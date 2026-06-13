WTA 500 Berlino: Il Tabellone Principale. Nessuna italiana al via. Forfait di Jasmine Paolini
WTA 500 Berlino – Tabellone Principale – erba
(1) Aryna Sabalenka vs Bye
Ekaterina Alexandrova vs Anastasia Potapova
Elise Mertens vs Liudmila Samsonova
(WC) Nikola Bartunkova vs (5) Coco Gauff
(3) Jessica Pegula vs Bye
Qualifier vs Diana Shnaider
Madison Keys vs Xinyu Wang
Qualifier vs (7) Karolina Muchova
(8) Linda Noskova vs Qualifier
Clara Tauson vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Paula Badosa
Bye vs (4) Amanda Anisimova
(6) Elina Svitolina vs Anna Kalinskaya
Qualifier vs (WC) Eva Lys
(SE) Donna Vekic vs (WC) Alexandra Eala
Bye vs (2) Elena Rybakina
TAG: WTA 500 Berlino, WTA 500 Berlino 2026
7 commenti
IL VEGGENTE 2026
Wta Berlino
Orario Scadenza prono…Lunedì 15 Giugno ore 11
Perché Paolini non gioca??
SABALENKA
ANISIMOVA
MUCHOVA
RYBAKINA
GAUFF
PEGULA
NOSKOVA
SVITOLINA
SABALENKA
RYBAKINA
MUCHOVA
ANISIMOVA
GAUFF
PEGULA
NOSKOVA
SVITOLINA
Svitolina
Shnaider
Sabalenka
Anisimova
Mertens
Wang
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sabalenka
muchova
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ABALENKA
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PEGULA
ANISIMOVA
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