Roland Garros 2026 - Day 4 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Fonseca firma la rimonta più bella: da due set sotto a Prizmic alla sfida con Djokovic. Jodar cresce ancora: batte Duckworth in quattro set. Fuori Rybakina, Mensik vince sui crampi

27/05/2026 21:49 299 commenti
Joao Fonseca nella foto - Foto Getty Images
Joao Fonseca nella foto - Foto Getty Images

Joao Fonseca continua a bruciare tappe. Il talento brasiliano ha firmato una delle vittorie più emozionanti di questo Roland Garros 2026, rimontando Dino Prizmic dopo aver perso i primi due set e conquistando l’accesso al terzo turno.
Fonseca si è imposto con il punteggio di 3-6 4-6 6-3 6-1 6-2 dopo due ore e 49 minuti di battaglia, completando per la prima volta in carriera una rimonta in uno Slam dopo essere stato sotto di due set. Un successo pesantissimo, non solo per il risultato, ma anche per il modo in cui è arrivato.

Ad attenderlo ora c’è Novak Djokovic, in una sfida di enorme fascino. Per Fonseca sarà un altro appuntamento di altissimo livello, dopo aver già conosciuto il peso di affrontare campioni come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il brasiliano continua a crescere a velocità impressionante.
L’avvio, però, era stato tutto dalla parte di Prizmic. Il croato, una delle rivelazioni delle ultime settimane e capace anche di battere Djokovic all’ATP di Roma, ha giocato i primi due set con grande lucidità. Nel primo parziale ha trovato il break decisivo sul 4-3, sfruttando subito le occasioni e chiudendo con merito per 6-3.

Il secondo set ha seguito un copione simile. Entrambi hanno tenuto bene i rispettivi turni di battuta fino ai game decisivi, ma ancora una volta Prizmic si è mostrato più freddo. Sul 4-4 ha trovato il break alla prima vera occasione e poi ha chiuso al servizio per 6-4. Fonseca era con le spalle al muro.
Da quel momento, però, la partita è cambiata completamente. Nel terzo set il brasiliano ha iniziato a lasciare andare il braccio, trovando maggiore profondità con il diritto e più sicurezza anche con il rovescio. Il break del 3-1 ha acceso la rimonta, poi Fonseca è stato bravo a salvare il controbreak e a chiudere il parziale per 6-3.
Spinto dal pubblico brasiliano, Fonseca è esploso definitivamente nel quarto set. Dal punteggio di 1-1, Prizmic non è più riuscito a vincere un game. Il brasiliano ha iniziato a dominare gli scambi, colpendo vincenti spettacolari e chiedendo più volte il sostegno del pubblico. Il 6-1 ha portato il match al quinto set e ha trasformato la partita in una battaglia totale.
Nel parziale decisivo Fonseca ha colpito per primo. Con una grande smorzata si è procurato la palla break e poi ha completato il punto che ha fatto esplodere il campo 14. Una volta salito 4-1, il brasiliano ha messo tutta la pressione sulle spalle di Prizmic, che non è più riuscito a reagire.
Fonseca ha trovato un altro break nel finale e ha chiuso 6-2, alzando le braccia al cielo visibilmente emozionato. Una sconfitta al secondo turno sarebbe stata un colpo duro, ma una vittoria così può cambiare il peso di un torneo e rafforzare ulteriormente la sua consapevolezza.
Il brasiliano si regala così una sfida da sogno contro Novak Djokovic. Sarà un test durissimo, ma Fonseca ci arriva con una rimonta che racconta molto del suo carattere: talento, coraggio e capacità di reagire quando il match sembrava ormai compromesso. A Parigi, il futuro del tennis ha appena mandato un altro segnale fortissimo.

Rafael Jódar continua a correre al Roland Garros 2026. Il giovane spagnolo ha superato anche il secondo turno, imponendosi su James Duckworth con il punteggio di 6-1 6-7(5) 6-4 7-5, al termine di una partita molto più complicata di quanto lasciasse immaginare l’avvio.

Per il madrileno è una vittoria di grande peso, una di quelle che aiutano a misurare non solo il livello tecnico, ma anche la tenuta mentale in un torneo dello Slam. Jódar ha dovuto gestire momenti difficili, un avversario sempre più aggressivo, qualche incertezza fisica e soprattutto tante occasioni non sfruttate: lo spagnolo ha infatti mancato 15 palle break durante l’incontro, ma ha avuto il merito di non perdere mai lucidità nei passaggi decisivi.
L’inizio era stato praticamente perfetto. Jódar ha travolto Duckworth nel primo set, imponendo subito la propria potenza da fondo campo e una qualità di palla superiore. L’australiano è sembrato sorpreso dalla profondità e dalla pesantezza dei colpi dello spagnolo, che ha comandato gli scambi con grande naturalezza. Il 6-1 iniziale ha dato l’impressione di una partita indirizzata, ma negli Slam, soprattutto al meglio dei cinque set, nulla è mai davvero semplice.
Nel secondo set sono emersi i primi segnali di difficoltà. Jódar ha iniziato a perdere un po’ di fiducia con il diritto e, pur trovandosi avanti 3-2 e servizio, ha concesso a Duckworth la possibilità di rientrare. L’australiano ha alzato il rendimento al servizio, ha cominciato ad aprire meglio il campo e ha trovato maggiore incisività con il diritto.
Lo spagnolo ha continuato a costruirsi occasioni in risposta, ma non è riuscito a capitalizzarle. Duckworth, invece, ha avuto il merito di restare attaccato al set e di portarlo al tie-break. Lì l’australiano è stato più concreto, chiudendo 7-5 e rimettendo il match in equilibrio.

La situazione si è ulteriormente complicata nel terzo parziale. Una caduta abbastanza vistosa nel finale del secondo set aveva già fatto scattare qualche allarme, poi Jódar ha avuto bisogno dell’intervento del fisioterapista. Nel frattempo Duckworth ha continuato a crescere, giocando a tratti sopra il proprio livello e mettendo pressione allo spagnolo.
Il madrileno ha commesso qualche errore di troppo con il diritto, ha faticato a lasciar andare il braccio e si è ritrovato anche sotto di un break. Proprio in quel momento, però, è arrivata la reazione più importante. Jódar ha mostrato carattere, ha ritrovato profondità e ha iniziato a spingere con maggiore decisione. Dopo aver rimontato, ha piazzato l’allungo decisivo nel decimo game, chiudendo il set per 6-4.

Il quarto set è stato un’altra prova di pazienza. Chi si aspettava un crollo di Duckworth è stato smentito: l’australiano ha continuato a competere con grande determinazione, salvando situazioni difficili e alzando il livello ogni volta che Jódar si procurava opportunità di break.
La nota più positiva per lo spagnolo è stata la ritrovata solidità nei propri turni di battuta. Dopo i problemi del secondo e del terzo set, Jódar ha recuperato freschezza fisica e mentale, riuscendo a tenere il servizio con maggiore autorità. Ha continuato a spingere per cercare il break e alla fine lo ha trovato nel momento più importante, nel dodicesimo game.

Sul 6-5 in suo favore, Jódar ha approfittato di alcuni errori di Duckworth e ha chiuso la partita, evitando un quinto set che avrebbe potuto diventare molto pericoloso. Una vittoria sofferta, ma proprio per questo ancora più significativa.
Jódar approda così al terzo turno del Roland Garros, dove affronterà il vincente della sfida tra Nishesh Basavareddy e Alex Michelsen. Il livello della competizione continua ad alzarsi, ma lo spagnolo ha dimostrato ancora una volta di avere strumenti tecnici e mentali importanti.
Dopo il debutto dominante contro Kovacevic, questa vittoria contro Duckworth racconta un’altra dimensione del suo percorso: non solo talento e potenza, ma anche capacità di soffrire, reagire e vincere quando la partita si sporca. A Parigi, Rafael Jódar continua a crescere.

Il Roland Garros 2026 continua a regalare sorprese, colpi di scena e storie di grande sofferenza fisica. Nella giornata parigina arrivano tre notizie importanti: l’eliminazione di Elena Rybakina, la vittoria eroica di Jakub Mensik contro Mariano Navone.

La sorpresa più pesante arriva dal tabellone femminile, dove Elena Rybakina saluta il torneo già al secondo turno. La kazaka si presentava a Parigi con aspettative molto alte, forte di una stagione giocata su livelli importanti, ma è stata fermata da una delle giocatrici rivelazione dell’anno: Yuliia Starodubtseva.
L’ucraina ha firmato una vittoria di grande prestigio, imponendosi in rimonta con il punteggio di 1-6 6-3 7-6(4). Dopo un primo set completamente dominato da Rybakina, Starodubtseva ha avuto il merito di non uscire mentalmente dalla partita, alzando progressivamente il livello e trovando sempre più fiducia negli scambi.
Il secondo set ha cambiato l’inerzia dell’incontro. L’ucraina ha cominciato a leggere meglio il gioco dell’avversaria, limitando gli errori e costringendo Rybakina a giocare un colpo in più. Nel terzo parziale, poi, la battaglia è diventata durissima fino al tie-break decisivo, nel quale Starodubtseva è stata più lucida e coraggiosa. Per lei è una vittoria che conferma una crescita ormai evidente.

Nel tabellone maschile, invece, Jakub Mensik ha dato una prova straordinaria di carattere nel suo duello contro Mariano Navone. Il ceco ha superato una partita di enorme durezza, chiudendo soltanto al super tie-break del quinto set con il punteggio di 13-11.
Il finale è stato drammatico. Mensik ha vinto l’ultimo punto praticamente in preda ai crampi, si è lasciato cadere a terra per festeggiare e non è riuscito ad alzarsi senza l’intervento dei medici. Una scena che racconta bene la fatica estrema del match e il livello di sacrificio necessario per conquistare una vittoria del genere in uno Slam.
Per Mensik è un successo dal peso enorme, non soltanto per il passaggio del turno, ma per il modo in cui è arrivato. In una partita al limite, il ceco ha trovato energie residue, lucidità e coraggio proprio quando il corpo sembrava non rispondere più.

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  27 Maggio 2026
22°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 33°C
CIELO Soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 27 Maggio
09:00
24°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
32°
15:00
32°
16:00
33°
17:00
33°
18:00
32°
🔥  Allerta gialla caldo: temperature elevate nelle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 27 Maggio
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
RG R2
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Sara Bejlek CZE vs Iga Swiatek POL

GS Roland Garros
Sara Bejlek
2
3
Iga Swiatek [3]
6
6
Vincitore: Iga Swiatek
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Elina Svitolina UKR vs Kaitlin Quevedo ESP

GS Roland Garros
Elina Svitolina [7]
6
6
Kaitlin Quevedo
0
4
Vincitore: Elina Svitolina
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Valentin Royer FRA vs Novak Djokovic SRB

GS Roland Garros
Valentin Royer
3
2
7
3
Novak Djokovic [3]
6
6
6
6
Vincitore: Novak Djokovic
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Tomas Machac CZE vs Alexander Zverev GER (20:15)

GS Roland Garros
Tomas Machac
4
2
2
Alexander Zverev [2]
6
6
6
Vincitore: Alexander Zverev
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Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Karen Khachanov --- vs Marco Trungelliti ARG

GS Roland Garros
Karen Khachanov [13]
7
5
6
7
Marco Trungelliti
6
7
1
6
Vincitore: Karen Khachanov
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Yuliia Starodubtseva UKR vs Elena Rybakina KAZ

GS Roland Garros
Yuliia Starodubtseva
3
6
7
Elena Rybakina [2]
6
1
6
Vincitore: Yuliia Starodubtseva
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Jasmine Paolini ITA vs Solana Sierra ARG

GS Roland Garros
Jasmine Paolini [13]
6
4
3
Solana Sierra
3
6
6
Vincitore: Solana Sierra
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Casper Ruud NOR vs Hamad Medjedovic SRB

GS Roland Garros
Casper Ruud [15]
6
6
6
Hamad Medjedovic
3
2
4
Vincitore: Casper Ruud
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Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Caty Mcnally USA vs Belinda Bencic SUI

GS Roland Garros
Caty Mcnally
4
0
Belinda Bencic [11]
6
6
Vincitore: Belinda Bencic
Mostra dettagli

Camilo Ugo carabelli ARG vs Andrey Rublev ---

GS Roland Garros
Camilo Ugo carabelli
1
6
3
6
Andrey Rublev [11]
6
1
6
7
Vincitore: Andrey Rublev
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Ugo Humbert FRA vs Quentin Halys FRA

GS Roland Garros
Ugo Humbert [32]
4
6
6
Quentin Halys
6
7
7
Vincitore: Quentin Halys
Mostra dettagli

Mirra Andreeva --- vs Marina Bassols ribera ESP

GS Roland Garros
Mirra Andreeva [8]
3
6
6
Marina Bassols ribera
6
1
1
Vincitore: Mirra Andreeva
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Court 14 – Ore: 11:00
Alejandro Davidovich fokina ESP vs Thiago Agustin Tirante ARG

GS Roland Garros
Alejandro Davidovich fokina [21]
6
6
1
3
Thiago Agustin Tirante
4
7
6
6
Vincitore: Thiago Agustin Tirante
Mostra dettagli

Marta Kostyuk UKR vs Katie Volynets USA

GS Roland Garros
Marta Kostyuk [15]
6
6
6
Katie Volynets
7
3
3
Vincitore: Marta Kostyuk
Mostra dettagli

Joao Fonseca BRA vs Dino Prizmic CRO

GS Roland Garros
Joao Fonseca [28]
3
4
6
6
6
Dino Prizmic
6
6
3
1
2
Vincitore: Joao Fonseca
Mostra dettagli

Kamilla Rakhimova UZB vs Karolina Muchova CZE

GS Roland Garros
Kamilla Rakhimova
2
2
Karolina Muchova [10]
6
6
Vincitore: Karolina Muchova
Mostra dettagli




Court 7 – Ore: 11:00
Tamara Korpatsch GER vs Xinyu Wang CHN

GS Roland Garros
Tamara Korpatsch
6
2
6
Xinyu Wang [32]
2
6
3
Vincitore: Tamara Korpatsch
Mostra dettagli

Jelena Ostapenko LAT vs Magda Linette POL

GS Roland Garros
Jelena Ostapenko [29]
2
6
2
Magda Linette
6
2
6
Vincitore: Magda Linette
Mostra dettagli

James Duckworth AUS vs Rafael Jodar ESP

GS Roland Garros
James Duckworth
1
7
4
5
Rafael Jodar [27]
6
6
6
7
Vincitore: Rafael Jodar
Mostra dettagli

Lorenzo Sonego ITA vs Tommy Paul USA

GS Roland Garros
Lorenzo Sonego
3
2
4
Tommy Paul [24]
6
6
6
Vincitore: Tommy Paul
Mostra dettagli




Court 6 – Ore: 11:00
Federico Cina ITA vs Jesper De jong NED

GS Roland Garros
Federico Cina
3
1
3
Jesper De jong
6
6
6
Vincitore: Jesper De jong
Mostra dettagli

Mariano Navone ARG vs Jakub Mensik CZE

GS Roland Garros
Mariano Navone
3
6
4
6
6
Jakub Mensik [26]
6
2
6
1
7
Vincitore: Jakub Mensik
Mostra dettagli

Hailey Baptiste USA vs Xiyu Wang CHN

GS Roland Garros
Hailey Baptiste [26]
40
4
Xiyu Wang
A
5
Vincitore: Xiyu Wang
Mostra dettagli

Eva Lys GER vs Sorana Cirstea ROU

GS Roland Garros
Eva Lys
3
0
Sorana Cirstea [18]
6
6
Vincitore: Sorana Cirstea
Mostra dettagli





Court 2 – Ore: 11:00
James Watt NZL / Finn Reynolds NZL vs Patrik Rikl CZE / Adam Pavlasek CZE

GS Roland Garros
James Watt / Finn Reynolds
6
3
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
7
6
Vincitore: Patrik RiklAdam Pavlasek
Mostra dettagli

Vera Zvonareva --- / Laura Siegemund GER vs Clara Tauson DEN / Ann Li USA

GS Roland Garros
Vera Zvonareva / Laura Siegemund [11]
6
6
6
Clara Tauson / Ann Li
3
7
3
Vincitore: Vera ZvonarevaLaura Siegemund
Mostra dettagli

Iva Jovic USA / Emiliana Arango COL vs Talia Gibson AUS / Kimberly Birrell AUS

GS Roland Garros
Iva Jovic / Emiliana Arango
6
6
Talia Gibson / Kimberly Birrell
3
2
Vincitore: Iva JovicEmiliana Arango
Mostra dettagli

Hao-Ching Chan TPE / Ekaterina Alexandrova --- vs Quinn Gleason USA / Ulrikke Eikeri NOR

GS Roland Garros
Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova
2
4
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri [15]
6
6
Vincitore: Quinn GleasonUlrikke Eikeri
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Court 3 – Ore: 11:00
Luisa Stefani BRA / Gabriela Dabrowski CAN vs Maia Lumsden GBR / Isabelle Haverlag NED

GS Roland Garros
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski [4]
6
6
Maia Lumsden / Isabelle Haverlag
2
0
Vincitore: Luisa StefaniGabriela Dabrowski
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Ashlyn Krueger USA / Sofia Kenin USA vs Lilli Tagger AUT / Sara Errani ITA

GS Roland Garros
Ashlyn Krueger / Sofia Kenin
3
2
Lilli Tagger / Sara Errani
6
6
Vincitore: Lilli TaggerSara Errani
Mostra dettagli

Edouard Roger-vasselin FRA / Hugo Nys MON vs Filip Pieczonka POL / Vit Kopriva CZE

GS Roland Garros
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys [10]
2
7
6
Filip Pieczonka / Vit Kopriva
6
6
1
Vincitore: Edouard Roger-vasselinHugo Nys
Mostra dettagli

Ryan Seggerman USA / Rinky Hijikata AUS vs Lucas Miedler AUT / Alexander Erler AUT

GS Roland Garros
Ryan Seggerman / Rinky Hijikata
6
6
Lucas Miedler / Alexander Erler [14]
7
7
Vincitore: Lucas MiedlerAlexander Erler
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Court 5 – Ore: 11:00
Nikola Mektic CRO / Asia Muhammad USA vs Sadio Doumbia FRA / Amandine Hesse FRA

GS Roland Garros
Nikola Mektic / Asia Muhammad
6
6
Sadio Doumbia / Amandine Hesse
1
3
Vincitore: Nikola MekticAsia Muhammad
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Kyrian Jacquet FRA / Arthur Gea FRA vs David Pel NED / Sander Arends NED

GS Roland Garros
Kyrian Jacquet / Arthur Gea
4
3
David Pel / Sander Arends
6
6
Vincitore: David PelSander Arends
Mostra dettagli

Taylor Townsend USA / Katerina Siniakova CZE vs Antonia Ruzic CRO / Petra Marcinko CRO

GS Roland Garros
Taylor Townsend / Katerina Siniakova [1]
6
6
Antonia Ruzic / Petra Marcinko
1
0
Vincitore: Taylor TownsendKaterina Siniakova
Mostra dettagli

Mark Wallner GER / Su-Wei Hsieh TPE vs Lloyd Glasspool GBR / Andreja Klepac SLO

GS Roland Garros
Mark Wallner / Su-Wei Hsieh
6
7
Lloyd Glasspool / Andreja Klepac
3
5
Vincitore: Mark WallnerSu-Wei Hsieh
Mostra dettagli





Court 8 – Ore: 11:00
Reese Stalder USA / Cleeve Harper CAN vs John Peers AUS / Robert Galloway USA

GS Roland Garros
Reese Stalder / Cleeve Harper
3
4
John Peers / Robert Galloway
6
6
Vincitore: John PeersRobert Galloway
Mostra dettagli

Hanne Vandewinkel BEL / Maya Joint AUS vs Jessika Ponchet FRA / Leolia Jeanjean FRA

GS Roland Garros
Hanne Vandewinkel / Maya Joint
6
6
6
Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean
7
1
3
Vincitore: Hanne VandewinkelMaya Joint
Mostra dettagli

Luca Van assche FRA / Corentin Moutet FRA vs Bart Stevens NED / Vasil Kirkov USA

GS Roland Garros
Luca Van assche / Corentin Moutet
6
7
4
Bart Stevens / Vasil Kirkov
7
5
6
Vincitore: Bart StevensVasil Kirkov
Mostra dettagli

Hugo Gaston FRA / Clara Burel FRA vs Geoffrey Blancaneaux FRA / Leolia Jeanjean FRA

GS Roland Garros
Hugo Gaston / Clara Burel
0
6
7
0
Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean
0
7
5
1
Vincitore: Geoffrey BlancaneauxLeolia Jeanjean
Mostra dettagli




Court 9 – Ore: 11:00
Jj Tracy USA / Robert Cash USA vs Giovanni Mpetshi perricard FRA / Moise Kouame FRA

GS Roland Garros
Jj Tracy / Robert Cash [15]
6
1
6
Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame
4
6
4
Vincitore: Jj TracyRobert Cash
Mostra dettagli

Tim Puetz GER / Kevin Krawietz GER vs Aleksandr Nedovyesov KAZ / Andrey Golubev KAZ

GS Roland Garros
Tim Puetz / Kevin Krawietz [6]
7
7
Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev
5
6
Vincitore: Tim PuetzKevin Krawietz
Mostra dettagli

Thanasi Kokkinakis AUS vs Pablo Carreno busta ESP

GS Roland Garros
Thanasi Kokkinakis
0
5
6
0
Pablo Carreno busta
0
7
4
1
Vincitore: Pablo Carreno busta
Mostra dettagli

Mac Kiger USA / Ignacio Buse PER vs Hendrik Jebens GER / Ray Ho TPE

GS Roland Garros
Mac Kiger / Ignacio Buse
5
7
6
Hendrik Jebens / Ray Ho
7
6
7
Vincitore: Hendrik JebensRay Ho
Mostra dettagli





Court 10 – Ore: 11:00
Patrik Trhac USA / Diego Hidalgo ECU vs John-Patrick Smith AUS / Fernando Romboli BRA

GS Roland Garros
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
6
3
6
John-Patrick Smith / Fernando Romboli
4
6
3
Vincitore: Patrik TrhacDiego Hidalgo
Mostra dettagli

En-Shuo Liang TPE / Shuko Aoyama JPN vs Elisabetta Cocciaretto ITA / Jessica Bouzas maneiro ESP

GS Roland Garros
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
6
6
Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro
2
3
Vincitore: En-Shuo LiangShuko Aoyama
Mostra dettagli

Rajeev Ram USA / Benjamin Kittay USA vs Alternates Alternates it / Alternates Alternates it

Il match deve ancora iniziare

Victoria Mboko CAN / Alexandra Eala PHI vs Diana Shnaider --- / Leylah Fernandez CAN

Il match deve ancora iniziare





Court 11 – Ore: 11:00
Neal Skupski GBR / Desirae Krawczyk USA vs Gregoire Jacq FRA / Harmony Tan FRA

GS Roland Garros
Neal Skupski / Desirae Krawczyk [4]
6
6
Gregoire Jacq / Harmony Tan
2
1
Vincitore: Neal SkupskiDesirae Krawczyk
Mostra dettagli

Yifan Xu CHN / Xinyu Jiang CHN vs Dayana Yastremska UKR / Anhelina Kalinina UKR

GS Roland Garros
Yifan Xu / Xinyu Jiang [14]
1
1
Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina
6
6
Vincitore: Dayana YastremskaAnhelina Kalinina
Mostra dettagli

Qianhui Tang CHN / Elena Pridankina --- vs Tereza Valentova CZE / Linda Noskova CZE

GS Roland Garros
Qianhui Tang / Elena Pridankina
6
4
6
Tereza Valentova / Linda Noskova
3
6
1
Vincitore: Qianhui TangElena Pridankina
Mostra dettagli

Luca Sanchez FRA / Estelle Cascino FRA vs Manuel Guinard FRA / Kristina Mladenovic FRA

GS Roland Garros
Luca Sanchez / Estelle Cascino
1
6
Manuel Guinard / Kristina Mladenovic
6
7
Vincitore: Manuel GuinardKristina Mladenovic
Mostra dettagli





Court 12 – Ore: 11:00
Renata Zarazua MEX / Katarzyna Piter POL vs Nicole Melichar-martinez USA / Cristina Bucsa ESP

GS Roland Garros
Renata Zarazua / Katarzyna Piter
7
5
0
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa [6]
6
7
6
Vincitore: Nicole Melichar-martinezCristina Bucsa
Mostra dettagli

Viktorija Golubic SUI vs Alycia Parks USA

GS Roland Garros
Viktorija Golubic
6
6
Alycia Parks
2
2
Vincitore: Viktorija Golubic
Mostra dettagli

Nuno Borges POR vs Miomir Kecmanovic SRB

GS Roland Garros
Nuno Borges
3
6
6
6
Miomir Kecmanovic
6
2
1
2
Vincitore: Nuno Borges
Mostra dettagli

Jil Teichmann SUI vs Magdalena Frech POL

GS Roland Garros
Jil Teichmann
7
6
Magdalena Frech
5
4
Vincitore: Jil Teichmann
Mostra dettagli





Court 13 – Ore: 11:00
Rafael Matos BRA / Orlando Luz BRA vs Evan King USA / Andre Goransson SWE

GS Roland Garros
Rafael Matos / Orlando Luz [16]
6
3
Evan King / Andre Goransson
7
6
Vincitore: Evan KingAndre Goransson
Mostra dettagli

Daria Snigur UKR vs Peyton Stearns USA

GS Roland Garros
Daria Snigur
4
0
Peyton Stearns
6
6
Vincitore: Peyton Stearns
Mostra dettagli

Francesca Jones GBR vs Marie Bouzkova CZE

GS Roland Garros
Francesca Jones
0
6
Marie Bouzkova [27]
6
7
Vincitore: Marie Bouzkova
Mostra dettagli

Nishesh Basavareddy USA vs Alex Michelsen USA

GS Roland Garros
Nishesh Basavareddy
6
3
6
3
Alex Michelsen
7
6
3
6
Vincitore: Alex Michelsen
Mostra dettagli

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tinapica 27-05-2026 23:45

Ragazze svizzere (in attesa di vedere cosa combinerà Susan Bandecchi) decisamente sugli scudi!

 299
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Golden Shark 27-05-2026 23:36

@ Annie3 (#4625026)

Non c’era nessuno sfondo retorico , nè ( ancora piu’ assolutamente ) ” minaccioso ” … ci mancherebbe altro …

Se ti è arrivata questa sensazione … mi dispiace sinceramente molto , per cui ti chiedo comunque ” scusa ” , per dimostrarti la mia unica intenzione : confrontarsi serenamente e tranquillamente .

( oh … s’intende … se poi sono ” troppo noioso ( anzi ” barboso ” mi pare ) ” come mi hai detto l’altra volta liquidandomi con un poco elegante ” BUY BUY ” … NON VALE ! )

😉

In simpatia

__/\_ ***

***@ Detuqueridapresencia copyright

😛 🙂

 298
Replica | Quota | 0
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magilla 27-05-2026 23:29

Scritto da Annie3
@ Golden Shark (#4625009)
Il riferimento è esattamente quello che ho scritto, se avevi obiezioni potevi esporle senza queste domande a sfondo retorico/minaccioso che mettono un’ansia (un po’ di normalità mai??)…per quanto mi concerne ti posso dire che preferirei molto di più Roger al terzo turno con Novak che Fonseca, davvero impressionante da quando è tornato in campo dopo un “toilette break” salvifico…poi sai, i gesti, il bel tennis non mi hanno mai interessato più di tanto, mi preme di più vedere la sostanza e i risultati e, ora come ora, vedo molto più di sostanza il tennis di Fonseca che una riproposizione, anche se non a caso improbabile, di quello di Roger…del resto oggi un commentatore Eurosport diceva che il tennis non è un concorso di bellezza…oohh, che poi scommetto che nel vasto schieramento utenti di LT ci sarà anche qualcuno tecnicamente preparato che ti può rispondere, magari trovando, anche a ragion veduta, paralleli tra Fonseca e Federer anche relativamente al rispettivo gioco: del resto, anni fa in LT erano tutti tifosi strenui di Roger, avranno ben indirizzato le loro simpatie verso qualcuno attualmente in attività di servizio, o no?

:oops:…..va bene hai ragione!

 297
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Annie3 27-05-2026 23:24

@ Golden Shark (#4625009)

Il riferimento è esattamente quello che ho scritto, se avevi obiezioni potevi esporle senza queste domande a sfondo retorico/minaccioso che mettono un’ansia (un po’ di normalità mai??)…per quanto mi concerne ti posso dire che preferirei molto di più Roger al terzo turno con Novak che Fonseca, davvero impressionante da quando è tornato in campo dopo un “toilette break” salvifico…poi sai, i gesti, il bel tennis non mi hanno mai interessato più di tanto, mi preme di più vedere la sostanza e i risultati e, ora come ora, vedo molto più di sostanza il tennis di Fonseca che una riproposizione, anche se non a caso improbabile, di quello di Roger…del resto oggi un commentatore Eurosport diceva che il tennis non è un concorso di bellezza…oohh, che poi scommetto che nel vasto schieramento utenti di LT ci sarà anche qualcuno tecnicamente preparato che ti può rispondere, magari trovando, anche a ragion veduta, paralleli tra Fonseca e Federer anche relativamente al rispettivo gioco: del resto, anni fa in LT erano tutti tifosi strenui di Roger, avranno ben indirizzato le loro simpatie verso qualcuno attualmente in attività di servizio, o no?

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magilla 27-05-2026 23:19

Scritto da Annie3
@ magilla (#4624997)
Tutti i giorni? Mio caro signor “tu mi stufi”, ti sembra normale rimanere impassibili, menefreghisti, di più, goduti e compiaciuti davanti a certi episodi di gravi malesseri? Il bello è che poi si critica l’argentino che è uscito dal campo fregandosene delle condizioni preoccupanti di un avversario che non riusciva ad alzarsi in piedi…e l’altro bello è godersi dal divano gli sfinimenti di uno sport che è arrivato a misure umane per i suoi almeno 9/10, a dimostrazione che le emozioni ci possono essere anche salvaguardando l’incolumità dei protagonisti di questo sport e che i 2 su 3 non sono gli ombrellini parasole o lo slalom senza curve ma la normalità che vediamo per gran parte dell’anno, che comunque ci appassiona, ci diverte, senza chiedere certi prezzi estremi come se equiparassimo sti poveri ragazzi davvero a novelli gladiatori dei giorni nostri

uh signuuuuur

 295
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Golden Shark 27-05-2026 23:18

Scritto da Annie3
@ magilla (#4624997)
Tutti i giorni? Mio caro signor “tu mi stufi”, ti sembra normale rimanere impassibili, menefreghisti, di più, goduti e compiaciuti davanti a certi episodi di gravi malesseri? Il bello è che poi si critica l’argentino che è uscito dal campo fregandosene delle condizioni preoccupanti di un avversario che non riusciva ad alzarsi in piedi…e l’altro bello è godersi dal divano gli sfinimenti di uno sport che è arrivato a misure umane per i suoi almeno 9/10, a dimostrazione che le emozioni ci possono essere anche salvaguardando l’incolumità dei protagonisti di questo sport e che i 2 su 3 non sono gli ombrellini parasole o lo slalom senza curve ma la normalità che vediamo per gran parte dell’anno, che comunque ci appassiona, ci diverte, senza chiedere certi prezzi estremi come se equiparassimo sti poveri ragazzi davvero a novelli gladiatori dei giorni nostri

… non voglio romperti le balle , ma rifletti bene e sii meno impulsiva .

I tuoi concetti sono volendo anche ” giusti e condivisibili ” … ma nel ” Mondo Perfetto ” o quasi .

Non è qualunquismo ( quindi non mi accusare di questo , come io non ho fatto con te … pensandoti assolutamente in buona fede e genuina … ) ma … ora ti incaxxxrai , e ti prego sorprendimi , io mi trovo costretto a dirti che , nella vera realtà … ” sti poveri ragazzi davvero a novelli gladiatori dei giorni nostri ” … sono le persone comuni , quelle che pagano tasse e non sanno quando andranno in pensione , quelli sfruttati … ect ect

Se questi sportivi milionari e riveriti ” non ce la fanno ” possono pure iniziare a fare concorsi e/o colloqui per andare a fare lavori , spesso temporanei e senza prospettiva …

Ho portato certamente il discorso all’estremo … ma per farti notare che pure tu sei troppo rigida nel sostenere la tua causa … qui molti sono affezionati al 3 su 5 … è solo 4 volte l’anno … lasciaci il nostro romanticismo … che non è assolutamente gusto sadico !

Ciao

 294
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+1: magilla
Intenditore 27-05-2026 23:16

@ Giampi (#4624947)

Condivido

 293
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lesser 27-05-2026 23:08

@ Forchetta Antonio (#4624834)

Ha rimontato 2 set anche se non ho tanto simpatia px questo fonseca

 292
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Golden Shark 27-05-2026 23:06

Scritto da lesser

Capretto degli’italiani a parte sarà errani nel doppio male veramente

Se non è un refuso , come purtroppo è probabile , sei un genio della comunicazione astratto-sintetica !!!

😆

 291
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Annie3 27-05-2026 23:06

@ magilla (#4624997)

Tutti i giorni? Mio caro signor “tu mi stufi”, ti sembra normale rimanere impassibili, menefreghisti, di più, goduti e compiaciuti davanti a certi episodi di gravi malesseri? Il bello è che poi si critica l’argentino che è uscito dal campo fregandosene delle condizioni preoccupanti di un avversario che non riusciva ad alzarsi in piedi…e l’altro bello è godersi dal divano gli sfinimenti di uno sport che è arrivato a misure umane per i suoi almeno 9/10, a dimostrazione che le emozioni ci possono essere anche salvaguardando l’incolumità dei protagonisti di questo sport e che i 2 su 3 non sono gli ombrellini parasole o lo slalom senza curve ma la normalità che vediamo per gran parte dell’anno, che comunque ci appassiona, ci diverte, senza chiedere certi prezzi estremi come se equiparassimo sti poveri ragazzi davvero a novelli gladiatori dei giorni nostri

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lesser 27-05-2026 23:03

Capretto degli’italiani a parte sarà errani nel doppio male veramente

 289
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Golden Shark 27-05-2026 22:53

Scritto da Annie3
@ Peter Parker (#4624862)
Magari Novak incontrasse Jannik, vorrebbe dire che è arrivato in semi, credo…è che il cammino è ancora lungo e impervio, già alla prossima c’è Fonseca che, ironia della sorte, a me ricorda mooolto vagamente Roger, soprattutto nei modi un po’ snob che Roger ha acquisito non agli inizi carriera, quando era più ribelle, mentre Fonseca lì ha proprio per sua conformazione naturale.

Spero il riferimento a Roger Federer sia esclusivamente ” nei modi comportamentali giovanili ” ( potrei essere anche io vagamente d’accordo ) e , neppure in minima parte , allo stile / tecnica e movenze di gioco … vero ?

 288
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Golden Shark 27-05-2026 22:50

Scritto da Severino Massoni
Quando Jodar alzerà al cielo il trofeo del RG moltissimi di voi mi dovranno delle scuse. È dal primo turno a Madrid che lo vado dicendo, e mi sono beccato solo insulti. Il tempo è galantuomo e come sempre ho avuto ragione. Chi capisce di tennis lo sa, voi invece…

Chi insulta ha sempre torto . Sempre .

Detto questo che è un mio caposaldo … nel caso della tua previsione , pur stimando molto Jodar , penso abbia torto anche tu … in quanto stai correndo un po’ troppo .

Ci vediamo qui domenica 7 … e ne riparliamo , ok ? 😉

 287
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+1: Detuqueridapresencia, magilla, Inox
Annie3 27-05-2026 22:48

@ Peter Parker (#4624862)

Magari Novak incontrasse Jannik, vorrebbe dire che è arrivato in semi, credo…è che il cammino è ancora lungo e impervio, già alla prossima c’è Fonseca che, ironia della sorte, a me ricorda mooolto vagamente Roger, soprattutto nei modi un po’ snob che Roger ha acquisito non agli inizi carriera, quando era più ribelle, mentre Fonseca lì ha proprio per sua conformazione naturale.

 286
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Toniiz (Guest) 27-05-2026 22:46

comunque oggi tra il clamoroso smash sbagliato da Khachanov sul MP, i crampi di Mensik e la remuntada di Fonseca non si può dire di essersi annoiati. Gli Slam regalano sempre grandi emozioni poco da fare

 285
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+1: Golden Shark
magilla 27-05-2026 22:39

Scritto da Annie3
@ Kenobi (#4624948)
Beh, li facessero giocare tutti dalle 19, magari, si arriverebbe a partite più umane…e comunque anche la partita tra Prizmic e Fonseca ha dimostrato che chi si è spremuto prima non ne ha avuto dal 3rzo set in poi, spalancando le porte a Fonseca, bravissimo, per carità, ma troppo agevolato da un Prizmic irricoscibile, che buttava palle elementari a destra e a manca, che non chiudeva da sopra la rete a campo vuoto, che offriva letteralmente in bocca a Fonseca palle che doveva indirizzare nella parte scoperta del campo…insomma, i più abituati al caldo, sudamericani in testa, hanno avuto un vantaggio notevole con questo clima torrido rispetto ai ragazzi dell’est, a parte il “ragazzo terribile” mitico Novak e la vittima sacrificale Mensik, di cui non credo si abbiano notizie ma non l’ho visto per niente bene…e Ruud stasera regge ma ieri sembrava fuori dai giochi, ma l’arena del tennis diverte di più se c’è la sofferenza, pollice verso per chi barcolla

annie ma tutti i giorni sta storia…..e allora io vogli la 40 km di marcia di 35km,la 20 km di 18,la maratona con gli ombrellini parasole,lo slalom gigante di sci senza curve,ecc,ecc…..lo sport è fatto anche di certi estremi e i primi a volerlo sono chi gli sport li pratica….suvvia dacci tregua !…

 284
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-1: Ehol
magilla 27-05-2026 22:35

Scritto da Silvy__89
Perso anche Sonego, vabbè lui aveva oggettivamente poche possibilità oggi.
3 su 3 fuori oggi brutta giornata, per fortuna domani abbiamo le nostre teste di serie.

se ci doveva essere una giornata brutta tra oggi e domani…..meglio oggi,anche perche oggi ci voleva almeno un mezzo miracolo

 283
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Annie3 27-05-2026 22:34

@ Kenobi (#4624948)

Beh, li facessero giocare tutti dalle 19, magari, si arriverebbe a partite più umane…e comunque anche la partita tra Prizmic e Fonseca ha dimostrato che chi si è spremuto prima non ne ha avuto dal 3rzo set in poi, spalancando le porte a Fonseca, bravissimo, per carità, ma troppo agevolato da un Prizmic irricoscibile, che buttava palle elementari a destra e a manca, che non chiudeva da sopra la rete a campo vuoto, che offriva letteralmente in bocca a Fonseca palle che doveva indirizzare nella parte scoperta del campo…insomma, i più abituati al caldo, sudamericani in testa, hanno avuto un vantaggio notevole con questo clima torrido rispetto ai ragazzi dell’est, a parte il “ragazzo terribile” mitico Novak e la vittima sacrificale Mensik, di cui non credo si abbiano notizie ma non l’ho visto per niente bene…e Ruud stasera regge ma ieri sembrava fuori dai giochi, ma l’arena del tennis diverte di più se c’è la sofferenza, pollice verso per chi barcolla

 282
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+1: Ehol
MAURO (Guest) 27-05-2026 22:27

E pure stavolta, la finale tutta italica in uno SLAM, la vedremo la prossima volta.

 281
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-1: Detuqueridapresencia, Inox, Luca75, Giambitto, Ehol
Silvy__89 27-05-2026 22:15

Perso anche Sonego, vabbè lui aveva oggettivamente poche possibilità oggi.
3 su 3 fuori oggi brutta giornata, per fortuna domani abbiamo le nostre teste di serie.

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Geronimo (Guest) 27-05-2026 22:13

Quanti sono i francesi superstiti?

 279
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Krik Kroc 27-05-2026 22:11

Che giornataccia ragazzi. Dopo tutto domani è un’altro giorno. Buona notte a tutti

 278
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-1: Detuqueridapresencia
Lucio68el (Guest) 27-05-2026 22:10

@ Severino Massoni (#4624941)

hai avuto ragione?? Perché Jodar ha gia vinto il Roland Garros? Non me ne sono accorto!

 277
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+1: Ehol
Pier no guest 27-05-2026 22:04

Nota per il non esperto.
Qualche mese fa eravamo in sessione d’allenamento con un tizio bravino (un 2.1 da 140 e rotti Open) e nel giocare il dritto dava il suggerimento proprio di usare le dita della mano per dare la spazzolata quando il gesto e l’impugnatura sono essenzialmente da colpo piatto.
Fonseca tendenzialmente colpisce la palla in fase ascendente e questo,vista la potenza che sprigiona,lo pone in difficoltà quando a)tende ad andare fuori giri b)nelle palle più basse.
Dosare l’energia nel secondo caso e dare quella “grattata” nel colpire comunque violentemente, com’è nel suo DNA,gli consente di aumentare la sicurezza.
Evito ulteriori approfondimenti.

 276
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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 27-05-2026 22:01

Scritto da dateccitrungelliti

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
@ Forchetta Antonio (#4624834)
Jodar e Fonseca hanno sei – sette mesi meno di Cinà. Vedere Cinà a quei livelli tra sei – sette mesi non è realistico, obiettivamente. Questo ha un rilievo, ma non è decisivo. Non ci dice dove staranno tra quattro anni. Anche Alcaraz è stato più precoce di Sinner, è innegabile. poi si vedrà a fine carriera chi sarà stato il migliore.

forse volevi dire che hanno 6/7 mesi di più?
jodar 17/9/2006
fonseca 21/08/2006
cinà 30/03/2007

Sì di più, certo. Scusa.

 275
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Ferrero dove sei? (Guest) 27-05-2026 21:58

Scritto da Severino Massoni
Quando Jodar alzerà al cielo il trofeo del RG moltissimi di voi mi dovranno delle scuse. È dal primo turno a Madrid che lo vado dicendo, e mi sono beccato solo insulti. Il tempo è galantuomo e come sempre ho avuto ragione. Chi capisce di tennis lo sa, voi invece…

La quantità di c… in poche frasi potrebbe essere materiale di studio per un dottorato in psicologia “Dell’arroganza e dell’essere troppo stupido per accorgersene”

 274
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+1: Ehol
dateccitrungelliti (Guest) 27-05-2026 21:56

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
@ Forchetta Antonio (#4624834)
Jodar e Fonseca hanno sei – sette mesi meno di Cinà. Vedere Cinà a quei livelli tra sei – sette mesi non è realistico, obiettivamente. Questo ha un rilievo, ma non è decisivo. Non ci dice dove staranno tra quattro anni. Anche Alcaraz è stato più precoce di Sinner, è innegabile. poi si vedrà a fine carriera chi sarà stato il migliore.

forse volevi dire che hanno 6/7 mesi di più?
jodar 17/9/2006
fonseca 21/08/2006
cinà 30/03/2007

 273
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Mandrax75 (Guest) 27-05-2026 21:46

@ Pirr (#4624843)

Fonseca si fermerà max al quarto turno

 272
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Rovescio al tramonto 27-05-2026 21:45

Scritto da Severino Massoni
Quando Jodar alzerà al cielo il trofeo del RG moltissimi di voi mi dovranno delle scuse. È dal primo turno a Madrid che lo vado dicendo, e mi sono beccato solo insulti. Il tempo è galantuomo e come sempre ho avuto ragione. Chi capisce di tennis lo sa, voi invece…

E se non lo vincesse? Tu sarai qui a gougno a scrivere di aver avuto torto?

 271
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+1: Ehol
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 27-05-2026 21:32

@ Forchetta Antonio (#4624834)

Jodar e Fonseca hanno sei – sette mesi meno di Cinà. Vedere Cinà a quei livelli tra sei – sette mesi non è realistico, obiettivamente. Questo ha un rilievo, ma non è decisivo. Non ci dice dove staranno tra quattro anni. Anche Alcaraz è stato più precoce di Sinner, è innegabile. poi si vedrà a fine carriera chi sarà stato il migliore.

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andrewthefirst 27-05-2026 21:29

Scritto da Pier no guest
Il dritto di Joao è di una bellezza sconcertante. Entra carico poi il polso sembra alleggerirsi,la presa meno salda,e c’è la spazzolata con la mano,non con l’intero gesto.
Come per Sinner sono colpi che non puoi insegnare,te li porti da casa con quel timing.
E pare pure muoversi benino ora.

forse non ti sei espresso bene…perché è impossibile non coinvolgere l’intero gesto con la spazzolata della mano…

 269
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OspiteSgradito (Guest) 27-05-2026 21:29

Un quinto set spettacolare di Fonseca!!
Che dritto! Che talento!

 268
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ProVax (Guest) 27-05-2026 21:24

Sonny sta facendo una partita anonima, speriamo si svegli un po’ nel terzo set perché davvero si salva solo la battuta finora.

 267
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Kenobi 27-05-2026 21:21

Bellissima partita in rimonta di Fonseca, c’è poi chi vorrebbe togliere i 5 set agli Slam.

 266
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+1: Pier no guest
Giampi 27-05-2026 21:21

Scritto da Intenditore
@ patric25 (#4624889)
Purtroppo condivido. È giovane, ha margini di crescita enormi per diventare un buon/ottimo giocatore, ma a parte un discreto rovescio non ha colpi che fanno male all’avversario. Non va paragonato a Sinner, inarrivabile, non carichiamolo di aspettative, mi aspetto diventi un discreto giocatore, senza fare improbabili previsioni di ranking, ma ammetto che non ho detto wow o mi sono stropicciato gli occhi.

Si, non ruba l’occhio ma non lo rubavano neanche Berrettini, Sonego, Cobolli o Darderi verso i 20-21 anni e oltre..poi non c’è l’obbligo di diventare un top ten visto che a parte Pietrangeli ne abbiamo avuti sei . Per me poi conta anche la persona e il ragazzo è fantastico..

 265
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+1: Detuqueridapresencia
Italo (Guest) 27-05-2026 21:17

Grazie a una maggiore resistenza al caldo, Fonseca batte Prizmic in rimonta e ora avrà Nole
Decisamente il match di cartello del terzo turno

 264
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+1: Silvy__89
Paolo A. (Guest) 27-05-2026 21:16

Già mi brillano gli occhi solo immaginando le risse che si scateneranno fra il serbo w la torcida brasiliana.
Comunque 5 set di Fonseca da cineteca.

 263
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Severino Massoni (Guest) 27-05-2026 21:14

Quando Jodar alzerà al cielo il trofeo del RG moltissimi di voi mi dovranno delle scuse. È dal primo turno a Madrid che lo vado dicendo, e mi sono beccato solo insulti. Il tempo è galantuomo e come sempre ho avuto ragione. Chi capisce di tennis lo sa, voi invece…

 262
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Pier no guest 27-05-2026 21:14

Il dritto di Joao è di una bellezza sconcertante. Entra carico poi il polso sembra alleggerirsi,la presa meno salda,e c’è la spazzolata con la mano,non con l’intero gesto.
Come per Sinner sono colpi che non puoi insegnare,te li porti da casa con quel timing.
E pare pure muoversi benino ora.

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+1: Circolettorosso
Krik Kroc 27-05-2026 21:10

Scritto da dateccitrungelliti

Scritto da B.Naghi
Attenzione: sta arrivando Jodar! Per me non sarebbe una sorpresa se arrivasse in finale.

il suo slot è quello di un 250 e avrebbe pure avuto fritz come testa di serie che sulla terra è un challengerista e l’eterno insoluto Lehecka. Direi che la sorte a parigi è stata dalla sua parte, vediamo se la sfrutta, sarebbe un segnale importante.

È un pò che scrivo cha ha un tabellone che meglio non si può sino alla semifinale con Zverev, poi si vedrà

 260
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dateccitrungelliti (Guest) 27-05-2026 21:03

Scritto da B.Naghi
Attenzione: sta arrivando Jodar! Per me non sarebbe una sorpresa se arrivasse in finale.

il suo slot è quello di un 250 e avrebbe pure avuto fritz come testa di serie che sulla terra è un challengerista e l’eterno insoluto Lehecka. Direi che la sorte a parigi è stata dalla sua parte, vediamo se la sfrutta, sarebbe un segnale importante.

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+1: Krik Kroc, Silvy__89
Silvy__89 27-05-2026 21:00

Non so cosa sia successo a Prizmic, sembrava in controllo della partita, ora pare proprio crollato

 258
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B.Naghi (Guest) 27-05-2026 20:55

Attenzione: sta arrivando Jodar! Per me non sarebbe una sorpresa se arrivasse in finale.

 257
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-1: Detuqueridapresencia, Silvy__89
Krik Kroc 27-05-2026 20:44

Prizmic in crollo fisico evidente

 256
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Krik Kroc 27-05-2026 20:44

Prizmic in crollo fisico evidente

 255
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luca74 27-05-2026 20:44

@ king_scipion66 (#4624896)

Sta storia ha stancato, sto rivangare scelta di una vita fa. Cosa cambia quando sappiamo il motivo? Cosa cambia che dica: ‘avevo perso le motivazioni’piuttosto che ‘è stata una scelta concordata’ ovvero ‘avevamo visioni diverse’. Il passato è passato, che guardi al futuro

 254
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Annie3 27-05-2026 20:42

Qualcuno ha scritto che è assordato dai Dinooo Dinooo…ma come ha fatto a sentirli in uno stadio che urla all’unisono per Fonseca, tanto che il povero Dinoooo, vuoi per il calo fisico, vuoi per il rincoglionimento da inneggiamento all’avversario, non ne ha più azzeccata una, dopo due set vinti senza problemi…l’unico dubbio è come faccia Fonseca ad avere metà Brasile al suo seguito in ogni parte del mondo, mah…

 253
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+1: Silvy__89
Kenobi 27-05-2026 20:39

Scritto da Hugo Stiglitz
@ IlCera (#4624865)
Ogni volta che l’illuminato vede i colori della Spagna impazzisce. Mi sembrava in ripresa, invece niente. poverino

Mi mancava il fenomeno Hughetto.
Lei praticamente quota il messaggio di uno che mi ha quotato non capendo il mio messaggio perché segue il tennis da ieri e chiama me illuminato ,uno che non ha mai scritto nulla di tennis se non per deridermi.

È fortunato che in redazione permettano il trollaggio.

 252
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+1: Marco M.
Onurb (Guest) 27-05-2026 20:38

Scritto da Tennisforever2
@ Peter Parker (#4624827)
Si l’ho visto, veramente un colpo incredibile. Hai detto bene. Non so se regge fisicamente, ma ha un livello di tennis pazzesco.

Beh ovvio, lui è il goat….di cosa ci si sorprende? Fisicamente non ce la fa piu,ma la classe e la purezza tattica del suo tennis è mostruosa, inarrivabile

 251
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robdes12 27-05-2026 20:33

Scritto da IlCera

Scritto da robdes12

Scritto da IlCera
Io invece sono impressionato, sempre di più, da questo nuovo fenomeno spagnolo. Una facilità incredibile nel colpire con precisione da qualsiasi lato del campo. Concentrazione e determinazione perfette. tenuta psicofisica già ottima alla sua giovanissima età. Io lo vedo proprio bene e non mi sembra una cavallo pazzo come i vari Shapo ed altri menzionati qui sotto. Che poi fatichi un pochino con Duck mi sembra anche normale. L’australiano quando in forma negli slam è sempre un cagnaccio.

Negli slam su terra direi proprio di no. Ha raggiunto un terzo turno a Wimbledon, poi quest’anno in Australia ha in effetti impegnato Jannik, ma era su superficie dura. Non mi pare proprio di vedere oggi il miglior Jòdar, spesso gioca corto e la velocità di palleggio dei due non è di certo eccezionale. Normale che in queste circostanze riesca a manovrare bene da tutti i lati. Ti faccio notare che con giocatori più attrezzati nel colpire forte di quanto non sia Duckworth finora ha sempre perso. Ha fatto ottimi risultati nei tornei su terra, ma si è dovuto inchinare sempre ben prima della finale, nonostante in diversi lo pronosticavate addirittura vincitore. In fondo con i primi 20 ha battuto solo De Minaur su terra, con gli altri ha perso. E’ precoce, pare affidabile, ma per adesso ha sempre avuto tabelloni di difficoltà relativa. Quando l’asticella s’è alzata per ora non ha retto.

Ancora una volta oggi, e con questo finisco, io guardo il tennista e l’atleta, giovane speranza o vecchia volpe che sia. Ma se vuoi citare i risultati, lo posso fare pure io.
Primo anno al vertice. Arnaldi Tien Fonseca Borges Machac De Minaur De Jong Norris Munar ecc ecc sovente in due set perentori. 34w-10L.

Lista impressionante di grandi campioni incontrati nel momento migliore della loro carriera. Hai citato quasi tutti avversari che erano reduci da infortuni o in crisi di risultati, De Minaur compreso. Anche con diversi di questi non ha vinto per nulla facilmente. Ne parlate da un mese come l’avversario di Sinner trionfante a Madrid, a Roma etc. etc. Poi s’è visto com’è andata. Sto vedendo la partita di Fonseca-Prizmic: giocano con un ritmo ben diverso da quello di Jòdar oggi. Ne riparleremo presto di lui, quando avrà dimostrato di essere un aspirante prossimo campione. Per adesso rimane una promessa ancora da verificare. Su una cosa però sono già certo. E’ da più di un anno che venite a proporre sicuri antagonisti di Jannik che poi, puntualmente, si sgonfiano da sè o con lui perdono in due set. Perchè non ammirate i fuoriclasse attuali anzichè ragazzotti che sono ancora in fase di lancio?

 250
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+1: Silvy__89, Kenobi
Silvy__89 27-05-2026 20:33

E Paolini anche a Parigi esce subito di scena…che disastro

 249
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Krik Kroc 27-05-2026 20:32

Scritto da Marco Tullio Cicerone
Primo set per Jasmine. Forza!

Povera Lei e poveri noi. Italtennis femminile non esiste

 248
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+1: MD22
-1: Detuqueridapresencia
king_scipion66 27-05-2026 20:30

dispiace doverlo dire ma da quando Paolini ha lasciato Furlan non ne ha azzeccata più una. Ma i giornalisti che fanno sempre domande del kaiser perchè non le chiedono il motivo della separazione e se ritiene che gli ultimi risultati negativi siano figli di questa scelta sbagliata…e che diamine di giornalisti sono dai…

 247
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+1: Krik Kroc
-1: Detuqueridapresencia
Hugo Stiglitz (Guest) 27-05-2026 20:29

@ IlCera (#4624865)

Ogni volta che l’illuminato vede i colori della Spagna impazzisce. Mi sembrava in ripresa, invece niente. poverino 😥

 246
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Intenditore 27-05-2026 20:29

@ patric25 (#4624889)

Purtroppo condivido. È giovane, ha margini di crescita enormi per diventare un buon/ottimo giocatore, ma a parte un discreto rovescio non ha colpi che fanno male all’avversario. Non va paragonato a Sinner, inarrivabile, non carichiamolo di aspettative, mi aspetto diventi un discreto giocatore, senza fare improbabili previsioni di ranking, ma ammetto che non ho detto wow o mi sono stropicciato gli occhi.

 245
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+1: MD22
-1: Detuqueridapresencia
Tennisforever2 (Guest) 27-05-2026 20:27

@ Peter Parker (#4624827)

Si l’ho visto, veramente un colpo incredibile. Hai detto bene. Non so se regge fisicamente, ma ha un livello di tennis pazzesco.

 244
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Giampi 27-05-2026 20:19

Scritto da piper
Intanto Halys forse non era tutto quel giocatorino che si voleva far credere.

È Humbert che sulla terra è quasi un assegno circolare per l’avversario…

 243
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patric25 27-05-2026 20:17

Scritto da Forchetta Antonio
Vedere Fonseca Prizmic dopo Cina ci dice realmente qual è il livello per ambire in alto. Cina rispetto a questi 2 ha non 1 ma 2 cilindrate in meno

i soliti mettono pollice in giù ma la penso anche io come te, so che dispiace dirlo ma è così…

 242
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+1: andrewthefirst, MD22
-1: Marco M., Detuqueridapresencia
Giampi 27-05-2026 20:10

Scritto da PliskoNotBot
Gesù, gli ultras di Prizmic sono allo stesso livello di quelli di Fonseca. Ogni punto è una bolgia infernale e mi sta venendo mal di testa a sentire questi cori da stadio che gridano “Dinooo Dinooo” ogni due per tre. Passo ad altro.

Sono scommettitori..

 241
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Lucio68el (Guest) 27-05-2026 20:09

mamma mia la Paolini sta proprio inguaiata

 240
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-1: luca74, Detuqueridapresencia
Batman (Guest) 27-05-2026 19:59

Qualcuno sa come Eurosport sceglie i match da mettere in onda? Le telecamere sono solo su alcuni campi? Adesso per esempio su Eurosport 6 mostrano un campo vuoto, ma ci sono varie partite in corso? E sugli altri canali Eurosport la stessa partita è mandata in onda su più di un canale. Perchè? Come funziona? Non avrebbe più senso far vedere 6 partite diverse, anche se alcune “minori”?

 239
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Annie3 27-05-2026 19:58

Confesso che, vedendo il risultato dei primi due set di Novak, mi sono concentrata su Jakub e non l’ho più abbandonato in questo “dramma del tennis” che vede eroi alla fine prevalere ma crollare sul campo, nell’indifferenza dell’avversario che, dopo aver ridacchiato per
tutto il match, ha siglato alla fine la sua umana sensibilità uscendosene tranquillo dal campo senza neanche aspettare di capire le sorti di Mensik…parlando del match, l’argentino è un brevilineo terraiolo che è riuscito, grazie alla minore stazza, a saltellare come un grillo mentre Jakub accumulava caldo e fatica, dopo i primi tre set dove si era imposto per 2 volte…e sarebbe bastato per evitare questo tour de force penoso, dove chi si era già dimostrato più bravo ha dovuto uscire sostenuto da assistenti per portare a casa la partita

 238
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+1: Taxi Driver
Sequel (Guest) 27-05-2026 19:54

Dispiace vedere Jasmine in queste condizioni che non lotta quasi sembra camminare sulle uova evidentemente il piede gli dà fastidio saraceno al 60% della vera giornata

 237
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IlCera (Guest) 27-05-2026 19:54

Scritto da robdes12

Scritto da IlCera
Io invece sono impressionato, sempre di più, da questo nuovo fenomeno spagnolo. Una facilità incredibile nel colpire con precisione da qualsiasi lato del campo. Concentrazione e determinazione perfette. tenuta psicofisica già ottima alla sua giovanissima età. Io lo vedo proprio bene e non mi sembra una cavallo pazzo come i vari Shapo ed altri menzionati qui sotto. Che poi fatichi un pochino con Duck mi sembra anche normale. L’australiano quando in forma negli slam è sempre un cagnaccio.

Negli slam su terra direi proprio di no. Ha raggiunto un terzo turno a Wimbledon, poi quest’anno in Australia ha in effetti impegnato Jannik, ma era su superficie dura. Non mi pare proprio di vedere oggi il miglior Jòdar, spesso gioca corto e la velocità di palleggio dei due non è di certo eccezionale. Normale che in queste circostanze riesca a manovrare bene da tutti i lati. Ti faccio notare che con giocatori più attrezzati nel colpire forte di quanto non sia Duckworth finora ha sempre perso. Ha fatto ottimi risultati nei tornei su terra, ma si è dovuto inchinare sempre ben prima della finale, nonostante in diversi lo pronosticavate addirittura vincitore. In fondo con i primi 20 ha battuto solo De Minaur su terra, con gli altri ha perso. E’ precoce, pare affidabile, ma per adesso ha sempre avuto tabelloni di difficoltà relativa. Quando l’asticella s’è alzata per ora non ha retto.

Ancora una volta oggi, e con questo finisco, io guardo il tennista e l’atleta, giovane speranza o vecchia volpe che sia. Ma se vuoi citare i risultati, lo posso fare pure io.
Primo anno al vertice. Arnaldi Tien Fonseca Borges Machac De Minaur De Jong Norris Munar ecc ecc sovente in due set perentori. 34w-10L.

 236
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robdes12 27-05-2026 19:53

Scritto da IlCera

Scritto da Kenobi

Scritto da IlCera

Scritto da Kenobi
Di Jódar possiamo dire che ha tabelloni da fenomeno, se li avessi avuti Jannik ad inizio carriera quando invece era costretto a giocare con il mafia ranking, vinceva ma rimaneva fuori dalle tds e negli Slam quando c’erano tanti punti in palio veniva bloccato causa gironi infernali. Se li avessi avuti Jannik avrebbe oggi qualche titolo in più.

Davvero; hai proprio ragione. Favoriscono gli spagnoli che sono anni, lustri, decenni che dico secoli che non hanno un giocatore di punta.

Non mi quoti distorcendo un mio pensiero.
Sono da sempre contro chi parla di sorteggi pilotati.
Il mio pensiero era un altro , se ha un problema di comprensione del testo rilegga.

Spiegami meglio il Magia ranking allora. Se c’è una cos’è che non mente mai è proprio il ranking.

Penso intenda il periodo covid in cui si erano potuti tenere per un anno metà del punteggio precedente e poi, se non ricordo male, un quarto di quello. Ovviamente per chi si affacciava al tennis atp questo comportava ritardi di ascesa in classifica. Poi più volte Jannik a inizio carriera già nei secondi turni incontrava Nadal o Nole o, comunque, top players. Se non ricordo male in uno dei primi anni di circiuito nella race Sinner avrebbe avuto la posizione 9 ma nella generale, bloccata, era appena nei 20 o poco fuori da essi. Jòdar per ora ha sempre avuto tabelloni facili nei primi turni anche quando non era tds. comunque oggi Jòdar non ha giocato davvero bene, ha spesso beneficiato di tanti errori a porta vuota dell’avversario altrimenti la partita sarebbe stata ancora più lunga. Oggi l’ho trovato piuttosto conservativo, non so se per scelta tattica o perchè anche lui con questo caldo ha problemi nel tenere alta l’intensità.

235
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+1: Kenobi
Onurb (Guest) 27-05-2026 19:52

Scritto da Pirr
Oh che bello Fonseca per ora piallato dal croato.. zero tituli slam in carriera.. dove sono quelli che lo pontificavano come nuovo record slam

Io non lo pontifico di sicuro, ma tu è meglio che torni al mondo del calcio….zero titoli Slam? Ma se è poco piu di un ragazzino….si vedrà eventualmente fra qualche anno ….torna al calcio per piacere

 234
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magilla 27-05-2026 19:52

…..da tenere presente che duckworth ha 34 anni…

 233
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Milanner (Guest) 27-05-2026 19:50

UN MENSIK EMOZIONANTE! Grande Jacub, mi sta sempre più simpatico, grande atteggiamento da lottatore ma sempre con rispetto

 232
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robdes12 27-05-2026 19:48

Molto bene Nole. Alla fin fine lui giocatori senza aura continua a batterli con costanza, nonostante un’età non verde e si immagina anche “logorata” da un’infinità di battaglie. Non è un giocatore che io ami particolarmente ma non posso negare che ha sempre avuto un gioco lucido e intelligente, oltre che molto preciso. 9/10 dei tennisti attuali invece ha solo un gioco muscolare e gradasso, per il resto razionalità tennistica e senso dell’opportunità (intesa nel saper discriminare i momenti importanti o le fasi interlocutorie) praticamente inesistente. Bravo.

 231
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+1: Taxi Driver
pablito 27-05-2026 19:48

La Papera aussie si scioglie sul game più delicato. 🙁

Prevale il “gracilino” iberico, ma ha dovuto andare al quarto, e se l’aussie non si scioglieva… 😉

 230
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IlCera (Guest) 27-05-2026 19:44

Scritto da Kenobi

Scritto da IlCera

Scritto da Kenobi
Di Jódar possiamo dire che ha tabelloni da fenomeno, se li avessi avuti Jannik ad inizio carriera quando invece era costretto a giocare con il mafia ranking, vinceva ma rimaneva fuori dalle tds e negli Slam quando c’erano tanti punti in palio veniva bloccato causa gironi infernali. Se li avessi avuti Jannik avrebbe oggi qualche titolo in più.

Davvero; hai proprio ragione. Favoriscono gli spagnoli che sono anni, lustri, decenni che dico secoli che non hanno un giocatore di punta.

Non mi quoti distorcendo un mio pensiero.
Sono da sempre contro chi parla di sorteggi pilotati.
Il mio pensiero era un altro , se ha un problema di comprensione del testo rilegga.

Spiegami meglio il Magia ranking allora. Se c’è una cos’è che non mente mai è proprio il ranking.

 229
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sep (Guest) 27-05-2026 19:43

Lys – Cirstea gran bella sfida! In tutti i sensi

 228
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Peter Parker 27-05-2026 19:40

Comunque Nole rimane un grande e spero che Jannik possa incontrarlo e prendersi una bella rivincita.

 227
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+1: Silvy__89
Nicox (Guest) 27-05-2026 19:39

Farà caldo, avrà problemi al piede, ma sono mesi che vedo Jasmine fisicamente in difficoltà. Si muove male, spesso in ritardo, e la palla non viaggia più…

 226
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robdes12 27-05-2026 19:38

Scritto da IlCera
Io invece sono impressionato, sempre di più, da questo nuovo fenomeno spagnolo. Una facilità incredibile nel colpire con precisione da qualsiasi lato del campo. Concentrazione e determinazione perfette. tenuta psicofisica già ottima alla sua giovanissima età. Io lo vedo proprio bene e non mi sembra una cavallo pazzo come i vari Shapo ed altri menzionati qui sotto. Che poi fatichi un pochino con Duck mi sembra anche normale. L’australiano quando in forma negli slam è sempre un cagnaccio.

Negli slam su terra direi proprio di no. Ha raggiunto un terzo turno a Wimbledon, poi quest’anno in Australia ha in effetti impegnato Jannik, ma era su superficie dura. Non mi pare proprio di vedere oggi il miglior Jòdar, spesso gioca corto e la velocità di palleggio dei due non è di certo eccezionale. Normale che in queste circostanze riesca a manovrare bene da tutti i lati. Ti faccio notare che con giocatori più attrezzati nel colpire forte di quanto non sia Duckworth finora ha sempre perso. Ha fatto ottimi risultati nei tornei su terra, ma si è dovuto inchinare sempre ben prima della finale, nonostante in diversi lo pronosticavate addirittura vincitore. In fondo con i primi 20 ha battuto solo De Minaur su terra, con gli altri ha perso. E’ precoce, pare affidabile, ma per adesso ha sempre avuto tabelloni di difficoltà relativa. Quando l’asticella s’è alzata per ora non ha retto.

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piper 27-05-2026 19:37

Scritto da piper
Ritiro Baptiste @ tinapica, ha visto il motivo?

Hanno fatto vedere ed Hailey in uno scambio ha preso una storta alla caviglia e l’hanno portata fuori in barella.

 224
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ForgetLeconte (Guest) 27-05-2026 19:36

Spot che era proibitivo dal punto di vista estetico quello della Paolini: Yastremska, Marcinko,Lys,Cirstea.

 223
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piper 27-05-2026 19:35

Intanto Halys forse non era tutto quel giocatorino che si voleva far credere.

 222
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Kenobi 27-05-2026 19:34

Scritto da IlCera

Scritto da Kenobi
Di Jódar possiamo dire che ha tabelloni da fenomeno, se li avessi avuti Jannik ad inizio carriera quando invece era costretto a giocare con il mafia ranking, vinceva ma rimaneva fuori dalle tds e negli Slam quando c’erano tanti punti in palio veniva bloccato causa gironi infernali. Se li avessi avuti Jannik avrebbe oggi qualche titolo in più.

Davvero; hai proprio ragione. Favoriscono gli spagnoli che sono anni, lustri, decenni che dico secoli che non hanno un giocatore di punta.

Non mi quoti distorcendo un mio pensiero.
Sono da sempre contro chi parla di sorteggi pilotati.
Il mio pensiero era un altro , se ha un problema di comprensione del testo rilegga.

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piper 27-05-2026 19:33

Ritiro Baptiste @ tinapica, ha visto il motivo?

 220
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Kenobi 27-05-2026 19:30

Djokovic è diventato un server bot , gli scambi non li regge più, si affida sostanzialmente ai punti diretti.

 219
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Golden Shark 27-05-2026 19:22

Scritto da PliskoNotBot
Gesù, gli ultras di Prizmic sono allo stesso livello di quelli di Fonseca. Ogni punto è una bolgia infernale e mi sta venendo mal di testa a sentire questi cori da stadio che gridano “Dinooo Dinooo” ogni due per tre. Passo ad altro.

Però c’è un certo effetto amarcord :

” la Coppa Davis ” , quella vera !

😆

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Passatore cortese (Guest) 27-05-2026 19:21

Scritto da Giambitto
Quello che ho visto alla fine dell’incontro tra Mensik e Navone e surreale. Mensik dopo il punto del match si accascia al suolo e si contorce dal dolore. Navone non corre ad aiutarlo ma lemme lemme si avvicina e cerca la mano del moribondo per stringerla e se ne va lemme lemme con il suo stomaco prominente. Nel frattempo non arriva nessuno per soccorrere il povero Mensik che continua a contorcersi dal dolore per crampi , colpo di calore ed altro tra le urla del suo staff impotenti non potendo entrare. Una scena drammatica ma purtroppo anche comica per l’atteggiamento compassato e non coinvolto di Navone.

Sì comportamento ed atteggiamento di Navone surreale e purtroppo anche comico . Un film

 217
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Pirr (Guest) 27-05-2026 19:20

Ma nn scherziamo nole si sta allenando arriva in semi con la sigaretta

 216
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IlCera (Guest) 27-05-2026 19:20

Io invece sono impressionato, sempre di più, da questo nuovo fenomeno spagnolo. Una facilità incredibile nel colpire con precisione da qualsiasi lato del campo. Concentrazione e determinazione perfette. tenuta psicofisica già ottima alla sua giovanissima età. Io lo vedo proprio bene e non mi sembra una cavallo pazzo come i vari Shapo ed altri menzionati qui sotto. Che poi fatichi un pochino con Duck mi sembra anche normale. L’australiano quando in forma negli slam è sempre un cagnaccio.

 215
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+1: MD22
Franco (Guest) 27-05-2026 19:18

Scritto da Tecmoxninja

Scritto da Franco
Torneo compromesso anche per Djokovic,questa fatica si farà sentire nei prossimi match

intanto deve vincere questo match…e a questo punto non scontata la sua vittoria.

Va bene tutto ma Djokovic non perde da Royer neanche se viene portato al quinto…già eventualmente con Prizmic

 214
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Silvy__89 27-05-2026 19:16

Devo dire che non mi aspettavo che Duckworth impegnasse così tanto la superstar spagnola.
E anche la superstar brasiliana vedo che sta rischiando grosso

 213
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+1: magilla
Pirr (Guest) 27-05-2026 19:14

Oh che bello Fonseca per ora piallato dal croato.. zero tituli slam in carriera.. dove sono quelli che lo pontificavano come nuovo record slam

 212
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+1: lesser
Giambitto 27-05-2026 19:14

Scritto da magilla

Scritto da Giambitto
Quello che ho visto alla fine dell’incontro tra Mensik e Navone e surreale. Mensik dopo il punto del match si accascia al suolo e si contorce dal dolore. Navone non corre ad aiutarlo ma lemme lemme si avvicina e cerca la mano del moribondo per stringerla e se ne va lemme lemme con il suo stomaco prominente. Nel frattempo non arriva nessuno per soccorrere il povero Mensik che continua a contorcersi dal dolore per crampi , colpo di calore ed altro tra le urla del suo staff impotenti non potendo entrare. Una scena drammatica ma purtroppo anche comica per l’atteggiamento compassato e non coinvolto di Navone.

durante il quinto set il ceco continuava a mettersi ghiaccio sotto la zona inguinale…..ma si usa il ghiaccio per i crampi?
comportamento di navone imbarazzante…..ma anche del suo staff che non è che voleva entrare ma forse non ha capito la situazione perche continuavano a gioire e saltare per la vittoria.

Avrà avuto l’uno e l’altro, i crampi erano evidenti. Sul suo staff prima gioivano poi si sono messi ad inveire anche perché non era possibile non capire che Mensik si contorceva dal dolore e non riusciva neanche ad alzarsi.

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PliskoNotBot (Guest) 27-05-2026 19:12

Gesù, gli ultras di Prizmic sono allo stesso livello di quelli di Fonseca. Ogni punto è una bolgia infernale e mi sta venendo mal di testa a sentire questi cori da stadio che gridano “Dinooo Dinooo” ogni due per tre. Passo ad altro.

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IlCera (Guest) 27-05-2026 19:11

Scritto da Kenobi
Di Jódar possiamo dire che ha tabelloni da fenomeno, se li avessi avuti Jannik ad inizio carriera quando invece era costretto a giocare con il mafia ranking, vinceva ma rimaneva fuori dalle tds e negli Slam quando c’erano tanti punti in palio veniva bloccato causa gironi infernali. Se li avessi avuti Jannik avrebbe oggi qualche titolo in più.

Davvero; hai proprio ragione. Favoriscono gli spagnoli che sono anni, lustri, decenni che dico secoli che non hanno un giocatore di punta.

 209
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-1: Kenobi
Onurb (Guest) 27-05-2026 19:10

Certo che de minaur ha un c….pazzesco un turno saltato x ritiro avversario e il prossimo turno troverà proprio mensik a pezzi,sempre se non si ritira anche lui….con questo caldo de minaur si risparmia 2 match,potrebbe essere la sorpresa del torneo in queste condizioni climatiche,potrebbe arrivare in finale bello fresco

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Forchetta Antonio (Guest) 27-05-2026 19:10

Vedere Fonseca Prizmic dopo Cina ci dice realmente qual è il livello per ambire in alto. Cina rispetto a questi 2 ha non 1 ma 2 cilindrate in meno

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