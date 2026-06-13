Challenger 100 Poznan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri al via nel Md
Challenger 100 Poznan – Tabellone Principale – terra
(1) Aleksandr Shevchenko vs Genaro Alberto Olivieri
Michele Ribecai vs Henri Squire
(Alt) Martin Krumich vs Qualifier
Qualifier vs (5) Zdenek Kolar
(4) Facundo Diaz Acosta vs Franco Roncadelli
Hynek Barton vs Kimmer Coppejans
(NG) Petr Brunclik vs Sumit Nagal
Qualifier vs (6) Lukas Neumayer
(7) Gonzalo Bueno vs (WC) Tomasz Berkieta
Qualifier vs Frederico Ferreira Silva
Joao Lucas Reis Da Silva vs Qualifier
(Alt) Duje Ajdukovic vs (3) Dalibor Svrcina
(8) Gustavo Heide vs (WC) Daniel Michalski
Qualifier vs (Alt) Akira Santillan
(WC) Maks Kasnikowski vs Lorenzo Giustino
Pedro Boscardin Dias vs (2) Jan Choinski
Challenger 100 Poznan – Tabellone Qualificazione – terra
Alternate vs (WC) Filip Pieczonka
Max Hans Rehberg vs (12) Alex Marti Pujolras
(2) Maxim Mrva vs (WC) Jan Sadzik
Imanol Lopez Morillo vs (8) Olle Wallin
(3) Jonas Forejtek vs Karol Filar
(WC) Alan Wazny vs (11) Denis Yevseyev
(4) Luca Castelnuovo vs Fares Zakaria
Michael Vrbensky vs (10) Milos Karol
(5) Norbert Gombos vs (WC) Aleksander Blus
Rudolf Molleker vs (7) Mathys Erhard
(6) Florian Broska vs Michael Bassem Sobhy
Daniel Siniakov vs (Alt) (9) Benjamin Hassan
Centre Court – ore 11:00
Jonas Forejtek vs Karol Filar
Alan Wazny vs Denis Yevseyev
Alternate vs Filip Pieczonka
Maxim Mrva vs Jan Sadzik
Court 1 – ore 11:00
Luca Castelnuovo vs Fares Zakaria
Michael Vrbensky vs Milos Karol
Norbert Gombos vs Aleksander Blus
Rudolf Molleker vs Mathys Erhard
Court 2 – ore 11:00
Florian Broska vs Michael Bassem Sobhy
Daniel Siniakov vs Benjamin Hassan
Max Hans Rehberg vs Alex Marti Pujolras
Imanol Lopez Morillo vs Olle Wallin
TAG: Circuito Challenger
4 commenti
DIAZ
SVRCINA
KOLAR
GIUSTINO
SQUIRE
NEUMAYER
FERREIRA
HEIDE
Diaz
Heide
Kolar
Bueno
Shevchenko
Neumayer
Svrcina
Choinski
shevchenko
sackho
neumayer
svrcina
kolar
diaz
bueno
choinski
Svrcina
Brunclik
Krumich
Michalski
Shevchenko
Barton
Bueno
Choinski