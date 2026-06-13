Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 Poznan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri al via nel Md

13/06/2026 19:40 4 commenti
Michele Ribecai nella foto
Michele Ribecai nella foto

POL Challenger 100 Poznan – Tabellone Principale – terra
(1) Aleksandr Shevchenko KAZ vs Genaro Alberto Olivieri ARG
Michele Ribecai ITA vs Henri Squire GER
(Alt) Martin Krumich CZE vs Qualifier
Qualifier vs (5) Zdenek Kolar CZE

(4) Facundo Diaz Acosta ARG vs Franco Roncadelli URU
Hynek Barton CZE vs Kimmer Coppejans BEL
(NG) Petr Brunclik CZE vs Sumit Nagal IND
Qualifier vs (6) Lukas Neumayer AUT

(7) Gonzalo Bueno PER vs (WC) Tomasz Berkieta POL
Qualifier vs Frederico Ferreira Silva POR
Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Qualifier
(Alt) Duje Ajdukovic CRO vs (3) Dalibor Svrcina CZE

(8) Gustavo Heide BRA vs (WC) Daniel Michalski POL
Qualifier vs (Alt) Akira Santillan JPN
(WC) Maks Kasnikowski POL vs Lorenzo Giustino ITA
Pedro Boscardin Dias BRA vs (2) Jan Choinski GBR




POL Challenger 100 Poznan – Tabellone Qualificazione – terra
Alternate it vs (WC) Filip Pieczonka POL
Max Hans Rehberg GER vs (12) Alex Marti Pujolras ESP

(2) Maxim Mrva CZE vs (WC) Jan Sadzik POL
Imanol Lopez Morillo ESP vs (8) Olle Wallin SWE

(3) Jonas Forejtek CZE vs Karol Filar POL
(WC) Alan Wazny POL vs (11) Denis Yevseyev KAZ

(4) Luca Castelnuovo SUI vs Fares Zakaria EGY
Michael Vrbensky CZE vs (10) Milos Karol SVK

(5) Norbert Gombos SVK vs (WC) Aleksander Blus POL
Rudolf Molleker GER vs (7) Mathys Erhard FRA

(6) Florian Broska GER vs Michael Bassem Sobhy EGY
Daniel Siniakov CZE vs (Alt) (9) Benjamin Hassan LBN




Centre Court – ore 11:00
Jonas Forejtek CZE vs Karol Filar POL
Alan Wazny POL vs Denis Yevseyev KAZ
Alternate it vs Filip Pieczonka POL
Maxim Mrva CZE vs Jan Sadzik POL

Court 1 – ore 11:00
Luca Castelnuovo SUI vs Fares Zakaria EGY
Michael Vrbensky CZE vs Milos Karol SVK
Norbert Gombos SVK vs Aleksander Blus POL
Rudolf Molleker GER vs Mathys Erhard FRA

Court 2 – ore 11:00
Florian Broska GER vs Michael Bassem Sobhy EGY
Daniel Siniakov CZE vs Benjamin Hassan LBN
Max Hans Rehberg GER vs Alex Marti Pujolras ESP
Imanol Lopez Morillo ESP vs Olle Wallin SWE

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4 commenti

brunodalla 13-06-2026 21:48

DIAZ

SVRCINA

KOLAR
GIUSTINO

SQUIRE
NEUMAYER
FERREIRA
HEIDE

 4
Replica | Quota | 0
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akgul num.1 13-06-2026 21:28

Diaz

Heide

Kolar
Bueno

Shevchenko
Neumayer
Svrcina
Choinski

 3
Replica | Quota | 0
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brizz 13-06-2026 21:21

shevchenko

sackho

neumayer
svrcina

kolar
diaz
bueno
choinski

 2
Replica | Quota | 0
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miky85 13-06-2026 19:49

Svrcina

Brunclik

Krumich
Michalski

Shevchenko
Barton
Bueno
Choinski

 1
Replica | Quota | 0
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