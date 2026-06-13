WTA 250 Nottingham: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana
WTA 250 Nottingham – Tabellone Principale – erba
(1) Iva Jovic vs Karolina Pliskova
(SE) Caty McNally vs Qualifier
Talia Gibson vs (WC) Francesca Jones
Qinwen Zheng vs (6) Maria Sakkari
(4) Marie Bouzkova vs Tereza Valentova
(WC) Harriet Dart vs (WC) Katie Boulter
Lois Boisson vs Dayana Yastremska
Tatjana Maria vs (7) Jaqueline Cristian
(8) McCartney Kessler vs Qualifier
Qualifier vs Jessica Bouzas Maneiro
Maya Joint vs Yuliia Starodubtseva
Sara Bejlek vs (3) Emma Navarro
(5) Ann Li vs Qualifier
Barbora Krejcikova vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Emma Raducanu
Janice Tjen vs (2) Leylah Fernandez
TAG: WTA 250 Nottingham, WTA 250 Nottingham 2026
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Povera Italia tennistica
JOVIC
KREJCIKOVA
MARIA
NAVARRO
SAKKARI
BOULTER
KESSLER
RADUCANU
Jovic
Krejicikova
Boulter
Starodubtseva
Gibson
Maria
Q
Raducanu