Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Queen’s: Il Tabellone Principale. Alex De Minaur guida il seeding. C’è anche Rafael Jodar

13/06/2026 15:30 9 commenti
Alex De Minaur nella foto - Foto Getty Images
Alex De Minaur nella foto - Foto Getty Images

GBR ATP 500 Queen’s – Tabellone Principale – erba
(1) Alex de Minaur AUS vs Gabriel Diallo CAN
(WC) Jack Pinnington Jones GBR vs Denis Shapovalov CAN
Brandon Nakashima USA vs Marton Fucsovics HUN
Ignacio Buse PER vs (5) Rafael Jodar ESP

(3) Jakub Mensik CZE vs Adrian Mannarino FRA
(WC) Arthur Fery GBR vs (WC) Toby Samuel GBR
Jenson Brooksby USA vs Qualifier
Alexander Blockx BEL vs (7) Francisco Cerundolo ARG

(8) Tommy Paul USA vs Jaume Munar ESP
Botic van de Zandschulp NED vs Qualifier
Qualifier vs Corentin Moutet FRA
Cameron Norrie GBR vs (4) Alejandro Davidovich Fokina ESP

(6) Arthur Rinderknech FRA vs Hamad Medjedovic SRB
Ugo Humbert FRA vs Marin Cilic CRO
Qualifier vs Alejandro Tabilo CHI
(SE) Kamil Majchrzak POL vs (2) Jiri Lehecka CZE

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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

walden 13-06-2026 18:15

Scritto da robdes12
Tabellone di caratura inferiore rispetto ad Halle. Pensavo che il prestigio del Queen’s attraesse di più che le prebende tedesche. Qui Lehecka è tds 2, ad Halle Flavio, che lo sopravanza di due posizioni e quasi 1000 punti è tds 6. In effetti la mancanza di Alcaraz in questo torneo si fa sentire. Ad Halle manca Jannik, ma è pieno di giocatori di vertice.

Sono anche curioso di vedere come si comporteranno i vari DeMinuar, Medvedev, Fritz, Shelton, Lehecka e Machjrzak che sono in finale o semi nei precedenti tornei, quando fra due giorni affronteranno il primo turno (nei 500 non ci sono i bye).

 9
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piet64 13-06-2026 17:59

jodar

paul

mensik
cilic

de minaur
brooksby
norrie
majchrzak

 8
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Betafasan 13-06-2026 17:58

E la corazzata italiana sta in Porto?!

 7
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Golden Shark 13-06-2026 17:36

Molto , molto curioso di vedere come ” rende ” il gioco di Jodar on grass …

 6
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Massimo 13-06-2026 17:27

MENSIK

LEHECKA

DE MINAUR
PAUL

JODAR
BLOCKX
NORRIE
CILIC

 5
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miky85 13-06-2026 16:51

Mensik

Norrie

De minaur
Cilic

Fucsovics
Blockx
van de Zandschulp
Lehecka

 4
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fabio 13-06-2026 16:51

DE MINAUR

LEHECKA

MENSIK
PAUL

NAKASHIMA
BLOCKX
NORRIE
CILIC

 3
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robdes12 13-06-2026 16:43

Tabellone di caratura inferiore rispetto ad Halle. Pensavo che il prestigio del Queen’s attraesse di più che le prebende tedesche. Qui Lehecka è tds 2, ad Halle Flavio, che lo sopravanza di due posizioni e quasi 1000 punti è tds 6. In effetti la mancanza di Alcaraz in questo torneo si fa sentire. Ad Halle manca Jannik, ma è pieno di giocatori di vertice.

 2
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+1: pablito, walden
brizz 13-06-2026 15:47

de minaur

lehecka

mensik
paul

nakashima
blockx
norrie
cilic

 1
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