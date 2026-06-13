ATP 250 Stoccarda e Hertogenbosch: I Risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. ATP 500 Halle e Queen’s – I risultati completi del Primo Turno di Quali. Bellucci convincente ad Halle: Kukushkin battuto in due set, ora Bolt per il main draw Sonego parte bene ad Halle: Jianu piegato in due set, ora Basilashvili per il main draw

Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci ha superato
Mikhail Kukushkin nel primo turno delle qualificazioni dell’ATP 500 di Halle con il punteggio di 6-4 6-3. Una vittoria solida, costruita soprattutto nei momenti chiave in risposta, con l’azzurro bravo a partire forte e poi a non complicarsi troppo la vita nei turni di servizio decisivi.
Nel
primo set Bellucci è scattato subito avanti con il break in apertura, salendo 2-0. Kukushkin è riuscito a rientrare fino al 3-3, approfittando di un passaggio a vuoto dell’azzurro al servizio, ma Bellucci ha reagito immediatamente: nuovo break per il 4-3, poi gestione autoritaria fino al 6-4, chiuso con un turno di battuta a zero sul 5-4.
Nel secondo set l’equilibrio è durato fino al 2-2. Bellucci ha avuto le occasioni giuste nel quinto game e ha piazzato il break del 3-2, poi ha confermato il vantaggio salendo 4-2. Kukushkin è rimasto aggrappato al match fino al 5-3, ma nel nono game l’azzurro ha spinto ancora in risposta e ha chiuso con un altro break per il 6-3 finale.
Al
turno decisivo delle qualificazioni Bellucci affronterà Alex Bolt, testa di serie numero 7, che ha battuto la wild card tedesca Jamie Mackenzie in rimonta con il punteggio di 4-6 6-1 7-6.
Lorenzo Sonego ha superato Filip Cristian Jianu nel primo turno delle qualificazioni dell’ATP 500 di Halle con il punteggio di 7-5 6-3, in 1 ora e 37 minuti.
La partita è stata più complicata di quanto dica il punteggio, soprattutto nel primo set. Sonego è stato superiore nello scambio e più adatto alle condizioni sull’erba, ma ha faticato moltissimo a concretizzare le occasioni in risposta: nel nono game è stato 0-40, ma Jianu è riuscito a salvarsi e a salire 5-4. Il break è arrivato solo nell’undicesimo gioco: ancora 0-40 per l’azzurro, nuova rimonta del rumeno, ma alla sesta palla break del game Sonego ha finalmente strappato il servizio per il 6-5, chiudendo poi il set 7-5.
Nel secondo set Lorenzo ha preso il controllo prima: break al quinto game, consolidato fino al 4-2. Ha avuto anche chance per il doppio break nel settimo gioco, poi ha dovuto salvare una palla break nell’ottavo per restare avanti 5-3, prima di chiudere 6-3.
Al turno decisivo delle qualificazioni Sonego affronterà Nikoloz Basilashvili, testa di serie numero 6, che ha battuto la wild card tedesca Diego Dedura per 7-6 6-3.
Il precedente complessivo sorride a Sonego, avanti 3-1 negli scontri diretti; l’ultimo confronto risale a Wimbledon dello scorso anno, quando l’azzurro vinse in quattro set.
ATP 250 Stoccarda
Stoccarda, Germania · 13 Giugno 2026
☀
18°C
Soleggiato e asciutto · Picco 28°C
CIELO
Soleggiato dal mattino al tardo pomeriggio
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 13 Giugno
08:00
☁
18°
09:00
⛅
20°
10:00
⛅
21°
11:00
☀
23°
12:00
☀
24°
13:00
☀
24°
14:00
☀
26°
15:00
☀
27°
16:00
☀
28°
18:00
☀
26°
⚠ Allerta raffiche di vento dalle 10:00 alle 20:00
🎾 Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
ATP SF
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
⚠ Vento
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Center Court – ore 12:00
Ben Shelton vs Sho Shimabukuro
ATP Stuttgart
Ben Shelton [1]
4
6
6
Sho Shimabukuro
6
3
4
Vincitore: Shelton
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Shimabukuro
15-0
15-15
df
15-30
15-40
4-4 → 5-4
S. Shimabukuro
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
2-2 → 2-3
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
S. Shimabukuro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Shelton
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
S. Shimabukuro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
B. Shelton
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 3-2
S. Shimabukuro
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
df
2-1 → 2-2
B. Shelton
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Shimabukuro
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
4-5 → 4-6
B. Shelton
15-0
ace
15-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
B. Shelton
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-3 → 4-3
B. Shelton
30-0
30-15
df
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Alexander Bublik
vs Taylor Fritz
ATP Stuttgart
Alexander Bublik [3]
4
4
Taylor Fritz [2]
6
6
Vincitore: Fritz
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Fritz
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
ace
4-4 → 4-5
A. Bublik
15-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
A. Bublik
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bublik
15-0
15-15
15-30
15-40
df
4-5 → 4-6
T. Fritz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Bublik
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
3-2 → 4-2
T. Fritz
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-1 → 3-2
A. Bublik
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
T. Fritz
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
2-0 → 2-1
A. Bublik
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
T. Fritz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
vs Jiri Lehecka (Non prima 15:00)
ATP Stuttgart
Ben Shelton [1]
1*
6
7
6
Jiri Lehecka [4]
2
7
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Shelton
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
J. Lehecka
0-15
0-30
30-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
J. Lehecka
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
B. Shelton
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
ace
2-2 → 3-2
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
ace
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6*
7*-6
df
7*-7
8-7*
ace
8-8*
8*-9
9*-9
10-9*
10-10*
11*-10
11*-11
12-11*
12-12*
13*-12
13*-13
14-13*
14-14*
15*-14
6-6 → 7-6
B. Shelton
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
B. Shelton
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
1-1 → 1-2
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
J. Lehecka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
ace
6-5 → 6-6
B. Shelton
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
J. Lehecka
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
ace
3-2 → 3-3
Colosseum – ore 13:30
Francisco Cabral / Nikola Mektic vs Daniil Glinka / Stefanos Sakellaridis
ATP Stuttgart
Francisco Cabral / Nikola Mektic [1]
6
4
5
Daniil Glinka / Stefanos Sakellaridis
2
6
10
Vincitore: Glinka / Sakellaridis
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Glinka / Sakellaridis
1-0
df
3-0
4-0
4-1
5-1
6-1
6-2
6-3
7-3
8-3
8-4
8-5
9-5
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Glinka / Sakellaridis
4-5 → 4-6
F. Cabral / Mektic
3-5 → 4-5
D. Glinka / Sakellaridis
3-4 → 3-5
F. Cabral / Mektic
2-4 → 3-4
D. Glinka / Sakellaridis
2-3 → 2-4
F. Cabral / Mektic
1-3 → 2-3
D. Glinka / Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
F. Cabral / Mektic
15-0
30-15
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
D. Glinka / Sakellaridis
1-0 → 1-1
F. Cabral / Mektic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Glinka / Sakellaridis
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
F. Cabral / Mektic
4-2 → 5-2
D. Glinka / Sakellaridis
3-2 → 4-2
F. Cabral / Mektic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
D. Glinka / Sakellaridis
2-1 → 2-2
F. Cabral / Mektic
1-1 → 2-1
D. Glinka / Sakellaridis
1-0 → 1-1
F. Cabral / Mektic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
ATP 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda · 13 Giugno 2026
⛅
14°C
Nuvole intermittenti, asciutto · Picco 19°C
CIELO
Sole al mattino, poi nuvole intermittenti
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 13 Giugno
08:00
☀
15°
09:00
⛅
16°
10:00
⛅
17°
11:00
⛅
17°
12:00
⛅
17°
13:00
⛅
18°
14:00
⛅
19°
16:00
⛅
17°
18:00
⛅
17°
21:00
⛅
16°
✅ Condizioni asciutte e favorevoli al gioco su erba
🎾 Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
ATP SF
⛅ Nuvole intermittenti
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:00
Daniil Medvedev vs Marin Cilic (Non prima 12:30)
ATP 's-Hertogenbosch
Daniil Medvedev [3]
6
3
6
Marin Cilic
2
6
1
Vincitore: Medvedev
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Cilic
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
5-0 → 5-1
M. Cilic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
M. Cilic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Cilic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
D. Medvedev
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
M. Cilic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
D. Medvedev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
M. Cilic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Cilic
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Medvedev
0-15
15-15
30-30
ace
40-30
ace
5-2 → 6-2
M. Cilic
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-1 → 5-2
M. Cilic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
M. Cilic
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Adrian Mannarino
vs Alex de Minaur (Non prima 15:00)
ATP 's-Hertogenbosch
Adrian Mannarino
4
0
Alex de Minaur [2]
6
6
Vincitore: de Minaur
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. de Minaur
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
0-5 → 0-6
A. Mannarino
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-4 → 0-5
A. de Minaur
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-3 → 0-4
A. Mannarino
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
ace
A-40
ace
4-5 → 4-6
A. de Minaur
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
A. de Minaur
15-0
15-15
df
15-30
40-30
40-40
df
40-A
3-2 → 4-2
A. Mannarino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
A. Mannarino
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
0-0 → 1-0
Kamil Majchrzak
vs
ATP 's-Hertogenbosch
Kamil Majchrzak
3
6
Daniil Medvedev [3]
3*
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
K. Majchrzak
0-15
15-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
5-4 → 5-5
D. Medvedev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
D. Medvedev
15-15
30-15
30-30
df
40-30
3-2 → 3-3
K. Majchrzak
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
D. Medvedev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
K. Majchrzak
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 11:15
Zizou Bergs / Arthur Rinderknech vs Sander Arends / David Pel
ATP 's-Hertogenbosch
Zizou Bergs / Arthur Rinderknech
6
6
Sander Arends / David Pel
7
7
Vincitore: Arends / Pel
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
Z. Bergs / Rinderknech
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
5-6 → 6-6
Z. Bergs / Rinderknech
4-5 → 5-5
Z. Bergs / Rinderknech
3-4 → 4-4
S. Arends / Pel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 3-4
Z. Bergs / Rinderknech
2-3 → 3-3
Z. Bergs / Rinderknech
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Z. Bergs / Rinderknech
0-1 → 1-1
S. Arends / Pel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
Z. Bergs / Rinderknech
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
S. Arends / Pel
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Z. Bergs / Rinderknech
4-4 → 5-4
Z. Bergs / Rinderknech
3-3 → 4-3
Z. Bergs / Rinderknech
1-1 → 2-1
S. Arends / Pel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Z. Bergs / Rinderknech
0-0 → 1-0
ATP 500 Halle
Halle, Germania · 13 Giugno 2026
🌧
14°C
Nuvole e rovesci · Picco 18°C
CIELO
Variabile, spesso nuvoloso
PIOGGIA
Rovesci al mattino e possibile nuovo rovescio in serata
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 13 Giugno
08:00
🌧
14°
09:00
☁
15°
10:00
⛅
16°
11:00
🌧
16°
12:00
⛅
17°
13:00
⛅
17°
14:00
⛅
18°
16:00
⛅
17°
19:00
🌧
15°
21:00
⛅
14°
⚠ Rovesci e allerta raffiche di vento dalle 10:00 alle 21:00
🎾 Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
ATP 500 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazioni · Erba
ATP 500 Q1
🌧 Rovesci
⚠ Vento
🎾 Quali 1° turno
🌿 Erba
Schauinsland-Reisen Court – ore 11:00
Diego Dedura vs Nikoloz Basilashvili
ATP Halle
Diego Dedura
6
3
Nikoloz Basilashvili [6]
7
6
Vincitore: Basilashvili
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Dedura
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
2-3 → 2-4
N. Basilashvili
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
N. Basilashvili
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 1-2
N. Basilashvili
15-0
15-15
df
40-15
ace
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
ace
6-4*
6*-5
6*-6
6-7*
df
6-6 → 6-7
N. Basilashvili
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 6-6
D. Dedura
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
N. Basilashvili
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
D. Dedura
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-3 → 4-3
D. Dedura
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
D. Dedura
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Benito Sanchez Martinez
vs Roberto Bautista Agut
ATP Halle
Benito Sanchez Martinez
5
2
Roberto Bautista Agut [5]
7
6
Vincitore: Bautista Agut
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Sanchez Martinez
2-5 → 2-6
R. Bautista Agut
2-4 → 2-5
B. Sanchez Martinez
2-3 → 2-4
R. Bautista Agut
2-2 → 2-3
B. Sanchez Martinez
1-2 → 2-2
R. Bautista Agut
1-1 → 1-2
B. Sanchez Martinez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
R. Bautista Agut
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Sanchez Martinez
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-6 → 5-7
R. Bautista Agut
5-5 → 5-6
B. Sanchez Martinez
4-5 → 5-5
R. Bautista Agut
4-4 → 4-5
B. Sanchez Martinez
3-4 → 4-4
R. Bautista Agut
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
B. Sanchez Martinez
2-3 → 3-3
R. Bautista Agut
2-2 → 2-3
B. Sanchez Martinez
1-2 → 2-2
R. Bautista Agut
1-1 → 1-2
B. Sanchez Martinez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
R. Bautista Agut
0-0 → 0-1
Martin Landaluce
vs Marc-Andrea Huesler (Non prima 14:30)
ATP Halle
Martin Landaluce [2]
3
6
7
Marc-Andrea Huesler
6
3
6
Vincitore: Landaluce
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
9*-8
6-6 → 7-6
M. Landaluce
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
5-6 → 6-6
M. Landaluce
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
4-5 → 5-5
M. Landaluce
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
M. Huesler
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-3 → 3-4
M. Landaluce
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Huesler
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
M. Landaluce
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Huesler
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
M. Huesler
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
M. Landaluce
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
M. Huesler
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
M. Landaluce
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
df
A-40
1-1 → 2-1
M. Huesler
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Huesler
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-3 → 1-4
M. Landaluce
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
M. Landaluce
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Daniel Altmaier
/ Joao Fonseca vs Petr Nouza / Neil Oberleitner
ATP Halle
Daniel Altmaier / Joao Fonseca
•
0
7
3
Petr Nouza / Neil Oberleitner [2]
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Nouza / Oberleitner
3-3 → 3-4
D. Altmaier / Fonseca
2-3 → 3-3
P. Nouza / Oberleitner
2-2 → 2-3
D. Altmaier / Fonseca
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
ace
1-2 → 2-2
P. Nouza / Oberleitner
1-1 → 1-2
D. Altmaier / Fonseca
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
P. Nouza / Oberleitner
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
df
4*-3
6-3*
6*-5
6-6 → 7-6
P. Nouza / Oberleitner
6-5 → 6-6
D. Altmaier / Fonseca
5-5 → 6-5
P. Nouza / Oberleitner
5-4 → 5-5
D. Altmaier / Fonseca
4-4 → 5-4
P. Nouza / Oberleitner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
D. Altmaier / Fonseca
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-3 → 4-3
P. Nouza / Oberleitner
3-2 → 3-3
D. Altmaier / Fonseca
2-2 → 3-2
P. Nouza / Oberleitner
0-15
15-15
30-15
40-15
40-40
2-1 → 2-2
D. Altmaier / Fonseca
1-1 → 2-1
P. Nouza / Oberleitner
1-0 → 1-1
D. Altmaier / Fonseca
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 11:00
Lorenzo Sonego vs Filip Cristian Jianu
ATP Halle
Lorenzo Sonego [3]
7
6
Filip Cristian Jianu
5
3
Vincitore: Sonego
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cristian Jianu
5-3 → 6-3
L. Sonego
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
F. Cristian Jianu
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
F. Cristian Jianu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
F. Cristian Jianu
1-1 → 1-2
F. Cristian Jianu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cristian Jianu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
L. Sonego
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
4-5 → 5-5
F. Cristian Jianu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
F. Cristian Jianu
3-3 → 3-4
F. Cristian Jianu
0-15
15-15
30-15
40-30
A-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
L. Sonego
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
1-2 → 2-2
F. Cristian Jianu
1-1 → 1-2
L. Sonego
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-1 → 1-1
F. Cristian Jianu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Tiago Pereira
vs Tom Gentzsch
ATP Halle
Tiago Pereira
5
6
Tom Gentzsch [8]
7
7
Vincitore: Gentzsch
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
T. Pereira
15-0
30-0
30-15
40-15
40-40
A-40
5-6 → 6-6
T. Pereira
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
T. Pereira
0-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
T. Gentzsch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
T. Pereira
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
T. Gentzsch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Pereira
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
5-6 → 5-7
T. Gentzsch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
T. Pereira
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
T. Pereira
15-15
15-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
T. Gentzsch
0-15
df
0-30
0-40
15-40
ace
0-0 → 1-0
Mattia Bellucci
vs Mikhail Kukushkin (Non prima 14:30)
ATP Halle
Mattia Bellucci [4]
6
6
Mikhail Kukushkin
4
3
Vincitore: Bellucci
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kukushkin
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
M. Bellucci
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
M. Kukushkin
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bellucci
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
3-2 → 3-3
M. Kukushkin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
3-1 → 3-2
M. Bellucci
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
ace
2-1 → 3-1
M. Kukushkin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
M. Kukushkin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Sander Arends
/ David Pel vs Robert Galloway / John Peers (Non prima 17:30)
ATP Halle
Sander Arends / David Pel [1]
0
0
Robert Galloway / John Peers
0
0
Court 3 – ore 12:30
Jamie Mackenzie vs Alex Bolt
ATP Halle
Jamie Mackenzie
6
1
6
Alex Bolt [7]
4
6
7
Vincitore: Bolt
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
6-6 → 6-7
A. Bolt
15-0
15-15
15-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
A. Bolt
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
J. Mackenzie
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Mackenzie
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
0-5 → 1-5
A. Bolt
0-15
15-15
ace
40-15
40-30
0-4 → 0-5
J. Mackenzie
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
A. Bolt
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
A-40
ace
ace
0-2 → 0-3
A. Bolt
0-15
15-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bolt
15-0
15-15
15-30
40-30
ace
5-3 → 5-4
J. Mackenzie
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
A-40
ace
ace
3-2 → 4-2
Raphael Collignon
vs Aziz Dougaz (Non prima 14:30)
ATP Halle
Raphael Collignon [1]
6
6
Aziz Dougaz
4
2
Vincitore: Collignon
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Dougaz
0-15
0-40
15-40
ace
30-40
3-1 → 4-1
A. Dougaz
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Dougaz
15-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
4-2 → 4-3
A. Dougaz
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
R. Collignon
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Dougaz
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
R. Collignon
15-0
30-0
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
A. Dougaz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna · 13 Giugno 2026
⛅
13°C
Nuvole intermittenti, asciutto · Picco 22°C
CIELO
Sole al mattino, nuvole intermittenti dal pomeriggio
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 13 Giugno
08:00
⛅
14°
09:00
⛅
15°
10:00
⛅
16°
11:00
⛅
17°
12:00
⛅
18°
13:00
⛅
19°
14:00
⛅
19°
16:00
⛅
20°
17:00
⛅
22°
20:00
⛅
18°
✅ Condizioni asciutte e favorevoli al gioco su erba
🎾 Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
ATP 500 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazioni · Erba
ATP 500 Q1
⛅ Nuvole intermittenti
✅ Asciutto
🎾 Quali 1° turno
🌿 Erba
Court 1 – ore 14:30
Harry Wendelken vs Adam Walton
ATP London
Harry Wendelken
6
6
6
Adam Walton [7]
3
7
3
Vincitore: Wendelken
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Walton
15-0
30-0
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
5-3 → 6-3
H. Wendelken
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
H. Wendelken
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
A. Walton
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 2-3
A. Walton
15-15
ace
30-15
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
H. Wendelken
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
0-1 → 1-1
A. Walton
0-15
15-15
15-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-1
3*-1
4-1*
ace
4-2*
4*-3
5*-3
5-4*
5-5*
5*-6
ace
6-6 → 6-7
A. Walton
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
H. Wendelken
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-2 → 5-2
A. Walton
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
A. Walton
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-1 → 3-1
H. Wendelken
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Walton
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
5-3 → 6-3
A. Walton
0-15
df
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
H. Wendelken
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
H. Wendelken
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Walton
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 1-2
H. Wendelken
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
0-1 → 0-2
A. Walton
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Daniel Evans
vs Marcos Giron (Non prima 16:30)
ATP London
Daniel Evans
0
5
0
Marcos Giron [6]
•
0
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Evans
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
df
5-6 → 5-7
D. Evans
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
M. Giron
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
A-40
4-4 → 4-5
D. Evans
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
D. Evans
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Giron
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Daniel Evans
vs Marcos Giron (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 13:00
Zachary Svajda vs Liam Broady
ATP London
Zachary Svajda [1]
7
6
Liam Broady
5
2
Vincitore: Svajda
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Broady
0-15
15-15
15-30
df
15-40
4-2 → 5-2
L. Broady
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
3-1 → 3-2
Z. Svajda
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-1 → 3-1
L. Broady
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Svajda
15-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
ace
6-5 → 7-5
L. Broady
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Z. Svajda
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
L. Broady
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
L. Broady
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Z. Svajda
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
L. Broady
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
James Duckworth
vs Aleksandar Vukic
ATP London
James Duckworth [4]
3
2
Aleksandar Vukic
6
6
Vincitore: Vukic
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Duckworth
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-5 → 2-5
J. Duckworth
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
J. Duckworth
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
J. Duckworth
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Duckworth
0-15
15-15
30-15
30-30
df
2-5 → 3-5
A. Vukic
15-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Duckworth
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
30-30
ace
0-0 → 0-1
Dino Prizmic
vs Rinky Hijikata (Non prima 16:30)
ATP London
Dino Prizmic [3]
•
0
6
4
1
Rinky Hijikata
0
4
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Prizmic
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-1 → 1-1
R. Hijikata
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Prizmic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-5 → 4-6
R. Hijikata
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
4-4 → 4-5
D. Prizmic
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
D. Prizmic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
2-3 → 3-3
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
D. Prizmic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
R. Hijikata
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
R. Hijikata
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
R. Hijikata
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-3 → 3-4
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
D. Prizmic
15-0
15-15
df
15-30
15-40
1-0 → 1-1
R. Hijikata
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Court 6 – ore 13:00
Martin Damm vs Daniel Merida
ATP London
Martin Damm
6
6
Daniel Merida [5]
3
2
Vincitore: Damm
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Merida
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
40-40
4-2 → 5-2
M. Damm
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
3-2 → 4-2
M. Damm
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
D. Merida
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Damm
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
M. Damm
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
D. Merida
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Damm
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Aleksandar Kovacevic
vs Michael Mmoh
ATP London
Aleksandar Kovacevic [2]
7
6
Michael Mmoh
6
4
Vincitore: Kovacevic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Mmoh
15-0
30-15
ace
30-30
df
40-30
40-40
ace
40-A
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
ace
5-4 → 6-4
A. Kovacevic
0-15
ace
0-30
ace
0-40
ace
15-40
ace
30-40
ace
ace
5-3 → 5-4
M. Mmoh
0-15
ace
15-15
30-15
30-30
ace
40-30
40-40
ace
40-A
ace
40-40
A-40
ace
40-40
df
ace
5-2 → 5-3
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
ace
4-2 → 5-2
M. Mmoh
15-0
15-15
df
15-30
ace
30-30
30-40
ace
A-40
40-40
ace
40-A
ace
40-40
A-40
ace
ace
4-1 → 4-2
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
3-1 → 4-1
M. Mmoh
15-0
30-0
30-15
df
30-30
ace
30-40
ace
ace
2-1 → 3-1
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
15-30
ace
15-40
ace
30-40
ace
40-40
ace
A-40
ace
ace
1-1 → 2-1
M. Mmoh
15-0
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
0*-2
ace
1-2*
ace
1-3*
2*-3
ace
3*-3
ace
4-3*
ace
4-4*
5*-4
ace
6*-4
ace
ace
6-6 → 7-6
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
5-6 → 6-6
A. Kovacevic
0-15
ace
0-30
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
4-5 → 5-5
M. Mmoh
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
ace
40-40
40-A
df
ace
ace
3-5 → 4-5
A. Kovacevic
0-15
ace
0-30
ace
0-40
ace
15-40
ace
df
3-4 → 3-5
M. Mmoh
0-15
df
0-30
ace
0-40
ace
15-40
ace
30-40
ace
ace
2-4 → 3-4
A. Kovacevic
0-15
ace
0-30
ace
15-30
ace
15-40
ace
df
2-3 → 2-4
M. Mmoh
0-15
ace
15-15
15-30
ace
15-40
df
30-40
ace
ace
1-3 → 2-3
A. Kovacevic
0-15
ace
0-30
ace
0-40
ace
ace
1-2 → 1-3
M. Mmoh
15-0
30-0
40-0
40-15
ace
40-30
df
ace
1-1 → 1-2
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
0-1 → 1-1
M. Mmoh
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Johannus Monday
vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 16:30)
ATP London
Johannus Monday
4
3
Giovanni Mpetshi Perricard [8]
6
6
Vincitore: Mpetshi Perricard
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Mpetshi Perricard
3-5 → 3-6
G. Mpetshi Perricard
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
ace
ace
2-4 → 2-5
J. Monday
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
2-3 → 2-4
G. Mpetshi Perricard
2-2 → 2-3
J. Monday
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
G. Mpetshi Perricard
1-1 → 1-2
G. Mpetshi Perricard
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Monday
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
G. Mpetshi Perricard
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
G. Mpetshi Perricard
3-3 → 3-4
G. Mpetshi Perricard
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
ace
2-2 → 2-3
J. Monday
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
G. Mpetshi Perricard
0-15
df
0-30
30-30
ace
40-30
ace
ace
1-1 → 1-2
G. Mpetshi Perricard
0-0 → 0-1
5 commenti
il tie break tra shelton e lehecka è stata la mostra degli orrori 😆
Nessuna.
Medvedev-Cilic un set pari in Olanda: sapori antichi… 😉
Perché nel primo caso non te l’aspetti e nel secondo anche
Secondo voi qual è la differenza tra un servizio dal basso e una palla corta? Perché nel primo caso si parla spesso di malizia, mentre nel secondo di intelligenza?