Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 30 Maggio 2026

30/05/2026 08:21 6 commenti
Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren
Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren

FRA Roland Garros – terra
R32 Cobolli ITA – Tien USA Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Berrettini ITA – Comesana ARG 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Arnaldi ITA – Collignon BEL 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare




ITA CH 75 Vicenza – terra
F Bertola SUI/Forti ITA – Grevelius SWE/Heinonen SWE Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

SF Travaglia ITA – Vasami ITA 2° inc. ore 14:00

Il match deve ancora iniziare




RSA CH 50 Centurion – hard
SF Winter AUS – Napolitano ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

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6 commenti

maverikkk 30-05-2026 09:37

Nel Challenger sudafricano Napolitano può solo vincere il torneo, visto il suo livello rispetto agli altri rimasti.

A Vicenza derby Millennials-Generazione Z tra Travaglia e Vasami, con Stefano giustamente favorito…ma non troppo, sul giovane rampante.

 6
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Harlan (Guest) 30-05-2026 09:33

Forza ragazzi
All’assalto della Bastiglia
Vendichiamo Jannik sabotato dai galletti rosikanti

 5
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maverikkk 30-05-2026 09:23

A Parigi i bookmakers seguono la classifica ATP, quindi, dei nostri 3 ragazzi, sono favoriti COBOLLI e BERRETTINI e sfavorito ARNALDI.
Cobolli sarebbe, probabilmente, quello con più obblighi di vittoria ma ha anche l’avversario più ostico e Flavio non sembra al meglio, se sale un po’ di livello passerà il turno.
Berrettini benissimo e quasi inatteso, con questa sicurezza e tenuta fisica, deve imporre il suo gioco.
Arnaldi dal torneo di Cagliari in risalita da tutti i punti di vista, col belga in gran forma vedrei un match da 50/50.

 4
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il vero tennis (Guest) 30-05-2026 09:20

Ragazzi dobbiamo tenere botta, tenere alto il tricolore, sto giro siamo orfani, fuori i coglioni..

 3
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OspiteSgradito (Guest) 30-05-2026 08:51

Esame importante per tutti e 3 i ragazzi.
Flavio, ha le sue chances. Anzi In teoria sarebbe favorito contro Tien.
La superficie è dalla sua, oltre al fatto che l’ altro sta giocando battaglie lunghe e dure da 10 giorni. Va detto che non molla mai e rimette in piedi match già persi, annullando mp come nulla fosse. Servirá la massima concentrazione.
Matteo B se mantiene il livello dei 2 match d’ esordio è 2 spanne sopra Comesana (che comunque va ringraziato per aver eliminato il pallone gonfiato). Forza!
Matteo Arnaldi si è ritrovato, i grandi palcoscenici non lo hanno mai spaventato. L’avversario è molto valido, peró. Stava martellando anche Musetti a Melbourne prima di farsi male e ritirarsi. Ha un’ ottima prima e a Monza un mesetto fa piallò Landaluce e Prizmic. Certo qui non è un challenger, ma non mi pare abbia fatto differenza guardando i primi 2 turni.

 2
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-1: DANCAS
tinapica 30-05-2026 08:25

Giornata campale, a cui potrò purtroppo dedicarmi poco perché ho parecchi lavoretti da fare a casa.
Comunque nei ritagli di tempo guarderò più tennis possibile.
Forza azzurri! Specialmente: Daje Matte’!

 1
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