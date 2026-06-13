Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Berlino: Il Tabellone Principale. Nessuna italiana al via. Forfait di Jasmine Paolini

13/06/2026 15:09 7 commenti
Aryna Sabalenka - Foto Patrick Boren
Aryna Sabalenka - Foto Patrick Boren

DEU WTA 500 Berlino – Tabellone Principale – erba
(1) Aryna Sabalenka BLR vs Bye
Ekaterina Alexandrova RUS vs Anastasia Potapova AUT
Elise Mertens BEL vs Liudmila Samsonova RUS
(WC) Nikola Bartunkova CZE vs (5) Coco Gauff USA

(3) Jessica Pegula USA vs Bye
Qualifier vs Diana Shnaider RUS
Madison Keys USA vs Xinyu Wang CHN
Qualifier vs (7) Karolina Muchova CZE

(8) Linda Noskova CZE vs Qualifier
Clara Tauson DEN vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Paula Badosa ESP
Bye vs (4) Amanda Anisimova USA

(6) Elina Svitolina UKR vs Anna Kalinskaya RUS
Qualifier vs (WC) Eva Lys GER
(SE) Donna Vekic CRO vs (WC) Alexandra Eala PHI
Bye vs (2) Elena Rybakina KAZ

TAG: ,

7 commenti

fabio 13-06-2026 18:19

IL VEGGENTE 2026
Wta Berlino
Orario Scadenza prono…Lunedì 15 Giugno ore 11

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 13-06-2026 17:56

Perché Paolini non gioca??

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
fabio 13-06-2026 17:51

SABALENKA

ANISIMOVA

MUCHOVA
RYBAKINA

GAUFF
PEGULA
NOSKOVA
SVITOLINA

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Massimo 13-06-2026 17:14

SABALENKA

RYBAKINA

MUCHOVA
ANISIMOVA

GAUFF
PEGULA
NOSKOVA
SVITOLINA

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 13-06-2026 16:54

Svitolina

Shnaider

Sabalenka
Anisimova

Mertens
Wang
Q
Vekic

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 13-06-2026 15:42

anisimova

sabalenka

muchova
rybakina

gauff
shnaider
noskova
svitolina

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dany 13-06-2026 15:15

ABALENKA

RYBAKINA

PEGULA
ANISIMOVA

GAUFF
MUCHOVA
NOSKOVA
SVITOLINA

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!