Matteo Gigante, piccolo intervento al gomito: “È il passo giusto per tornare presto in campo”

Matteo Gigante prova a lasciarsi alle spalle un periodo complicato. Il tennista romano ha comunicato sui social di essersi sottoposto a un piccolo intervento al gomito presso l’Ospedale La Madonnina di Milano, definendolo un “piccolo pit stop” nel percorso verso il rientro.

Gigante è fermo da diversi mesi e ha spiegato di aver vissuto una fase lunga e non semplice, affrontata però con l’atteggiamento giusto. “È stato un percorso lungo e non semplice. Sono fermo da diversi mesi, ma ho sempre cercato di affrontare tutto con pazienza, fiducia e positività”, ha scritto.

La decisione di intervenire è stata presa insieme allo staff medico. Gigante ha citato il dottor Paolo Arrigoni e il dottor Alberto Aliprandi, con i quali è stata scelta la strada ritenuta più adatta per superare il problema al gomito.

“Abbiamo deciso di seguire questa strada e sono convinto che sia il passo giusto per tornare presto in campo”, ha aggiunto l’azzurro, lasciando trasparire fiducia in vista delle prossime settimane.

L’obiettivo è chiaro: riprendere ad allenarsi tra pochi giorni e tornare poi a competere nel giro di alcune settimane. Una prospettiva incoraggiante per un giocatore che, prima dello stop, aveva mostrato segnali importanti di crescita e continuità.

Per Gigante questo periodo rappresenta inevitabilmente una prova di pazienza. Restare fuori dal circuito per mesi non è mai semplice, soprattutto quando si è in una fase della carriera in cui ogni torneo può pesare molto per classifica, fiducia e ritmo partita.

Il gomito è una zona particolarmente delicata per un tennista, perché incide su servizio, diritto, rovescio e gestione quotidiana dei carichi di lavoro. Per questo la scelta di intervenire può essere letta come un passaggio utile per provare a risolvere il problema alla radice e rientrare con maggiore serenità.

Nel messaggio pubblicato sui social, Gigante ha voluto anche ringraziare chi gli è stato vicino durante questi mesi. “Grazie a tutte le persone che mi sono state vicine in questo periodo e a chi continua a sostenermi ogni giorno, da vicino o da lontano. Il vostro affetto e il vostro supporto fanno davvero la differenza”.

Parole semplici, ma significative, che raccontano il lato meno visibile della carriera di un tennista: gli stop, l’attesa, le cure, la gestione mentale e la voglia di rientrare senza forzare troppo i tempi.

Gigante ora guarda avanti. Il primo passo è stato fatto a Milano, il prossimo sarà tornare ad allenarsi. Poi arriverà il momento più importante: ritrovare il campo, la competizione e quelle sensazioni che gli sono mancate negli ultimi mesi.

“Vi aggiorno presto. Forza!”, ha chiuso l’azzurro. Un messaggio di fiducia, con un obiettivo preciso: rientrare nelle prossime settimane e riprendere il cammino interrotto.





Francesco Paolo Villarico