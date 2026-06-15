Laver Cup 2026: Cobolli e Mensik tornano nel team Europe, debutto assoluto per Bublik

Inizia a delinearsi il lotto dei partecipanti all’edizione 2026 della Laver Cup, ricca e affascinante esibizione a squadre – sul modello della Ryder Cup di golf – di scena il prossimo settembre all’O2 Arena di Londra. Il grande impianto multifunzionale sito sulle sponde del Tamigi ospiterà per la seconda volta l’evento ideato da Roger Federer insieme al suo team manageriale, dopo l’edizione 2022 passata alla storia proprio per il ritiro del campione svizzero, attorniato dai suoi grandi rivali. La manifestazione ha comunicato i nomi di altri tre giocatori al via della prossima edizione (25-27 settembre): Flavio Cobolli, Jakub Mensik e Alexander Bublik. Per l’italiano e il ceco sarà un ritorno nel team guidato da Yannick Noah, mentre il kazako esordirà nell’esibizione a squadre all’interno del team “rosso”, capitanato da Andre Agassi.

“La Laver Cup è uno degli eventi più emozionanti del nostro sport”, ha dichiarato Cobolli al sito ufficiale. “È stato incredibile parteciparvi l’anno scorso, ed era mio obiettivo giocare di nuovo quest’anno. Essere convocato in squadra e poter competere per il Team Europa è un grandissimo onore. Non vedo l’ora.”

Queste invece le parole di Mensik: “La Laver Cup è sempre stata speciale per me. Ero presente con la mia famiglia alla primissima edizione della Laver Cup a Praga nel 2017, da giovane tifoso, quindi far parte del Team Europa per la seconda volta è incredibile. Giocare al fianco di alcuni dei migliori giocatori al mondo è una sensazione fantastica e qualcosa che non do mai per scontato. Siamo rimasti delusi dal risultato dello scorso anno, ma faremo tutto il possibile per riportare la Laver Cup nel Team Europa a Londra.”

Bublik farà il suo debutto nella Laver Cup, dopo essersi affermato come uno dei giocatori più talentuosi e spettacolari del circuito. Il ventottenne ha raggiunto il suo miglior ranking in carriera, il numero 10 del mondo all’inizio di quest’anno dopo la vittoria a Hong Kong, e attualmente occupa l’undicesima posizione. La scorsa stagione ha conquistato i titoli di Halle, Gstaad, Kitzbühel e Hangzhou, diventando il terzo giocatore in questo decennio, insieme a Novak Djokovic e Alcaraz, a vincere titoli ATP su terra battuta, erba e cemento nella stessa stagione. Visto il suo modo di interpretare il gioco, competitivo ma assai propenso a regalare al pubblico qualche giocata spettacolare, potrà essere un sicuro protagonista della tre giorni londinese. “È incredibile. Ho sempre ammirato e adorato la Laver Cup e l’ho seguita ogni anno”, ha dichiarato Bublik. “Ha creato tanti bei ricordi nel nostro sport ed è un onore essere stato selezionato. Sono orgoglioso di rappresentare il Team World e non vedo l’ora di giocare nella Laver Cup di Londra per la prima volta.”

Al momento nel team World sono confermate le presenze degli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton (recenti finalista e campione a Stoccarda) e Alex De Minaur, mentre la squadra europea dovrebbe essere guidata da Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, ma ovviamente sullo spagnolo resta un grande punto di domanda visto il suo noto infortunio al polso che lo tiene fermo dallo scorso aprile.

Mario Cecchi