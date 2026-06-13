Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Halle: Il Tabellone Principale. Zverev guida il seeding. Flavio Cobolli testa di serie n.6

13/06/2026 15:40 7 commenti
Flavio Cobolli (foto Patrick Boren)
Flavio Cobolli (foto Patrick Boren)

GER ATP 500 Halle – Tabellone Principale – erba
(1) Alexander Zverev GER vs Vit Kopriva CZE
Joao Fonseca BRA vs Yannick Hanfmann GER
Alexei Popyrin AUS vs Qualifier
Qualifier vs (7) Alexander Bublik KAZ

(3) Ben Shelton USA vs (WC) Nick Kyrgios AUS
Karen Khachanov RUS vs Ethan Quinn USA
Fabian Marozsan HUN vs Miomir Kecmanovic SRB
Zizou Bergs BEL vs (5) Taylor Fritz USA

(8) Andrey Rublev RUS vs (PR) Hubert Hurkacz POL
Qualifier vs (WC) Daniel Altmaier GER
Terence Atmane FRA vs Qualifier
Tomas Martin Etcheverry ARG vs (4) Daniil Medvedev RUS

(6) Flavio Cobolli ITA vs Frances Tiafoe USA
Tallon Griekspoor NED vs (SE) Sho Shimabukuro JPN
(WC) Max Schoenhaus GER vs Learner Tien USA
Nuno Borges POR vs (2) Felix Auger-Aliassime CAN

TAG: , , ,

7 commenti

SoFarAway 13-06-2026 18:08

FRITZ

AUGER

BUBLIK
MEDVEDEV

ZVEREV
SHELTON
RUBLEV
TIAFOE

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piet64 13-06-2026 18:02

zverev

medvedev

fritz
griekspoor

popyrin
shelton
hurkacz
tien

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Golden Shark 13-06-2026 17:34

Esordio molto ostico per Flavio .

Superato lo scoglio Tiafoe … si potrebbe però poi anche ambire ad arrivare in semi vs Medvedev …

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Massimo 13-06-2026 17:22

MEDVEDEV

BUBLIK

FRITZ
AUGER

ZVEREV
SHELTON
HURKACZ
COBOLLI

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 13-06-2026 16:46

Zverev

Auger

Fritz
Q

Bublik
Shelton
Q
Griekspoor

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 13-06-2026 16:28

Oh…

possibile 2T del Pertica con Fonzie

e anche 1T di Nicche con Ben.

Succoso… 😉

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 13-06-2026 15:44

medvedev

bublik

fritz
cobolli

zverev
shelton
hurkacz
auger

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!