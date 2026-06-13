Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Stoccarda e Hertogenbosch: I Risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. ATP 500 Halle e Queen’s – I risultati completi del Primo Turno di Quali. Bellucci convincente ad Halle: Kukushkin battuto in due set, ora Bolt per il main draw Sonego parte bene ad Halle: Jianu piegato in due set, ora Basilashvili per il main draw

13/06/2026 17:57 5 commenti
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

Mattia Bellucci ha superato Mikhail Kukushkin nel primo turno delle qualificazioni dell’ATP 500 di Halle con il punteggio di 6-4 6-3. Una vittoria solida, costruita soprattutto nei momenti chiave in risposta, con l’azzurro bravo a partire forte e poi a non complicarsi troppo la vita nei turni di servizio decisivi.

Nel primo set Bellucci è scattato subito avanti con il break in apertura, salendo 2-0. Kukushkin è riuscito a rientrare fino al 3-3, approfittando di un passaggio a vuoto dell’azzurro al servizio, ma Bellucci ha reagito immediatamente: nuovo break per il 4-3, poi gestione autoritaria fino al 6-4, chiuso con un turno di battuta a zero sul 5-4.
Nel secondo set l’equilibrio è durato fino al 2-2. Bellucci ha avuto le occasioni giuste nel quinto game e ha piazzato il break del 3-2, poi ha confermato il vantaggio salendo 4-2. Kukushkin è rimasto aggrappato al match fino al 5-3, ma nel nono game l’azzurro ha spinto ancora in risposta e ha chiuso con un altro break per il 6-3 finale.

Al turno decisivo delle qualificazioni Bellucci affronterà Alex Bolt, testa di serie numero 7, che ha battuto la wild card tedesca Jamie Mackenzie in rimonta con il punteggio di 4-6 6-1 7-6.

Lorenzo Sonego ha superato Filip Cristian Jianu nel primo turno delle qualificazioni dell’ATP 500 di Halle con il punteggio di 7-5 6-3, in 1 ora e 37 minuti.
La partita è stata più complicata di quanto dica il punteggio, soprattutto nel primo set. Sonego è stato superiore nello scambio e più adatto alle condizioni sull’erba, ma ha faticato moltissimo a concretizzare le occasioni in risposta: nel nono game è stato 0-40, ma Jianu è riuscito a salvarsi e a salire 5-4. Il break è arrivato solo nell’undicesimo gioco: ancora 0-40 per l’azzurro, nuova rimonta del rumeno, ma alla sesta palla break del game Sonego ha finalmente strappato il servizio per il 6-5, chiudendo poi il set 7-5.

Nel secondo set Lorenzo ha preso il controllo prima: break al quinto game, consolidato fino al 4-2. Ha avuto anche chance per il doppio break nel settimo gioco, poi ha dovuto salvare una palla break nell’ottavo per restare avanti 5-3, prima di chiudere 6-3.
Al turno decisivo delle qualificazioni Sonego affronterà Nikoloz Basilashvili, testa di serie numero 6, che ha battuto la wild card tedesca Diego Dedura per 7-6 6-3.
Il precedente complessivo sorride a Sonego, avanti 3-1 negli scontri diretti; l’ultimo confronto risale a Wimbledon dello scorso anno, quando l’azzurro vinse in quattro set.

🇩🇪
ATP 250 Stoccarda
Stoccarda, Germania  ·  13 Giugno 2026

18°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 28°C
CIELO Soleggiato dal mattino al tardo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 13 Giugno
08:00
18°
09:00
20°
10:00
21°
11:00
23°
12:00
24°
13:00
24°
14:00
26°
15:00
27°
16:00
28°
18:00
26°
⚠  Allerta raffiche di vento dalle 10:00 alle 20:00
🎾  Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
ATP SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
⚠  Vento
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Center Court – ore 12:00
Ben Shelton USA vs Sho Shimabukuro JPN

ATP Stuttgart
Ben Shelton [1]
4
6
6
Sho Shimabukuro
6
3
4
Vincitore: Shelton
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Alexander Bublik KAZ vs Taylor Fritz USA

ATP Stuttgart
Alexander Bublik [3]
4
4
Taylor Fritz [2]
6
6
Vincitore: Fritz
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it vs Jiri Lehecka CZE (Non prima 15:00)

ATP Stuttgart
Ben Shelton [1]
1*
6
7
6
Jiri Lehecka [4]
2
7
6
6
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Colosseum – ore 13:30
Francisco Cabral POR / Nikola Mektic CRO vs Daniil Glinka EST / Stefanos Sakellaridis GRE

ATP Stuttgart
Francisco Cabral / Nikola Mektic [1]
6
4
5
Daniil Glinka / Stefanos Sakellaridis
2
6
10
Vincitore: Glinka / Sakellaridis
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🇳🇱
ATP 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda  ·  13 Giugno 2026

14°C
Nuvole intermittenti, asciutto  ·  Picco 19°C
CIELO Sole al mattino, poi nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 13 Giugno
08:00
15°
09:00
16°
10:00
17°
11:00
17°
12:00
17°
13:00
18°
14:00
19°
16:00
17°
18:00
17°
21:00
16°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco su erba
🎾  Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
ATP SF
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:00
Daniil Medvedev RUS vs Marin Cilic CRO (Non prima 12:30)

ATP 's-Hertogenbosch
Daniil Medvedev [3]
6
3
6
Marin Cilic
2
6
1
Vincitore: Medvedev
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Adrian Mannarino FRA vs Alex de Minaur AUS (Non prima 15:00)

ATP 's-Hertogenbosch
Adrian Mannarino
4
0
Alex de Minaur [2]
6
6
Vincitore: de Minaur
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Kamil Majchrzak POL vs it

ATP 's-Hertogenbosch
Kamil Majchrzak
3
6
Daniil Medvedev [3]
3*
6
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Court 2 – ore 11:15
Zizou Bergs BEL / Arthur Rinderknech FRA vs Sander Arends NED / David Pel NED

ATP 's-Hertogenbosch
Zizou Bergs / Arthur Rinderknech
6
6
Sander Arends / David Pel
7
7
Vincitore: Arends / Pel
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🇩🇪
ATP 500 Halle
Halle, Germania  ·  13 Giugno 2026

🌧
14°C
Nuvole e rovesci  ·  Picco 18°C
CIELO Variabile, spesso nuvoloso
PIOGGIA Rovesci al mattino e possibile nuovo rovescio in serata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 13 Giugno
08:00
🌧
14°
09:00
15°
10:00
16°
11:00
🌧
16°
12:00
17°
13:00
17°
14:00
18°
16:00
17°
19:00
🌧
15°
21:00
14°
⚠  Rovesci e allerta raffiche di vento dalle 10:00 alle 21:00
🎾  Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
ATP 500 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazioni · Erba
ATP 500 Q1
🌧  Rovesci
⚠  Vento
🎾  Quali 1° turno
🌿  Erba

Schauinsland-Reisen Court – ore 11:00
Diego Dedura GER vs Nikoloz Basilashvili GEO

ATP Halle
Diego Dedura
6
3
Nikoloz Basilashvili [6]
7
6
Vincitore: Basilashvili
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Benito Sanchez Martinez GER vs Roberto Bautista Agut ESP

ATP Halle
Benito Sanchez Martinez
5
2
Roberto Bautista Agut [5]
7
6
Vincitore: Bautista Agut
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Martin Landaluce ESP vs Marc-Andrea Huesler SUI (Non prima 14:30)

ATP Halle
Martin Landaluce [2]
3
6
7
Marc-Andrea Huesler
6
3
6
Vincitore: Landaluce
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Daniel Altmaier GER / Joao Fonseca BRA vs Petr Nouza CZE / Neil Oberleitner AUT

ATP Halle
Daniel Altmaier / Joao Fonseca
0
7
3
Petr Nouza / Neil Oberleitner [2]
0
6
4
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Court 2 – ore 11:00
Lorenzo Sonego ITA vs Filip Cristian Jianu ROU

ATP Halle
Lorenzo Sonego [3]
7
6
Filip Cristian Jianu
5
3
Vincitore: Sonego
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Tiago Pereira POR vs Tom Gentzsch GER

ATP Halle
Tiago Pereira
5
6
Tom Gentzsch [8]
7
7
Vincitore: Gentzsch
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Mattia Bellucci ITA vs Mikhail Kukushkin KAZ (Non prima 14:30)

ATP Halle
Mattia Bellucci [4]
6
6
Mikhail Kukushkin
4
3
Vincitore: Bellucci
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Sander Arends NED / David Pel NED vs Robert Galloway USA / John Peers AUS (Non prima 17:30)

ATP Halle
Sander Arends / David Pel [1]
0
0
Robert Galloway / John Peers
0
0
Mostra dettagli



Court 3 – ore 12:30
Jamie Mackenzie GER vs Alex Bolt AUS

ATP Halle
Jamie Mackenzie
6
1
6
Alex Bolt [7]
4
6
7
Vincitore: Bolt
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Raphael Collignon BEL vs Aziz Dougaz TUN (Non prima 14:30)

ATP Halle
Raphael Collignon [1]
6
6
Aziz Dougaz
4
2
Vincitore: Collignon
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🇬🇧
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  13 Giugno 2026

13°C
Nuvole intermittenti, asciutto  ·  Picco 22°C
CIELO Sole al mattino, nuvole intermittenti dal pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 13 Giugno
08:00
14°
09:00
15°
10:00
16°
11:00
17°
12:00
18°
13:00
19°
14:00
19°
16:00
20°
17:00
22°
20:00
18°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco su erba
🎾  Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
ATP 500 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazioni · Erba
ATP 500 Q1
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  Quali 1° turno
🌿  Erba

Court 1 – ore 14:30
Harry Wendelken GBR vs Adam Walton AUS

ATP London
Harry Wendelken
6
6
6
Adam Walton [7]
3
7
3
Vincitore: Wendelken
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Daniel Evans GBR vs Marcos Giron USA (Non prima 16:30)

ATP London
Daniel Evans
0
5
0
Marcos Giron [6]
0
7
0
Mostra dettagli

Daniel Evans GBR vs Marcos Giron USA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 13:00
Zachary Svajda USA vs Liam Broady GBR

ATP London
Zachary Svajda [1]
7
6
Liam Broady
5
2
Vincitore: Svajda
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James Duckworth AUS vs Aleksandar Vukic AUS

ATP London
James Duckworth [4]
3
2
Aleksandar Vukic
6
6
Vincitore: Vukic
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Dino Prizmic CRO vs Rinky Hijikata AUS (Non prima 16:30)

ATP London
Dino Prizmic [3]
0
6
4
1
Rinky Hijikata
0
4
6
2
Mostra dettagli



Court 6 – ore 13:00
Martin Damm USA vs Daniel Merida ESP

ATP London
Martin Damm
6
6
Daniel Merida [5]
3
2
Vincitore: Damm
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Aleksandar Kovacevic USA vs Michael Mmoh USA

ATP London
Aleksandar Kovacevic [2]
7
6
Michael Mmoh
6
4
Vincitore: Kovacevic
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Johannus Monday GBR vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 16:30)

ATP London
Johannus Monday
4
3
Giovanni Mpetshi Perricard [8]
6
6
Vincitore: Mpetshi Perricard
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5 commenti

brizz 13-06-2026 17:42

il tie break tra shelton e lehecka è stata la mostra degli orrori 😆

 5
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MAURO (Guest) 13-06-2026 11:18

Scritto da Greg1199
Secondo voi qual è la differenza tra un servizio dal basso e una palla corta? Perché nel primo caso si parla spesso di malizia, mentre nel secondo di intelligenza?

Nessuna.

 4
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pablito 13-06-2026 10:32

Medvedev-Cilic un set pari in Olanda: sapori antichi… 😉

 3
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Leprotto (Guest) 13-06-2026 10:11

Scritto da Greg1199
Secondo voi qual è la differenza tra un servizio dal basso e una palla corta? Perché nel primo caso si parla spesso di malizia, mentre nel secondo di intelligenza?

Perché nel primo caso non te l’aspetti e nel secondo anche

 2
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Greg1199 (Guest) 13-06-2026 09:46

Secondo voi qual è la differenza tra un servizio dal basso e una palla corta? Perché nel primo caso si parla spesso di malizia, mentre nel secondo di intelligenza?

 1
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