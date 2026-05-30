Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 30 Maggio 2026
Roland Garros – terra
R32 Cobolli – Tien Inizio 12:00
R32 Berrettini – Comesana 2° inc. ore 11:00
R32 Arnaldi – Collignon 3° inc. ore 11:00
CH 75 Vicenza – terra
F Bertola /Forti – Grevelius /Heinonen Inizio 12:00
SF Travaglia – Vasami 2° inc. ore 14:00
CH 50 Centurion – hard
SF Winter – Napolitano 2° inc. ore 10:00
TAG: Italiani in campo
6 commenti
Nel Challenger sudafricano Napolitano può solo vincere il torneo, visto il suo livello rispetto agli altri rimasti.
A Vicenza derby Millennials-Generazione Z tra Travaglia e Vasami, con Stefano giustamente favorito…ma non troppo, sul giovane rampante.
Forza ragazzi
All’assalto della Bastiglia
Vendichiamo Jannik sabotato dai galletti rosikanti
A Parigi i bookmakers seguono la classifica ATP, quindi, dei nostri 3 ragazzi, sono favoriti COBOLLI e BERRETTINI e sfavorito ARNALDI.
Cobolli sarebbe, probabilmente, quello con più obblighi di vittoria ma ha anche l’avversario più ostico e Flavio non sembra al meglio, se sale un po’ di livello passerà il turno.
Berrettini benissimo e quasi inatteso, con questa sicurezza e tenuta fisica, deve imporre il suo gioco.
Arnaldi dal torneo di Cagliari in risalita da tutti i punti di vista, col belga in gran forma vedrei un match da 50/50.
Ragazzi dobbiamo tenere botta, tenere alto il tricolore, sto giro siamo orfani, fuori i coglioni..
Esame importante per tutti e 3 i ragazzi.
Flavio, ha le sue chances. Anzi In teoria sarebbe favorito contro Tien.
La superficie è dalla sua, oltre al fatto che l’ altro sta giocando battaglie lunghe e dure da 10 giorni. Va detto che non molla mai e rimette in piedi match già persi, annullando mp come nulla fosse. Servirá la massima concentrazione.
Matteo B se mantiene il livello dei 2 match d’ esordio è 2 spanne sopra Comesana (che comunque va ringraziato per aver eliminato il pallone gonfiato). Forza!
Matteo Arnaldi si è ritrovato, i grandi palcoscenici non lo hanno mai spaventato. L’avversario è molto valido, peró. Stava martellando anche Musetti a Melbourne prima di farsi male e ritirarsi. Ha un’ ottima prima e a Monza un mesetto fa piallò Landaluce e Prizmic. Certo qui non è un challenger, ma non mi pare abbia fatto differenza guardando i primi 2 turni.
Giornata campale, a cui potrò purtroppo dedicarmi poco perché ho parecchi lavoretti da fare a casa.
Comunque nei ritagli di tempo guarderò più tennis possibile.
Forza azzurri! Specialmente: Daje Matte’!