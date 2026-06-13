Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 250 Nottingham: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

13/06/2026 16:42 3 commenti
Leylah Fernandez nella foto - Foto getty images
Leylah Fernandez nella foto - Foto getty images

GBR WTA 250 Nottingham – Tabellone Principale – erba
(1) Iva Jovic USA vs Karolina Pliskova CZE
(SE) Caty McNally USA vs Qualifier
Talia Gibson AUS vs (WC) Francesca Jones GBR
Qinwen Zheng CHN vs (6) Maria Sakkari GRE

(4) Marie Bouzkova CZE vs Tereza Valentova CZE
(WC) Harriet Dart GBR vs (WC) Katie Boulter GBR
Lois Boisson FRA vs Dayana Yastremska UKR
Tatjana Maria GER vs (7) Jaqueline Cristian ROU

(8) McCartney Kessler USA vs Qualifier
Qualifier vs Jessica Bouzas Maneiro ESP
Maya Joint AUS vs Yuliia Starodubtseva UKR
Sara Bejlek CZE vs (3) Emma Navarro USA

(5) Ann Li USA vs Qualifier
Barbora Krejcikova CZE vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Emma Raducanu GBR
Janice Tjen INA vs (2) Leylah Fernandez CAN

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3 commenti

Betafasan 13-06-2026 18:04

Povera Italia tennistica

 3
Replica | Quota | 0
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Massimo 13-06-2026 17:08

JOVIC

KREJCIKOVA

MARIA
NAVARRO

SAKKARI
BOULTER
KESSLER
RADUCANU

 2
Replica | Quota | 0
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miky85 13-06-2026 16:57

Jovic

Krejicikova

Boulter
Starodubtseva

Gibson
Maria
Q
Raducanu

 1
Replica | Quota | 0
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