: 104
▲
1
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
394
Punti
26
Tornei
190
Best: 118
▲
10
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
392
Punti
25
Tornei
191
Best: 191
▲
37
Julia Avdeeva
RUS, 0
391
Punti
23
Tornei
192
Best: 39
▼
-7
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
387
Punti
14
Tornei
193
Best: 193
▲
13
Celine Naef
SUI, 0
385
Punti
23
Tornei
194
Best: 194
▲
290
Robin Montgomery
USA, 0
384
Punti
9
Tornei
195
Best: 158
▼
-4
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
383
Punti
33
Tornei
196
Best: 196
▼
-4
Carol Young Suh Lee
USA, 0
382
Punti
26
Tornei
197
Best: 59
▲
5
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
379
Punti
22
Tornei
198
Best: 198
▼
-4
Kayla Cross
CAN, 0
374
Punti
30
Tornei
199
Best: 190
▼
-4
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
373
Punti
34
Tornei
200
Best: 200
▲
3
Gabriela Knutson
CZE, 0
372
Punti
33
Tornei
201
Best: 32
▼
-4
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
369
Punti
15
Tornei
202
Best: 90
▲
8
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
369
Punti
27
Tornei
203
Best: 41
▼
-5
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
368
Punti
20
Tornei
204
Best: 204
▼
-5
Vendula Valdmannova
CZE, 0
368
Punti
24
Tornei
205
Best: 105
▲
11
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
365
Punti
32
Tornei
206
Best: 206
▼
-2
Fiona Crawley
USA, 0
357
Punti
19
Tornei
207
Best: 207
▲
24
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
356
Punti
28
Tornei
208
Best: 208
▲
32
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
356
Punti
26
Tornei
209
Best: 209
▼
-4
Elena Pridankina
RUS, 0
355
Punti
26
Tornei
210
Best: 23
▼
-17
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
354
Punti
28
Tornei
211
Best: 211
▲
1
Lucie Havlickova
CZE, 0
354
Punti
23
Tornei
212
Best: 121
▼
-5
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
353
Punti
25
Tornei
213
Best: 22
▼
-5
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
352
Punti
5
Tornei
214
Best: 214
▼
-5
Cadence Brace
CAN, 0
351
Punti
21
Tornei
215
Best: 36
▲
66
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
351
Punti
19
Tornei
216
Best: 150
▼
-15
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
344
Punti
25
Tornei
217
Best: 170
▼
-6
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
344
Punti
22
Tornei
218
Best: 45
▲
17
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
343
Punti
27
Tornei
219
Best: 219
▼
-6
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
340
Punti
23
Tornei
220
Best: 35
▼
-5
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
333
Punti
20
Tornei
221
Best: 176
▼
-25
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
331
Punti
25
Tornei
222
Best: 222
▼
-5
Hayu Kinoshita
JPN, 0
330
Punti
24
Tornei
223
Best: 223
▼
-5
Aoi Ito
JPN, 0
328
Punti
19
Tornei
224
Best: 224
▲
14
Aliona Falei
BLR, 0
328
Punti
24
Tornei
225
Best: 100
▼
-5
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
327
Punti
32
Tornei
226
Best: 219
▼
-4
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
326
Punti
24
Tornei
227
Best: 43
▼
-4
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
325
Punti
28
Tornei
228
Best: 212
▼
-4
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
325
Punti
22
Tornei
229
Best: 229
▼
-4
Elizara Yaneva
BUL, 0
325
Punti
19
Tornei
230
Best: 230
▲
13
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
323
Punti
23
Tornei
231
Best: 71
▼
-17
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
320
Punti
27
Tornei
232
Best: 191
▼
-13
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
318
Punti
29
Tornei
233
Best: 108
▼
-6
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
317
Punti
34
Tornei
234
Best: 234
▼
-5
Kristina Liutova
RUS, 0
315
Punti
9
Tornei
235
Best: 83
▼
-5
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
314
Punti
19
Tornei
236
Best: 35
▼
-4
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
312
Punti
27
Tornei
237
Best: 229
▼
-4
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
310
Punti
22
Tornei
238
Best: 238
▼
-4
Erika Andreeva
RUS, 0
308
Punti
22
Tornei
239
Best: 221
▼
-13
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
308
Punti
31
Tornei
240
Best: 181
▼
-4
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
304
Punti
24
Tornei
241
Best: 196
▼
-4
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
297
Punti
34
Tornei
242
Best: 136
▲
6
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
294
Punti
32
Tornei
243
Best: 56
▼
-2
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
292
Punti
27
Tornei
244
Best: 153
--
0
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
287
Punti
33
Tornei
245
Best: 245
--
0
Fangran Tian
CHN, 0
287
Punti
27
Tornei
246
Best: 212
--
0
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
286
Punti
27
Tornei
247
Best: 247
▲
29
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
286
Punti
19
Tornei
248
Best: 248
▲
10
Alicia Dudeney
GBR, 0
286
Punti
26
Tornei
249
Best: 32
▼
-2
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
285
Punti
15
Tornei
250
Best: 178
▲
3
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
284
Punti
25
Tornei
251
Best: 251
▲
14
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
284
Punti
28
Tornei
252
Best: 103
▼
-3
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
283
Punti
28
Tornei
253
Best: 253
▲
27
Mia Pohankova
SVK, 0
283
Punti
10
Tornei
254
Best: 249
▼
-4
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
283
Punti
24
Tornei
255
Best: 149
▼
-3
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
281
Punti
16
Tornei
256
Best: 125
▼
-35
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
279
Punti
23
Tornei
257
Best: 257
▼
-3
Carolyn Ansari
USA, 0
278
Punti
32
Tornei
258
Best: 168
▼
-3
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
277
Punti
28
Tornei
259
Best: 151
▲
16
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
277
Punti
29
Tornei
260
Best: 83
▼
-4
Zhuoxuan Bai
CHN, 16-11-2002
276
Punti
10
Tornei
261
Best: 207
▼
-22
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
275
Punti
32
Tornei
262
Best: 40
▼
-3
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
274
Punti
20
Tornei
263
Best: 263
▼
-2
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
270
Punti
18
Tornei
264
Best: 264
▲
23
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
270
Punti
29
Tornei
265
Best: 265
▼
-2
Samira De Stefano
ITA, 0
268
Punti
27
Tornei
266
Best: 205
▼
-2
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
267
Punti
27
Tornei
267
Best: 200
▼
-5
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
267
Punti
28
Tornei
268
Best: 149
▼
-2
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
265
Punti
19
Tornei
269
Best: 150
--
0
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
264
Punti
17
Tornei
270
Best: 244
--
0
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
264
Punti
25
Tornei
271
Best: 271
▲
1
Julie Struplova
CZE, 0
264
Punti
18
Tornei
272
Best: 272
▼
-4
Mia Ristic
SRB, 0
263
Punti
32
Tornei
273
Best: 153
▲
5
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
262
Punti
32
Tornei
274
Best: 274
▼
-3
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
262
Punti
24
Tornei
275
Best: 173
▼
-2
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
260
Punti
24
Tornei
276
Best: 221
▼
-2
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
258
Punti
21
Tornei
277
Best: 214
--
0
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
256
Punti
22
Tornei
278
Best: 278
▼
-11
Hina Inoue
USA, 0
255
Punti
20
Tornei
279
Best: 279
▲
35
Sara Saito
JPN, 0
255
Punti
28
Tornei
280
Best: 241
▼
-23
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
255
Punti
17
Tornei
281
Best: 279
▼
-2
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
254
Punti
23
Tornei
282
Best: 282
--
0
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
252
Punti
30
Tornei
283
Best: 212
▼
-23
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
249
Punti
29
Tornei
284
Best: 11
--
0
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
246
Punti
11
Tornei
285
Best: 285
▲
3
Xinxin Yao
CHN, 0
245
Punti
31
Tornei
286
Best: 286
▲
15
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
245
Punti
25
Tornei
287
Best: 169
▲
2
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
244
Punti
20
Tornei
288
Best: 213
▲
3
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
243
Punti
24
Tornei
289
Best: 289
▲
136
Zongyu Li
CHN, 0
241
Punti
22
Tornei
290
Best: 290
▲
3
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
239
Punti
32
Tornei
291
Best: 291
▼
-6
Federica Urgesi
ITA, 0
236
Punti
27
Tornei
292
Best: 292
▲
5
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
236
Punti
24
Tornei
293
Best: 176
▲
22
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
234
Punti
28
Tornei
294
Best: 294
▼
-8
Mingge Xu
GBR, 0
233
Punti
20
Tornei
295
Best: 119
▼
-1
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
232
Punti
23
Tornei
296
Best: 296
▲
3
Ayana Akli
USA, 0
230
Punti
25
Tornei
297
Best: 152
▼
-1
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
230
Punti
31
Tornei
298
Best: 265
▼
-8
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
229
Punti
26
Tornei
299
Best: 299
▲
8
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
228
Punti
29
Tornei
300
Best: 230
▲
3
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
226
Punti
33
Tornei
301
Best: 1
▲
3
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
225
Punti
3
Tornei
302
Best: 132
▼
-7
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
225
Punti
23
Tornei
303
Best: 303
▲
10
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
224
Punti
30
Tornei
304
Best: 304
▲
4
Hibah Shaikh
USA, 0
221
Punti
24
Tornei
305
Best: 2
▲
4
Vera Zvonareva
RUS, 07-09-1984
219
Punti
9
Tornei
306
Best: 306
▲
5
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
219
Punti
12
Tornei
307
Best: 307
▲
5
Giorgia Pedone
ITA, 0
218
Punti
26
Tornei
308
Best: 308
▲
2
Yufei Ren
CHN, 0
217
Punti
26
Tornei
309
Best: 88
▼
-11
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
216
Punti
24
Tornei
310
Best: 310
▲
8
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
215
Punti
26
Tornei
311
Best: 294
▲
8
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
215
Punti
21
Tornei
312
Best: 284
▼
-7
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
215
Punti
16
Tornei
313
Best: 213
▼
-7
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
214
Punti
27
Tornei
314
Best: 314
▲
6
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
214
Punti
26
Tornei
315
Best: 3
▲
6
Sloane Stephens
USA, 20-03-1993
213
Punti
14
Tornei
316
Best: 316
--
0
Han Shi
CHN, 0
212
Punti
28
Tornei
317
Best: 317
▲
5
Amandine Monnot
FRA, 0
212
Punti
19
Tornei
318
Best: 318
▼
-16
Clervie Ngounoue
USA, 0
211
Punti
15
Tornei
319
Best: 58
▼
-77
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
211
Punti
22
Tornei
320
Best: 320
▲
4
Eryn Cayetano
USA, 0
211
Punti
24
Tornei
321
Best: 231
▼
-38
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
210
Punti
26
Tornei
322
Best: 203
▼
-22
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
208
Punti
16
Tornei
323
Best: 96
▲
2
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
207
Punti
31
Tornei
324
Best: 324
▲
2
Eva Bennemann
GER, 0
204
Punti
23
Tornei
325
Best: 325
▲
5
Noemi Basiletti
ITA, 0
202
Punti
25
Tornei
326
Best: 326
▼
-75
Barbora Palicova
CZE, 0
201
Punti
29
Tornei
327
Best: 226
▲
6
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
201
Punti
17
Tornei
328
Best: 328
▲
9
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
200
Punti
28
Tornei
329
Best: 169
▼
-2
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
198
Punti
28
Tornei
330
Best: 310
▼
-2
Lea Ma
USA, 01-02-2001
198
Punti
24
Tornei
331
Best: 331
▲
15
Martha Matoula
GRE, 0
198
Punti
25
Tornei
332
Best: 332
▼
-1
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
197
Punti
23
Tornei
333
Best: 327
▼
-1
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
197
Punti
27
Tornei
334
Best: 299
▲
18
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
197
Punti
25
Tornei
335
Best: 335
▲
14
Darya Khamutsianskaya
BLR, 0
195
Punti
17
Tornei
336
Best: 135
▼
-2
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
194
Punti
16
Tornei
337
Best: 337
▼
-2
Tara Wuerth
CRO, 0
194
Punti
17
Tornei
338
Best: 221
--
0
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
192
Punti
24
Tornei
339
Best: 189
--
0
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
192
Punti
11
Tornei
340
Best: 305
▼
-11
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
190
Punti
23
Tornei
341
Best: 7
--
0
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
186
Punti
7
Tornei
342
Best: 211
▲
2
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
186
Punti
19
Tornei
343
Best: 343
▼
-7
Kira Pavlova
RUS, 0
185
Punti
20
Tornei
344
Best: 344
▲
3
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
185
Punti
22
Tornei
345
Best: 345
▼
-3
Diletta Cherubini
ITA, 0
184
Punti
27
Tornei
346
Best: 346
▲
4
Britt Du Pree
NED, 0
183
Punti
21
Tornei
347
Best: 347
▲
4
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
182
Punti
21
Tornei
348
Best: 348
▲
9
Varvara Panshina
RUS, 0
181
Punti
20
Tornei
349
Best: 349
▲
4
Alina Granwehr
SUI, 0
181
Punti
20
Tornei
350
Best: 47
▲
4
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
180
Punti
10
Tornei
351
Best: 351
▼
-3
Elena Micic
AUS, 0
179
Punti
28
Tornei
352
Best: 158
▲
17
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
179
Punti
28
Tornei
353
Best: 353
▲
6
Natalija Senic
SRB, 0
179
Punti
21
Tornei
354
Best: 69
▲
18
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
178
Punti
32
Tornei
355
Best: 355
▲
21
Amarissa Toth
HUN, 0
176
Punti
21
Tornei
356
Best: 356
▲
15
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
176
Punti
34
Tornei
357
Best: 357
▲
4
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
175
Punti
15
Tornei
358
Best: 358
▼
-2
Angelina Voloshchuk
POR, 0
173
Punti
22
Tornei
359
Best: 318
▼
-4
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
172
Punti
28
Tornei
360
Best: 204
--
0
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
172
Punti
20
Tornei
361
Best: 346
▲
2
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
171
Punti
20
Tornei
362
Best: 342
▲
23
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
171
Punti
23
Tornei
363
Best: 296
▲
4
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
169
Punti
23
Tornei
364
Best: 299
▲
4
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
169
Punti
20
Tornei
365
Best: 133
▲
27
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
168
Punti
27
Tornei
366
Best: 162
▲
4
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
167
Punti
24
Tornei
367
Best: 165
▼
-50
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
167
Punti
24
Tornei
368
Best: 314
▼
-4
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
167
Punti
26
Tornei
369
Best: 201
▼
-11
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
166
Punti
18
Tornei
370
Best: 254
▲
3
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
166
Punti
21
Tornei
371
Best: 365
▼
-6
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
166
Punti
27
Tornei
372
Best: 372
▲
5
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
165
Punti
8
Tornei
373
Best: 116
▲
7
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
163
Punti
19
Tornei
374
Best: 374
▲
5
Francesca Pace
ITA, 0
163
Punti
14
Tornei
375
Best: 375
▲
11
Julieta Pareja
USA, 0
162
Punti
13
Tornei
376
Best: 376
▲
6
Kristiana Sidorova
RUS, 0
162
Punti
23
Tornei
377
Best: 301
▲
11
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
161
Punti
26
Tornei
378
Best: 378
▲
6
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
161
Punti
21
Tornei
379
Best: 203
▲
11
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
160
Punti
24
Tornei
380
Best: 347
▲
11
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
160
Punti
18
Tornei
381
Best: 381
▲
29
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
160
Punti
22
Tornei
382
Best: 382
▲
44
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
160
Punti
20
Tornei
383
Best: 38
▼
-91
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
159
Punti
7
Tornei
384
Best: 266
▼
-22
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
159
Punti
17
Tornei
385
Best: 310
▲
9
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
159
Punti
21
Tornei
386
Best: 386
▲
1
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
159
Punti
26
Tornei
387
Best: 387
▲
6
Renata Jamrichova
SVK, 0
158
Punti
9
Tornei
388
Best: 388
▲
8
Victoria Hu
USA, 0
158
Punti
25
Tornei
389
Best: 143
▲
8
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
158
Punti
20
Tornei
390
Best: 60
▼
-12
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
158
Punti
22
Tornei
391
Best: 114
▲
4
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
157
Punti
17
Tornei
392
Best: 216
▲
6
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
157
Punti
20
Tornei
393
Best: 292
▼
-48
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
157
Punti
21
Tornei
394
Best: 394
▲
5
Miho Kuramochi
JPN, 0
157
Punti
20
Tornei
395
Best: 97
▼
-29
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
156
Punti
16
Tornei
396
Best: 396
▼
-22
Vaishnavi Adkar
IND, 0
156
Punti
15
Tornei
397
Best: 397
▼
-8
Alessandra Mazzola
ITA, 0
156
Punti
18
Tornei
398
Best: 280
▲
11
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
155
Punti
29
Tornei
399
Best: 399
▼
-16
Laura Hietaranta
FIN, 0
153
Punti
16
Tornei
400
Best: 18
▲
22
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
152
Punti
24
Tornei
401
Best: 401
▲
1
Amelia Honer
USA, 0
152
Punti
12
Tornei
402
Best: 402
▲
4
Rada Zolotareva
RUS, 0
152
Punti
12
Tornei
403
Best: 403
▲
1
Gina Feistel
POL, 0
152
Punti
19
Tornei
404
Best: 404
▼
-4
Alana Subasic
AUS, 0
151
Punti
25
Tornei
405
Best: 226
--
0
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
151
Punti
16
Tornei
406
Best: 406
▲
2
Ena Koike
JPN, 0
151
Punti
20
Tornei
407
Best: 407
--
0
Nastasja Schunk
GER, 0
150
Punti
17
Tornei
408
Best: 408
▲
54
Laura Mair
ITA, 0
149
Punti
20
Tornei
409
Best: 97
▼
-28
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
148
Punti
8
Tornei
410
Best: 291
▲
1
Alana Smith
USA, 09-11-1999
148
Punti
25
Tornei
411
Best: 411
▲
17
Rositsa Dencheva
BUL, 0
148
Punti
16
Tornei
412
Best: 412
▲
30
Reina Goto
JPN, 0
148
Punti
17
Tornei
413
Best: 413
▼
-10
Weronika Ewald
POL, 0
146
Punti
17
Tornei
414
Best: 414
▼
-2
Maria Urrutia
ARG, 0
145
Punti
19
Tornei
415
Best: 415
▼
-2
Aran Teixido Garcia
ESP, 0
145
Punti
18
Tornei
416
Best: 416
▲
204
Yujia Huang
CHN, 0
145
Punti
19
Tornei
417
Best: 417
▼
-3
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
145
Punti
19
Tornei
418
Best: 418
▲
14
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
144
Punti
22
Tornei
419
Best: 419
▼
-4
Jiaqi Wang
CHN, 0
144
Punti
31
Tornei
420
Best: 420
▼
-45
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
144
Punti
21
Tornei
421
Best: 421
▼
-5
Vittoria Paganetti
ITA, 0
144
Punti
20
Tornei
422
Best: 131
▼
-21
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
141
Punti
14
Tornei
423
Best: 199
▼
-3
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
139
Punti
21
Tornei
424
Best: 424
▼
-3
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
139
Punti
26
Tornei
425
Best: 172
▼
-82
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
138
Punti
10
Tornei
426
Best: 426
▼
-3
Madison Sieg
USA, 0
138
Punti
22
Tornei
427
Best: 190
--
0
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
136
Punti
20
Tornei
428
Best: 31
▼
-11
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
135
Punti
12
Tornei
429
Best: 429
--
0
Malaika Rapolu
USA, 0
135
Punti
21
Tornei
430
Best: 163
▲
47
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
135
Punti
22
Tornei
431
Best: 431
▲
57
Gina Dittmann
GER, 0
135
Punti
19
Tornei
432
Best: 432
▼
-1
Mio Mushika
JPN, 0
135
Punti
19
Tornei
433
Best: 322
--
0
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
134
Punti
21
Tornei
434
Best: 413
▲
1
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
134
Punti
16
Tornei
435
Best: 435
▲
33
Priska Nugroho
INA, 0
133
Punti
21
Tornei
436
Best: 436
▲
1
Nahia Berecoechea
FRA, 0
133
Punti
21
Tornei
437
Best: 253
▲
1
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
133
Punti
37
Tornei
438
Best: 438
▲
7
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
133
Punti
18
Tornei
439
Best: 2
--
0
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
132
Punti
5
Tornei
440
Best: 440
--
0
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
131
Punti
25
Tornei
441
Best: 431
▲
2
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
130
Punti
19
Tornei
442
Best: 442
▲
2
Angella Okutoyi
KEN, 0
130
Punti
10
Tornei
443
Best: 377
▲
115
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
130
Punti
18
Tornei
444
Best: 347
▼
-26
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
129
Punti
24
Tornei
445
Best: 154
▼
-26
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
129
Punti
20
Tornei
446
Best: 240
▲
10
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
129
Punti
21
Tornei
447
Best: 200
▲
2
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
128
Punti
27
Tornei
448
Best: 424
▼
-18
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
128
Punti
19
Tornei
449
Best: 304
▼
-13
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
128
Punti
19
Tornei
450
Best: 450
▲
31
Lidia Encheva
BUL, 0
128
Punti
16
Tornei
451
Best: 446
▼
-5
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
128
Punti
21
Tornei
452
Best: 452
▲
43
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
128
Punti
23
Tornei
453
Best: 453
▼
-3
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
127
Punti
16
Tornei
454
Best: 454
▼
-20
Lia Karatancheva
BUL, 0
126
Punti
30
Tornei
455
Best: 298
▼
-7
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
126
Punti
21
Tornei
456
Best: 456
▲
173
Savannah Broadus
USA, 18-09-2002
126
Punti
14
Tornei
457
Best: 457
▼
-3
Carla Markus
ARG, 0
125
Punti
20
Tornei
458
Best: 186
--
0
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
125
Punti
25
Tornei
459
Best: 459
▲
1
Denislava Glushkova
BUL, 0
125
Punti
21
Tornei
460
Best: 460
▼
-1
Sarah Van Emst
NED, 0
124
Punti
17
Tornei
461
Best: 461
▲
3
Kristina Kroitor
RUS, 0
124
Punti
17
Tornei
462
Best: 1
▲
3
Venus Williams
USA, 17-06-1980
123
Punti
10
Tornei
463
Best: 46
▲
3
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
122
Punti
16
Tornei
464
Best: 464
▲
5
Martina Okalova
SVK, 0
122
Punti
17
Tornei
465
Best: 465
▼
-4
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
122
Punti
19
Tornei
466
Best: 210
▼
-9
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
122
Punti
20
Tornei
467
Best: 467
▲
4
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
122
Punti
22
Tornei
468
Best: 452
▼
-16
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
122
Punti
21
Tornei
469
Best: 469
▲
47
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
122
Punti
16
Tornei
470
Best: 399
▼
-46
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
122
Punti
18
Tornei
471
Best: 237
▲
4
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
121
Punti
24
Tornei
472
Best: 179
▼
-19
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
121
Punti
18
Tornei
473
Best: 473
--
0
Rinko Matsuda
JPN, 0
121
Punti
21
Tornei
474
Best: 474
▼
-19
Amelia Rajecki
GBR, 0
120
Punti
23
Tornei
475
Best: 339
▼
-5
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
120
Punti
22
Tornei
476
Best: 175
▲
6
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
120
Punti
17
Tornei
477
Best: 477
▲
8
Maria Sara Popa
ROU, 0
120
Punti
22
Tornei
478
Best: 478
▼
-4
Yuno Kitahara
JPN, 0
120
Punti
20
Tornei
479
Best: 292
▼
-3
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
119
Punti
18
Tornei
480
Best: 480
▼
-29
Radka Zelnickova
SVK, 0
119
Punti
23
Tornei
481
Best: 481
▲
33
Luiza Fullana
BRA, 0
119
Punti
19
Tornei
482
Best: 479
▼
-3
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
119
Punti
25
Tornei
483
Best: 483
▲
22
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
118
Punti
17
Tornei
484
Best: 484
▼
-1
Sara Dols
ESP, 0
117
Punti
18
Tornei
485
Best: 38
▼
-145
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
116
Punti
15
Tornei
486
Best: 486
▼
-45
Saki Imamura
JPN, 0
116
Punti
13
Tornei
487
Best: 487
▼
-1
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
115
Punti
22
Tornei
488
Best: 488
▲
39
Nina Vargova
SVK, 0
115
Punti
19
Tornei
489
Best: 489
▼
-9
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
114
Punti
17
Tornei
490
Best: 348
▼
-1
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
114
Punti
17
Tornei
491
Best: 491
▼
-1
Julia Adams
USA, 0
114
Punti
24
Tornei
492
Best: 136
▼
-45
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
113
Punti
16
Tornei
493
Best: 493
▼
-1
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
112
Punti
16
Tornei
494
Best: 309
▼
-1
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
112
Punti
23
Tornei
495
Best: 143
▼
-23
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
112
Punti
17
Tornei
496
Best: 496
▲
7
Ranah Stoiber
GBR, 0
111
Punti
20
Tornei
497
Best: 410
▼
-1
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
111
Punti
21
Tornei
498
Best: 442
▼
-35
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
111
Punti
20
Tornei
499
Best: 499
▼
-5
Mathilde Lollia
FRA, 0
110
Punti
19
Tornei
500
Best: 500
▼
-2
Victoria Milovanova
RUS, 0
110
Punti
16
Tornei
501
Best: 61
▼
-2
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
109
Punti
22
Tornei
502
Best: 110
▼
-5
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
109
Punti
12
Tornei
503
Best: 503
▼
-2
Mariia Golovina
RUS, 0
109
Punti
18
Tornei
504
Best: 463
▼
-2
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
109
Punti
19
Tornei
505
Best: 505
▼
-27
Alena Kovackova
CZE, 0
108
Punti
13
Tornei
506
Best: 434
▼
-2
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
108
Punti
21
Tornei
507
Best: 507
▼
-7
Camilla Zanolini
ITA, 0
108
Punti
15
Tornei
508
Best: 508
▼
-2
Lan Mi
CHN, 0
108
Punti
24
Tornei
509
Best: 509
▲
2
Hannah Klugman
GBR, 0
107
Punti
16
Tornei
510
Best: 510
▼
-1
Isabella Maria Serban
ITA, 0
107
Punti
19
Tornei
511
Best: 250
▲
1
Nicole Fossa Huergo
ARG, 26-05-1995
106
Punti
20
Tornei
512
Best: 511
▲
7
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
106
Punti
27
Tornei
513
Best: 190
--
0
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
106
Punti
15
Tornei
514
Best: 510
▼
-4
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
106
Punti
23
Tornei
515
Best: 515
▼
-8
Yara Bartashevich
FRA, 0
105
Punti
26
Tornei
516
Best: 516
▲
1
Hikaru Sato
JPN, 0
105
Punti
20
Tornei
517
Best: 517
▲
8
Ana Candiotto
BRA, 0
104
Punti
20
Tornei
518
Best: 201
▼
-3
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
104
Punti
15
Tornei
519
Best: 519
▲
1
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
104
Punti
8
Tornei
520
Best: 520
▼
-12
Jenny Lim
FRA, 0
104
Punti
17
Tornei
521
Best: 139
▼
-3
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
103
Punti
14
Tornei
522
Best: 411
▼
-1
Reese Brantmeier
USA, 05-10-2004
103
Punti
4
Tornei
523
Best: 523
▼
-1
Lucie Nguyen Tan
FRA, 0
103
Punti
15
Tornei
524
Best: 524
▲
16
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
103
Punti
18
Tornei
525
Best: 511
▼
-2
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
103
Punti
19
Tornei
526
Best: 526
▼
-2
Anca Todoni
ROU, 0
102
Punti
8
Tornei
527
Best: 296
▼
-40
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
101
Punti
15
Tornei
528
Best: 528
▲
52
Ya Yi Yang
TPE, 0
101
Punti
16
Tornei
529
Best: 529
▼
-3
Beatrise Zeltina
LAT, 0
101
Punti
16
Tornei
530
Best: 530
▼
-1
Dana Guzman
PER, 0
100
Punti
7
Tornei
531
Best: 147
▼
-3
Destanee Aiava
NZL, 10-05-2000
99
Punti
13
Tornei
532
Best: 532
▼
-2
Wakana Sonobe
JPN, 0
98
Punti
6
Tornei
533
Best: 296
▲
2
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
98
Punti
13
Tornei
534
Best: 534
▼
-2
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
98
Punti
11
Tornei
535
Best: 371
▼
-2
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
98
Punti
15
Tornei
536
Best: 536
--
0
Marie Vogt
GER, 0
98
Punti
17
Tornei
537
Best: 537
--
0
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
22
Tornei
538
Best: 538
--
0
Ella Mcdonald
GBR, 0
97
Punti
15
Tornei
539
Best: 539
▲
2
Julia Stusek
GER, 0
97
Punti
11
Tornei
540
Best: 151
▼
-49
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
96
Punti
10
Tornei
541
Best: 541
▲
2
Josy Daems
GER, 0
96
Punti
16
Tornei
542
Best: 542
▲
2
Jana Otzipka
BEL, 0
96
Punti
19
Tornei
543
Best: 543
▼
-76
Amarni Banks
GBR, 0
95
Punti
13
Tornei
544
Best: 544
▲
2
Jiayi Wang
CHN, 0
95
Punti
20
Tornei
545
Best: 231
▲
8
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
94
Punti
28
Tornei
546
Best: 546
▲
2
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
94
Punti
25
Tornei
547
Best: 71
--
0
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
93
Punti
10
Tornei
548
Best: 317
▼
-9
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
93
Punti
15
Tornei
549
Best: 549
▲
1
Lea Nilsson
SWE, 0
93
Punti
12
Tornei
550
Best: 550
▼
-1
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
92
Punti
17
Tornei
551
Best: 356
▲
3
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
92
Punti
17
Tornei
552
Best: 552
▲
24
Jana Kovackova
CZE, 0
92
Punti
9
Tornei
553
Best: 553
▲
61
Mayu Crossley
JPN, 0
92
Punti
9
Tornei
554
Best: 554
▼
-12
Kayo Nishimura
JPN, 0
92
Punti
19
Tornei
555
Best: 335
▲
1
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
91
Punti
24
Tornei
556
Best: 379
▼
-4
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
91
Punti
13
Tornei
557
Best: 557
▲
3
Julie Pastikova
CZE, 0
91
Punti
14
Tornei
558
Best: 114
▼
-1
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
91
Punti
16
Tornei
559
Best: 559
▲
2
Mara Guth
GER, 0
90
Punti
16
Tornei
560
Best: 560
▲
37
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
90
Punti
20
Tornei
561
Best: 561
▲
10
Bianca Barbulescu
ROU, 0
90
Punti
22
Tornei
562
Best: 383
▲
3
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
88
Punti
13
Tornei
563
Best: 433
--
0
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
88
Punti
17
Tornei
564
Best: 380
▲
2
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
88
Punti
19
Tornei
565
Best: 45
▼
-242
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
87
Punti
20
Tornei
566
Best: 127
▲
1
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
87
Punti
7
Tornei
567
Best: 82
▲
2
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
86
Punti
10
Tornei
568
Best: 568
▼
-9
Monika Ekstrand
USA, 0
86
Punti
7
Tornei
569
Best: 569
▼
-7
Anja Stankovic
SRB, 0
86
Punti
13
Tornei
570
Best: 212
▲
5
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
85
Punti
17
Tornei
571
Best: 380
▲
1
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
85
Punti
17
Tornei
572
Best: 572
▲
1
Alexis Blokhina
USA, 0
85
Punti
10
Tornei
573
Best: 573
▲
1
Elena Korokozidi
GRE, 0
85
Punti
16
Tornei
574
Best: 574
▲
3
Bella Payne
USA, 0
84
Punti
11
Tornei
575
Best: 575
▲
3
Daria Egorova
RUS, 0
84
Punti
11
Tornei
576
Best: 576
▲
3
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
84
Punti
13
Tornei
577
Best: 577
▲
4
Tian Jialin
CHN, 0
84
Punti
17
Tornei
578
Best: 578
▲
23
Daria Zelinskaya
RUS, 0
84
Punti
20
Tornei
579
Best: 579
▲
3
Ksenia Efremova
FRA, 0
83
Punti
10
Tornei
580
Best: 84
▼
-46
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
83
Punti
13
Tornei
581
Best: 581
▲
24
Briana Szabo
ROU, 0
83
Punti
25
Tornei
582
Best: 527
▲
1
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
83
Punti
12
Tornei
583
Best: 583
▲
1
Tamila Gadamauri
BEL, 0
83
Punti
17
Tornei
584
Best: 584
▲
2
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
82
Punti
8
Tornei
585
Best: 585
▲
2
Sarah Rokusek
AUS, 0
82
Punti
19
Tornei
586
Best: 586
▲
2
Sofia Johnson
GBR, 0
82
Punti
12
Tornei
587
Best: 468
▲
2
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
82
Punti
18
Tornei
588
Best: 588
▲
66
Daria Yesypchuk
UKR, 0
82
Punti
20
Tornei
589
Best: 589
▲
2
Valentina Steiner
GER, 0
81
Punti
16
Tornei
590
Best: 332
▲
3
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
81
Punti
15
Tornei
591
Best: 515
▲
3
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
81
Punti
19
Tornei
592
Best: 592
▲
3
Mariella Thamm
GER, 0
81
Punti
11
Tornei
593
Best: 593
▼
-62
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
81
Punti
13
Tornei
594
Best: 594
▲
2
Marie Weckerle
LUX, 0
81
Punti
15
Tornei
595
Best: 595
▼
-31
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
81
Punti
17
Tornei
596
Best: 596
▲
2
Dune Vaissaud
FRA, 0
81
Punti
22
Tornei
597
Best: 212
▲
2
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
80
Punti
8
Tornei
598
Best: 598
▲
2
Luciana Moyano
ARG, 0
80
Punti
16
Tornei
599
Best: 599
▼
-9
Arina Bulatova
RUS, 0
80
Punti
19
Tornei
600
Best: 600
▲
3
Kristina Dmitruk
BLR, 0
79
Punti
7
Tornei
601
Best: 601
▲
6
Ava Markham
USA, 0
79
Punti
13
Tornei
602
Best: 450
--
0
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
79
Punti
18
Tornei
603
Best: 522
▲
7
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
78
Punti
13
Tornei
604
Best: 466
▲
5
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
78
Punti
14
Tornei
605
Best: 605
▲
6
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
78
Punti
16
Tornei
606
Best: 284
▲
6
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
78
Punti
16
Tornei
607
Best: 494
▼
-22
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
78
Punti
20
Tornei
608
Best: 504
▲
18
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
78
Punti
23
Tornei
609
Best: 609
▲
10
Berta Bonardi
ARG, 0
77
Punti
16
Tornei
610
Best: 445
▼
-55
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
77
Punti
17
Tornei
611
Best: 278
▲
4
Adithya Karunaratne
HKG, 04-12-2001
77
Punti
15
Tornei
612
Best: 612
▲
4
Xinran Sun
CHN, 0
76
Punti
6
Tornei
613
Best: 160
▲
4
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
76
Punti
18
Tornei
614
Best: 614
▲
4
Carson Tanguilig
USA, 0
76
Punti
12
Tornei
615
Best: 615
▲
43
Junhan Zhang
CHN, 0
76
Punti
17
Tornei
616
Best: 616
▲
5
Ana Grubor
CAN, 0
76
Punti
21
Tornei
617
Best: 405
▲
5
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
75
Punti
16
Tornei
618
Best: 618
▲
5
Carolina Kuhl
GER, 0
75
Punti
11
Tornei
619
Best: 599
▲
5
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
75
Punti
14
Tornei
620
Best: 620
▲
8
Merna Refaat
EGY, 0
74
Punti
7
Tornei
621
Best: 621
▲
4
Gaia Maduzzi
ITA, 0
74
Punti
14
Tornei
622
Best: 622
▲
8
Maria Kalyakina
RUS, 0
74
Punti
22
Tornei
623
Best: 560
▲
4
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
74
Punti
22
Tornei
624
Best: 13
▲
7
Jennifer Brady
USA, 12-04-1995
73
Punti
6
Tornei
625
Best: 342
▲
7
Mariia Kozyreva
RUS, 22-05-1999
73
Punti
12
Tornei
626
Best: 398
▼
-18
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
73
Punti
17
Tornei
627
Best: 627
▲
6
Thea Frodin
USA, 0
72
Punti
11
Tornei
628
Best: 424
▼
-58
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
72
Punti
15
Tornei
629
Best: 629
▲
33
Maria Garcia Cid
ESP, 0
72
Punti
13
Tornei
630
Best: 630
▲
4
Dunja Maric
SRB, 0
72
Punti
14
Tornei
631
Best: 319
▲
4
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
72
Punti
19
Tornei
632
Best: 632
▼
-81
Ariana Geerlings
ESP, 0
71
Punti
5
Tornei
633
Best: 633
▲
13
Indianna Spink
GBR, 0
71
Punti
14
Tornei
634
Best: 300
▲
3
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
70
Punti
7
Tornei
635
Best: 635
▲
1
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
70
Punti
17
Tornei
636
Best: 604
▲
2
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
70
Punti
13
Tornei
637
Best: 497
▲
2
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
70
Punti
14
Tornei
638
Best: 638
▲
2
Amelie Van Impe
BEL, 0
70
Punti
15
Tornei
639
Best: 639
▲
2
Cheuk Ying Shek
HKG, 0
70
Punti
17
Tornei
640
Best: 85
▲
3
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
69
Punti
10
Tornei
641
Best: 317
▲
8
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
69
Punti
11
Tornei
642
Best: 320
▲
2
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
69
Punti
11
Tornei
643
Best: 135
▲
2
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
69
Punti
12
Tornei
644
Best: 644
▲
3
Iva Ivanova
BUL, 0
69
Punti
13
Tornei
645
Best: 645
▲
10
Viola Turini
ITA, 0
68
Punti
12
Tornei
646
Best: 619
▲
4
Demi Tran
NED, 26-11-2000
68
Punti
21
Tornei
647
Best: 269
▲
5
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
68
Punti
13
Tornei
648
Best: 648
--
0
Astrid Cirotte
FRA, 0
68
Punti
16
Tornei
649
Best: 649
▲
8
Johanne Svendsen
DEN, 0
67
Punti
7
Tornei
650
Best: 650
▼
-8
Milana Zhabrailova
RUS, 0
67
Punti
16
Tornei
651
Best: 651
▲
8
Chenting Zhu
CHN, 0
66
Punti
20
Tornei
652
Best: 652
▼
-60
Adelina Lachinova
LAT, 0
66
Punti
10
Tornei
653
Best: 653
▲
7
Anna Petkovic
GER, 0
66
Punti
19
Tornei
654
Best: 367
▲
7
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
66
Punti
12
Tornei
655
Best: 655
▲
9
Irina Balus
SVK, 0
66
Punti
8
Tornei
656
Best: 351
▲
22
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
66
Punti
11
Tornei
657
Best: 657
▼
-1
Loes Ebeling Koning
NED, 0
66
Punti
13
Tornei
658
Best: 658
▲
7
Eliska Tichackova
CZE, 0
65
Punti
5
Tornei
659
Best: 659
▲
4
Rachel Gailis
USA, 0
65
Punti
6
Tornei
660
Best: 352
▲
6
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
65
Punti
8
Tornei
661
Best: 661
▲
37
Dasha Plekhanova
CAN, 0
64
Punti
9
Tornei
662
Best: 662
▼
-58
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
64
Punti
17
Tornei
663
Best: 114
▲
5
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
64
Punti
13
Tornei
664
Best: 664
▼
-58
Luca Udvardy
HUN, 0
64
Punti
6
Tornei
665
Best: 665
▲
2
Kisa Yoshioka
JPN, 02-09-2000
64
Punti
9
Tornei
666
Best: 180
▲
5
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
64
Punti
9
Tornei
667
Best: 667
▲
5
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
64
Punti
15
Tornei
668
Best: 668
▲
6
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
63
Punti
6
Tornei
669
Best: 29
▲
6
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
63
Punti
16
Tornei
670
Best: 653
--
0
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
63
Punti
16
Tornei
671
Best: 671
▲
65
Neus Torner Sensano
ESP, 0
63
Punti
12
Tornei
672
Best: 672
▲
42
Nada Fouad
EGY, 0
63
Punti
16
Tornei
673
Best: 673
▲
6
Alyssa Reguer
FRA, 0
63
Punti
18
Tornei
674
Best: 674
▲
13
Beatrice Ricci
ITA, 0
62
Punti
14
Tornei
675
Best: 675
▲
6
Olivia Lincer
USA, 0
62
Punti
13
Tornei
676
Best: 368
▼
-25
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
62
Punti
14
Tornei
677
Best: 677
▲
18
Irem Kurt
TUR, 0
62
Punti
15
Tornei
678
Best: 230
▲
4
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
62
Punti
8
Tornei
679
Best: 679
▲
4
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
62
Punti
14
Tornei
680
Best: 579
▲
4
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
62
Punti
15
Tornei
681
Best: 681
▲
4
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
62
Punti
15
Tornei
682
Best: 682
▼
-29
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
62
Punti
15
Tornei
683
Best: 56
▲
3
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
61
Punti
7
Tornei
684
Best: 213
▲
4
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
61
Punti
8
Tornei
685
Best: 685
▼
-5
Mary Lewis
USA, 0
61
Punti
15
Tornei
686
Best: 492
▲
3
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
61
Punti
14
Tornei
687
Best: 687
▼
-11
Ellie Schoppe
USA, 0
61
Punti
13
Tornei
688
Best: 14
▲
3
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
60
Punti
2
Tornei
689
Best: 689
▼
-16
Sayaka Ishii
JPN, 0
60
Punti
12
Tornei
690
Best: 320
--
0
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
60
Punti
12
Tornei
691
Best: 691
▼
-14
Maria Sholokhova
RUS, 0
60
Punti
5
Tornei
692
Best: 466
▼
-147
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
60
Punti
10
Tornei
693
Best: 73
▼
-1
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
59
Punti
10
Tornei
694
Best: 330
--
0
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
59
Punti
10
Tornei
695
Best: 695
▲
1
Luna Vujovic
SRB, 0
59
Punti
8
Tornei
696
Best: 566
▲
1
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
59
Punti
13
Tornei
697
Best: 697
▲
20
Sarah Iliev
FRA, 0
58
Punti
13
Tornei
698
Best: 698
▲
2
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
58
Punti
8
Tornei
699
Best: 699
▲
2
Anamaria Oana
ROU, 0
58
Punti
11
Tornei
700
Best: 700
▲
25
Shannon Lam
USA, 0
58
Punti
12
Tornei
701
Best: 658
▲
2
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
58
Punti
16
Tornei
702
Best: 702
▲
2
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
58
Punti
16
Tornei
703
Best: 703
▲
2
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
58
Punti
16
Tornei
704
Best: 704
▲
2
Yiming Dang
CHN, 0
57
Punti
13
Tornei
705
Best: 150
▼
-36
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
57
Punti
17
Tornei
706
Best: 706
▲
2
Yuhan Wang
CHN, 0
57
Punti
20
Tornei
707
Best: 707
▲
34
Shiyu Ye
CHN, 0
57
Punti
10
Tornei
708
Best: 708
▲
1
Sae Noguchi
JPN, 0
57
Punti
11
Tornei
709
Best: 709
▲
1
Ekaterina Tupitsyna
RUS, 0
57
Punti
9
Tornei
710
Best: 710
▲
20
Kailey Evans
USA, 0
57
Punti
11
Tornei
711
Best: 711
--
0
Polina Kuharenko
BLR, 0
57
Punti
12
Tornei
712
Best: 712
--
0
Marine Szostak
FRA, 0
57
Punti
13
Tornei
713
Best: 713
▲
18
Vlada Mincheva
RUS, 0
57
Punti
14
Tornei
714
Best: 714
▼
-1
Jenna Defalco
USA, 0
57
Punti
15
Tornei
715
Best: 27
▼
-147
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
56
Punti
7
Tornei
716
Best: 716
▼
-103
Eleejah Inisan
FRA, 0
56
Punti
13
Tornei
717
Best: 440
▼
-18
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
56
Punti
16
Tornei
718
Best: 491
▼
-2
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
56
Punti
11
Tornei
719
Best: 719
▲
84
Carmen Gallardo Guevara
ESP, 0
56
Punti
14
Tornei
720
Best: 720
▼
-13
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
56
Punti
17
Tornei
721
Best: 721
▼
-3
Oceane Babel
FRA, 0
56
Punti
19
Tornei
722
Best: 722
▼
-3
Edda Mamedova
RUS, 0
56
Punti
8
Tornei
723
Best: 723
▼
-3
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
56
Punti
12
Tornei
724
Best: 607
▼
-3
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
56
Punti
14
Tornei
725
Best: 725
▲
45
Chelsea Fontenel
SUI, 0
56
Punti
17
Tornei
726
Best: 130
▼
-3
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
55
Punti
10
Tornei
727
Best: 319
▼
-3
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
55
Punti
13
Tornei
728
Best: 728
▼
-2
Margaux Maquet
BEL, 0
55
Punti
12
Tornei
729
Best: 729
▲
85
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
55
Punti
15
Tornei
730
Best: 144
▼
-8
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
54
Punti
10
Tornei
731
Best: 710
▼
-2
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
54
Punti
17
Tornei
732
Best: 732
▲
18
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
54
Punti
16
Tornei
733
Best: 733
▼
-31
Melisa Ercan
AUS, 0
54
Punti
10
Tornei
734
Best: 81
▼
-7
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
53
Punti
3
Tornei
735
Best: 266
▼
-3
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
53
Punti
6
Tornei
736
Best: 175
▲
20
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
53
Punti
16
Tornei
737
Best: 331
▼
-9
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
53
Punti
8
Tornei
738
Best: 695
▼
-5
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
53
Punti
22
Tornei
739
Best: 739
▲
117
Denisa Zoldakova
CZE, 0
53
Punti
6
Tornei
740
Best: 721
▼
-6
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
53
Punti
8
Tornei
741
Best: 652
▼
-6
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
53
Punti
10
Tornei
742
Best: 742
▼
-5
Maria Lazarenko
UKR, 0
53
Punti
11
Tornei
743
Best: 743
▲
3
Sabine Rutlauka
LAT, 0
53
Punti
14
Tornei
744
Best: 468
▼
-6
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
53
Punti
15
Tornei
745
Best: 745
▼
-6
Anastasiia Firman
UKR, 0
53
Punti
16
Tornei
746
Best: 746
▼
-4
Linea Bajraliu
SWE, 0
52
Punti
9
Tornei
747
Best: 747
▼
-4
Ida Wobker
GER, 0
52
Punti
8
Tornei
748
Best: 497
▼
-4
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
52
Punti
9
Tornei
749
Best: 646
▼
-4
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
52
Punti
10
Tornei
750
Best: 750
▲
3
Karla Popovic
CRO, 0
52
Punti
13
Tornei
751
Best: 751
▼
-3
Camilla Gennaro
ITA, 0
52
Punti
17
Tornei
752
Best: 752
▼
-3
Noemi Maines
ITA, 0
52
Punti
19
Tornei
753
Best: 753
▼
-13
Ruien Zhang
CHN, 0
51
Punti
11
Tornei
754
Best: 754
▼
-3
Stefania Bojica
ROU, 0
51
Punti
9
Tornei
755
Best: 430
▼
-3
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
51
Punti
11
Tornei
756
Best: 756
▲
81
Allegra Korpanec Davies
GBR, 0
51
Punti
16
Tornei
757
Best: 757
▼
-3
Marta Lombardini
ITA, 0
50
Punti
11
Tornei
758
Best: 758
▼
-3
Maya Iyengar
USA, 0
50
Punti
16
Tornei
759
Best: 759
▲
143
Sonja Zhiyenbayeva
KAZ, 0
50
Punti
5
Tornei
760
Best: 760
▼
-2
Petra Konjikusic
SRB, 0
50
Punti
12
Tornei
761
Best: 761
▼
-2
Yingqun Sun
CHN, 0
50
Punti
12
Tornei
762
Best: 762
--
0
Laima Vladson
UZB, 0
50
Punti
17
Tornei
763
Best: 763
▼
-70
Stefani Webb
AUS, 0
49
Punti
13
Tornei
764
Best: 764
▲
14
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
49
Punti
14
Tornei
765
Best: 765
▼
-1
Alexis Nguyen
USA, 0
48
Punti
8
Tornei
766
Best: 766
▼
-1
Giulia Safina Popa
ROU, 0
48
Punti
6
Tornei
767
Best: 767
--
0
Monique Barry
NZL, 0
48
Punti
16
Tornei
768
Best: 768
--
0
Shruti Ahlawat
IND, 0
48
Punti
6
Tornei
769
Best: 769
--
0
Ha Eum Lee
KOR, 0
48
Punti
7
Tornei
770
Best: 770
▲
5
Belle Thompson
AUS, 0
48
Punti
14
Tornei
771
Best: 337
--
0
Yuliana Lizarazo
COL, 23-05-1993
47
Punti
8
Tornei
772
Best: 422
--
0
Ani Amiraghyan
ARM, 09-10-1993
47
Punti
11
Tornei
773
Best: 374
▼
-16
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
47
Punti
7
Tornei
774
Best: 774
▼
-1
Tiana Tian Deng
SWE, 0
47
Punti
11
Tornei
775
Best: 775
▼
-1
Xi Luo
CHN, 0
47
Punti
13
Tornei
776
Best: 356
▼
-16
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
47
Punti
14
Tornei
777
Best: 777
▲
6
Francesca Gandolfi
ITA, 0
47
Punti
16
Tornei
778
Best: 778
▲
11
Madelief Hageman
NED, 0
47
Punti
20
Tornei
779
Best: 779
▼
-2
Meng-Yi Chen
CHN, 0
46
Punti
12
Tornei
780
Best: 36
▼
-1
Nadia Podoroska
ARG, 10-02-1997
46
Punti
4
Tornei
781
Best: 500
▼
-20
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
46
Punti
9
Tornei
782
Best: 782
▼
-2
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
46
Punti
10
Tornei
783
Best: 783
▼
-1
Yasmin Ezzat
EGY, 0
46
Punti
14
Tornei
784
Best: 674
▲
29
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
46
Punti
15
Tornei
785
Best: 668
▼
-38
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
46
Punti
15
Tornei
786
Best: 786
▼
-23
Anita Sahdiieva
UKR, 0
46
Punti
16
Tornei
787
Best: 4
▼
-3
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
45
Punti
3
Tornei
788
Best: 788
▼
-12
Alyssa Ahn
USA, 0
45
Punti
8
Tornei
789
Best: 789
▲
8
Evialina Laskevich
BLR, 0
45
Punti
11
Tornei
790
Best: 525
▼
-9
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
45
Punti
9
Tornei
791
Best: 791
▼
-5
Ulyana Hrabavets
BUL, 0
45
Punti
10
Tornei
792
Best: 792
▲
28
Ella Haavisto
FIN, 0
45
Punti
12
Tornei
793
Best: 793
▼
-6
Coco Bosman
NED, 0
45
Punti
12
Tornei
794
Best: 685
▼
-6
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
45
Punti
15
Tornei
795
Best: 601
▲
1
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
45
Punti
15
Tornei
796
Best: 338
▼
-6
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
44
Punti
6
Tornei
797
Best: 328
▼
-82
Lian Tran
NED, 19-07-2002
44
Punti
13
Tornei
798
Best: 798
▼
-7
Gaeul Jang
KOR, 0
44
Punti
8
Tornei
799
Best: 799
▼
-7
Kanon Sawashiro
JPN, 0
44
Punti
10
Tornei
800
Best: 800
▼
-6
Anna Snigireva
RUS, 0
44
Punti
13
Tornei
801
Best: 801
▲
7
Marianne Argyrokastriti
GRE, 0
43
Punti
12
Tornei
802
Best: 802
▲
30
Maria Oliver Sanchez
ESP, 0
43
Punti
14
Tornei
803
Best: 803
▼
-8
Shiho Tsujioka
JPN, 0
43
Punti
14
Tornei
804
Best: 451
▲
2
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
43
Punti
16
Tornei
805
Best: 805
▼
-20
Mia Horvit
USA, 0
42
Punti
11
Tornei
806
Best: 470
▼
-8
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
42
Punti
4
Tornei
807
Best: 807
▼
-8
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
42
Punti
11
Tornei
808
Best: 348
▼
-8
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
42
Punti
12
Tornei
809
Best: 809
▲
10
Salma Drugdova
SVK, 0
42
Punti
12
Tornei
810
Best: 810
▼
-8
Luna Maria Cinalli
ARG, 0
41
Punti
8
Tornei
811
Best: 811
▼
-7
Victoria Gomez
ESP, 0
41
Punti
7
Tornei
812
Best: 812
▼
-7
Amy Sucha
CZE, 0
41
Punti
8
Tornei
813
Best: 813
▼
-20
Yujin Kim
KOR, 0
41
Punti
10
Tornei
814
Best: 814
▲
43
Chloe Noel
FRA, 0
40
Punti
7
Tornei
815
Best: 815
▲
10
Ava Hrastar
USA, 0
40
Punti
8
Tornei
816
Best: 318
▼
-9
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
40
Punti
9
Tornei
817
Best: 817
▲
1
Olga Danilova
CYP, 0
40
Punti
11
Tornei
818
Best: 531
▼
-9
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
40
Punti
12
Tornei
819
Best: 819
▼
-9
Onyu Choi
KOR, 0
40
Punti
12
Tornei
820
Best: 820
▼
-9
Klara Veldman
NED, 0
40
Punti
12
Tornei
821
Best: 821
▲
19
Valeriia Artemeva
RUS, 0
40
Punti
13
Tornei
822
Best: 317
--
0
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
39
Punti
14
Tornei
823
Best: 823
▼
-11
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
39
Punti
12
Tornei
824
Best: 781
▲
3
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
39
Punti
14
Tornei
825
Best: 196
▲
8
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
39
Punti
14
Tornei
826
Best: 826
▲
86
Marta Soriano Santiago
ESP, 0
39
Punti
18
Tornei
827
Best: 584
▼
-11
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
38
Punti
17
Tornei
828
Best: 555
▲
25
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
38
Punti
13
Tornei
829
Best: 186
▼
-3
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
38
Punti
9
Tornei
830
Best: 830
▲
18
Lorena Solar Donoso
ESP, 0
38
Punti
14
Tornei
831
Best: 831
▼
-3
Isabella Barrera Aguirre
USA, 0
38
Punti
16
Tornei
832
Best: 708
▼
-17
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
38
Punti
16
Tornei
833
Best: 190
▼
-67
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
37
Punti
10
Tornei
834
Best: 317
▼
-5
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
37
Punti
10
Tornei
835
Best: 137
▼
-5
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
37
Punti
6
Tornei
836
Best: 785
▲
73
Lauryn John-Baptiste
GBR, 26-07-1999
37
Punti
8
Tornei
837
Best: 837
▲
35
Sara Mikaca
BIH, 0
37
Punti
11
Tornei
838
Best: 838
▼
-7
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
37
Punti
12
Tornei
839
Best: 5
▼
-5
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
840
Best: 840
▼
-5
Yushan Shao
CHN, 0
36
Punti
9
Tornei
841
Best: 841
▼
-5
Laquisa Khan
AUS, 0
36
Punti
13
Tornei
842
Best: 842
▼
-4
Felitsata Dorofeeva-Rybas
RUS, 0
36
Punti
7
Tornei
843
Best: 843
▼
-4
Yuhan Liu
CHN, 0
36
Punti
9
Tornei
844
Best: 546
▲
52
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
36
Punti
17
Tornei
845
Best: 845
▼
-3
Anna Frey
USA, 0
35
Punti
4
Tornei
846
Best: 846
▼
-29
Christasha Mcneil
USA, 0
35
Punti
9
Tornei
847
Best: 847
▼
-4
Selina Dal
GER, 0
35
Punti
4
Tornei
848
Best: 848
▼
-3
Amy Stevens
AUS, 0
35
Punti
7
Tornei
849
Best: 849
▼
-3
Johanna Silva
GER, 0
35
Punti
10
Tornei
850
Best: 850
▼
-3
Kate Mansfield
USA, 0
35
Punti
10
Tornei
851
Best: 10
▼
-2
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
34
Punti
7
Tornei
852
Best: 852
▼
-2
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
34
Punti
6
Tornei
853
Best: 853
▼
-2
Brooke Black
GBR, 0
34
Punti
6
Tornei
854
Best: 854
▼
-2
Monika Stankiewicz
POL, 0
34
Punti
10
Tornei
855
Best: 855
--
0
Suha Lee
KOR, 0
34
Punti
4
Tornei
856
Best: 856
▲
21
Ksenia Smirnova
RUS, 0
34
Punti
5
Tornei
857
Best: 857
▲
21
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
34
Punti
6
Tornei
858
Best: 690
--
0
Elena Jamshidi
DEN, 16-03-2001
34
Punti
12
Tornei
859
Best: 859
▲
24
Diana-Ioana Simionescu
ROU, 0
34
Punti
12
Tornei
860
Best: 359
▼
-59
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
34
Punti
12
Tornei
861
Best: 861
▼
-2
Jamilah Snells
USA, 0
34
Punti
14
Tornei
862
Best: 862
▲
28
Alja Senica
SLO, 0
33
Punti
14
Tornei
863
Best: 863
▼
-2
Gyeong Seo Lee
KOR, 0
33
Punti
3
Tornei
864
Best: 864
▼
-20
Chukwumelije Clarke
USA, 0
33
Punti
6
Tornei
865
Best: 865
▼
-2
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
33
Punti
7
Tornei
866
Best: 866
▲
5
Zuzanna Kolonus
POL, 0
33
Punti
9
Tornei
867
Best: 867
▼
-3
Yanan Hou
CHN, 0
33
Punti
10
Tornei
868
Best: 330
▼
-47
Ksenia Laskutova
RUS, 29-08-1996
33
Punti
12
Tornei
869
Best: 869
▲
26
Carolin Raschdorf
GER, 0
33
Punti
13
Tornei
870
Best: 411
▼
-10
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
32
Punti
5
Tornei
871
Best: 871
▼
-48
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
32
Punti
12
Tornei
872
Best: 872
▼
-7
Jizelle Sibai
AUS, 0
32
Punti
5
Tornei
873
Best: 873
▼
-7
Alina Trynkina
RUS, 0
32
Punti
4
Tornei
874
Best: 874
▼
-7
Sofia Rojas
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
875
Best: 875
▼
-7
Ophelie Boullay
FRA, 0
32
Punti
5
Tornei
876
Best: 876
▼
-7
Janae Preston
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
877
Best: 877
▲
26
Petra Sedlackova
CZE, 0
32
Punti
7
Tornei
878
Best: 878
▼
-8
Elza Tomase
LAT, 0
32
Punti
8
Tornei
879
Best: 879
▼
-6
Maayan Laron
ISR, 0
32
Punti
10
Tornei
880
Best: 880
▲
8
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
31
Punti
15
Tornei
881
Best: 317
▲
59
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
31
Punti
16
Tornei
882
Best: 99
▼
-6
Valeria Savinykh
RUS, 20-02-1991
31
Punti
9
Tornei
883
Best: 883
▼
-29
Akanksha Nitture
IND, 0
31
Punti
13
Tornei
884
Best: 884
▲
7
Elyse Tse
NZL, 0
31
Punti
15
Tornei
885
Best: 885
▲
186
Deniz Dilek
TUR, 0
31
Punti
3
Tornei
886
Best: 886
▼
-6
Victoria Osuigwe
USA, 0
31
Punti
6
Tornei
887
Best: 184
▼
-6
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
31
Punti
8
Tornei
888
Best: 888
▼
-6
Louna Zoppas
FRA, 0
31
Punti
9
Tornei
889
Best: 889
▼
-5
Arina Varaksina
RUS, 0
31
Punti
11
Tornei
890
Best: 890
▼
-5
Claudia Ferrer Perez
ESP, 0
31
Punti
12
Tornei
891
Best: 891
▼
-17
Paula Cembranos
SUI, 0
31
Punti
14
Tornei
892
Best: 892
▲
105
Eszter Meri
SVK, 0
30
Punti
7
Tornei
893
Best: 893
▼
-18
Lavinia Tanasie
ROU, 0
30
Punti
7
Tornei
894
Best: 894
▼
-2
Capucine Jauffret
USA, 0
30
Punti
6
Tornei
895
Best: 895
▼
-1
Ava Rodriguez
USA, 0
30
Punti
11
Tornei
896
Best: 896
▼
-55
Lilian Poling
USA, 0
30
Punti
14
Tornei
897
Best: 897
▲
117
Kristina Penickova
USA, 0
29
Punti
6
Tornei
898
Best: 699
▼
-1
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
29
Punti
14
Tornei
899
Best: 124
▼
-1
Georgina Garcia Perez
ESP, 13-05-1992
29
Punti
10
Tornei
900
Best: 900
▲
24
Elizabeth Coleman
USA, 0
29
Punti
13
Tornei
901
Best: 901
▼
-2
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
902
Best: 902
▼
-2
Welles Newman
USA, 0
29
Punti
4
Tornei
903
Best: 903
▼
-10
Didi Bredberg Canizares
ESP, 0
29
Punti
6
Tornei
904
Best: 904
--
0
Anastasija Cvetkovic
SRB, 0
29
Punti
6
Tornei
905
Best: 905
▲
1
Annika Penickova
USA, 0
29
Punti
6
Tornei
906
Best: 906
▲
1
Emma Jackson
USA, 0
29
Punti
7
Tornei
907
Best: 111
▲
1
Francoise Abanda
CAN, 05-02-1997
29
Punti
7
Tornei
908
Best: 908
▼
-19
Ruby Cooling
GBR, 0
29
Punti
8
Tornei
909
Best: 20
▲
6
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
28
Punti
10
Tornei
910
Best: 910
▲
7
Emma Kamper
DEN, 0
28
Punti
5
Tornei
911
Best: 911
▲
8
Sera Nishimoto
JPN, 0
28
Punti
8
Tornei
912
Best: 714
▲
8
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
28
Punti
9
Tornei
913
Best: 913
▲
8
Nanari Katsumi
JPN, 0
28
Punti
11
Tornei
914
Best: 914
▼
-28
Ustiniya Lekomtseva
RUS, 0
28
Punti
13
Tornei
915
Best: 915
▼
-4
Maddalena Giordano
ITA, 0
28
Punti
14
Tornei
916
Best: 658
▼
-29
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
28
Punti
15
Tornei
917
Best: 917
▼
-1
Makenna Jones
USA, 0
27
Punti
5
Tornei
918
Best: 918
▲
5
Sonal Patil
IND, 0
27
Punti
11
Tornei
919
Best: 919
▲
242
Berta Passola
ESP, 0
27
Punti
4
Tornei
919
Best: 919
▲
6
Ashleigh Simes
AUS, 0
27
Punti
4
Tornei
921
Best: 371
▲
5
Eliz Maloney
GBR, 10-08-2000
27
Punti
5
Tornei
922
Best: 922
▲
5
Amelia Paszun
POL, 0
27
Punti
10
Tornei
923
Best: 923
▲
30
Asylzhan Arystanbekova
KAZ, 0
27
Punti
12
Tornei
924
Best: 924
▲
4
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
27
Punti
14
Tornei
925
Best: 925
▲
4
Lavinia Luciano
ITA, 0
27
Punti
14
Tornei
926
Best: 39
▲
4
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
26
Punti
6
Tornei
927
Best: 814
▲
4
Ana Filipa Santos
POR, 12-02-1996
26
Punti
12
Tornei
928
Best: 928
▲
4
Candela Vazquez
ARG, 0
26
Punti
10
Tornei
929
Best: 802
▲
19
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
26
Punti
10
Tornei
930
Best: 930
▲
3
Lya Isabel Fernandez Olivares
MEX, 0
26
Punti
7
Tornei
931
Best: 931
▼
-9
Charo Esquiva Banuls
ESP, 0
26
Punti
8
Tornei
932
Best: 932
▼
-31
Aysegul Mert
TUR, 0
26
Punti
3
Tornei
933
Best: 933
▲
3
Tianmei Wang
USA, 0
26
Punti
5
Tornei
934
Best: 192
▲
3
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
26
Punti
6
Tornei
935
Best: 935
▲
3
Lucie Urbanova
CZE, 0
26
Punti
6
Tornei
936
Best: 728
▼
-74
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
26
Punti
7
Tornei
937
Best: 937
▲
2
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
938
Best: 938
▲
4
Abigail Rencheli
USA, 0
26
Punti
9
Tornei
939
Best: 939
▼
-60
Mao Mushika
JPN, 0
25
Punti
4
Tornei
940
Best: 940
▲
30
Francesca Mattioli
ITA, 0
25
Punti
4
Tornei
941
Best: 941
--
0
Teah Chavez
CAN, 0
25
Punti
5
Tornei
942
Best: 942
▼
-8
Joy De Zeeuw
NED, 0
25
Punti
7
Tornei
943
Best: 838
--
0
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
25
Punti
9
Tornei
944
Best: 944
--
0
Arina Arifullina
RUS, 0
25
Punti
11
Tornei
945
Best: 504
--
0
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
25
Punti
11
Tornei
946
Best: 734
--
0
Polina Bakhmutkina
BEL, 25-04-1999
25
Punti
11
Tornei
947
Best: 278
--
0
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
24
Punti
7
Tornei
948
Best: 948
▲
1
Kallista Liu
HKG, 0
24
Punti
10
Tornei
949
Best: 949
▲
24
Aya El Sayed
EGY, 31-05-2001
24
Punti
7
Tornei
950
Best: 950
▲
9
Kateryna Diatlova
UKR, 0
24
Punti
7
Tornei
951
Best: 951
▲
91
Cristiana Todoni
ROU, 0
24
Punti
8
Tornei
952
Best: 952
▲
8
Anna Sedysheva
RUS, 0
24
Punti
8
Tornei
953
Best: 953
▼
-2
Stefaniya Pushkar
SUI, 0
24
Punti
9
Tornei
954
Best: 954
▼
-2
Romane Longueville
BEL, 0
24
Punti
10
Tornei
955
Best: 951
▲
112
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
24
Punti
11
Tornei
956
Best: 956
▼
-2
Simona Ogescu
ROU, 0
24
Punti
13
Tornei
957
Best: 957
--
0
Victoria Pohle
GER, 0
23
Punti
14
Tornei
958
Best: 297
▼
-23
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
23
Punti
3
Tornei
959
Best: 959
▼
-1
Polina Skliar
UKR, 0
23
Punti
5
Tornei
960
Best: 693
▲
1
Evgeniya Burdina
RUS, 17-01-2001
23
Punti
8
Tornei
961
Best: 961
▲
15
Jaedan Brown
USA, 0
23
Punti
9
Tornei
962
Best: 962
--
0
Alesia Breaz
ROU, 0
23
Punti
10
Tornei
963
Best: 662
--
0
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
23
Punti
10
Tornei
964
Best: 847
--
0
Sevil Yuldasheva
UZB, 09-01-2002
23
Punti
11
Tornei
965
Best: 965
--
0
Marie Mattel
FRA, 0
23
Punti
11
Tornei
966
Best: 966
▲
14