Pre Quali Roma 2026 ATP, Copertina, WTA

Pre Quali Roma: I risultati completi dei Quarti di Finale. Bonadio è in semifinale. Vince anche Speziali

30/04/2026 16:24 4 commenti
Federico Bondioli (Foto FITP)
Federico Bondioli (Foto FITP)

Terza giornata per il torneo di Pre Qualificazione del torneo di Roma.

Il torneo assegnerà:
una wild card per il main draw di doppio maschile
una wild card per il main draw di doppio femminile
due wild card per le qualificazioni del singolare maschile
quattro wild card per le qualificazioni del singolare femminile
Pre Qualificazione Roma
Roma, Italia  ·  30 Aprile 2026
16°C
Prevalentemente nuvoloso  ·  Picco 23°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Rovesci possibili
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Previsioni ora per ora — 30 Aprile
09:00
17°
10:00
19°
11:00
20°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
🌧
22°
15:00
21°
16:00
21°
17:00
22°
18:00
21°
⚠  Allerta gialla vento nel Lazio fino alle 18:59
🎾  Programma del giorno — 30 Aprile
🎾
Pre Qualificazione · Tabellone
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
⛅  Variabile
🌧  Rovesci possibili
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

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Internazionali BNL d’Italia 2026 – Pre Qualificazioni: ordine di gioco di giovedì 30 aprile

Legenda: fb = a seguire; ASR = dopo adeguato riposo.

STA – dalle 11:00

PREQ SF – Ricci B. 🇮🇹 b. Ferrando C. 🇮🇹 7-6 (7) 6-1

fb PREQ SM – Bonadio R. 🇮🇹 b. Bronzetti A. 🇮🇹 6-3 6-7 (5) 7-5

ASR PREQ DF – Fornasieri / Modesti 🇮🇹 b. De Stefano / Ruggeri 🇮🇹 rit.

fb PREQ DM – Forti / Romano 🇮🇹 b. Caruso / Nannelli 🇮🇹 6-3 6-4





Pietrangeli – dalle 10:00

PREQ SF – Urgesi F. 🇮🇹 b. Mazzola A. 🇮🇹 6-3 6-3

fb PREQ SM – Speziali F. 🇮🇹 b. De Marchi A. 🇮🇹 6-4 6-2

fb PREQ SF – Basiletti N. 🇮🇹 b. Mair L. 🇮🇹 6-4 6-1

fb PREQ SM – Bondioli F. 🇮🇹 b. Ingarao A. 🇮🇹 6-3 6-2





Campo 1 – dalle 11:00

PREQ DF – Maduzzi / Paganetti 🇮🇹 b. Gasparini / Rizzetto 🇮🇹 6-0 7-5

fb PREQ DM – Bilardo / Ricca 🇮🇹 b. Noce / Perfetti 🇮🇹 6-4 6-1





Piazza del Popolo – dalle 11:00

PREQ SF – Lombardini M. 🇮🇹 b. Turini V. 🇮🇹 6-1 6-1

Alle 15:00 – PREQ SM – Martin Manzano J.C. 🇮🇹 b. Piraino G. 🇮🇹 6-3 4-6 6-2

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4 commenti

eugenio (Guest) 30-04-2026 17:53

Quindi per il femminile wild card a Ricci (2003), Basiletti (2006), Urgesi (2005) e Lombardini (2003)

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Alain 30-04-2026 17:23

@ Arthur Ashe (#4604246)

beh per Bonadio non sarebbe la prima volta (portò nel 2023 al terzo Popyrin) in quali

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Arthur Ashe (Guest) 30-04-2026 14:34

Sta a vedere che le WC le prendono i ritirati Bonadio (bel giocatore) o Speziali (cagnaccio) o, peggio, Ingarao (sempre tosto sulla terra). Speriamo in Bondioli e Piraino…

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Bagel 30-04-2026 12:22

Chi vince oggi fra le donne é alle quali? Se ne vanno 4 e questi si chiamano quarti, io capisco questo

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