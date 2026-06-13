ATP 500 Queen’s: Il Tabellone Principale. Alex De Minaur guida il seeding. C’è anche Rafael Jodar
ATP 500 Queen’s – Tabellone Principale – erba
(1) Alex de Minaur vs Gabriel Diallo
(WC) Jack Pinnington Jones vs Denis Shapovalov
Brandon Nakashima vs Marton Fucsovics
Ignacio Buse vs (5) Rafael Jodar
(3) Jakub Mensik vs Adrian Mannarino
(WC) Arthur Fery vs (WC) Toby Samuel
Jenson Brooksby vs Qualifier
Alexander Blockx vs (7) Francisco Cerundolo
(8) Tommy Paul vs Jaume Munar
Botic van de Zandschulp vs Qualifier
Qualifier vs Corentin Moutet
Cameron Norrie vs (4) Alejandro Davidovich Fokina
(6) Arthur Rinderknech vs Hamad Medjedovic
Ugo Humbert vs Marin Cilic
Qualifier vs Alejandro Tabilo
(SE) Kamil Majchrzak vs (2) Jiri Lehecka
TAG: ATP 500 Queen's, ATP 500 Queen's 2026
Sono anche curioso di vedere come si comporteranno i vari DeMinuar, Medvedev, Fritz, Shelton, Lehecka e Machjrzak che sono in finale o semi nei precedenti tornei, quando fra due giorni affronteranno il primo turno (nei 500 non ci sono i bye).
jodar
paul
mensik
cilic
de minaur
brooksby
norrie
majchrzak
E la corazzata italiana sta in Porto?!
Molto , molto curioso di vedere come ” rende ” il gioco di Jodar on grass …
MENSIK
LEHECKA
DE MINAUR
PAUL
JODAR
BLOCKX
NORRIE
CILIC
Mensik
Norrie
De minaur
Cilic
Fucsovics
Blockx
van de Zandschulp
Lehecka
DE MINAUR
LEHECKA
MENSIK
PAUL
NAKASHIMA
BLOCKX
NORRIE
CILIC
Tabellone di caratura inferiore rispetto ad Halle. Pensavo che il prestigio del Queen’s attraesse di più che le prebende tedesche. Qui Lehecka è tds 2, ad Halle Flavio, che lo sopravanza di due posizioni e quasi 1000 punti è tds 6. In effetti la mancanza di Alcaraz in questo torneo si fa sentire. Ad Halle manca Jannik, ma è pieno di giocatori di vertice.
de minaur
lehecka
mensik
paul
nakashima
blockx
norrie
cilic