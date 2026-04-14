Roland Garros: Entry list Maschile e Femminile. Saranno almeno nove gli azzurri nel Md

14/04/2026 21:00 4 commenti
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren

🎾 GRAND SLAM

🇫🇷 ROLAND GARROS 2026

ENTRY LIST MASCHILE • CLAY COURT • PARIGI

24 MAGGIO – 07 GIUGNO 2026

ENTRY LIST UFFICIALE
1. Jannik Sinner 🇮🇹
2. Carlos Alcaraz 🇪🇸
3. Alexander Zverev 🇩🇪
4. Novak Djokovic 🇷🇸
5. Felix Auger-Aliassime 🇨🇦
6. Ben Shelton 🇺🇸
7. Alex De Minaur 🇦🇺
8. Taylor Fritz 🇺🇸
9. Lorenzo Musetti 🇮🇹
10. Daniil Medvedev 🏳️
11. Alexander Bublik 🇰🇿
12. Casper Ruud 🇳🇴
13. Jiri Lehecka 🇨🇿
14. Karen Khachanov 🏳️
15. Andrey Rublev 🏳️
16. Flavio Cobolli 🇮🇹
17. Valentin Vacherot 🇲🇨
18. Tommy Paul 🇺🇸
19. Francisco Cerundolo 🇦🇷
20. Frances Tiafoe 🇺🇸
21. Luciano Darderi 🇮🇹
22. Learner Tien 🇺🇸
23. Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸
24. Cameron Norrie 🇬🇧
25. Jakub Mensik 🇨🇿
26. Arthur Rinderknech 🇫🇷
27. Holger Rune 🇩🇰
28. Jack Draper 🇬🇧
29. Tomas Martin Etcheverry 🇦🇷
30. Arthur Fils 🇫🇷
31. Corentin Moutet 🇫🇷
32. Tallon Griekspoor 🇳🇱
33. Brandon Nakashima 🇺🇸
34. Ugo Humbert 🇫🇷
35. Joao Fonseca 🇧🇷
36. Alex Michelsen 🇺🇸
37. Gabriel Diallo 🇨🇦
38. Jaume Munar 🇪🇸
39. Denis Shapovalov 🇨🇦
40. Zizou Bergs 🇧🇪
41. Terence Atmane 🇫🇷
42. Fabian Marozsan 🇭🇺
43. Sebastian Korda 🇺🇸
44. Mariano Navone 🇦🇷
45. Alejandro Tabilo 🇨🇱
46. Adrian Mannarino 🇫🇷
47. Tomas Machac 🇨🇿
48. Marin Cilic 🇭🇷
49. Botic Van De Zandschulp 🇳🇱
50. Ethan Quinn 🇺🇸
51. Yannick Hanfmann 🇩🇪
52. Nuno Borges 🇵🇹
53. Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷
54. Marton Fucsovics 🇭🇺
55. Rafael Jodar 🇪🇸
56. Daniel Altmaier 🇩🇪
57. Sebastian Baez 🇦🇷
58. Miomir Kecmanovic 🇷🇸
59. Alexei Popyrin 🇦🇺
60. Ignacio Buse 🇵🇪
61. Zhizhen Zhang 🇨🇳 PR
62. Roman Andres Burruchaga 🇦🇷
63. Jenson Brooksby 🇺🇸
64. Hubert Hurkacz 🇵🇱
65. Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷
66. Raphael Collignon 🇧🇪
67. Lorenzo Sonego 🇮🇹
68. Stefanos Tsitsipas 🇬🇷
69. Reilly Opelka 🇺🇸
70. Juan Manuel Cerundolo 🇦🇷
71. James Duckworth 🇦🇺
72. Alexander Blockx 🇧🇪
73. Kamil Majchrzak 🇵🇱
74. Thiago Agustin Tirante 🇦🇷
75. Alexander Shevchenko 🇰🇿
76. Marcos Giron 🇺🇸
77. Valentin Royer 🇫🇷
78. Vit Kopriva 🇨🇿
79. Mattia Bellucci 🇮🇹
80. Marco Trungelliti 🇦🇷
81. Jan-Lennard Struff 🇩🇪
82. Damir Dzumhur 🇧🇦
83. Cristian Garin 🇨🇱
84. Zachary Svajda 🇺🇸
85. Thanasi Kokkinakis 🇦🇺 PR
86. Eliot Spizzirri 🇺🇸
87. Sebastian Ofner 🇦🇹
88. Dino Prizmic 🇭🇷
89. Hamad Medjedovic 🇷🇸
90. Aleksandar Vukic 🇦🇺
91. Quentin Halys 🇫🇷
92. Matteo Berrettini 🇮🇹
93. Francisco Comesana 🇦🇷
94. Roberto Bautista Agut 🇪🇸
95. Pablo Carreno Busta 🇪🇸
96. Alexandre Muller 🇫🇷
97. Patrick Kypson 🇺🇸
98. Adolfo Daniel Vallejo 🇵🇾
99. Jacob Fearnley 🇬🇧
100. Aleksandar Kovacevic 🇺🇸
101. Luca Van Assche 🇫🇷
102. Martin Landaluce 🇪🇸
103. Yibing Wu 🇨🇳
104. Rinky Hijikata 🇦🇺

🇮🇹 Italiani evidenziati in verde

PR: Protected Ranking

🏳️ atleti neutrali

🎾 GRAND SLAM

🇫🇷 ROLAND GARROS 2026

ENTRY LIST FEMMINILE • CLAY COURT • PARIGI

24 MAGGIO – 07 GIUGNO 2026

ENTRY LIST UFFICIALE
1. Aryna Sabalenka 🏳️
2. Elena Rybakina 🇰🇿
3. Coco Gauff 🇺🇸
4. Iga Swiatek 🇵🇱
5. Jessica Pegula 🇺🇸
6. Amanda Anisimova 🇺🇸
7. Elina Svitolina 🇺🇦
8. Jasmine Paolini 🇮🇹
9. Mirra Andreeva 🏳️
10. Victoria Mboko 🇨🇦
11. Belinda Bencic 🇨🇭
12. Karolina Muchova 🇨🇿
13. Ekaterina Alexandrova 🏳️
14. Linda Noskova 🇨🇿
15. Naomi Osaka 🇯🇵
16. Iva Jovic 🇺🇸
17. Madison Keys 🇺🇸
18. Clara Tauson 🇩🇰
19. Diana Shnaider 🏳️
20. Elise Mertens 🇧🇪
21. Liudmila Samsonova 🏳️
22. Jelena Ostapenko 🇱🇻
23. Anna Kalinskaya 🏳️
24. Marie Bouzkova 🇨🇿
25. Leylah Fernandez 🇨🇦
26. Sorana Cirstea 🇷🇴
27. Emma Navarro 🇺🇸
28. Marta Kostyuk 🇺🇦
29. Emma Raducanu 🇬🇧
30. Maya Joint 🇦🇺
31. Cristina Bucsa 🇪🇸
32. Wang Xinyu 🇨🇳
33. Jaqueline Cristian 🇷🇴
34. Sara Bejlek 🇨🇿
35. Hailey Baptiste 🇺🇸
36. Ann Li 🇺🇸
37. Zheng Qinwen 🇨🇳
38. Maria Sakkari 🇬🇷
39. Magdalena Frech 🇵🇱
40. Janice Tjen 🇮🇩
41. Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹
42. Katerina Siniakova 🇨🇿
43. Peyton Stearns 🇺🇸
44. Lois Boisson 🇫🇷
45. Alexandra Eala 🇵🇭
46. Marketa Vondrousova 🇨🇿
47. Jessica Bouzas Maneiro 🇪🇸
48. Mccartney Kessler 🇺🇸
49. Dayana Yastremska 🇺🇦
50. Tereza Valentova 🇨🇿
51. Laura Siegemund 🇩🇪
52. Barbora Krejcikova 🇨🇿
53. Yuliia Starodubtseva 🇺🇦
54. Anastasia Potapova 🇦🇺
55. Sonay Kartal 🇬🇧
56. Magda Linette 🇵🇱
57. Talia Gibson 🇦🇺
58. Antonia Ruzic 🇭🇷
59. Elsa Jacquemot 🇫🇷
60. Elena-Gabriela Ruse 🇷🇴
61. Veronika Kudermetova 🏳️
62. Tatjana Maria 🇩🇪
63. Katie Boulter 🇬🇧
64. Anna Bondar 🇭🇺
65. Shuai Zhang 🇨🇳
66. Donna Vekic 🇭🇷
67. Sofia Kenin 🇺🇸
68. Beatriz Haddad Maia 🇧🇷
69. Oleksandra Oliynykova 🇺🇦
70. Caty McNally 🇺🇸
71. Daria Kasatkina 🇦🇺
72. Panna Udvardy 🇭🇺
73. Kamilla Rakhimova 🇺🇿
74. Oksana Selekhmeteva 🏳️
75. Anastasia Zakharova 🏳️
76. Yulia Putintseva 🇰🇿
77. Eva Lys 🇩🇪
78. Zeynep Sonmez 🇹🇷
79. Petra Marcinko 🇭🇷
80. Viktorija Golubic 🇨🇭
81. Kimberly Birrell 🇦🇺
82. Camila Osorio 🇨🇴
83. Renata Zarazua 🇲🇽
84. Ajla Tomljanovic 🇦🇺
85. Sara Sorribes Tormo 🇪🇸 PR
86. Moyuka Uchijima 🇯🇵
87. Ella Seidel 🇩🇪
88. Emiliana Arango 🇨🇴
89. Katie Volynets 🇺🇸
90. Jil Teichmann 🇨🇭 PR
91. Solana Sierra 🇦🇷
92. Anna Blinkova 🏳️
93. Simona Waltert 🇨🇭
94. Dalma Galfi 🇭🇺
95. Taylor Townsend 🇺🇸
96. Alycia Parks 🇺🇸
97. Danka Kovinic 🇲🇪 PR
98. Nikola Bartunkova 🇨🇿
99. Anhelina Kalinina 🇺🇦 PR
100. Lilli Tagger 🇦🇹
101. Hanne Vandewinkel 🇧🇪
102. Julia Grabher 🇦🇹
103. Diane Parry 🇫🇷
104. Daria Snigur 🇺🇦

🇮🇹 Italiane evidenziate in verde

PR: Protected Ranking

🏳️ atlete neutrali

4 commenti

Yannick mon amour 14-04-2026 23:21

Maestrelli invece fuori di 10, se Wawrinka e Bonzi prendono WC é fuori di 8… La scelta di Maestrelli di fare quali di tornei ATP invece di challenger abbordabili nelle ultime tre settimane é stata, come si era intuito, scellerata. Sarebbero bastati 20-25 punti per essere fuori di 3-4 posti, quindi quasi sicuramente dentro.

Quando ti si presentano certe opportunità mi sembra una scelta normale provarci, anche solo per fare quell’ esperienza.
Avrà fatto i suoi calcoli economici per cui se lo può permettere.

walden 14-04-2026 21:42

È anche vero che per fare quei 25/30 punti sarebbe stato necessario arrivare almeno ai quarti di un challenger, lo stesso che avrebbe conseguito qualificandosi ad almeno uno degli ATP … diciamo che un paio di mesi fa avrei scommesso sul fatto che sarebbe entrato nei 100, purtroppo, come capita a molti altri, arriva vicino e poi arretra….

JOA20 (Guest) 14-04-2026 20:30

Arnaldi fuori di 2 dal MD maschile, al 99% non dovrà fare le quali

Bagel 14-04-2026 20:28

Quindi Arna fuori di due (il primo escluso Merida).
Maestrelli invece fuori di 10, se Wawrinka e Bonzi prendono WC é fuori di 8… La scelta di Maestrelli di fare quali di tornei ATP invece di challenger abbordabili nelle ultime tre settimane é stata, come si era intuito, scellerata. Sarebbero bastati 20-25 punti per essere fuori di 3-4 posti, quindi quasi sicuramente dentro.

