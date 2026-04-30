Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Venerdì 01 Maggio 2026
Madrid ATP Masters 1000 e WTA 1000: ordine di gioco di venerdì 1 maggio 2026
Legenda: Followed By = a seguire; Not Before = non prima di.
Manolo Santana Stadium – dalle 13:30
WTA Doppio – Laura Siegemund 🇩🇪 / Vera Zvonareva 🇷🇺 vs Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺
Non prima delle 16:00 – ATP – [1] Jannik Sinner 🇮🇹 vs [21] Arthur Fils 🇫🇷
Non prima delle 20:00 – ATP – Alexander Blockx 🇧🇪 vs [10] Flavio Cobolli 🇮🇹 oppure [2] Alexander Zverev 🇩🇪
Non prima delle 21:00 – WTA Doppio – Aleksandra Krunic 🇷🇸 / Kristina Mladenovic 🇫🇷 vs [2] Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸
Arantxa Sanchez Stadium – dalle 13:30
ATP Doppio – [3] Harri Heliovaara 🇫🇮 / Henry Patten 🇬🇧 vs Luke Johnson 🇬🇧 / Jan Zielinski 🇵🇱 oppure Sadio Doumbia 🇫🇷 / Fabien Reboul 🇫🇷
A seguire – ATP Doppio – Romain Arneodo 🇲🇨 / Valentin Vacherot 🇲🇨 oppure Guido Andreozzi 🇦🇷 / Manuel Guinard 🇫🇷 vs Andre Goransson 🇸🇪 / Evan King 🇺🇸 oppure Maximo Gonzalez 🇦🇷 / Andres Molteni 🇦🇷
TAG: Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026, WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2026
2 commenti
Ultime due partite a Madrid poi bisognerà capire se si sente di fare Roma.
Ha qualche giorno di riposo ma l’obiettivo è Parigi.
L’ottimo sarebbe che un ritrovato Musetti riuscisse a vincere il suo primo 1000 proprio in casa e dopo il suo naturale erede ed estimatore Panatta, ma questo Musetti ha perso tanta fiducia.
A Jannik non interessano i record ma potenzialmente questo è l’anno migliore per diventare Leggenda.
Il prossimo ostacolo è Fils che conosce molto bene.
Jannik potrebbe anche giocare rilassato questa partita se davvero vuole fare anche Roma (e come potrebbe saltarla?!) prima di Parigi.