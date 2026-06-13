ATP 250 Stoccarda e Hertogenbosch: I Risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. ATP 500 Halle e Queen’s – I risultati completi del Primo Turno di Quali. Bellucci convincente ad Halle: Kukushkin battuto in due set, ora Bolt per il main draw Sonego parte bene ad Halle: Jianu piegato in due set, ora Basilashvili per il main draw

Mattia Bellucci ha superato Mikhail Kukushkin nel primo turno delle qualificazioni dell’ATP 500 di Halle con il punteggio di 6-4 6-3. Una vittoria solida, costruita soprattutto nei momenti chiave in risposta, con l’azzurro bravo a partire forte e poi a non complicarsi troppo la vita nei turni di servizio decisivi.

Nel primo set Bellucci è scattato subito avanti con il break in apertura, salendo 2-0. Kukushkin è riuscito a rientrare fino al 3-3, approfittando di un passaggio a vuoto dell’azzurro al servizio, ma Bellucci ha reagito immediatamente: nuovo break per il 4-3, poi gestione autoritaria fino al 6-4, chiuso con un turno di battuta a zero sul 5-4.

Nel secondo set l’equilibrio è durato fino al 2-2. Bellucci ha avuto le occasioni giuste nel quinto game e ha piazzato il break del 3-2, poi ha confermato il vantaggio salendo 4-2. Kukushkin è rimasto aggrappato al match fino al 5-3, ma nel nono game l’azzurro ha spinto ancora in risposta e ha chiuso con un altro break per il 6-3 finale.

Al turno decisivo delle qualificazioni Bellucci affronterà Alex Bolt, testa di serie numero 7, che ha battuto la wild card tedesca Jamie Mackenzie in rimonta con il punteggio di 4-6 6-1 7-6.

Lorenzo Sonego ha superato Filip Cristian Jianu nel primo turno delle qualificazioni dell’ATP 500 di Halle con il punteggio di 7-5 6-3, in 1 ora e 37 minuti.

La partita è stata più complicata di quanto dica il punteggio, soprattutto nel primo set. Sonego è stato superiore nello scambio e più adatto alle condizioni sull’erba, ma ha faticato moltissimo a concretizzare le occasioni in risposta: nel nono game è stato 0-40, ma Jianu è riuscito a salvarsi e a salire 5-4. Il break è arrivato solo nell’undicesimo gioco: ancora 0-40 per l’azzurro, nuova rimonta del rumeno, ma alla sesta palla break del game Sonego ha finalmente strappato il servizio per il 6-5, chiudendo poi il set 7-5.

Nel secondo set Lorenzo ha preso il controllo prima: break al quinto game, consolidato fino al 4-2. Ha avuto anche chance per il doppio break nel settimo gioco, poi ha dovuto salvare una palla break nell’ottavo per restare avanti 5-3, prima di chiudere 6-3.

Al turno decisivo delle qualificazioni Sonego affronterà Nikoloz Basilashvili, testa di serie numero 6, che ha battuto la wild card tedesca Diego Dedura per 7-6 6-3.

Il precedente complessivo sorride a Sonego, avanti 3-1 negli scontri diretti; l’ultimo confronto risale a Wimbledon dello scorso anno, quando l’azzurro vinse in quattro set.

🇩🇪 ATP 250 Stoccarda Stoccarda, Germania · 13 Giugno 2026 ☀ 18°C Soleggiato e asciutto · Picco 28°C CIELO Soleggiato dal mattino al tardo pomeriggio PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 13 Giugno 08:00 ☁ 18° 09:00 ⛅ 20° 10:00 ⛅ 21° 11:00 ☀ 23° 12:00 ☀ 24° 13:00 ☀ 24° 14:00 ☀ 26° 15:00 ☀ 27° 16:00 ☀ 28° 18:00 ☀ 26° ⚠ Allerta raffiche di vento dalle 10:00 alle 20:00 🎾 Programma del giorno — 13 Giugno 🎾 ATP 250 · Tabellone Principale Semifinali · Erba ATP SF ☀ Soleggiato

✅ Asciutto

⚠ Vento

🎾 Semifinali

🌿 Erba

Center Court – ore 12:00

Ben Shelton vs Sho Shimabukuro



ATP Stuttgart Ben Shelton [1] Ben Shelton [1] 4 6 6 Sho Shimabukuro Sho Shimabukuro 6 3 4 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Shimabukuro 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-4 → 5-4 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Shimabukuro 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 1-2 → 2-2 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 B. Shelton 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 S. Shimabukuro 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Shelton 30-0 ace 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Shimabukuro 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-5 → 4-6 B. Shelton 15-0 ace 15-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 S. Shimabukuro 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 B. Shelton 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Shimabukuro 15-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 B. Shelton 30-0 ace 2-2 → 3-2 S. Shimabukuro 15-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 B. Shelton 30-0 30-15 df 30-40 40-40 1-1 → 2-1 S. Shimabukuro 15-15 30-15 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Alexander Bublik vs Taylor Fritz



ATP Stuttgart Alexander Bublik [3] Alexander Bublik [3] 4 4 Taylor Fritz [2] Taylor Fritz [2] 6 6 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 T. Fritz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 ace 3-3 → 3-4 A. Bublik 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Bublik 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Fritz 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Bublik 30-0 30-15 30-30 df df 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 4-2 T. Fritz 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Fritz 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 2-0 → 2-1 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

vs Jiri Lehecka (Non prima 15:00)



ATP Stuttgart Ben Shelton [1] Ben Shelton [1] 1* 6 7 6 Jiri Lehecka [4] Jiri Lehecka [4] 2 7 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 6-6 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 B. Shelton 15-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 B. Shelton 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Lehecka 0-15 0-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 B. Shelton 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 J. Lehecka 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace ace 2-2 → 3-2 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Shelton 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* ace 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 df 7*-7 8-7* ace 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 11*-10 11*-11 12-11* 12-12* 13*-12 13*-13 14-13* 14-14* 15*-14 6-6 → 7-6 B. Shelton 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 4-4 → 4-5 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 J. Lehecka 0-15 15-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 B. Shelton 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Lehecka 15-0 30-0 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 1-1 → 1-2 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 6-5 → 6-6 B. Shelton 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 5-5 B. Shelton 15-0 30-0 4-4 → 5-4 J. Lehecka 15-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-0 3-3 → 4-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 3-2 → 3-3 B. Shelton 15-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 2-1 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

Colosseum – ore 13:30

Francisco Cabral / Nikola Mektic vs Daniil Glinka / Stefanos Sakellaridis



ATP Stuttgart Francisco Cabral / Nikola Mektic [1] Francisco Cabral / Nikola Mektic [1] 6 4 5 Daniil Glinka / Stefanos Sakellaridis Daniil Glinka / Stefanos Sakellaridis 2 6 10 Vincitore: Glinka / Sakellaridis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 D. Glinka / Sakellaridis 1-0 df 3-0 4-0 4-1 5-1 6-1 6-2 6-3 7-3 8-3 8-4 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Glinka / Sakellaridis 0-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Cabral / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Glinka / Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 F. Cabral / Mektic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 D. Glinka / Sakellaridis 15-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Cabral / Mektic 15-0 30-0 1-3 → 2-3 D. Glinka / Sakellaridis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 F. Cabral / Mektic 15-0 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 D. Glinka / Sakellaridis 0-15 0-30 15-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Cabral / Mektic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Glinka / Sakellaridis 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 F. Cabral / Mektic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Glinka / Sakellaridis 0-15 15-30 30-30 40-40 3-2 → 4-2 F. Cabral / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Glinka / Sakellaridis 15-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 F. Cabral / Mektic 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Glinka / Sakellaridis 30-0 30-15 30-30 1-0 → 1-1 F. Cabral / Mektic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

🇳🇱 ATP 250 ‘s-Hertogenbosch ‘s-Hertogenbosch, Olanda · 13 Giugno 2026 ⛅ 14°C Nuvole intermittenti, asciutto · Picco 19°C CIELO Sole al mattino, poi nuvole intermittenti PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 13 Giugno 08:00 ☀ 15° 09:00 ⛅ 16° 10:00 ⛅ 17° 11:00 ⛅ 17° 12:00 ⛅ 17° 13:00 ⛅ 18° 14:00 ⛅ 19° 16:00 ⛅ 17° 18:00 ⛅ 17° 21:00 ⛅ 16° ✅ Condizioni asciutte e favorevoli al gioco su erba 🎾 Programma del giorno — 13 Giugno 🎾 ATP 250 · Tabellone Principale Semifinali · Erba ATP SF ⛅ Nuvole intermittenti

✅ Asciutto

🎾 Semifinali

🌿 Erba

Centre Court – ore 11:00

Daniil Medvedev vs Marin Cilic (Non prima 12:30)



ATP 's-Hertogenbosch Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 6 3 6 Marin Cilic Marin Cilic 2 6 1 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 D. Medvedev 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 M. Cilic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 D. Medvedev 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Medvedev 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 D. Medvedev 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Cilic 15-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 D. Medvedev 0-30 0-40 2-3 → 2-4 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-30 ace 40-30 ace 5-2 → 6-2 M. Cilic 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 D. Medvedev 15-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Cilic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 2-0 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Adrian Mannarino vs Alex de Minaur (Non prima 15:00)



ATP 's-Hertogenbosch Adrian Mannarino Adrian Mannarino 4 0 Alex de Minaur [2] Alex de Minaur [2] 6 6 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-5 → 0-6 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-3 → 0-4 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 ace A-40 ace 4-5 → 4-6 A. Mannarino 15-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Mannarino 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 A. de Minaur 15-0 15-15 df 15-30 40-30 40-40 df 40-A 3-2 → 4-2 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-1 → 3-2 A. de Minaur 15-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. de Minaur 15-0 15-15 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0

Kamil Majchrzak vs



ATP 's-Hertogenbosch Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 3 6 Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 3* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 6-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-15 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 1-0 → 1-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 11:15

Zizou Bergs / Arthur Rinderknech vs Sander Arends / David Pel



ATP 's-Hertogenbosch Zizou Bergs / Arthur Rinderknech Zizou Bergs / Arthur Rinderknech 6 6 Sander Arends / David Pel Sander Arends / David Pel 7 7 Vincitore: Arends / Pel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 Z. Bergs / Rinderknech 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 S. Arends / Pel 15-15 30-15 5-5 → 5-6 Z. Bergs / Rinderknech 4-5 → 5-5 S. Arends / Pel 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Z. Bergs / Rinderknech 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Arends / Pel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Z. Bergs / Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Arends / Pel 0-15 15-15 30-15 ace 2-2 → 2-3 Z. Bergs / Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Arends / Pel 15-0 15-15 40-15 1-1 → 1-2 Z. Bergs / Rinderknech 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Arends / Pel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 S. Arends / Pel 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 6-5 → 6-6 Z. Bergs / Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 S. Arends / Pel 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Z. Bergs / Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Arends / Pel 15-0 30-0 4-3 → 4-4 Z. Bergs / Rinderknech 15-0 30-0 3-3 → 4-3 Z. Bergs / Rinderknech 0-15 30-15 40-15 2-2 S. Arends / Pel 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Z. Bergs / Rinderknech 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Arends / Pel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Z. Bergs / Rinderknech 30-0 40-0 0-0 → 1-0

🇩🇪 ATP 500 Halle Halle, Germania · 13 Giugno 2026 🌧 14°C Nuvole e rovesci · Picco 18°C CIELO Variabile, spesso nuvoloso PIOGGIA Rovesci al mattino e possibile nuovo rovescio in serata CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 13 Giugno 08:00 🌧 14° 09:00 ☁ 15° 10:00 ⛅ 16° 11:00 🌧 16° 12:00 ⛅ 17° 13:00 ⛅ 17° 14:00 ⛅ 18° 16:00 ⛅ 17° 19:00 🌧 15° 21:00 ⛅ 14° ⚠ Rovesci e allerta raffiche di vento dalle 10:00 alle 21:00 🎾 Programma del giorno — 13 Giugno 🎾 ATP 500 · Qualificazioni 1° Turno Qualificazioni · Erba ATP 500 Q1 🌧 Rovesci

⚠ Vento

🎾 Quali 1° turno

🌿 Erba

Schauinsland-Reisen Court – ore 11:00

Diego Dedura vs Nikoloz Basilashvili



ATP Halle Diego Dedura Diego Dedura 6 3 Nikoloz Basilashvili [6] Nikoloz Basilashvili [6] 7 6 Vincitore: Basilashvili Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 3-6 D. Dedura 15-0 40-0 ace ace 2-5 → 3-5 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 40-30 2-4 → 2-5 D. Dedura 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 2-3 → 2-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 D. Dedura 0-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Basilashvili 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 D. Dedura 15-0 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 df 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* ace 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* df 6-6 → 6-7 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 D. Dedura 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 N. Basilashvili 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Dedura 0-15 df 30-15 4-4 → 5-4 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 D. Dedura 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Dedura 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Dedura 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Dedura 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Benito Sanchez Martinez vs Roberto Bautista Agut



ATP Halle Benito Sanchez Martinez Benito Sanchez Martinez 5 2 Roberto Bautista Agut [5] Roberto Bautista Agut [5] 7 6 Vincitore: Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Sanchez Martinez 0-15 15-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 B. Sanchez Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 B. Sanchez Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Sanchez Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 B. Sanchez Martinez 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 R. Bautista Agut 15-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 B. Sanchez Martinez 30-0 ace 4-5 → 5-5 R. Bautista Agut 15-0 40-0 4-4 → 4-5 B. Sanchez Martinez 15-0 30-0 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 B. Sanchez Martinez 15-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-30 2-2 → 2-3 B. Sanchez Martinez 30-0 ace 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 1-1 → 1-2 B. Sanchez Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

Martin Landaluce vs Marc-Andrea Huesler (Non prima 14:30)



ATP Halle Martin Landaluce [2] Martin Landaluce [2] 3 6 7 Marc-Andrea Huesler Marc-Andrea Huesler 6 3 6 Vincitore: Landaluce Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 M. Landaluce 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 5-6 → 6-6 M. Huesler 30-0 40-15 5-5 → 5-6 M. Landaluce 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 4-5 → 5-5 M. Huesler 15-0 40-0 ace 40-15 ace 4-4 → 4-5 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 M. Huesler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 M. Landaluce 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Huesler 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Landaluce 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Huesler 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Huesler 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Huesler 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 M. Landaluce 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Huesler 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Huesler 30-0 40-15 3-5 → 3-6 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 M. Huesler 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Huesler 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Huesler 15-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 M. Huesler 15-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Daniel Altmaier / Joao Fonseca vs Petr Nouza / Neil Oberleitner



ATP Halle Daniel Altmaier / Joao Fonseca • Daniel Altmaier / Joao Fonseca 0 7 3 Petr Nouza / Neil Oberleitner [2] Petr Nouza / Neil Oberleitner [2] 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Altmaier / Fonseca 3-4 P. Nouza / Oberleitner 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 D. Altmaier / Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Nouza / Oberleitner 15-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 D. Altmaier / Fonseca 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 P. Nouza / Oberleitner 15-0 15-15 30-15 ace 1-1 → 1-2 D. Altmaier / Fonseca 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Nouza / Oberleitner 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* df 4*-3 6-3* 6*-5 6-6 → 7-6 P. Nouza / Oberleitner 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 D. Altmaier / Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 P. Nouza / Oberleitner 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 D. Altmaier / Fonseca 15-0 15-15 30-15 ace 4-4 → 5-4 P. Nouza / Oberleitner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Altmaier / Fonseca 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 P. Nouza / Oberleitner 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 D. Altmaier / Fonseca 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 P. Nouza / Oberleitner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 2-1 → 2-2 D. Altmaier / Fonseca 0-15 15-15 30-15 1-1 → 2-1 P. Nouza / Oberleitner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Altmaier / Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 11:00

Lorenzo Sonego vs Filip Cristian Jianu



ATP Halle Lorenzo Sonego [3] Lorenzo Sonego [3] 7 6 Filip Cristian Jianu Filip Cristian Jianu 5 3 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Cristian Jianu 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Cristian Jianu 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Sonego 15-0 ace 15-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 F. Cristian Jianu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 F. Cristian Jianu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cristian Jianu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 F. Cristian Jianu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 4-5 → 5-5 F. Cristian Jianu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 ace 30-0 3-4 → 4-4 F. Cristian Jianu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 F. Cristian Jianu 0-15 15-15 30-15 40-30 A-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 F. Cristian Jianu 0-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 F. Cristian Jianu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Tiago Pereira vs Tom Gentzsch



ATP Halle Tiago Pereira Tiago Pereira 5 6 Tom Gentzsch [8] Tom Gentzsch [8] 7 7 Vincitore: Gentzsch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 T. Pereira 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 A-40 5-6 → 6-6 T. Gentzsch 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 T. Pereira 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 T. Gentzsch 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Pereira 0-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 T. Gentzsch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Pereira 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Gentzsch 15-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Pereira 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Gentzsch 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Pereira 15-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Gentzsch 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Pereira 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 5-6 → 5-7 T. Gentzsch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Pereira 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 T. Gentzsch 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 T. Pereira 15-0 15-15 15-30 30-40 4-3 → 4-4 T. Gentzsch 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 T. Pereira 0-15 0-30 15-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Gentzsch 15-0 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 T. Pereira 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 T. Gentzsch 15-0 30-0 40-0 40-30 df 2-0 → 2-1 T. Pereira 15-15 15-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Gentzsch 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 0-0 → 1-0

Mattia Bellucci vs Mikhail Kukushkin (Non prima 14:30)



ATP Halle Mattia Bellucci [4] Mattia Bellucci [4] 6 6 Mikhail Kukushkin Mikhail Kukushkin 4 3 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Kukushkin 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Bellucci 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 M. Kukushkin 0-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 M. Kukushkin 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 M. Kukushkin 15-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Bellucci 0-15 15-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-2 → 3-3 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 3-1 → 3-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 2-1 → 3-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Bellucci 15-15 15-30 30-30 ace 1-0 → 2-0 M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Sander Arends / David Pel vs Robert Galloway / John Peers (Non prima 17:30)



ATP Halle Sander Arends / David Pel [1] Sander Arends / David Pel [1] 0 0 Robert Galloway / John Peers Robert Galloway / John Peers 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Court 3 – ore 12:30

Jamie Mackenzie vs Alex Bolt



ATP Halle Jamie Mackenzie Jamie Mackenzie 6 1 6 Alex Bolt [7] Alex Bolt [7] 4 6 7 Vincitore: Bolt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 A. Bolt 30-0 ace 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Mackenzie 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Bolt 15-0 30-0 ace ace 5-4 → 5-5 J. Mackenzie 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Bolt 15-0 15-15 15-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 J. Mackenzie 30-0 30-30 40-30 ace ace 3-3 → 4-3 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Mackenzie 15-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Bolt 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Mackenzie 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-1 → 2-1 A. Bolt 0-15 15-30 ace 30-30 1-0 → 1-1 J. Mackenzie 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 1-5 → 1-6 J. Mackenzie 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 A. Bolt 0-15 15-15 ace 40-15 40-30 0-4 → 0-5 J. Mackenzie 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 A-40 ace ace 0-2 → 0-3 J. Mackenzie 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Bolt 0-15 15-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Mackenzie 5-4 → 6-4 A. Bolt 15-0 15-15 15-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 J. Mackenzie 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Bolt 0-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Mackenzie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 ace ace 3-2 → 4-2 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Mackenzie 0-15 0-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Bolt 0-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Mackenzie 0-15 15-15 30-30 ace ace 0-1 → 1-1 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1

Raphael Collignon vs Aziz Dougaz (Non prima 14:30)



ATP Halle Raphael Collignon [1] Raphael Collignon [1] 6 6 Aziz Dougaz Aziz Dougaz 4 2 Vincitore: Collignon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Collignon 15-0 ace 40-0 40-15 5-2 → 6-2 A. Dougaz 0-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 R. Collignon 0-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Dougaz 0-15 0-40 15-40 ace 30-40 3-1 → 4-1 R. Collignon 15-0 30-0 ace 2-1 → 3-1 A. Dougaz 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 1-1 → 2-1 R. Collignon 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Dougaz 30-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Dougaz 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Dougaz 15-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 4-2 A. Dougaz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 R. Collignon 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Dougaz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 R. Collignon 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 A. Dougaz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

🇬🇧 ATP 500 Queen’s Londra, Gran Bretagna · 13 Giugno 2026 ⛅ 13°C Nuvole intermittenti, asciutto · Picco 22°C CIELO Sole al mattino, nuvole intermittenti dal pomeriggio PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 13 Giugno 08:00 ⛅ 14° 09:00 ⛅ 15° 10:00 ⛅ 16° 11:00 ⛅ 17° 12:00 ⛅ 18° 13:00 ⛅ 19° 14:00 ⛅ 19° 16:00 ⛅ 20° 17:00 ⛅ 22° 20:00 ⛅ 18° ✅ Condizioni asciutte e favorevoli al gioco su erba 🎾 Programma del giorno — 13 Giugno 🎾 ATP 500 · Qualificazioni 1° Turno Qualificazioni · Erba ATP 500 Q1 ⛅ Nuvole intermittenti

✅ Asciutto

🎾 Quali 1° turno

🌿 Erba

Court 1 – ore 14:30

Harry Wendelken vs Adam Walton



ATP London Harry Wendelken Harry Wendelken 6 6 6 Adam Walton [7] Adam Walton [7] 3 7 3 Vincitore: Wendelken Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Walton 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 5-3 → 6-3 H. Wendelken 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 A. Walton 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 H. Wendelken 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Walton 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 H. Wendelken 0-15 0-30 15-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Walton 15-15 ace 30-15 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Wendelken 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-1 → 1-1 A. Walton 0-15 15-15 15-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-1 3*-1 4-1* ace 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6-6 → 6-7 A. Walton 15-0 40-0 6-5 → 6-6 H. Wendelken 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Walton 15-0 30-0 30-15 5-4 → 5-5 H. Wendelken 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 H. Wendelken 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 A. Walton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 H. Wendelken 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Walton 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 H. Wendelken 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 H. Wendelken 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Walton 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 5-3 → 6-3 H. Wendelken 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Walton 0-15 df 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 H. Wendelken 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Walton 15-0 30-0 ace 2-2 → 2-3 H. Wendelken 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Walton 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 H. Wendelken 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 A. Walton 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Daniel Evans vs Marcos Giron (Non prima 16:30)



ATP London Daniel Evans Daniel Evans 0 5 0 Marcos Giron [6] • Marcos Giron [6] 0 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Giron 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 5-6 → 5-7 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Giron 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace A-40 4-4 → 4-5 D. Evans 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Giron 15-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Evans 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 M. Giron 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Giron 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 D. Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 0-1 → 1-1 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Daniel Evans vs Marcos Giron (Non prima 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – ore 13:00

Zachary Svajda vs Liam Broady



ATP London Zachary Svajda [1] Zachary Svajda [1] 7 6 Liam Broady Liam Broady 5 2 Vincitore: Svajda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 L. Broady 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-2 → 5-2 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 L. Broady 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 3-2 Z. Svajda 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Broady 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Z. Svajda 15-0 15-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Broady 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Z. Svajda 15-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 7-5 L. Broady 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Z. Svajda 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Broady 15-0 15-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Z. Svajda 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Broady 15-0 15-15 15-30 30-40 2-4 → 3-4 Z. Svajda 15-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 L. Broady 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Z. Svajda 15-0 40-0 ace 40-15 0-3 → 1-3 L. Broady 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Broady 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

James Duckworth vs Aleksandar Vukic



ATP London James Duckworth [4] James Duckworth [4] 3 2 Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 6 6 Vincitore: Vukic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Vukic 0-15 15-15 ace 30-15 1-0 → 1-1 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Vukic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 df 2-5 → 3-5 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Duckworth 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Vukic 15-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 ace 0-0 → 0-1

Dino Prizmic vs Rinky Hijikata (Non prima 16:30)



ATP London Dino Prizmic [3] • Dino Prizmic [3] 0 6 4 1 Rinky Hijikata Rinky Hijikata 0 4 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Prizmic 1-2 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Hijikata 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Prizmic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 D. Prizmic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Hijikata 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 R. Hijikata 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 D. Prizmic 15-0 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Hijikata 15-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Prizmic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-0 → 1-1 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0

Court 6 – ore 13:00

Martin Damm vs Daniel Merida



ATP London Martin Damm Martin Damm 6 6 Daniel Merida [5] Daniel Merida [5] 3 2 Vincitore: Damm Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Damm 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 D. Merida 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 4-2 → 5-2 M. Damm 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Merida 15-0 30-0 3-1 → 3-2 M. Damm 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Merida 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Damm 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 D. Merida 15-0 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Damm 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 D. Merida 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 M. Damm 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Merida 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Damm 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Merida 0-15 15-15 15-30 df 2-1 → 3-1 M. Damm 15-0 15-15 df 1-1 → 2-1 D. Merida 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Damm 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Aleksandar Kovacevic vs Michael Mmoh



ATP London Aleksandar Kovacevic [2] Aleksandar Kovacevic [2] 7 6 Michael Mmoh Michael Mmoh 6 4 Vincitore: Kovacevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Mmoh 15-0 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 ace 40-A ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A ace 5-4 → 6-4 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 0-40 ace 15-40 ace 30-40 ace ace 5-3 → 5-4 M. Mmoh 0-15 ace 15-15 30-15 30-30 ace 40-30 40-40 ace 40-A ace 40-40 A-40 ace 40-40 df ace 5-2 → 5-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace ace 4-2 → 5-2 M. Mmoh 15-0 15-15 df 15-30 ace 30-30 30-40 ace A-40 40-40 ace 40-A ace 40-40 A-40 ace ace 4-1 → 4-2 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 3-1 → 4-1 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 df 30-30 ace 30-40 ace ace 2-1 → 3-1 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 15-30 ace 15-40 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace ace 1-1 → 2-1 M. Mmoh 15-0 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 15-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 ace 1-2* ace 1-3* 2*-3 ace 3*-3 ace 4-3* ace 4-4* 5*-4 ace 6*-4 ace ace 6-6 → 7-6 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 5-6 → 6-6 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 5-6 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 4-5 → 5-5 M. Mmoh 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 ace 40-40 40-A df ace ace 3-5 → 4-5 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 0-40 ace 15-40 ace df 3-4 → 3-5 M. Mmoh 0-15 df 0-30 ace 0-40 ace 15-40 ace 30-40 ace ace 2-4 → 3-4 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 15-40 ace df 2-3 → 2-4 M. Mmoh 0-15 ace 15-15 15-30 ace 15-40 df 30-40 ace ace 1-3 → 2-3 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 0-40 ace ace 1-2 → 1-3 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 40-30 df ace 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 M. Mmoh 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Johannus Monday vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 16:30)

