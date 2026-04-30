Il programma completo ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Venerdì 01 Maggio 2026

30/04/2026 18:03 2 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Madrid ATP Masters 1000 e WTA 1000: ordine di gioco di venerdì 1 maggio 2026

Legenda: Followed By = a seguire; Not Before = non prima di.

Manolo Santana Stadium – dalle 13:30

WTA Doppio – Laura Siegemund 🇩🇪 / Vera Zvonareva 🇷🇺 vs Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺

Non prima delle 16:00 – ATP[1] Jannik Sinner 🇮🇹 vs [21] Arthur Fils 🇫🇷

Non prima delle 20:00 – ATP – Alexander Blockx 🇧🇪 vs [10] Flavio Cobolli 🇮🇹 oppure [2] Alexander Zverev 🇩🇪

Non prima delle 21:00 – WTA Doppio – Aleksandra Krunic 🇷🇸 / Kristina Mladenovic 🇫🇷 vs [2] Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸

Arantxa Sanchez Stadium – dalle 13:30

ATP Doppio – [3] Harri Heliovaara 🇫🇮 / Henry Patten 🇬🇧 vs Luke Johnson 🇬🇧 / Jan Zielinski 🇵🇱 oppure Sadio Doumbia 🇫🇷 / Fabien Reboul 🇫🇷

A seguire – ATP Doppio – Romain Arneodo 🇲🇨 / Valentin Vacherot 🇲🇨 oppure Guido Andreozzi 🇦🇷 / Manuel Guinard 🇫🇷 vs Andre Goransson 🇸🇪 / Evan King 🇺🇸 oppure Maximo Gonzalez 🇦🇷 / Andres Molteni 🇦🇷

TAG: , , ,

2 commenti

Kenobi 30-04-2026 19:24

Ultime due partite a Madrid poi bisognerà capire se si sente di fare Roma.

Ha qualche giorno di riposo ma l’obiettivo è Parigi.

L’ottimo sarebbe che un ritrovato Musetti riuscisse a vincere il suo primo 1000 proprio in casa e dopo il suo naturale erede ed estimatore Panatta, ma questo Musetti ha perso tanta fiducia.

A Jannik non interessano i record ma potenzialmente questo è l’anno migliore per diventare Leggenda.

Il prossimo ostacolo è Fils che conosce molto bene.

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
Miles (Guest) 30-04-2026 19:07

Jannik potrebbe anche giocare rilassato questa partita se davvero vuole fare anche Roma (e come potrebbe saltarla?!) prima di Parigi.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!