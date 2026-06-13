Wimbledon, domani il nodo wild card: Berrettini e Dimitrov sperano, Venus e Serena verso il doppio

Ore decisive in vista di Wimbledon. Secondo quanto riportato sui social da Angelo Mangiante, domani si riunirà la direzione del torneo per decidere l’assegnazione delle wild card per i Championships. L’ufficialità dovrebbe arrivare il 15 giugno, ma intanto alcuni nomi pesanti restano in attesa.

Tra questi c’è Matteo Berrettini. L’azzurro, ex finalista a Wimbledon, ha chiesto una wild card per poter entrare direttamente nel tabellone principale. La sua situazione è particolare: quando si sono chiuse le iscrizioni, infatti, il romano non aveva ancora incamerato i punti dei quarti di finale raggiunti al Roland Garros ed era fuori dalla top 100.

Al momento, Berrettini risulta il secondo fuori dal main draw, dietro ad Alex Molcan. L’uscita di Arthur Cazaux è già stata considerata, dunque se non dovessero arrivare altri forfait tra i giocatori ammessi per ranking, Matteo rischierebbe di dover passare dalle qualificazioni.

Una prospettiva pesante per un giocatore che sull’erba ha scritto alcune delle pagine più importanti della propria carriera. Berrettini è stato finalista a Wimbledon, ha vinto al Queen’s e resta uno dei tennisti più credibili su questa superficie quando le condizioni fisiche lo assistono.

La richiesta di wild card non riguarda soltanto l’italiano. Anche Grigor Dimitrov avrebbe chiesto un invito per il tabellone principale. Il bulgaro, reduce da un periodo condizionato dagli infortuni, si trova in una situazione simile: senza wild card, anche lui potrebbe essere costretto a passare dalle qualificazioni.

La decisione dell’All England Club sarà quindi particolarmente attesa. Da una parte ci sono le tradizionali esigenze del torneo, che tende a premiare i giocatori britannici e i profili più funzionali alla propria politica sportiva. Dall’altra ci sono nomi di grande richiamo internazionale, con un passato importante proprio sull’erba.

Il caso Berrettini è forse il più delicato. Non si tratta soltanto di guardare alla classifica attuale, ma anche al valore specifico del giocatore sulla superficie. Se Wimbledon scegliesse di premiarlo, lo farebbe non per semplice riconoscenza, ma per la consapevolezza che Matteo, se competitivo, può ancora essere un avversario pericoloso per molti.

La giornata delle decisioni riguarderà anche il tabellone femminile e il doppio. Sempre secondo quanto riferito da Mangiante, Venus e Serena Williams giocheranno il doppio a Wimbledon con una wild card, con la richiesta che sarebbe già stata accolta.

Il ritorno delle sorelle Williams ai Championships avrebbe un enorme valore simbolico. Venus e Serena sono parte della storia moderna di Wimbledon, due figure che hanno segnato un’epoca e che continuano a generare attenzione ogni volta che tornano in campo.

Serena ha già ripreso a giocare in doppio al Queen’s, dove ha vinto al fianco di Victoria Mboko, mostrando una condizione incoraggiante dopo quasi quattro anni lontano dal circuito. Il possibile ritorno a Wimbledon in coppia con Venus aggiungerebbe un nuovo capitolo a una delle storie più iconiche del tennis.

Non finisce qui, perché Mangiante ha aggiunto anche una curiosità in chiave US Open. A New York si starebbe lavorando a un doppio misto di grande impatto mediatico, con contatti in corso per vedere Venus Williams in coppia con Jannik Sinner e Serena Williams insieme a Carlos Alcaraz.

Un’ipotesi che, se confermata, trasformerebbe il doppio misto dello US Open in uno degli eventi più attesi dell’intero torneo. La nuova formula americana punta proprio sulla presenza delle stelle del singolare e su coppie capaci di attirare pubblico, sponsor e attenzione globale.

La possibile coppia Venus-Sinner avrebbe un fascino enorme: da un lato una leggenda assoluta del tennis femminile, dall’altro il numero 1 del mondo e volto principale del tennis italiano. Stesso discorso per Serena-Alcaraz, combinazione che unirebbe una delle più grandi campionesse di sempre con uno dei giocatori più spettacolari del presente.

Il tutto avrebbe anche un significato speciale per Venus Williams. Secondo quanto riportato, lo US Open dovrebbe rappresentare la sua ultima recita a New York prima del ritiro ufficiale. Un eventuale doppio misto con Sinner renderebbe quel saluto ancora più mediatico e suggestivo.

Prima, però, c’è Wimbledon. E per l’Italia l’attenzione sarà tutta su Berrettini. Domani il torneo deciderà, il 15 giugno arriverà l’ufficialità. Per Matteo la differenza è enorme: main draw con wild card oppure percorso dalle qualificazioni.

Wimbledon si prepara così a giorni cruciali, tra scelte tecniche, omaggi alla storia e decisioni destinate a far discutere. Berrettini aspetta, Dimitrov spera, Venus e Serena si avvicinano al doppio: la corsa verso i Championships entra nel vivo.





Marco Rossi