A Mattia Bellucci il derby show del Sardegna Open: battuto Sonego dopo quasi tre ore

Al Sardegna Open sono terminati solamente gli incontri del primo turno, ma potrebbe già esserci la partita del torneo. Al Tennis Club Cagliari l’ha vinta Mattia Bellucci contro Lorenzo Sonego, aggiudicandosi un derby – che non ha deluso le attese – fra due dei pezzi grossi del nostro tennis. È finito 6-4 1-6 7-5 dopo 2 ore e 40 minuti di pathos e colpi spettacolari, che hanno tenuto gli spettatori incollati ai seggiolini del Centrale, in un clima sempre più fresco secondo la temperatura, ma sempre più caldo per quanto si è visto sulla terra rossa. Perché è stata battaglia vera, a ritmi altissimi, col lombardo Bellucci più centrato in un primo set ricco di break, poi visibilmente calato nel secondo parziale, quindi capace di ritrovare la giusta intensità nel terzo, che si è incendiato dal 4-4. Bellucci ha tenuto un delicatissimo turno di servizio risalendo da 0-40, e poi è riuscito a piazzare la zampata vincente in un dodicesimo game da 16 punti, il più lungo dell’incontro. Sonego gli ha cancellato con i denti i primi tre match-point, ma Bellucci se n’è procurato un quarto (grazie a un passante di rovescio un po’ fortunoso) e il torinese è crollato commettendo un doppio fallo.

“È stata una bellissima partita – ha detto Bellucci –, con un finale molto intenso. Anche nei punti importanti siamo stati entrambi estremamente aggressivi. È stato un piacere giocare in questo palcoscenico contro un’icona del tennis italiano come Lorenzo. Sono dispiaciuto di non essere riuscito a esprimermi al meglio nel secondo set, ma ho cercato di tenere duro seguendo l’esempio di quanto ho visto fare ieri a Berrettini. Mi è tornato molto utile. Spero che questo torneo possa avere per me un ruolo importante, e mi auguro di trovare tanto pubblico anche domani”. Sarà impegnato in un altro derby, nel terzo match dalle 11 sul Campo 14, contro Gianluca Cadenasso. In chiusura di programma, successo per lo statunitense Emilio Nava, che ha approfittato del ritiro di Damir Dzumhur: il bosniaco ha gettato la spugna per un problema alla spalla sul punteggio di 6-4 3-0 in favore del rivale. Sarà dunque Nava l’avversario, nel pomeriggio di giovedì (terzo match dalle 12 sul Centrale), del polacco Hubert Hurkacz. Prima di loro il big match fra Matteo Berrettini e il numero uno del tabellone Mariano Navone. Ulteriori informazioni sul sito www.sardegnaopen.com e sulla pagina Instagram @sardegnaopen.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

Singolare. Primo turno:Aleksandar Kovacevic (Usa) b. Luca Potenza (Ita) 6-3 7-6, Andrea Pellegrino (Ita) b. Stefanos Sakellaridis (Gre) 2-6 6-4 6-4, Juan Manuel Cerundolo (Arg) b. Federico Cinà (Ita) 6-7 6-4 6-3, Matteo Arnaldi (Ita) b. Federico Arnaboldi (Ita) 6-7 6-4 6-2, Gianluca Cadenasso (Ita) b. Lorenzo Carboni (Ita) 6-3 6-1, Mattia Bellucci (Ita) b. Lorenzo Sonego (Ita) 6-4 1-6 7-5, Emilio Nava (Usa) b. Damir Dzumhur (Bih) 6-4 3-0 ritiro.

Doppio. Primo turno: Nouza/Oberleitner (Cze/Aut) b. Borges/Cornea (Por/Rou) 7-6 6-2, Pavlasek/Rikl (Cze/Cze) b. Balaji/Demoliner (Ind/Bra) 6-1 4-6 10/7, Kiger/Stalder (Usa/Usa) b. Escobar/Serdarusic (Ecu/Cro) 2-6 7-6 10/8, Burruchaga/Pellegrino (Arg/Ita) b. Harper/Stevenson (Can/Gbr) 6-3 7-6.