Cadenasso, momento magico: debutto nel main draw a Roma dopo la wild card liberata da Berrettini

È un periodo speciale per Gianluca Cadenasso. Il 21enne genovese, numero 189 del mondo, sta vivendo giorni importanti al Sardegna Open, Challenger 175 in corso sui campi del Tennis Club Cagliari, dove è arrivato fino alle semifinali. Ma la notizia più emozionante riguarda la prossima settimana: il ligure giocherà per la prima volta nel main draw degli Internazionali BNL d’Italia.

Inizialmente Cadenasso aveva ricevuto una wild card per le qualificazioni del torneo romano. Poi il quadro è cambiato: Matteo Berrettini, entrato direttamente in tabellone principale per diritto di classifica, ha liberato la sua wild card. La Federazione ha così deciso di assegnare quell’occasione a Cadenasso, che potrà esordire direttamente nel main draw al Foro Italico. La wild card liberata per le quali andrà a Pierluigi Basile.

Un traguardo enorme per un giovane italiano, soprattutto in un torneo che rappresenta un sogno per chi cresce tennisticamente nel nostro Paese. Già quando aveva la certezza di disputare le qualificazioni, Cadenasso aveva espresso tutta la sua gratitudine a SuperTennis.

“Devo ringraziare la Federazione per l’opportunità, perché per tutti gli italiani giocare a Roma è un’emozione speciale. Il torneo si sogna fin da quando si è bambini, quindi devo ringraziare loro per l’opportunità data”, aveva raccontato.

Ora quell’opportunità è diventata ancora più grande. Non più soltanto le qualificazioni, ma il tabellone principale di uno degli eventi più prestigiosi del calendario. Per Cadenasso sarà una vetrina fondamentale, in un momento in cui la sua crescita sta diventando sempre più evidente.

Fuori dal campo, il genovese si descrive come un ragazzo semplice, legato allo sport e alla sua città.

“Io sono un ragazzo tranquillo, ho sempre solo giocato a tennis, non ho mai fatto altri sport. È sempre stata la mia passione. Mi piace il calcio, quando posso vado allo stadio a vedere il mio Genoa. Le mie passioni sono comunque tutte verso lo sport, sia calcio sia Formula 1”.

Nel tennis, invece, i suoi riferimenti sono stati due: Rafael Nadal e Fabio Fognini. Il primo per la grandezza assoluta e l’intensità, il secondo anche per un legame territoriale e affettivo.

“Rafa Nadal, senza dubbio. Mi svegliavo anche di notte per guardare le sue partite. E Fabio Fognini: ovviamente essendo ligure come me avevo un motivo in più per guardarlo e tifarlo”, ha spiegato Cadenasso.

Dai sogni da bambino al Foro Italico, il passo è stato lungo, ma ora Cadenasso avrà l’occasione di viverlo da protagonista. Il debutto nel main draw degli Internazionali BNL d’Italia rappresenta una tappa speciale nella sua giovane carriera e arriva in un momento di grande fiducia. Roma potrà essere per lui non solo un premio, ma anche un nuovo punto di partenza.





Marco Rossi