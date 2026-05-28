Serena Williams, si riaccendono le voci sul ritorno: chieste wild card per Queen’s, Berlino e Wimbledon?

Il nome di Serena Williams torna a scuotere il circuito femminile. Da diversi mesi si rincorrono indiscrezioni su un possibile ritorno in campo della campionessa statunitense e, nelle ultime ore, i rumors hanno preso ancora più forza: Serena avrebbe chiesto alcune wild card per la stagione sull’erba, con nel mirino Queen’s, Berlino e Wimbledon.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma lo scenario è di quelli capaci di accendere immediatamente l’attenzione del mondo del tennis. Serena, una delle più grandi giocatrici della storia, potrebbe tornare a disputare un torneo ufficiale a distanza di anni dalla sua ultima apparizione nel circuito.

Secondo le indiscrezioni pubblicate dal The Times, il primo passo potrebbe essere nel doppio. A Queen’s, Serena potrebbe infatti fare coppia con Victoria Mboko, giovane talento in grande crescita. Una scelta che avrebbe anche un senso dal punto di vista fisico e competitivo: rientrare in doppio permetterebbe alla statunitense di riassaporare il clima del torneo senza esporsi subito alle difficoltà di un tabellone di singolare.

Diverso il discorso per Berlino e soprattutto per Wimbledon, dove non sarebbe da escludere una sua eventuale presenza anche in singolare. Si tratterebbe di un ritorno clamoroso, in particolare sull’erba londinese, superficie e torneo che hanno segnato in modo profondo la sua carriera.

Serena non gioca un match ufficiale dagli US Open 2022, quando aveva salutato il pubblico in un clima carico di emozione, parlando di una nuova fase della sua vita più che di un ritiro definitivo in senso tradizionale. Da allora il suo nome è rimasto sempre al centro dell’immaginario tennistico, tra apparizioni pubbliche, attività imprenditoriali e continue domande su un possibile ritorno.

La notizia va comunque trattata con prudenza. In passato, Serena aveva già smentito alcune voci di rientro, ma il fatto che si parli ora di richieste di wild card per tornei specifici sull’erba alimenta inevitabilmente la curiosità. Il circuito femminile, già ricco di protagoniste e nuove rivalità, accoglierebbe il ritorno di Serena come un evento mediatico e sportivo di portata enorme.

L’ipotesi più concreta, almeno per il momento, sembra essere quella del doppio a Queen’s con Mboko. Sarebbe un rientro simbolico, ma anche estremamente affascinante: da una parte una leggenda assoluta, dall’altra una giovane giocatrice pronta a raccogliere visibilità e responsabilità accanto a una campionessa che ha cambiato la storia del tennis.

Resta da capire se le richieste verranno accolte e, soprattutto, quale sarà la reale intenzione di Serena: una semplice apparizione, un ritorno graduale o un progetto più ambizioso verso Wimbledon.

Per ora il tennis attende. Ma una cosa è certa: basta il nome di Serena Williams accostato a una wild card per trasformare la stagione sull’erba in uno degli argomenti più caldi dell’anno.





Francesco Paolo Villarico