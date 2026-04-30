Challenger 175 Cagliari, Aix-en-Provence e Mauthausen, Jiujiang, Ostrava, Abidjan 2, Shymkent 2: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE))

30/04/2026 08:43 1 commento
Andrea Pellegrino nella foto

Challenger 175 Cagliari
Cagliari, Italia  ·  30 Aprile 2026
16°C
Soleggiato  ·  Picco 24°C
CIELO Ottimo
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
Previsioni ora per ora — 30 Aprile
09:00
16°
10:00
18°
11:00
19°
12:00
21°
13:00
23°
14:00
23°
15:00
24°
16:00
24°
17:00
23°
18:00
23°
⚠  Allerta gialla vento in Sardegna fino a venerdì sera
🎾  Programma del giorno — 30 Aprile
ATP Challenger 175 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
☀  Soleggiato
Centre Court – ore 12:00
Jesper de Jong NED vs Adrian Mannarino FRA

Il match deve ancora iniziare

Mariano Navone ARG vs Matteo Berrettini ITA

Il match deve ancora iniziare

Emilio Nava USA vs Hubert Hurkacz POL

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Kovacevic USA vs Marcos Giron USA

Il match deve ancora iniziare





Court 14 – ore 11:00
Cristian Garin CHI vs Nuno Borges POR

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Matteo Arnaldi ITA

Il match deve ancora iniziare

Mattia Bellucci ITA vs Gianluca Cadenasso ITA

Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga ARG vs Andrea Pellegrino ITA

Il match deve ancora iniziare





Court 11 – ore 11:00
Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS vs Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos COL / Ariel Behar URU vs Benjamin Kittay USA / Ryan Seggerman USA

Il match deve ancora iniziare

Federico Cina ITA / Stefano Travaglia ITA vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL

Il match deve ancora iniziare

Gianluca Cadenasso ITA / Lorenzo Carboni ITA vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

Il match deve ancora iniziare









Challenger 175 Aix-en-Provence
Aix-en-Provence, Francia  ·  30 Aprile 2026
13°C
Soleggiato / nuvoloso  ·  Picco 25°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Bassa
CAMPO Terra Battuta
Previsioni ora per ora — 30 Aprile
09:00
14°
10:00
17°
11:00
20°
12:00
23°
13:00
24°
14:00
25°
15:00
25°
16:00
24°
17:00
23°
18:00
22°
🎾  Programma del giorno — 30 Aprile
ATP Challenger 175 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
11:00 Bergs Z. 🇧🇪 – Herbert P.H. 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

11:00 Hijikata R. 🇦🇺 – Ofner S. 🇦🇹

Il match deve ancora iniziare

12:30 Coppejans K. 🇧🇪 – Royer V. 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

12:30 Landaluce M. 🇪🇸 – Quinn E. 🇺🇸

Il match deve ancora iniziare

12:30 Shevchenko A. 🇰🇿 – Wu Y. 🇨🇳

Il match deve ancora iniziare

14:00 Buse I. 🇵🇪 – Faurel T. 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

14:00 Michelsen A. 🇺🇸 – Martin Tiffon P. 🇪🇸

Il match deve ancora iniziare

15:30 Bautista R. 🇪🇸 – Tabilo A. 🇨🇱

Il match deve ancora iniziare









Challenger 100 Mauthausen
Mauthausen, Austria  ·  30 Aprile 2026
5°C
Soleggiato  ·  Picco 17°C
CIELO Ottimo
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
Previsioni ora per ora — 30 Aprile
09:00
10:00
11:00
12:00
12°
13:00
13°
14:00
14°
15:00
15°
16:00
16°
17:00
16°
18:00
17°
🎾  Programma del giorno — 30 Aprile
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Martin Krumich CZE vs Jaime Faria POR

Il match deve ancora iniziare

Miguel Damas ESP vs Mika Brunold SUI

Il match deve ancora iniziare

Sandro Kopp AUT vs David Jorda Sanchis ESP (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Roman Safiullin RUS vs Titouan Droguet FRA

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 10:00
Ivan Liutarevich BLR / Filip Pieczonka POL vs Nico Hipfl AUT / Michael Vrbensky CZE

Il match deve ancora iniziare

Alex Martinez ESP / Bruno Pujol Navarro ESP vs Philipp Kohlschreiber GER / Joel Schwaerzler AUT

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU vs Sandro Kopp AUT / Lukas Neumayer AUT (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare





Court 2 – ore 16:00
Miguel Damas ESP / David Jorda Sanchis ESP vs Szymon Kielan POL / Andrew Paulson CZE

Il match deve ancora iniziare









Challenger 50 Abidjan 2
Abidjan, Costa d’Avorio  ·  30 Aprile 2026
25°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 32°C
CIELO Buono
PIOGGIA Bassa
CAMPO Cemento
Previsioni ora per ora — 30 Aprile
09:00
27°
10:00
28°
11:00
30°
12:00
31°
13:00
32°
14:00
32°
15:00
31°
16:00
31°
17:00
30°
18:00
30°
🎾  Programma del giorno — 30 Aprile
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Cemento
Central Kaydan – ore 19:00
Eliakim Coulibaly CIV vs Karim Bennani MAR

Il match deve ancora iniziare

Aziz Dougaz TUN vs Florent Bax FRA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Michael Geerts BEL vs Niels Visker NED

Il match deve ancora iniziare





Court 1 Cofina Neemba – ore 19:00
Hamish Stewart GBR vs Blaise Bicknell JAM

Il match deve ancora iniziare

Oskar Brostrom Poulsen DEN / Billy Suarez USA vs Adil Kalyanpur IND / Mukund Sasikumar IND

Il match deve ancora iniziare

Cesar Bouchelaghem FRA / Elijah Sanogo FRA vs Tom Hands GBR / Hamish Stewart GBR

Il match deve ancora iniziare





Court 2 Nycksoil – ore 21:00
Digvijaypratap Singh IND / Karan Singh IND vs Constantin Bittoun Kouzmine FRA / Robert Strombachs LAT

Il match deve ancora iniziare









Challenger 75 Ostrava
Ostrava, Repubblica Ceca  ·  30 Aprile 2026
3°C
Soleggiato  ·  Picco 13°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
Previsioni ora per ora — 30 Aprile
09:00
10:00
11:00
12:00
10°
13:00
11°
14:00
11°
15:00
12°
16:00
13°
17:00
12°
18:00
12°
🎾  Programma del giorno — 30 Aprile
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CENTRE COURT – ore 12:00
Zdenek Kolar CZE vs Jonas Forejtek CZE

Il match deve ancora iniziare

Thiago Seyboth Wild BRA vs Nerman Fatic BIH

Il match deve ancora iniziare

Dalibor Svrcina CZE vs Frederico Ferreira Silva POR (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare





COURT 3 – ore 12:00
Hynek Barton CZE / Garrett Johns USA vs Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL

Il match deve ancora iniziare

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Vitaliy Sachko UKR

Il match deve ancora iniziare

Mats Hermans NED / Jakub Nicod CZE vs Zdenek Kolar CZE / Maxim Mrva CZE

Il match deve ancora iniziare





COURT 4 – ore 12:00
Siddhant Banthia IND / Alexander Donski BUL vs Jarno Jans NED / Mark Whitehouse GBR

Il match deve ancora iniziare

Sergio Martos Gornes ESP / Szymon Walkow POL vs Finn Bass GBR / Anthony Genov BUL

Il match deve ancora iniziare










Challenger 50 Shymkent 2
Shymkent, Kazakistan  ·  30 Aprile 2026
26°C
Nuvoloso  ·  Picco 28°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Bassa
CAMPO Terra Battuta
Previsioni ora per ora — 30 Aprile
12:00
26°
13:00
27°
14:00
27°
15:00
27°
16:00
28°
17:00
27°
18:00
25°
19:00
24°
20:00
22°
21:00
21°
🎾  Programma del giorno — 30 Aprile
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
Center court – ore 07:00
Max Hans Rehberg GER vs Sergey Fomin UZB

ATP Shymkent
Sergey Fomin
2
0
Max Hans Rehberg
6
6
Vincitore: Rehberg
Mostra dettagli

Denis Yevseyev KAZ vs Mili Poljicak CRO

ATP Shymkent
Denis Yevseyev
40
5
Mili Poljicak [5]
A
6
Mostra dettagli

Petr Bar Biryukov RUS / Grigoriy Lomakin KAZ vs Viktor Durasovic NOR / Kai Wehnelt GER

Il match deve ancora iniziare

Sora Fukuda JPN / Leo Vithoontien JPN vs Admir Kalender CRO / Mili Poljicak CRO

Il match deve ancora iniziare





Court 11 – ore 07:00
Edas Butvilas LTU vs Gerard Campana Lee KOR

ATP Shymkent
Edas Butvilas [1]
7
6
Gerard Campana Lee
5
1
Vincitore: Butvilas
Mostra dettagli

Dimitar Kuzmanov BUL vs Buvaysar Gadamauri BEL

ATP Shymkent
Dimitar Kuzmanov [4]
0
2
Buvaysar Gadamauri
0
3
Mostra dettagli

Sergey Betov BLR / Jeevan Nedunchezhiyan IND vs Anton Chekhov RUS / Maxim Shin UZB

Il match deve ancora iniziare

Buvaysar Gadamauri BEL / Jelle Sels NED vs Sergey Fomin UZB / Vladyslav Orlov UKR

Il match deve ancora iniziare





Challenger 75 Jiujiang
Jiujiang, Cina  ·  30 Aprile 2026
22°C
Soleggiato  ·  Picco 23°C
CIELO Buono
PIOGGIA Bassa
CAMPO Cemento
Previsioni ora per ora — 30 Aprile
15:00
23°
16:00
23°
17:00
22°
18:00
20°
19:00
19°
20:00
17°
21:00
16°
22:00
14°
23:00
14°
00:00
13°
🎾  Programma del giorno — 30 Aprile
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Cemento
Center Court – ore 06:00
Fajing Sun CHN vs Ognjen Milic SRB

ATP Jiujiang
Ognjen Milic
4
1
Fajing Sun
6
6
Vincitore: Sun
Mostra dettagli

Rio Noguchi JPN vs Coleman Wong HKG (Non prima 07:30)

ATP Jiujiang
Rio Noguchi
6
2
Coleman Wong [4]
7
6
Vincitore: Wong
Mostra dettagli

Yunchaokete Bu CHN vs Andre Ilagan USA

ATP Jiujiang
Yunchaokete Bu [7]
0
0
Andre Ilagan
0
0
Mostra dettagli

Jie Cui CHN / Aoran Wang CHN vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 07:00
Liam Broady GBR vs Alexis Galarneau CAN

ATP Jiujiang
Liam Broady
3
4
Alexis Galarneau
6
6
Vincitore: Galarneau
Mostra dettagli

Giles Hussey GBR vs Alex Bolt AUS (Non prima 07:30)

ATP Jiujiang
Giles Hussey
15
2
Alex Bolt [6]
30
4
Mostra dettagli

Sho Shimabukuro JPN vs Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Jean-Julien Rojer NED / Theodore Winegar USA vs Jake Delaney AUS / Yuta Shimizu JPN

Il match deve ancora iniziare





Court 2 – ore 06:00
Mark Lajal EST vs Marat Sharipov RUS

ATP Jiujiang
Mark Lajal [8]
6
6
Marat Sharipov
4
4
Vincitore: Lajal
Mostra dettagli

Thijmen Loof NED / Takeru Yuzuki JPN vs Yu Hsiou Hsu TPE / Seita Watanabe JPN (Non prima 07:30)

ATP Jiujiang
Thijmen Loof / Takeru Yuzuki [4]
4
4
Yu Hsiou Hsu / Seita Watanabe
6
6
Vincitore: Hsu / Watanabe
Mostra dettagli

Adam Walton AUS vs Tung-Lin Wu TPE

ATP Jiujiang
Adam Walton [3]
15
0
Tung-Lin Wu
0
0
Mostra dettagli

Kody Pearson AUS / Adam Walton AUS vs Rio Noguchi JPN / Fajing Sun CHN

Il match deve ancora iniziare





Court 3 – ore 06:00
Ben Jones GBR / Joshua Paris GBR vs Calum Puttergill AUS / Dane Sweeny AUS

ATP Jiujiang
Calum Puttergill / Dane Sweeny
6
3
5
Ben Jones / Joshua Paris
3
6
10
Vincitore: Jones / Paris
Mostra dettagli

Rithvik Choudar Bollipalli IND / Arjun Kadhe IND vs Yuxiang Tian CHN / Jiangnan Wei CHN

ATP Jiujiang
Yuxiang Tian / Jiangnan Wei
1
1
Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe [3]
6
6
Vincitore: Bollipalli / Kadhe
Mostra dettagli

Yusuke Kusuhara JPN / Shunsuke Nakagawa JPN vs Jason Jung TPE / Kaito Uesugi JPN

ATP Jiujiang
Yusuke Kusuhara / Shunsuke Nakagawa
0
6
Jason Jung / Kaito Uesugi
0
5
Mostra dettagli

JiSung Nam KOR / Patrik Niklas-Salminen FIN vs Saketh Myneni IND / Ramkumar Ramanathan IND

Il match deve ancora iniziare

1 commento

Leprotto (Guest) 30-04-2026 09:12

Torneo di Cagliari. Partite molto interessanti e poi tutti al Poetto a farsi l’aperitivo

