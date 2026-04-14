Roland Garros: Entry list Maschile e Femminile. Saranno almeno nove gli azzurri nel Md
🎾 GRAND SLAM
🇫🇷 ROLAND GARROS 2026
ENTRY LIST MASCHILE • CLAY COURT • PARIGI
24 MAGGIO – 07 GIUGNO 2026
|1. Jannik Sinner 🇮🇹
|2. Carlos Alcaraz 🇪🇸
|3. Alexander Zverev 🇩🇪
|4. Novak Djokovic 🇷🇸
|5. Felix Auger-Aliassime 🇨🇦
|6. Ben Shelton 🇺🇸
|7. Alex De Minaur 🇦🇺
|8. Taylor Fritz 🇺🇸
|9. Lorenzo Musetti 🇮🇹
|10. Daniil Medvedev 🏳️
|11. Alexander Bublik 🇰🇿
|12. Casper Ruud 🇳🇴
|13. Jiri Lehecka 🇨🇿
|14. Karen Khachanov 🏳️
|15. Andrey Rublev 🏳️
|16. Flavio Cobolli 🇮🇹
|17. Valentin Vacherot 🇲🇨
|18. Tommy Paul 🇺🇸
|19. Francisco Cerundolo 🇦🇷
|20. Frances Tiafoe 🇺🇸
|21. Luciano Darderi 🇮🇹
|22. Learner Tien 🇺🇸
|23. Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸
|24. Cameron Norrie 🇬🇧
|25. Jakub Mensik 🇨🇿
|26. Arthur Rinderknech 🇫🇷
|27. Holger Rune 🇩🇰
|28. Jack Draper 🇬🇧
|29. Tomas Martin Etcheverry 🇦🇷
|30. Arthur Fils 🇫🇷
|31. Corentin Moutet 🇫🇷
|32. Tallon Griekspoor 🇳🇱
|33. Brandon Nakashima 🇺🇸
|34. Ugo Humbert 🇫🇷
|35. Joao Fonseca 🇧🇷
|36. Alex Michelsen 🇺🇸
|37. Gabriel Diallo 🇨🇦
|38. Jaume Munar 🇪🇸
|39. Denis Shapovalov 🇨🇦
|40. Zizou Bergs 🇧🇪
|41. Terence Atmane 🇫🇷
|42. Fabian Marozsan 🇭🇺
|43. Sebastian Korda 🇺🇸
|44. Mariano Navone 🇦🇷
|45. Alejandro Tabilo 🇨🇱
|46. Adrian Mannarino 🇫🇷
|47. Tomas Machac 🇨🇿
|48. Marin Cilic 🇭🇷
|49. Botic Van De Zandschulp 🇳🇱
|50. Ethan Quinn 🇺🇸
|51. Yannick Hanfmann 🇩🇪
|52. Nuno Borges 🇵🇹
|53. Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷
|54. Marton Fucsovics 🇭🇺
|55. Rafael Jodar 🇪🇸
|56. Daniel Altmaier 🇩🇪
|57. Sebastian Baez 🇦🇷
|58. Miomir Kecmanovic 🇷🇸
|59. Alexei Popyrin 🇦🇺
|60. Ignacio Buse 🇵🇪
|61. Zhizhen Zhang 🇨🇳 PR
|62. Roman Andres Burruchaga 🇦🇷
|63. Jenson Brooksby 🇺🇸
|64. Hubert Hurkacz 🇵🇱
|65. Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷
|66. Raphael Collignon 🇧🇪
|67. Lorenzo Sonego 🇮🇹
|68. Stefanos Tsitsipas 🇬🇷
|69. Reilly Opelka 🇺🇸
|70. Juan Manuel Cerundolo 🇦🇷
|71. James Duckworth 🇦🇺
|72. Alexander Blockx 🇧🇪
|73. Kamil Majchrzak 🇵🇱
|74. Thiago Agustin Tirante 🇦🇷
|75. Alexander Shevchenko 🇰🇿
|76. Marcos Giron 🇺🇸
|77. Valentin Royer 🇫🇷
|78. Vit Kopriva 🇨🇿
|79. Mattia Bellucci 🇮🇹
|80. Marco Trungelliti 🇦🇷
|81. Jan-Lennard Struff 🇩🇪
|82. Damir Dzumhur 🇧🇦
|83. Cristian Garin 🇨🇱
|84. Zachary Svajda 🇺🇸
|85. Thanasi Kokkinakis 🇦🇺 PR
|86. Eliot Spizzirri 🇺🇸
|87. Sebastian Ofner 🇦🇹
|88. Dino Prizmic 🇭🇷
|89. Hamad Medjedovic 🇷🇸
|90. Aleksandar Vukic 🇦🇺
|91. Quentin Halys 🇫🇷
|92. Matteo Berrettini 🇮🇹
|93. Francisco Comesana 🇦🇷
|94. Roberto Bautista Agut 🇪🇸
|95. Pablo Carreno Busta 🇪🇸
|96. Alexandre Muller 🇫🇷
|97. Patrick Kypson 🇺🇸
|98. Adolfo Daniel Vallejo 🇵🇾
|99. Jacob Fearnley 🇬🇧
|100. Aleksandar Kovacevic 🇺🇸
|101. Luca Van Assche 🇫🇷
|102. Martin Landaluce 🇪🇸
|103. Yibing Wu 🇨🇳
|104. Rinky Hijikata 🇦🇺
🇮🇹 Italiani evidenziati in verde
PR: Protected Ranking
🏳️ atleti neutrali
Roland Garros 2026 • Entry List Maschile
🎾 GRAND SLAM
🇫🇷 ROLAND GARROS 2026
ENTRY LIST FEMMINILE • CLAY COURT • PARIGI
24 MAGGIO – 07 GIUGNO 2026
|1. Aryna Sabalenka 🏳️
|2. Elena Rybakina 🇰🇿
|3. Coco Gauff 🇺🇸
|4. Iga Swiatek 🇵🇱
|5. Jessica Pegula 🇺🇸
|6. Amanda Anisimova 🇺🇸
|7. Elina Svitolina 🇺🇦
|8. Jasmine Paolini 🇮🇹
|9. Mirra Andreeva 🏳️
|10. Victoria Mboko 🇨🇦
|11. Belinda Bencic 🇨🇭
|12. Karolina Muchova 🇨🇿
|13. Ekaterina Alexandrova 🏳️
|14. Linda Noskova 🇨🇿
|15. Naomi Osaka 🇯🇵
|16. Iva Jovic 🇺🇸
|17. Madison Keys 🇺🇸
|18. Clara Tauson 🇩🇰
|19. Diana Shnaider 🏳️
|20. Elise Mertens 🇧🇪
|21. Liudmila Samsonova 🏳️
|22. Jelena Ostapenko 🇱🇻
|23. Anna Kalinskaya 🏳️
|24. Marie Bouzkova 🇨🇿
|25. Leylah Fernandez 🇨🇦
|26. Sorana Cirstea 🇷🇴
|27. Emma Navarro 🇺🇸
|28. Marta Kostyuk 🇺🇦
|29. Emma Raducanu 🇬🇧
|30. Maya Joint 🇦🇺
|31. Cristina Bucsa 🇪🇸
|32. Wang Xinyu 🇨🇳
|33. Jaqueline Cristian 🇷🇴
|34. Sara Bejlek 🇨🇿
|35. Hailey Baptiste 🇺🇸
|36. Ann Li 🇺🇸
|37. Zheng Qinwen 🇨🇳
|38. Maria Sakkari 🇬🇷
|39. Magdalena Frech 🇵🇱
|40. Janice Tjen 🇮🇩
|41. Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹
|42. Katerina Siniakova 🇨🇿
|43. Peyton Stearns 🇺🇸
|44. Lois Boisson 🇫🇷
|45. Alexandra Eala 🇵🇭
|46. Marketa Vondrousova 🇨🇿
|47. Jessica Bouzas Maneiro 🇪🇸
|48. Mccartney Kessler 🇺🇸
|49. Dayana Yastremska 🇺🇦
|50. Tereza Valentova 🇨🇿
|51. Laura Siegemund 🇩🇪
|52. Barbora Krejcikova 🇨🇿
|53. Yuliia Starodubtseva 🇺🇦
|54. Anastasia Potapova 🇦🇺
|55. Sonay Kartal 🇬🇧
|56. Magda Linette 🇵🇱
|57. Talia Gibson 🇦🇺
|58. Antonia Ruzic 🇭🇷
|59. Elsa Jacquemot 🇫🇷
|60. Elena-Gabriela Ruse 🇷🇴
|61. Veronika Kudermetova 🏳️
|62. Tatjana Maria 🇩🇪
|63. Katie Boulter 🇬🇧
|64. Anna Bondar 🇭🇺
|65. Shuai Zhang 🇨🇳
|66. Donna Vekic 🇭🇷
|67. Sofia Kenin 🇺🇸
|68. Beatriz Haddad Maia 🇧🇷
|69. Oleksandra Oliynykova 🇺🇦
|70. Caty McNally 🇺🇸
|71. Daria Kasatkina 🇦🇺
|72. Panna Udvardy 🇭🇺
|73. Kamilla Rakhimova 🇺🇿
|74. Oksana Selekhmeteva 🏳️
|75. Anastasia Zakharova 🏳️
|76. Yulia Putintseva 🇰🇿
|77. Eva Lys 🇩🇪
|78. Zeynep Sonmez 🇹🇷
|79. Petra Marcinko 🇭🇷
|80. Viktorija Golubic 🇨🇭
|81. Kimberly Birrell 🇦🇺
|82. Camila Osorio 🇨🇴
|83. Renata Zarazua 🇲🇽
|84. Ajla Tomljanovic 🇦🇺
|85. Sara Sorribes Tormo 🇪🇸 PR
|86. Moyuka Uchijima 🇯🇵
|87. Ella Seidel 🇩🇪
|88. Emiliana Arango 🇨🇴
|89. Katie Volynets 🇺🇸
|90. Jil Teichmann 🇨🇭 PR
|91. Solana Sierra 🇦🇷
|92. Anna Blinkova 🏳️
|93. Simona Waltert 🇨🇭
|94. Dalma Galfi 🇭🇺
|95. Taylor Townsend 🇺🇸
|96. Alycia Parks 🇺🇸
|97. Danka Kovinic 🇲🇪 PR
|98. Nikola Bartunkova 🇨🇿
|99. Anhelina Kalinina 🇺🇦 PR
|100. Lilli Tagger 🇦🇹
|101. Hanne Vandewinkel 🇧🇪
|102. Julia Grabher 🇦🇹
|103. Diane Parry 🇫🇷
|104. Daria Snigur 🇺🇦
🇮🇹 Italiane evidenziate in verde
PR: Protected Ranking
🏳️ atlete neutrali
Roland Garros 2026 • Entry List Femminile
4 commenti
Quando ti si presentano certe opportunità mi sembra una scelta normale provarci, anche solo per fare quell’ esperienza.
Avrà fatto i suoi calcoli economici per cui se lo può permettere.
È anche vero che per fare quei 25/30 punti sarebbe stato necessario arrivare almeno ai quarti di un challenger, lo stesso che avrebbe conseguito qualificandosi ad almeno uno degli ATP … diciamo che un paio di mesi fa avrei scommesso sul fatto che sarebbe entrato nei 100, purtroppo, come capita a molti altri, arriva vicino e poi arretra….
Arnaldi fuori di 2 dal MD maschile, al 99% non dovrà fare le quali
Quindi Arna fuori di due (il primo escluso Merida).
Maestrelli invece fuori di 10, se Wawrinka e Bonzi prendono WC é fuori di 8… La scelta di Maestrelli di fare quali di tornei ATP invece di challenger abbordabili nelle ultime tre settimane é stata, come si era intuito, scellerata. Sarebbero bastati 20-25 punti per essere fuori di 3-4 posti, quindi quasi sicuramente dentro.