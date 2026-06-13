ATP 500 Halle: Il Tabellone Principale. Zverev guida il seeding. Flavio Cobolli testa di serie n.6
ATP 500 Halle – Tabellone Principale – erba
(1) Alexander Zverev vs Vit Kopriva
Joao Fonseca vs Yannick Hanfmann
Alexei Popyrin vs Qualifier
Qualifier vs (7) Alexander Bublik
(3) Ben Shelton vs (WC) Nick Kyrgios
Karen Khachanov vs Ethan Quinn
Fabian Marozsan vs Miomir Kecmanovic
Zizou Bergs vs (5) Taylor Fritz
(8) Andrey Rublev vs (PR) Hubert Hurkacz
Qualifier vs (WC) Daniel Altmaier
Terence Atmane vs Qualifier
Tomas Martin Etcheverry vs (4) Daniil Medvedev
(6) Flavio Cobolli vs Frances Tiafoe
Tallon Griekspoor vs (SE) Sho Shimabukuro
(WC) Max Schoenhaus vs Learner Tien
Nuno Borges vs (2) Felix Auger-Aliassime
TAG: Alexander Zverev, ATP 500 Halle, ATP 500 Halle 2026, Flavio Cobolli
7 commenti
FRITZ
AUGER
BUBLIK
MEDVEDEV
ZVEREV
SHELTON
RUBLEV
TIAFOE
zverev
medvedev
fritz
griekspoor
popyrin
shelton
hurkacz
tien
Esordio molto ostico per Flavio .
Superato lo scoglio Tiafoe … si potrebbe però poi anche ambire ad arrivare in semi vs Medvedev …
MEDVEDEV
BUBLIK
FRITZ
AUGER
ZVEREV
SHELTON
HURKACZ
COBOLLI
Zverev
Auger
Fritz
Q
Bublik
Shelton
Q
Griekspoor
Oh…
possibile 2T del Pertica con Fonzie
e anche 1T di Nicche con Ben.
Succoso… 😉
medvedev
bublik
fritz
cobolli
zverev
shelton
hurkacz
auger