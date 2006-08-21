Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Fonseca firma la rimonta più bella: da due set sotto a Prizmic alla sfida con Djokovic. Jodar cresce ancora: batte Duckworth in quattro set. Fuori Rybakina, Mensik vince sui crampi

Joao Fonseca nella foto - Foto Getty Images
Joao Fonseca continua a bruciare tappe. Il talento brasiliano ha firmato una delle vittorie più emozionanti di questo Roland Garros 2026, rimontando Dino Prizmic dopo aver perso i primi due set e conquistando l’accesso al terzo turno.
Fonseca si è imposto con il punteggio di 3-6 4-6 6-3 6-1 6-2 dopo due ore e 49 minuti di battaglia, completando per la prima volta in carriera una rimonta in uno Slam dopo essere stato sotto di due set. Un successo pesantissimo, non solo per il risultato, ma anche per il modo in cui è arrivato.
Ad attenderlo ora c’è Novak Djokovic, in una sfida di enorme fascino. Per Fonseca sarà un altro appuntamento di altissimo livello, dopo aver già conosciuto il peso di affrontare campioni come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il brasiliano continua a crescere a velocità impressionante.
L’avvio, però, era stato tutto dalla parte di Prizmic. Il croato, una delle rivelazioni delle ultime settimane e capace anche di battere Djokovic all’ATP di Roma, ha giocato i primi due set con grande lucidità. Nel primo parziale ha trovato il break decisivo sul 4-3, sfruttando subito le occasioni e chiudendo con merito per 6-3.
Il secondo set ha seguito un copione simile. Entrambi hanno tenuto bene i rispettivi turni di battuta fino ai game decisivi, ma ancora una volta Prizmic si è mostrato più freddo. Sul 4-4 ha trovato il break alla prima vera occasione e poi ha chiuso al servizio per 6-4. Fonseca era con le spalle al muro.
Da quel momento, però, la partita è cambiata completamente. Nel terzo set il brasiliano ha iniziato a lasciare andare il braccio, trovando maggiore profondità con il diritto e più sicurezza anche con il rovescio. Il break del 3-1 ha acceso la rimonta, poi Fonseca è stato bravo a salvare il controbreak e a chiudere il parziale per 6-3.
Spinto dal pubblico brasiliano, Fonseca è esploso definitivamente nel quarto set. Dal punteggio di 1-1, Prizmic non è più riuscito a vincere un game. Il brasiliano ha iniziato a dominare gli scambi, colpendo vincenti spettacolari e chiedendo più volte il sostegno del pubblico. Il 6-1 ha portato il match al quinto set e ha trasformato la partita in una battaglia totale.
Nel parziale decisivo Fonseca ha colpito per primo. Con una grande smorzata si è procurato la palla break e poi ha completato il punto che ha fatto esplodere il campo 14. Una volta salito 4-1, il brasiliano ha messo tutta la pressione sulle spalle di Prizmic, che non è più riuscito a reagire.
Fonseca ha trovato un altro break nel finale e ha chiuso 6-2, alzando le braccia al cielo visibilmente emozionato. Una sconfitta al secondo turno sarebbe stata un colpo duro, ma una vittoria così può cambiare il peso di un torneo e rafforzare ulteriormente la sua consapevolezza.
Il brasiliano si regala così una sfida da sogno contro Novak Djokovic. Sarà un test durissimo, ma Fonseca ci arriva con una rimonta che racconta molto del suo carattere: talento, coraggio e capacità di reagire quando il match sembrava ormai compromesso. A Parigi, il futuro del tennis ha appena mandato un altro segnale fortissimo.
Rafael Jódar continua a correre al Roland Garros 2026. Il giovane spagnolo ha superato anche il secondo turno, imponendosi su James Duckworth con il punteggio di 6-1 6-7(5) 6-4 7-5, al termine di una partita molto più complicata di quanto lasciasse immaginare l’avvio.
Per il madrileno è una vittoria di grande peso, una di quelle che aiutano a misurare non solo il livello tecnico, ma anche la tenuta mentale in un torneo dello Slam. Jódar ha dovuto gestire momenti difficili, un avversario sempre più aggressivo, qualche incertezza fisica e soprattutto tante occasioni non sfruttate: lo spagnolo ha infatti mancato 15 palle break durante l’incontro, ma ha avuto il merito di non perdere mai lucidità nei passaggi decisivi.
L’inizio era stato praticamente perfetto. Jódar ha travolto Duckworth nel primo set, imponendo subito la propria potenza da fondo campo e una qualità di palla superiore. L’australiano è sembrato sorpreso dalla profondità e dalla pesantezza dei colpi dello spagnolo, che ha comandato gli scambi con grande naturalezza. Il 6-1 iniziale ha dato l’impressione di una partita indirizzata, ma negli Slam, soprattutto al meglio dei cinque set, nulla è mai davvero semplice.
Nel secondo set sono emersi i primi segnali di difficoltà. Jódar ha iniziato a perdere un po’ di fiducia con il diritto e, pur trovandosi avanti 3-2 e servizio, ha concesso a Duckworth la possibilità di rientrare. L’australiano ha alzato il rendimento al servizio, ha cominciato ad aprire meglio il campo e ha trovato maggiore incisività con il diritto.
Lo spagnolo ha continuato a costruirsi occasioni in risposta, ma non è riuscito a capitalizzarle. Duckworth, invece, ha avuto il merito di restare attaccato al set e di portarlo al tie-break. Lì l’australiano è stato più concreto, chiudendo 7-5 e rimettendo il match in equilibrio.
La situazione si è ulteriormente complicata nel terzo parziale. Una caduta abbastanza vistosa nel finale del secondo set aveva già fatto scattare qualche allarme, poi Jódar ha avuto bisogno dell’intervento del fisioterapista. Nel frattempo Duckworth ha continuato a crescere, giocando a tratti sopra il proprio livello e mettendo pressione allo spagnolo.
Il madrileno ha commesso qualche errore di troppo con il diritto, ha faticato a lasciar andare il braccio e si è ritrovato anche sotto di un break. Proprio in quel momento, però, è arrivata la reazione più importante. Jódar ha mostrato carattere, ha ritrovato profondità e ha iniziato a spingere con maggiore decisione. Dopo aver rimontato, ha piazzato l’allungo decisivo nel decimo game, chiudendo il set per 6-4.
Il quarto set è stato un’altra prova di pazienza. Chi si aspettava un crollo di Duckworth è stato smentito: l’australiano ha continuato a competere con grande determinazione, salvando situazioni difficili e alzando il livello ogni volta che Jódar si procurava opportunità di break.
La nota più positiva per lo spagnolo è stata la ritrovata solidità nei propri turni di battuta. Dopo i problemi del secondo e del terzo set, Jódar ha recuperato freschezza fisica e mentale, riuscendo a tenere il servizio con maggiore autorità. Ha continuato a spingere per cercare il break e alla fine lo ha trovato nel momento più importante, nel dodicesimo game.
Sul 6-5 in suo favore, Jódar ha approfittato di alcuni errori di Duckworth e ha chiuso la partita, evitando un quinto set che avrebbe potuto diventare molto pericoloso. Una vittoria sofferta, ma proprio per questo ancora più significativa.
Jódar approda così al terzo turno del Roland Garros, dove affronterà il vincente della sfida tra Nishesh Basavareddy e Alex Michelsen. Il livello della competizione continua ad alzarsi, ma lo spagnolo ha dimostrato ancora una volta di avere strumenti tecnici e mentali importanti.
Dopo il debutto dominante contro Kovacevic, questa vittoria contro Duckworth racconta un’altra dimensione del suo percorso: non solo talento e potenza, ma anche capacità di soffrire, reagire e vincere quando la partita si sporca. A Parigi, Rafael Jódar continua a crescere.
Il Roland Garros 2026 continua a regalare sorprese, colpi di scena e storie di grande sofferenza fisica. Nella giornata parigina arrivano tre notizie importanti: l’eliminazione di Elena Rybakina, la vittoria eroica di Jakub Mensik contro Mariano Navone.
La sorpresa più pesante arriva dal tabellone femminile, dove Elena Rybakina saluta il torneo già al secondo turno. La kazaka si presentava a Parigi con aspettative molto alte, forte di una stagione giocata su livelli importanti, ma è stata fermata da una delle giocatrici rivelazione dell’anno: Yuliia Starodubtseva.
L’ucraina ha firmato una vittoria di grande prestigio, imponendosi in rimonta con il punteggio di 1-6 6-3 7-6(4). Dopo un primo set completamente dominato da Rybakina, Starodubtseva ha avuto il merito di non uscire mentalmente dalla partita, alzando progressivamente il livello e trovando sempre più fiducia negli scambi.
Il secondo set ha cambiato l’inerzia dell’incontro. L’ucraina ha cominciato a leggere meglio il gioco dell’avversaria, limitando gli errori e costringendo Rybakina a giocare un colpo in più. Nel terzo parziale, poi, la battaglia è diventata durissima fino al tie-break decisivo, nel quale Starodubtseva è stata più lucida e coraggiosa. Per lei è una vittoria che conferma una crescita ormai evidente.
Nel tabellone maschile, invece, Jakub Mensik ha dato una prova straordinaria di carattere nel suo duello contro Mariano Navone. Il ceco ha superato una partita di enorme durezza, chiudendo soltanto al super tie-break del quinto set con il punteggio di 13-11.
Il finale è stato drammatico. Mensik ha vinto l’ultimo punto praticamente in preda ai crampi, si è lasciato cadere a terra per festeggiare e non è riuscito ad alzarsi senza l’intervento dei medici. Una scena che racconta bene la fatica estrema del match e il livello di sacrificio necessario per conquistare una vittoria del genere in uno Slam.
Per Mensik è un successo dal peso enorme, non soltanto per il passaggio del turno, ma per il modo in cui è arrivato. In una partita al limite, il ceco ha trovato energie residue, lucidità e coraggio proprio quando il corpo sembrava non rispondere più.
Roland Garros
Parigi, Francia · 27 Maggio 2026
|☀
|
22°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 33°C
|
|CIELO
|Soleggiato
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 27 Maggio
|
09:00
☀
24°
|
10:00
☀
26°
|
11:00
☀
28°
|
12:00
☀
30°
|
13:00
☀
31°
|
14:00
☀
32°
|
15:00
☀
32°
|
16:00
☀
33°
|
17:00
☀
33°
|
18:00
☀
32°
🔥 Allerta gialla caldo: temperature elevate nelle ore centrali
🎾 Programma del giorno — 27 Maggio
|
|
🎾
|
Roland Garros · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
RG R2
☀ Soleggiato
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Sara Bejlek vs Iga Swiatek
GS Roland Garros
Sara Bejlek
2
3
Iga Swiatek [3]
6
6
Vincitore: Iga Swiatek
Servizio
Svolgimento
Set 2
Iga Swiatek
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Iga Swiatek
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Sara Bejlek
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Iga Swiatek
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Sara Bejlek
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Iga Swiatek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Bejlek
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Iga Swiatek
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Sara Bejlek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Sara Bejlek
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Iga Swiatek
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Sara Bejlek
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Iga Swiatek
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Elina Svitolina vs Kaitlin Quevedo
GS Roland Garros
Elina Svitolina [7]
6
6
Kaitlin Quevedo
0
4
Vincitore: Elina Svitolina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Elina Svitolina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Elina Svitolina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Elina Svitolina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elina Svitolina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-0 → 6-0
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-0 → 5-0
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Elina Svitolina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Valentin Royer vs Novak Djokovic
GS Roland Garros
Valentin Royer
3
2
7
3
Novak Djokovic [3]
6
6
6
6
Vincitore: Novak Djokovic
Servizio
Svolgimento
Set 4
Novak Djokovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Valentin Royer
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Novak Djokovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Valentin Royer
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Novak Djokovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
Novak Djokovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Novak Djokovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Novak Djokovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Valentin Royer
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Novak Djokovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Valentin Royer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-5 → 2-5
Novak Djokovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Valentin Royer
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Novak Djokovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Valentin Royer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Novak Djokovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Valentin Royer
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Valentin Royer
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Novak Djokovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Valentin Royer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Novak Djokovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Tomas Machac vs Alexander Zverev (20:15)
GS Roland Garros
Tomas Machac
4
2
2
Alexander Zverev [2]
6
6
6
Vincitore: Alexander Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alexander Zverev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Alexander Zverev
1-4 → 1-5
Tomas Machac
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Alexander Zverev
1-2 → 1-3
Alexander Zverev
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexander Zverev
2-5 → 2-6
Tomas Machac
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Alexander Zverev
1-4 → 1-5
Tomas Machac
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Alexander Zverev
0-3 → 0-4
Tomas Machac
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Alexander Zverev
0-1 → 0-2
Tomas Machac
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexander Zverev
4-5 → 4-6
Alexander Zverev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Tomas Machac
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Alexander Zverev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Tomas Machac
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Alexander Zverev
1-2 → 1-3
Tomas Machac
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Alexander Zverev
0-1 → 0-2
Tomas Machac
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Karen Khachanov vs Marco Trungelliti
GS Roland Garros
Karen Khachanov [13]
7
5
6
7
Marco Trungelliti
6
7
1
6
Vincitore: Karen Khachanov
Servizio
Svolgimento
Set 4
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
Marco Trungelliti
5-5 → 5-6
Karen Khachanov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Marco Trungelliti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Karen Khachanov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Marco Trungelliti
4-2 → 4-3
Karen Khachanov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-1 → 4-2
Marco Trungelliti
4-0 → 4-1
Marco Trungelliti
2-0 → 3-0
Marco Trungelliti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Marco Trungelliti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-0 → 5-1
Marco Trungelliti
3-0 → 4-0
Marco Trungelliti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marco Trungelliti
5-6 → 5-7
Karen Khachanov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Marco Trungelliti
4-5 → 5-5
Karen Khachanov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Marco Trungelliti
3-4 → 3-5
Marco Trungelliti
2-3 → 2-4
Marco Trungelliti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Karen Khachanov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Marco Trungelliti
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
6*-3
6*-4
6-5*
6-6 → 7-6
Marco Trungelliti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Karen Khachanov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Marco Trungelliti
5-3 → 5-4
Karen Khachanov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Marco Trungelliti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Karen Khachanov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Marco Trungelliti
3-1 → 3-2
Marco Trungelliti
2-0 → 2-1
Marco Trungelliti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Yuliia Starodubtseva vs Elena Rybakina
GS Roland Garros
Yuliia Starodubtseva
3
6
7
Elena Rybakina [2]
6
1
6
Vincitore: Yuliia Starodubtseva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
7*-3
8-3*
9-3*
9*-4
6-6 → 7-6
Yuliia Starodubtseva
5-6 → 6-6
Elena Rybakina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Yuliia Starodubtseva
4-5 → 5-5
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Elena Rybakina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Elena Rybakina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Yuliia Starodubtseva
3-0 → 3-1
Elena Rybakina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yuliia Starodubtseva
5-1 → 6-1
Elena Rybakina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Elena Rybakina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Yuliia Starodubtseva
2-0 → 3-0
Elena Rybakina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Yuliia Starodubtseva
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena Rybakina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Elena Rybakina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 2-5
Yuliia Starodubtseva
1-4 → 1-5
Elena Rybakina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Yuliia Starodubtseva
0-3 → 1-3
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Elena Rybakina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Jasmine Paolini vs Solana Sierra
GS Roland Garros
Jasmine Paolini [13]
6
4
3
Solana Sierra
3
6
6
Vincitore: Solana Sierra
Servizio
Svolgimento
Set 3
Solana Sierra
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Solana Sierra
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Solana Sierra
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Solana Sierra
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Solana Sierra
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Solana Sierra
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Solana Sierra
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Solana Sierra
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Solana Sierra
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Casper Ruud vs Hamad Medjedovic
GS Roland Garros
Casper Ruud [15]
6
6
6
Hamad Medjedovic
3
2
4
Vincitore: Casper Ruud
Servizio
Svolgimento
Set 3
Hamad Medjedovic
5-3 → 5-4
Hamad Medjedovic
4-2 → 4-3
Casper Ruud
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Hamad Medjedovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Hamad Medjedovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Casper Ruud
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Hamad Medjedovic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hamad Medjedovic
5-1 → 5-2
Casper Ruud
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Hamad Medjedovic
3-1 → 4-1
Casper Ruud
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Hamad Medjedovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Hamad Medjedovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Casper Ruud
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Hamad Medjedovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Hamad Medjedovic
3-2 → 4-2
Casper Ruud
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Hamad Medjedovic
2-1 → 2-2
Hamad Medjedovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Casper Ruud
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Caty Mcnally vs Belinda Bencic
GS Roland Garros
Caty Mcnally
4
0
Belinda Bencic [11]
6
6
Vincitore: Belinda Bencic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Caty Mcnally
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Belinda Bencic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Belinda Bencic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Belinda Bencic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Caty Mcnally
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Belinda Bencic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Caty Mcnally
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Caty Mcnally
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Camilo Ugo carabelli vs Andrey Rublev
GS Roland Garros
Camilo Ugo carabelli
1
6
3
6
Andrey Rublev [11]
6
1
6
7
Vincitore: Andrey Rublev
Servizio
Svolgimento
Set 4
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
Camilo Ugo carabelli
5-5 → 6-5
Camilo Ugo carabelli
4-4 → 5-4
Camilo Ugo carabelli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Andrey Rublev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Camilo Ugo carabelli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Andrey Rublev
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Camilo Ugo carabelli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Andrey Rublev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Camilo Ugo carabelli
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Andrey Rublev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Camilo Ugo carabelli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Andrey Rublev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Camilo Ugo carabelli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Andrey Rublev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Camilo Ugo carabelli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Andrey Rublev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Camilo Ugo carabelli
0-1 → 1-1
Andrey Rublev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Camilo Ugo carabelli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Camilo Ugo carabelli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Andrey Rublev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Camilo Ugo carabelli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Camilo Ugo carabelli
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Camilo Ugo carabelli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Camilo Ugo carabelli
1-2 → 1-3
Andrey Rublev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-2 → 1-2
Camilo Ugo carabelli
0-1 → 0-2
Ugo Humbert vs Quentin Halys
GS Roland Garros
Ugo Humbert [32]
4
6
6
Quentin Halys
6
7
7
Vincitore: Quentin Halys
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
6-6 → 6-7
Ugo Humbert
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Quentin Halys
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Quentin Halys
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Ugo Humbert
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Ugo Humbert
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Quentin Halys
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Ugo Humbert
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Quentin Halys
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
Quentin Halys
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Quentin Halys
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Ugo Humbert
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Quentin Halys
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Ugo Humbert
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Quentin Halys
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Ugo Humbert
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Quentin Halys
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Ugo Humbert
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Mirra Andreeva vs Marina Bassols ribera
GS Roland Garros
Mirra Andreeva [8]
3
6
6
Marina Bassols ribera
6
1
1
Vincitore: Mirra Andreeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Marina Bassols ribera
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
Mirra Andreeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Marina Bassols ribera
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 4-1
Mirra Andreeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Marina Bassols ribera
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Mirra Andreeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Marina Bassols ribera
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mirra Andreeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Marina Bassols ribera
5-0 → 5-1
Marina Bassols ribera
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Mirra Andreeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Marina Bassols ribera
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Mirra Andreeva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marina Bassols ribera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Mirra Andreeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Marina Bassols ribera
2-4 → 3-4
Mirra Andreeva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Marina Bassols ribera
2-2 → 2-3
Marina Bassols ribera
1-1 → 1-2
Marina Bassols ribera
0-0 → 0-1
Court 14 – Ore: 11:00
Alejandro Davidovich fokina vs Thiago Agustin Tirante
GS Roland Garros
Alejandro Davidovich fokina [21]
6
6
1
3
Thiago Agustin Tirante
4
7
6
6
Vincitore: Thiago Agustin Tirante
Servizio
Svolgimento
Set 4
Thiago Agustin Tirante
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Alejandro Davidovich fokina
2-5 → 3-5
Thiago Agustin Tirante
2-4 → 2-5
Alejandro Davidovich fokina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Thiago Agustin Tirante
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Alejandro Davidovich fokina
1-2 → 1-3
Thiago Agustin Tirante
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Alejandro Davidovich fokina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Thiago Agustin Tirante
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alejandro Davidovich fokina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-5 → 1-6
Thiago Agustin Tirante
1-4 → 1-5
Alejandro Davidovich fokina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Thiago Agustin Tirante
1-2 → 1-3
Alejandro Davidovich fokina
0-2 → 1-2
Thiago Agustin Tirante
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Alejandro Davidovich fokina
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
Alejandro Davidovich fokina
5-6 → 6-6
Thiago Agustin Tirante
5-5 → 5-6
Alejandro Davidovich fokina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Thiago Agustin Tirante
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Alejandro Davidovich fokina
3-4 → 4-4
Thiago Agustin Tirante
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Alejandro Davidovich fokina
2-3 → 3-3
Thiago Agustin Tirante
2-2 → 2-3
Alejandro Davidovich fokina
1-2 → 2-2
Thiago Agustin Tirante
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Alejandro Davidovich fokina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Thiago Agustin Tirante
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alejandro Davidovich fokina
5-4 → 6-4
Thiago Agustin Tirante
5-3 → 5-4
Alejandro Davidovich fokina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 5-3
Thiago Agustin Tirante
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Alejandro Davidovich fokina
4-1 → 5-1
Thiago Agustin Tirante
3-1 → 4-1
Alejandro Davidovich fokina
2-1 → 3-1
Thiago Agustin Tirante
2-0 → 2-1
Alejandro Davidovich fokina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Thiago Agustin Tirante
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Marta Kostyuk vs Katie Volynets
GS Roland Garros
Marta Kostyuk [15]
6
6
6
Katie Volynets
7
3
3
Vincitore: Marta Kostyuk
Servizio
Svolgimento
Set 3
Marta Kostyuk
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Marta Kostyuk
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Katie Volynets
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Marta Kostyuk
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Katie Volynets
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Marta Kostyuk
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 5-3
Katie Volynets
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Marta Kostyuk
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-6 → 6-6
Marta Kostyuk
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Katie Volynets
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Marta Kostyuk
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Katie Volynets
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Marta Kostyuk
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Katie Volynets
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Marta Kostyuk
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Joao Fonseca vs Dino Prizmic
GS Roland Garros
Joao Fonseca [28]
3
4
6
6
6
Dino Prizmic
6
6
3
1
2
Vincitore: Joao Fonseca
Servizio
Svolgimento
Set 5
Dino Prizmic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Joao Fonseca
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Dino Prizmic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
Dino Prizmic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
Joao Fonseca
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Dino Prizmic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Joao Fonseca
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Dino Prizmic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Joao Fonseca
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Dino Prizmic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Joao Fonseca
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Dino Prizmic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Joao Fonseca
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Dino Prizmic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dino Prizmic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Dino Prizmic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Joao Fonseca
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Joao Fonseca
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dino Prizmic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Joao Fonseca
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Dino Prizmic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Kamilla Rakhimova vs Karolina Muchova
GS Roland Garros
Kamilla Rakhimova
2
2
Karolina Muchova [10]
6
6
Vincitore: Karolina Muchova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kamilla Rakhimova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Karolina Muchova
2-4 → 2-5
Kamilla Rakhimova
2-3 → 2-4
Karolina Muchova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Karolina Muchova
0-2 → 0-3
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Karolina Muchova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Karolina Muchova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Kamilla Rakhimova
1-4 → 1-5
Karolina Muchova
1-3 → 1-4
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Karolina Muchova
0-2 → 0-3
Kamilla Rakhimova
0-1 → 0-2
Karolina Muchova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 7 – Ore: 11:00
Tamara Korpatsch vs Xinyu Wang
GS Roland Garros
Tamara Korpatsch
6
2
6
Xinyu Wang [32]
2
6
3
Vincitore: Tamara Korpatsch
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tamara Korpatsch
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Tamara Korpatsch
3-3 → 4-3
Xinyu Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Xinyu Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinyu Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Xinyu Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Tamara Korpatsch
1-1 → 2-1
Xinyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Tamara Korpatsch
3-1 → 4-1
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Xinyu Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Jelena Ostapenko vs Magda Linette
GS Roland Garros
Jelena Ostapenko [29]
2
6
2
Magda Linette
6
2
6
Vincitore: Magda Linette
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Jelena Ostapenko
2-3 → 2-4
Magda Linette
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Magda Linette
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Jelena Ostapenko
4-1 → 5-1
Magda Linette
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Jelena Ostapenko
3-0 → 4-0
Magda Linette
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Jelena Ostapenko
1-0 → 2-0
Magda Linette
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Magda Linette
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Magda Linette
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Magda Linette
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
James Duckworth vs Rafael Jodar
GS Roland Garros
James Duckworth
1
7
4
5
Rafael Jodar [27]
6
6
6
7
Vincitore: Rafael Jodar
Servizio
Svolgimento
Set 4
Rafael Jodar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
James Duckworth
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
James Duckworth
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Rafael Jodar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
James Duckworth
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
James Duckworth
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
James Duckworth
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
James Duckworth
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
Rafael Jodar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
James Duckworth
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
James Duckworth
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
James Duckworth
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
James Duckworth
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Rafael Jodar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rafael Jodar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
Rafael Jodar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Rafael Jodar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
James Duckworth
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Lorenzo Sonego vs Tommy Paul
GS Roland Garros
Lorenzo Sonego
3
2
4
Tommy Paul [24]
6
6
6
Vincitore: Tommy Paul
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lorenzo Sonego
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Tommy Paul
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Tommy Paul
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tommy Paul
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Lorenzo Sonego
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Tommy Paul
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Lorenzo Sonego
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Tommy Paul
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Lorenzo Sonego
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tommy Paul
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Tommy Paul
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Tommy Paul
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Lorenzo Sonego
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Tommy Paul
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Lorenzo Sonego
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Court 6 – Ore: 11:00
Federico Cina vs Jesper De jong
GS Roland Garros
Federico Cina
3
1
3
Jesper De jong
6
6
6
Vincitore: Jesper De jong
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jesper De jong
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Federico Cina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Jesper De jong
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jesper De jong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Jesper De jong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Federico Cina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Federico Cina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Jesper De jong
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Jesper De jong
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Mariano Navone vs Jakub Mensik
GS Roland Garros
Mariano Navone
3
6
4
6
6
Jakub Mensik [26]
6
2
6
1
7
Vincitore: Jakub Mensik
Servizio
Svolgimento
Set 5
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
3*-6
4*-6
5-6*
5-7*
6*-7
7*-7
7-8*
7-9*
8*-9
9*-9
9-10*
10-10*
10*-11
11*-11
11-12*
6-6 → 6-7
Jakub Mensik
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Mariano Navone
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Jakub Mensik
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Jakub Mensik
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Mariano Navone
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Jakub Mensik
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Mariano Navone
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Mariano Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Jakub Mensik
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
Mariano Navone
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Jakub Mensik
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Mariano Navone
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jakub Mensik
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Mariano Navone
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Mariano Navone
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Jakub Mensik
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Mariano Navone
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Jakub Mensik
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Jakub Mensik
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jakub Mensik
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Mariano Navone
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Mariano Navone
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jakub Mensik
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Mariano Navone
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Mariano Navone
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Jakub Mensik
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Mariano Navone
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Hailey Baptiste vs Xiyu Wang
GS Roland Garros
Hailey Baptiste [26]•
40
4
Xiyu Wang
A
5
Vincitore: Xiyu Wang
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
Hailey Baptiste
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Xiyu Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Hailey Baptiste
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Eva Lys vs Sorana Cirstea
GS Roland Garros
Eva Lys
3
0
Sorana Cirstea [18]
6
6
Vincitore: Sorana Cirstea
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sorana Cirstea
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Eva Lys
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Sorana Cirstea
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sorana Cirstea
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Eva Lys
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Eva Lys
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Sorana Cirstea
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Eva Lys
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Sorana Cirstea
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Eva Lys
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Court 2 – Ore: 11:00
James Watt / Finn Reynolds vs Patrik Rikl / Adam Pavlasek
GS Roland Garros
James Watt / Finn Reynolds
6
3
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
7
6
Vincitore: Patrik RiklAdam Pavlasek
Servizio
Svolgimento
Set 2
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
3-5 → 3-6
James Watt / Finn Reynolds
2-5 → 3-5
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
James Watt / Finn Reynolds
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
James Watt / Finn Reynolds
1-2 → 2-2
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
1-1 → 1-2
James Watt / Finn Reynolds
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
6-5 → 6-6
James Watt / Finn Reynolds
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 5-5
James Watt / Finn Reynolds
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
5-2 → 5-3
James Watt / Finn Reynolds
4-2 → 5-2
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
4-1 → 4-2
James Watt / Finn Reynolds
3-1 → 4-1
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
2-1 → 3-1
Vera Zvonareva / Laura Siegemund vs Clara Tauson / Ann Li
GS Roland Garros
Vera Zvonareva / Laura Siegemund [11]
6
6
6
Clara Tauson / Ann Li
3
7
3
Vincitore: Vera ZvonarevaLaura Siegemund
Servizio
Svolgimento
Set 3
Vera Zvonareva / Laura Siegemund
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Clara Tauson / Ann Li
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Vera Zvonareva / Laura Siegemund
3-3 → 4-3
Clara Tauson / Ann Li
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Vera Zvonareva / Laura Siegemund
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Clara Tauson / Ann Li
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Vera Zvonareva / Laura Siegemund
1-1 → 2-1
Clara Tauson / Ann Li
1-0 → 1-1
Vera Zvonareva / Laura Siegemund
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
0*-5
1*-5
2-5*
2-6*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
Vera Zvonareva / Laura Siegemund
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Clara Tauson / Ann Li
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Vera Zvonareva / Laura Siegemund
4-5 → 5-5
Clara Tauson / Ann Li
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Vera Zvonareva / Laura Siegemund
3-4 → 4-4
Clara Tauson / Ann Li
3-3 → 3-4
Vera Zvonareva / Laura Siegemund
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Clara Tauson / Ann Li
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Vera Zvonareva / Laura Siegemund
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Clara Tauson / Ann Li
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Vera Zvonareva / Laura Siegemund
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Clara Tauson / Ann Li
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Vera Zvonareva / Laura Siegemund
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Clara Tauson / Ann Li
5-2 → 5-3
Vera Zvonareva / Laura Siegemund
4-2 → 5-2
Clara Tauson / Ann Li
3-2 → 4-2
Vera Zvonareva / Laura Siegemund
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Clara Tauson / Ann Li
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Vera Zvonareva / Laura Siegemund
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Clara Tauson / Ann Li
0-1 → 1-1
Vera Zvonareva / Laura Siegemund
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Iva Jovic / Emiliana Arango vs Talia Gibson / Kimberly Birrell
GS Roland Garros
Iva Jovic / Emiliana Arango
6
6
Talia Gibson / Kimberly Birrell
3
2
Vincitore: Iva JovicEmiliana Arango
Servizio
Svolgimento
Set 2
Iva Jovic / Emiliana Arango
5-2 → 6-2
Talia Gibson / Kimberly Birrell
4-2 → 5-2
Iva Jovic / Emiliana Arango
3-2 → 4-2
Talia Gibson / Kimberly Birrell
3-1 → 3-2
Iva Jovic / Emiliana Arango
2-1 → 3-1
Talia Gibson / Kimberly Birrell
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Iva Jovic / Emiliana Arango
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Talia Gibson / Kimberly Birrell
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Iva Jovic / Emiliana Arango
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Talia Gibson / Kimberly Birrell
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Iva Jovic / Emiliana Arango
4-2 → 5-2
Talia Gibson / Kimberly Birrell
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Iva Jovic / Emiliana Arango
2-2 → 3-2
Talia Gibson / Kimberly Birrell
2-1 → 2-2
Iva Jovic / Emiliana Arango
1-1 → 2-1
Talia Gibson / Kimberly Birrell
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Iva Jovic / Emiliana Arango
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova vs Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
GS Roland Garros
Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova
2
4
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri [15]
6
6
Vincitore: Quinn GleasonUlrikke Eikeri
Servizio
Svolgimento
Set 2
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
4-5 → 4-6
Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova
2-4 → 3-4
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova
1-3 → 2-3
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova
1-1 → 1-2
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
2-5 → 2-6
Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
0-3 → 0-4
Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova
0-0 → 0-1
Court 3 – Ore: 11:00
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski vs Maia Lumsden / Isabelle Haverlag
GS Roland Garros
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski [4]
6
6
Maia Lumsden / Isabelle Haverlag
2
0
Vincitore: Luisa StefaniGabriela Dabrowski
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maia Lumsden / Isabelle Haverlag
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
4-0 → 5-0
Maia Lumsden / Isabelle Haverlag
3-0 → 4-0
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Maia Lumsden / Isabelle Haverlag
1-0 → 2-0
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maia Lumsden / Isabelle Haverlag
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Maia Lumsden / Isabelle Haverlag
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Maia Lumsden / Isabelle Haverlag
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Ashlyn Krueger / Sofia Kenin vs Lilli Tagger / Sara Errani
GS Roland Garros
Ashlyn Krueger / Sofia Kenin
3
2
Lilli Tagger / Sara Errani
6
6
Vincitore: Lilli TaggerSara Errani
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ashlyn Krueger / Sofia Kenin
2-5 → 2-6
Lilli Tagger / Sara Errani
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Ashlyn Krueger / Sofia Kenin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Lilli Tagger / Sara Errani
2-2 → 2-3
Ashlyn Krueger / Sofia Kenin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Lilli Tagger / Sara Errani
1-1 → 1-2
Ashlyn Krueger / Sofia Kenin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Lilli Tagger / Sara Errani
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ashlyn Krueger / Sofia Kenin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Lilli Tagger / Sara Errani
3-4 → 3-5
Ashlyn Krueger / Sofia Kenin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Lilli Tagger / Sara Errani
3-2 → 3-3
Ashlyn Krueger / Sofia Kenin
2-2 → 3-2
Lilli Tagger / Sara Errani
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Ashlyn Krueger / Sofia Kenin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Lilli Tagger / Sara Errani
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Ashlyn Krueger / Sofia Kenin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys vs Filip Pieczonka / Vit Kopriva
GS Roland Garros
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys [10]
2
7
6
Filip Pieczonka / Vit Kopriva
6
6
1
Vincitore: Edouard Roger-vasselinHugo Nys
Servizio
Svolgimento
Set 3
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
5-1 → 6-1
Filip Pieczonka / Vit Kopriva
4-1 → 5-1
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
3-1 → 4-1
Filip Pieczonka / Vit Kopriva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Filip Pieczonka / Vit Kopriva
1-0 → 2-0
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
5-6 → 6-6
Filip Pieczonka / Vit Kopriva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
4-5 → 5-5
Filip Pieczonka / Vit Kopriva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Filip Pieczonka / Vit Kopriva
2-4 → 2-5
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
1-4 → 2-4
Filip Pieczonka / Vit Kopriva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Filip Pieczonka / Vit Kopriva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
0-1 → 1-1
Filip Pieczonka / Vit Kopriva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Filip Pieczonka / Vit Kopriva
2-4 → 2-5
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
1-4 → 2-4
Filip Pieczonka / Vit Kopriva
1-3 → 1-4
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Filip Pieczonka / Vit Kopriva
1-1 → 1-2
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
0-1 → 1-1
Filip Pieczonka / Vit Kopriva
0-0 → 0-1
Ryan Seggerman / Rinky Hijikata vs Lucas Miedler / Alexander Erler
GS Roland Garros
Ryan Seggerman / Rinky Hijikata
6
6
Lucas Miedler / Alexander Erler [14]
7
7
Vincitore: Lucas MiedlerAlexander Erler
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
Lucas Miedler / Alexander Erler
6-5 → 6-6
Ryan Seggerman / Rinky Hijikata
5-5 → 6-5
Lucas Miedler / Alexander Erler
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Ryan Seggerman / Rinky Hijikata
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Lucas Miedler / Alexander Erler
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Ryan Seggerman / Rinky Hijikata
3-3 → 4-3
Lucas Miedler / Alexander Erler
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Ryan Seggerman / Rinky Hijikata
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Lucas Miedler / Alexander Erler
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Ryan Seggerman / Rinky Hijikata
0-2 → 1-2
Lucas Miedler / Alexander Erler
0-1 → 0-2
Ryan Seggerman / Rinky Hijikata
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
Ryan Seggerman / Rinky Hijikata
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Lucas Miedler / Alexander Erler
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Ryan Seggerman / Rinky Hijikata
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Lucas Miedler / Alexander Erler
4-4 → 4-5
Ryan Seggerman / Rinky Hijikata
3-4 → 4-4
Lucas Miedler / Alexander Erler
3-3 → 3-4
Ryan Seggerman / Rinky Hijikata
2-3 → 3-3
Lucas Miedler / Alexander Erler
2-2 → 2-3
Ryan Seggerman / Rinky Hijikata
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Lucas Miedler / Alexander Erler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Ryan Seggerman / Rinky Hijikata
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Lucas Miedler / Alexander Erler
0-0 → 0-1
Court 5 – Ore: 11:00
Nikola Mektic / Asia Muhammad vs Sadio Doumbia / Amandine Hesse
GS Roland Garros
Nikola Mektic / Asia Muhammad
6
6
Sadio Doumbia / Amandine Hesse
1
3
Vincitore: Nikola MekticAsia Muhammad
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sadio Doumbia / Amandine Hesse
5-3 → 6-3
Nikola Mektic / Asia Muhammad
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-3 → 5-3
Sadio Doumbia / Amandine Hesse
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
Nikola Mektic / Asia Muhammad
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Sadio Doumbia / Amandine Hesse
2-2 → 2-3
Nikola Mektic / Asia Muhammad
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Sadio Doumbia / Amandine Hesse
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Nikola Mektic / Asia Muhammad
0-1 → 1-1
Sadio Doumbia / Amandine Hesse
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nikola Mektic / Asia Muhammad
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Sadio Doumbia / Amandine Hesse
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-0 → 5-1
Nikola Mektic / Asia Muhammad
4-0 → 5-0
Sadio Doumbia / Amandine Hesse
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-0 → 4-0
Nikola Mektic / Asia Muhammad
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-0 → 3-0
Kyrian Jacquet / Arthur Gea vs David Pel / Sander Arends
GS Roland Garros
Kyrian Jacquet / Arthur Gea
4
3
David Pel / Sander Arends
6
6
Vincitore: David PelSander Arends
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kyrian Jacquet / Arthur Gea
3-5 → 3-6
David Pel / Sander Arends
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Kyrian Jacquet / Arthur Gea
2-4 → 3-4
David Pel / Sander Arends
2-3 → 2-4
Kyrian Jacquet / Arthur Gea
1-3 → 2-3
David Pel / Sander Arends
1-2 → 1-3
Kyrian Jacquet / Arthur Gea
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 1-2
David Pel / Sander Arends
0-1 → 0-2
Kyrian Jacquet / Arthur Gea
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
David Pel / Sander Arends
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Kyrian Jacquet / Arthur Gea
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
David Pel / Sander Arends
4-3 → 4-4
Kyrian Jacquet / Arthur Gea
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
David Pel / Sander Arends
3-2 → 3-3
Kyrian Jacquet / Arthur Gea
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
David Pel / Sander Arends
2-1 → 2-2
Kyrian Jacquet / Arthur Gea
1-1 → 2-1
David Pel / Sander Arends
1-0 → 1-1
Kyrian Jacquet / Arthur Gea
0-0 → 1-0
Taylor Townsend / Katerina Siniakova vs Antonia Ruzic / Petra Marcinko
GS Roland Garros
Taylor Townsend / Katerina Siniakova [1]
6
6
Antonia Ruzic / Petra Marcinko
1
0
Vincitore: Taylor TownsendKaterina Siniakova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Antonia Ruzic / Petra Marcinko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Antonia Ruzic / Petra Marcinko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
2-0 → 3-0
Antonia Ruzic / Petra Marcinko
1-0 → 2-0
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Antonia Ruzic / Petra Marcinko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Antonia Ruzic / Petra Marcinko
3-1 → 4-1
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Antonia Ruzic / Petra Marcinko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Antonia Ruzic / Petra Marcinko
0-0 → 1-0
Mark Wallner / Su-Wei Hsieh vs Lloyd Glasspool / Andreja Klepac
GS Roland Garros
Mark Wallner / Su-Wei Hsieh
6
7
Lloyd Glasspool / Andreja Klepac
3
5
Vincitore: Mark WallnerSu-Wei Hsieh
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mark Wallner / Su-Wei Hsieh
6-5 → 7-5
Lloyd Glasspool / Andreja Klepac
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
Mark Wallner / Su-Wei Hsieh
4-5 → 5-5
Lloyd Glasspool / Andreja Klepac
4-4 → 4-5
Mark Wallner / Su-Wei Hsieh
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
Lloyd Glasspool / Andreja Klepac
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Mark Wallner / Su-Wei Hsieh
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
Lloyd Glasspool / Andreja Klepac
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Mark Wallner / Su-Wei Hsieh
2-1 → 2-2
Lloyd Glasspool / Andreja Klepac
1-1 → 2-1
Mark Wallner / Su-Wei Hsieh
0-1 → 1-1
Lloyd Glasspool / Andreja Klepac
0-15
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mark Wallner / Su-Wei Hsieh
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Lloyd Glasspool / Andreja Klepac
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Mark Wallner / Su-Wei Hsieh
4-2 → 5-2
Lloyd Glasspool / Andreja Klepac
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-1 → 4-2
Mark Wallner / Su-Wei Hsieh
3-1 → 4-1
Lloyd Glasspool / Andreja Klepac
2-1 → 3-1
Mark Wallner / Su-Wei Hsieh
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Lloyd Glasspool / Andreja Klepac
1-0 → 1-1
Mark Wallner / Su-Wei Hsieh
0-0 → 1-0
Court 8 – Ore: 11:00
Reese Stalder / Cleeve Harper vs John Peers / Robert Galloway
GS Roland Garros
Reese Stalder / Cleeve Harper
3
4
John Peers / Robert Galloway
6
6
Vincitore: John PeersRobert Galloway
Servizio
Svolgimento
Set 2
John Peers / Robert Galloway
4-5 → 4-6
Reese Stalder / Cleeve Harper
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
John Peers / Robert Galloway
3-4 → 3-5
Reese Stalder / Cleeve Harper
2-4 → 3-4
John Peers / Robert Galloway
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Reese Stalder / Cleeve Harper
1-3 → 2-3
John Peers / Robert Galloway
1-2 → 1-3
Reese Stalder / Cleeve Harper
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
John Peers / Robert Galloway
1-0 → 1-1
Reese Stalder / Cleeve Harper
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
John Peers / Robert Galloway
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Reese Stalder / Cleeve Harper
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
John Peers / Robert Galloway
2-4 → 2-5
Reese Stalder / Cleeve Harper
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
John Peers / Robert Galloway
1-3 → 1-4
Reese Stalder / Cleeve Harper
1-2 → 1-3
Hanne Vandewinkel / Maya Joint vs Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean
GS Roland Garros
Hanne Vandewinkel / Maya Joint
6
6
6
Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean
7
1
3
Vincitore: Hanne VandewinkelMaya Joint
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Hanne Vandewinkel / Maya Joint
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Hanne Vandewinkel / Maya Joint
3-2 → 3-3
Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Hanne Vandewinkel / Maya Joint
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Hanne Vandewinkel / Maya Joint
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hanne Vandewinkel / Maya Joint
5-1 → 6-1
Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean
4-1 → 5-1
Hanne Vandewinkel / Maya Joint
3-1 → 4-1
Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Hanne Vandewinkel / Maya Joint
1-1 → 2-1
Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean
1-0 → 1-1
Hanne Vandewinkel / Maya Joint
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
Hanne Vandewinkel / Maya Joint
5-6 → 6-6
Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean
5-5 → 5-6
Hanne Vandewinkel / Maya Joint
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean
4-4 → 5-4
Hanne Vandewinkel / Maya Joint
3-4 → 4-4
Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Hanne Vandewinkel / Maya Joint
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Hanne Vandewinkel / Maya Joint
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Hanne Vandewinkel / Maya Joint
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean
0-0 → 0-1
Luca Van assche / Corentin Moutet vs Bart Stevens / Vasil Kirkov
GS Roland Garros
Luca Van assche / Corentin Moutet
6
7
4
Bart Stevens / Vasil Kirkov
7
5
6
Vincitore: Bart StevensVasil Kirkov
Servizio
Svolgimento
Set 3
Bart Stevens / Vasil Kirkov
4-5 → 4-6
Luca Van assche / Corentin Moutet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Bart Stevens / Vasil Kirkov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Luca Van assche / Corentin Moutet
2-4 → 3-4
Bart Stevens / Vasil Kirkov
2-3 → 2-4
Luca Van assche / Corentin Moutet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Bart Stevens / Vasil Kirkov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Luca Van assche / Corentin Moutet
1-1 → 1-2
Bart Stevens / Vasil Kirkov
1-0 → 1-1
Luca Van assche / Corentin Moutet
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Bart Stevens / Vasil Kirkov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 7-5
Luca Van assche / Corentin Moutet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Bart Stevens / Vasil Kirkov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Luca Van assche / Corentin Moutet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Bart Stevens / Vasil Kirkov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Luca Van assche / Corentin Moutet
4-2 → 4-3
Bart Stevens / Vasil Kirkov
3-2 → 4-2
Luca Van assche / Corentin Moutet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Bart Stevens / Vasil Kirkov
1-2 → 2-2
Luca Van assche / Corentin Moutet
1-1 → 1-2
Bart Stevens / Vasil Kirkov
1-0 → 1-1
Luca Van assche / Corentin Moutet
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
Luca Van assche / Corentin Moutet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Bart Stevens / Vasil Kirkov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Luca Van assche / Corentin Moutet
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Bart Stevens / Vasil Kirkov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Luca Van assche / Corentin Moutet
3-4 → 4-4
Bart Stevens / Vasil Kirkov
3-3 → 3-4
Luca Van assche / Corentin Moutet
2-3 → 3-3
Bart Stevens / Vasil Kirkov
2-2 → 2-3
Luca Van assche / Corentin Moutet
1-2 → 2-2
Bart Stevens / Vasil Kirkov
1-1 → 1-2
Luca Van assche / Corentin Moutet
0-1 → 1-1
Bart Stevens / Vasil Kirkov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Hugo Gaston / Clara Burel vs Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean
GS Roland Garros
Hugo Gaston / Clara Burel•
0
6
7
0
Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean
0
7
5
1
Vincitore: Geoffrey BlancaneauxLeolia Jeanjean
Servizio
Svolgimento
Set 3
Hugo Gaston / Clara Burel
Hugo Gaston / Clara Burel
1-0
1-1
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
3-6
4-6
4-7
4-8
5-8
5-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hugo Gaston / Clara Burel
6-5 → 7-5
Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-5 → 6-5
Hugo Gaston / Clara Burel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean
4-4 → 4-5
Hugo Gaston / Clara Burel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 3-4
Hugo Gaston / Clara Burel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
2-3 → 3-3
Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean
2-2 → 2-3
Hugo Gaston / Clara Burel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Hugo Gaston / Clara Burel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean
6-5 → 6-6
Hugo Gaston / Clara Burel
5-5 → 6-5
Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Hugo Gaston / Clara Burel
5-3 → 5-4
Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean
4-3 → 5-3
Hugo Gaston / Clara Burel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
Hugo Gaston / Clara Burel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-3 → 2-3
Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean
1-2 → 1-3
Hugo Gaston / Clara Burel
1-1 → 1-2
Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean
1-0 → 1-1
Hugo Gaston / Clara Burel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Court 9 – Ore: 11:00
Jj Tracy / Robert Cash vs Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame
GS Roland Garros
Jj Tracy / Robert Cash [15]
6
1
6
Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame
4
6
4
Vincitore: Jj TracyRobert Cash
Servizio
Svolgimento
Set 3
Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Jj Tracy / Robert Cash
4-4 → 5-4
Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame
4-3 → 4-4
Jj Tracy / Robert Cash
3-3 → 4-3
Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame
3-2 → 3-3
Jj Tracy / Robert Cash
2-2 → 3-2
Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Jj Tracy / Robert Cash
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame
1-0 → 2-0
Jj Tracy / Robert Cash
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame
1-5 → 1-6
Jj Tracy / Robert Cash
0-5 → 1-5
Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame
0-4 → 0-5
Jj Tracy / Robert Cash
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Jj Tracy / Robert Cash
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jj Tracy / Robert Cash
5-4 → 6-4
Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Jj Tracy / Robert Cash
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Jj Tracy / Robert Cash
3-2 → 4-2
Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Jj Tracy / Robert Cash
2-1 → 3-1
Tim Puetz / Kevin Krawietz vs Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev
GS Roland Garros
Tim Puetz / Kevin Krawietz [6]
7
7
Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev
5
6
Vincitore: Tim PuetzKevin Krawietz
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
Tim Puetz / Kevin Krawietz
5-6 → 6-6
Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Tim Puetz / Kevin Krawietz
4-5 → 5-5
Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev
4-4 → 4-5
Tim Puetz / Kevin Krawietz
3-4 → 4-4
Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Tim Puetz / Kevin Krawietz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev
2-2 → 2-3
Tim Puetz / Kevin Krawietz
1-2 → 2-2
Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev
1-1 → 1-2
Tim Puetz / Kevin Krawietz
0-1 → 1-1
Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tim Puetz / Kevin Krawietz
6-5 → 7-5
Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Tim Puetz / Kevin Krawietz
4-5 → 5-5
Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev
4-4 → 4-5
Tim Puetz / Kevin Krawietz
3-4 → 4-4
Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Tim Puetz / Kevin Krawietz
2-3 → 3-3
Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev
2-2 → 2-3
Tim Puetz / Kevin Krawietz
1-2 → 2-2
Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Tim Puetz / Kevin Krawietz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Thanasi Kokkinakis vs Pablo Carreno busta
GS Roland Garros
Thanasi Kokkinakis•
0
5
6
0
Pablo Carreno busta
0
7
4
1
Vincitore: Pablo Carreno busta
Servizio
Svolgimento
Set 3
Pablo Carreno busta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Thanasi Kokkinakis
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Pablo Carreno busta
5-3 → 5-4
Thanasi Kokkinakis
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Pablo Carreno busta
4-2 → 4-3
Thanasi Kokkinakis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Pablo Carreno busta
3-1 → 3-2
Thanasi Kokkinakis
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Pablo Carreno busta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Thanasi Kokkinakis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Pablo Carreno busta
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Thanasi Kokkinakis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
Pablo Carreno busta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Thanasi Kokkinakis
4-5 → 5-5
Pablo Carreno busta
4-4 → 4-5
Thanasi Kokkinakis
3-4 → 4-4
Pablo Carreno busta
3-3 → 3-4
Thanasi Kokkinakis
2-3 → 3-3
Pablo Carreno busta
2-2 → 2-3
Thanasi Kokkinakis
1-2 → 2-2
Pablo Carreno busta
1-1 → 1-2
Thanasi Kokkinakis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Pablo Carreno busta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Mac Kiger / Ignacio Buse vs Hendrik Jebens / Ray Ho
GS Roland Garros
Mac Kiger / Ignacio Buse
5
7
6
Hendrik Jebens / Ray Ho
7
6
7
Vincitore: Hendrik JebensRay Ho
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
2*-7
3*-7
3-8*
3-9*
4*-9
5*-9
6-9*
7-9*
6-6 → 6-7
Mac Kiger / Ignacio Buse
5-6 → 6-6
Hendrik Jebens / Ray Ho
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Mac Kiger / Ignacio Buse
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Hendrik Jebens / Ray Ho
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Mac Kiger / Ignacio Buse
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Hendrik Jebens / Ray Ho
3-3 → 3-4
Mac Kiger / Ignacio Buse
2-3 → 3-3
Hendrik Jebens / Ray Ho
2-2 → 2-3
Mac Kiger / Ignacio Buse
1-2 → 2-2
Hendrik Jebens / Ray Ho
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Mac Kiger / Ignacio Buse
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Hendrik Jebens / Ray Ho
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
Hendrik Jebens / Ray Ho
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Mac Kiger / Ignacio Buse
5-5 → 6-5
Hendrik Jebens / Ray Ho
5-4 → 5-5
Mac Kiger / Ignacio Buse
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Hendrik Jebens / Ray Ho
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Mac Kiger / Ignacio Buse
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Hendrik Jebens / Ray Ho
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Mac Kiger / Ignacio Buse
2-2 → 3-2
Hendrik Jebens / Ray Ho
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Mac Kiger / Ignacio Buse
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Hendrik Jebens / Ray Ho
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Mac Kiger / Ignacio Buse
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hendrik Jebens / Ray Ho
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Mac Kiger / Ignacio Buse
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Hendrik Jebens / Ray Ho
5-4 → 5-5
Mac Kiger / Ignacio Buse
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Hendrik Jebens / Ray Ho
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Mac Kiger / Ignacio Buse
3-3 → 4-3
Hendrik Jebens / Ray Ho
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Mac Kiger / Ignacio Buse
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Hendrik Jebens / Ray Ho
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Mac Kiger / Ignacio Buse
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Hendrik Jebens / Ray Ho
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Mac Kiger / Ignacio Buse
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 10 – Ore: 11:00
Patrik Trhac / Diego Hidalgo vs John-Patrick Smith / Fernando Romboli
GS Roland Garros
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
6
3
6
John-Patrick Smith / Fernando Romboli
4
6
3
Vincitore: Patrik TrhacDiego Hidalgo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
John-Patrick Smith / Fernando Romboli
5-2 → 5-3
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
4-2 → 5-2
John-Patrick Smith / Fernando Romboli
4-1 → 4-2
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
3-1 → 4-1
John-Patrick Smith / Fernando Romboli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
2-0 → 3-0
John-Patrick Smith / Fernando Romboli
1-0 → 2-0
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
John-Patrick Smith / Fernando Romboli
3-5 → 3-6
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
John-Patrick Smith / Fernando Romboli
2-4 → 2-5
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
1-4 → 2-4
John-Patrick Smith / Fernando Romboli
1-3 → 1-4
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
0-3 → 1-3
John-Patrick Smith / Fernando Romboli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
John-Patrick Smith / Fernando Romboli
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
John-Patrick Smith / Fernando Romboli
5-3 → 5-4
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
4-3 → 5-3
John-Patrick Smith / Fernando Romboli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
John-Patrick Smith / Fernando Romboli
3-1 → 3-2
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
John-Patrick Smith / Fernando Romboli
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama vs Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro
GS Roland Garros
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
6
6
Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro
2
3
Vincitore: En-Shuo LiangShuko Aoyama
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro
2-2 → 3-2
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
1-2 → 2-2
Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
0-1 → 1-1
Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
5-2 → 6-2
Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
3-2 → 4-2
Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro
2-2 → 3-2
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro
1-1 → 2-1
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
1-0 → 1-1
Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Rajeev Ram / Benjamin Kittay vs Alternates Alternates / Alternates Alternates
Il match deve ancora iniziare
Victoria Mboko / Alexandra Eala vs Diana Shnaider / Leylah Fernandez
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – Ore: 11:00
Neal Skupski / Desirae Krawczyk vs Gregoire Jacq / Harmony Tan
GS Roland Garros
Neal Skupski / Desirae Krawczyk [4]
6
6
Gregoire Jacq / Harmony Tan
2
1
Vincitore: Neal SkupskiDesirae Krawczyk
Servizio
Svolgimento
Set 2
Neal Skupski / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Gregoire Jacq / Harmony Tan
4-1 → 5-1
Neal Skupski / Desirae Krawczyk
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Gregoire Jacq / Harmony Tan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Neal Skupski / Desirae Krawczyk
1-1 → 2-1
Gregoire Jacq / Harmony Tan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Neal Skupski / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gregoire Jacq / Harmony Tan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-2 → 6-2
Neal Skupski / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-1 → 5-2
Gregoire Jacq / Harmony Tan
5-0 → 5-1
Neal Skupski / Desirae Krawczyk
4-0 → 5-0
Gregoire Jacq / Harmony Tan
3-0 → 4-0
Yifan Xu / Xinyu Jiang vs Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina
GS Roland Garros
Yifan Xu / Xinyu Jiang [14]
1
1
Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina
6
6
Vincitore: Dayana YastremskaAnhelina Kalinina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Yifan Xu / Xinyu Jiang
1-4 → 1-5
Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Yifan Xu / Xinyu Jiang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Yifan Xu / Xinyu Jiang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yifan Xu / Xinyu Jiang
1-5 → 1-6
Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina
1-4 → 1-5
Yifan Xu / Xinyu Jiang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Yifan Xu / Xinyu Jiang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina
0-1 → 0-2
Yifan Xu / Xinyu Jiang
0-0 → 0-1
Qianhui Tang / Elena Pridankina vs Tereza Valentova / Linda Noskova
GS Roland Garros
Qianhui Tang / Elena Pridankina
6
4
6
Tereza Valentova / Linda Noskova
3
6
1
Vincitore: Qianhui TangElena Pridankina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Qianhui Tang / Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Tereza Valentova / Linda Noskova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Qianhui Tang / Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 5-0
Tereza Valentova / Linda Noskova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Qianhui Tang / Elena Pridankina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Tereza Valentova / Linda Noskova
1-0 → 2-0
Qianhui Tang / Elena Pridankina
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tereza Valentova / Linda Noskova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Qianhui Tang / Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Tereza Valentova / Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 3-5
Qianhui Tang / Elena Pridankina
2-4 → 2-5
Tereza Valentova / Linda Noskova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Qianhui Tang / Elena Pridankina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Tereza Valentova / Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Qianhui Tang / Elena Pridankina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Tereza Valentova / Linda Noskova
0-1 → 1-1
Qianhui Tang / Elena Pridankina
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tereza Valentova / Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Qianhui Tang / Elena Pridankina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
Tereza Valentova / Linda Noskova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Qianhui Tang / Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Tereza Valentova / Linda Noskova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Qianhui Tang / Elena Pridankina
1-2 → 2-2
Tereza Valentova / Linda Noskova
1-1 → 1-2
Qianhui Tang / Elena Pridankina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Tereza Valentova / Linda Noskova
0-0 → 1-0
Luca Sanchez / Estelle Cascino vs Manuel Guinard / Kristina Mladenovic
GS Roland Garros
Luca Sanchez / Estelle Cascino
1
6
Manuel Guinard / Kristina Mladenovic
6
7
Vincitore: Manuel GuinardKristina Mladenovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
6-6 → 6-7
Manuel Guinard / Kristina Mladenovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-6 → 6-6
Luca Sanchez / Estelle Cascino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 5-6
Manuel Guinard / Kristina Mladenovic
5-4 → 5-5
Luca Sanchez / Estelle Cascino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Manuel Guinard / Kristina Mladenovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
Luca Sanchez / Estelle Cascino
3-3 → 3-4
Manuel Guinard / Kristina Mladenovic
3-2 → 3-3
Luca Sanchez / Estelle Cascino
2-2 → 3-2
Manuel Guinard / Kristina Mladenovic
2-1 → 2-2
Luca Sanchez / Estelle Cascino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Manuel Guinard / Kristina Mladenovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Luca Sanchez / Estelle Cascino
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Manuel Guinard / Kristina Mladenovic
0-15
15-15
30-15
40-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Luca Sanchez / Estelle Cascino
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-4 → 1-5
Manuel Guinard / Kristina Mladenovic
1-3 → 1-4
Luca Sanchez / Estelle Cascino
0-3 → 1-3
Manuel Guinard / Kristina Mladenovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-2 → 0-3
Luca Sanchez / Estelle Cascino
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
Manuel Guinard / Kristina Mladenovic
0-0 → 0-1
Court 12 – Ore: 11:00
Renata Zarazua / Katarzyna Piter vs Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
GS Roland Garros
Renata Zarazua / Katarzyna Piter
7
5
0
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa [6]
6
7
6
Vincitore: Nicole Melichar-martinezCristina Bucsa
Servizio
Svolgimento
Set 3
Renata Zarazua / Katarzyna Piter
0-5 → 0-6
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Renata Zarazua / Katarzyna Piter
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
0-2 → 0-3
Renata Zarazua / Katarzyna Piter
0-1 → 0-2
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Renata Zarazua / Katarzyna Piter
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Renata Zarazua / Katarzyna Piter
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
4-4 → 4-5
Renata Zarazua / Katarzyna Piter
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Renata Zarazua / Katarzyna Piter
3-2 → 3-3
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Renata Zarazua / Katarzyna Piter
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Renata Zarazua / Katarzyna Piter
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
3*-1
3-2*
4-2*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Renata Zarazua / Katarzyna Piter
5-5 → 6-5
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
5-4 → 5-5
Renata Zarazua / Katarzyna Piter
4-4 → 5-4
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Renata Zarazua / Katarzyna Piter
3-3 → 3-4
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Renata Zarazua / Katarzyna Piter
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Viktorija Golubic vs Alycia Parks
GS Roland Garros
Viktorija Golubic
6
6
Alycia Parks
2
2
Vincitore: Viktorija Golubic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktorija Golubic
5-2 → 6-2
Viktorija Golubic
4-1 → 5-1
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Viktorija Golubic
2-1 → 3-1
Alycia Parks
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Viktorija Golubic
1-0 → 1-1
Alycia Parks
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktorija Golubic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Viktorija Golubic
5-0 → 5-1
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Viktorija Golubic
3-0 → 4-0
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Viktorija Golubic
1-0 → 2-0
Nuno Borges vs Miomir Kecmanovic
GS Roland Garros
Nuno Borges
3
6
6
6
Miomir Kecmanovic
6
2
1
2
Vincitore: Nuno Borges
Servizio
Svolgimento
Set 4
Nuno Borges
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Miomir Kecmanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Miomir Kecmanovic
4-0 → 4-1
Nuno Borges
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Miomir Kecmanovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Miomir Kecmanovic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Miomir Kecmanovic
5-0 → 5-1
Nuno Borges
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 5-0
Miomir Kecmanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Nuno Borges
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Miomir Kecmanovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Nuno Borges
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Miomir Kecmanovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Nuno Borges
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Miomir Kecmanovic
4-1 → 4-2
Miomir Kecmanovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Nuno Borges
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Miomir Kecmanovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Nuno Borges
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Miomir Kecmanovic
3-5 → 3-6
Nuno Borges
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Miomir Kecmanovic
2-4 → 2-5
Nuno Borges
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Miomir Kecmanovic
1-3 → 1-4
Nuno Borges
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Miomir Kecmanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Nuno Borges
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Miomir Kecmanovic
0-0 → 0-1
Jil Teichmann vs Magdalena Frech
GS Roland Garros
Jil Teichmann
7
6
Magdalena Frech
5
4
Vincitore: Jil Teichmann
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jil Teichmann
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Magdalena Frech
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Jil Teichmann
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Jil Teichmann
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Magdalena Frech
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
Jil Teichmann
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Jil Teichmann
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Jil Teichmann
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Magdalena Frech
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Jil Teichmann
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Magdalena Frech
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Court 13 – Ore: 11:00
Rafael Matos / Orlando Luz vs Evan King / Andre Goransson
GS Roland Garros
Rafael Matos / Orlando Luz [16]
6
3
Evan King / Andre Goransson
7
6
Vincitore: Evan KingAndre Goransson
Servizio
Svolgimento
Set 2
Evan King / Andre Goransson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Rafael Matos / Orlando Luz
2-5 → 3-5
Evan King / Andre Goransson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Rafael Matos / Orlando Luz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Evan King / Andre Goransson
1-3 → 1-4
Rafael Matos / Orlando Luz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Evan King / Andre Goransson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Rafael Matos / Orlando Luz
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Evan King / Andre Goransson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
6-6 → 6-7
Evan King / Andre Goransson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Rafael Matos / Orlando Luz
5-5 → 6-5
Evan King / Andre Goransson
5-4 → 5-5
Rafael Matos / Orlando Luz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Evan King / Andre Goransson
4-3 → 4-4
Rafael Matos / Orlando Luz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Evan King / Andre Goransson
4-1 → 4-2
Rafael Matos / Orlando Luz
3-1 → 4-1
Evan King / Andre Goransson
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Daria Snigur vs Peyton Stearns
GS Roland Garros
Daria Snigur
4
0
Peyton Stearns
6
6
Vincitore: Peyton Stearns
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daria Snigur
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-4 → 0-5
Peyton Stearns
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Daria Snigur
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Peyton Stearns
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Daria Snigur
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daria Snigur
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Peyton Stearns
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Daria Snigur
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Peyton Stearns
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Peyton Stearns
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Peyton Stearns
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Francesca Jones vs Marie Bouzkova
GS Roland Garros
Francesca Jones
0
6
Marie Bouzkova [27]
6
7
Vincitore: Marie Bouzkova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
Marie Bouzkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Francesca Jones
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Marie Bouzkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Marie Bouzkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Francesca Jones
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Marie Bouzkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Francesca Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-5 → 0-6
Marie Bouzkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Nishesh Basavareddy vs Alex Michelsen
GS Roland Garros
Nishesh Basavareddy
6
3
6
3
Alex Michelsen
7
6
3
6
Vincitore: Alex Michelsen
Servizio
Svolgimento
Set 4
Nishesh Basavareddy
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Alex Michelsen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Nishesh Basavareddy
2-3 → 3-3
Nishesh Basavareddy
1-2 → 2-2
Nishesh Basavareddy
0-1 → 1-1
Alex Michelsen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Nishesh Basavareddy
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Alex Michelsen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Nishesh Basavareddy
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Alex Michelsen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Nishesh Basavareddy
3-1 → 4-1
Nishesh Basavareddy
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Alex Michelsen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Nishesh Basavareddy
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alex Michelsen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Nishesh Basavareddy
2-5 → 3-5
Nishesh Basavareddy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Nishesh Basavareddy
1-2 → 1-3
Alex Michelsen
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Nishesh Basavareddy
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Alex Michelsen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
4*-3
5*-3
5-4*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
Alex Michelsen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 6-6
Nishesh Basavareddy
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Nishesh Basavareddy
4-4 → 5-4
Nishesh Basavareddy
3-3 → 4-3
Alex Michelsen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Nishesh Basavareddy
2-2 → 3-2
Nishesh Basavareddy
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Nishesh Basavareddy
0-0 → 1-0
Ragazze svizzere (in attesa di vedere cosa combinerà Susan Bandecchi) decisamente sugli scudi!
@ Annie3 (#4625026)
Non c’era nessuno sfondo retorico , nè ( ancora piu’ assolutamente ) ” minaccioso ” … ci mancherebbe altro …
Se ti è arrivata questa sensazione … mi dispiace sinceramente molto , per cui ti chiedo comunque ” scusa ” , per dimostrarti la mia unica intenzione : confrontarsi serenamente e tranquillamente .
( oh … s’intende … se poi sono ” troppo noioso ( anzi ” barboso ” mi pare ) ” come mi hai detto l’altra volta liquidandomi con un poco elegante ” BUY BUY ” … NON VALE ! )
😉
In simpatia
__/\_ ***
***@ Detuqueridapresencia copyright
😛 🙂
:oops:…..va bene hai ragione!
@ Golden Shark (#4625009)
Il riferimento è esattamente quello che ho scritto, se avevi obiezioni potevi esporle senza queste domande a sfondo retorico/minaccioso che mettono un’ansia (un po’ di normalità mai??)…per quanto mi concerne ti posso dire che preferirei molto di più Roger al terzo turno con Novak che Fonseca, davvero impressionante da quando è tornato in campo dopo un “toilette break” salvifico…poi sai, i gesti, il bel tennis non mi hanno mai interessato più di tanto, mi preme di più vedere la sostanza e i risultati e, ora come ora, vedo molto più di sostanza il tennis di Fonseca che una riproposizione, anche se non a caso improbabile, di quello di Roger…del resto oggi un commentatore Eurosport diceva che il tennis non è un concorso di bellezza…oohh, che poi scommetto che nel vasto schieramento utenti di LT ci sarà anche qualcuno tecnicamente preparato che ti può rispondere, magari trovando, anche a ragion veduta, paralleli tra Fonseca e Federer anche relativamente al rispettivo gioco: del resto, anni fa in LT erano tutti tifosi strenui di Roger, avranno ben indirizzato le loro simpatie verso qualcuno attualmente in attività di servizio, o no?
uh signuuuuur
… non voglio romperti le balle , ma rifletti bene e sii meno impulsiva .
I tuoi concetti sono volendo anche ” giusti e condivisibili ” … ma nel ” Mondo Perfetto ” o quasi .
Non è qualunquismo ( quindi non mi accusare di questo , come io non ho fatto con te … pensandoti assolutamente in buona fede e genuina … ) ma … ora ti incaxxxrai , e ti prego sorprendimi , io mi trovo costretto a dirti che , nella vera realtà … ” sti poveri ragazzi davvero a novelli gladiatori dei giorni nostri ” … sono le persone comuni , quelle che pagano tasse e non sanno quando andranno in pensione , quelli sfruttati … ect ect
Se questi sportivi milionari e riveriti ” non ce la fanno ” possono pure iniziare a fare concorsi e/o colloqui per andare a fare lavori , spesso temporanei e senza prospettiva …
Ho portato certamente il discorso all’estremo … ma per farti notare che pure tu sei troppo rigida nel sostenere la tua causa … qui molti sono affezionati al 3 su 5 … è solo 4 volte l’anno … lasciaci il nostro romanticismo … che non è assolutamente gusto sadico !
Ciao
@ Giampi (#4624947)
Condivido
@ Forchetta Antonio (#4624834)
Ha rimontato 2 set anche se non ho tanto simpatia px questo fonseca
Se non è un refuso , come purtroppo è probabile , sei un genio della comunicazione astratto-sintetica !!!
😆
@ magilla (#4624997)
Tutti i giorni? Mio caro signor “tu mi stufi”, ti sembra normale rimanere impassibili, menefreghisti, di più, goduti e compiaciuti davanti a certi episodi di gravi malesseri? Il bello è che poi si critica l’argentino che è uscito dal campo fregandosene delle condizioni preoccupanti di un avversario che non riusciva ad alzarsi in piedi…e l’altro bello è godersi dal divano gli sfinimenti di uno sport che è arrivato a misure umane per i suoi almeno 9/10, a dimostrazione che le emozioni ci possono essere anche salvaguardando l’incolumità dei protagonisti di questo sport e che i 2 su 3 non sono gli ombrellini parasole o lo slalom senza curve ma la normalità che vediamo per gran parte dell’anno, che comunque ci appassiona, ci diverte, senza chiedere certi prezzi estremi come se equiparassimo sti poveri ragazzi davvero a novelli gladiatori dei giorni nostri
Capretto degli’italiani a parte sarà errani nel doppio male veramente
Spero il riferimento a Roger Federer sia esclusivamente ” nei modi comportamentali giovanili ” ( potrei essere anche io vagamente d’accordo ) e , neppure in minima parte , allo stile / tecnica e movenze di gioco … vero ?
Chi insulta ha sempre torto . Sempre .
Detto questo che è un mio caposaldo … nel caso della tua previsione , pur stimando molto Jodar , penso abbia torto anche tu … in quanto stai correndo un po’ troppo .
Ci vediamo qui domenica 7 … e ne riparliamo , ok ? 😉
@ Peter Parker (#4624862)
Magari Novak incontrasse Jannik, vorrebbe dire che è arrivato in semi, credo…è che il cammino è ancora lungo e impervio, già alla prossima c’è Fonseca che, ironia della sorte, a me ricorda mooolto vagamente Roger, soprattutto nei modi un po’ snob che Roger ha acquisito non agli inizi carriera, quando era più ribelle, mentre Fonseca lì ha proprio per sua conformazione naturale.
comunque oggi tra il clamoroso smash sbagliato da Khachanov sul MP, i crampi di Mensik e la remuntada di Fonseca non si può dire di essersi annoiati. Gli Slam regalano sempre grandi emozioni poco da fare
annie ma tutti i giorni sta storia…..e allora io vogli la 40 km di marcia di 35km,la 20 km di 18,la maratona con gli ombrellini parasole,lo slalom gigante di sci senza curve,ecc,ecc…..lo sport è fatto anche di certi estremi e i primi a volerlo sono chi gli sport li pratica….suvvia dacci tregua !…
se ci doveva essere una giornata brutta tra oggi e domani…..meglio oggi,anche perche oggi ci voleva almeno un mezzo miracolo
@ Kenobi (#4624948)
Beh, li facessero giocare tutti dalle 19, magari, si arriverebbe a partite più umane…e comunque anche la partita tra Prizmic e Fonseca ha dimostrato che chi si è spremuto prima non ne ha avuto dal 3rzo set in poi, spalancando le porte a Fonseca, bravissimo, per carità, ma troppo agevolato da un Prizmic irricoscibile, che buttava palle elementari a destra e a manca, che non chiudeva da sopra la rete a campo vuoto, che offriva letteralmente in bocca a Fonseca palle che doveva indirizzare nella parte scoperta del campo…insomma, i più abituati al caldo, sudamericani in testa, hanno avuto un vantaggio notevole con questo clima torrido rispetto ai ragazzi dell’est, a parte il “ragazzo terribile” mitico Novak e la vittima sacrificale Mensik, di cui non credo si abbiano notizie ma non l’ho visto per niente bene…e Ruud stasera regge ma ieri sembrava fuori dai giochi, ma l’arena del tennis diverte di più se c’è la sofferenza, pollice verso per chi barcolla
E pure stavolta, la finale tutta italica in uno SLAM, la vedremo la prossima volta.
Perso anche Sonego, vabbè lui aveva oggettivamente poche possibilità oggi.
3 su 3 fuori oggi brutta giornata, per fortuna domani abbiamo le nostre teste di serie.
Quanti sono i francesi superstiti?
Che giornataccia ragazzi. Dopo tutto domani è un’altro giorno. Buona notte a tutti
@ Severino Massoni (#4624941)
hai avuto ragione?? Perché Jodar ha gia vinto il Roland Garros? Non me ne sono accorto!
Nota per il non esperto.
Qualche mese fa eravamo in sessione d’allenamento con un tizio bravino (un 2.1 da 140 e rotti Open) e nel giocare il dritto dava il suggerimento proprio di usare le dita della mano per dare la spazzolata quando il gesto e l’impugnatura sono essenzialmente da colpo piatto.
Fonseca tendenzialmente colpisce la palla in fase ascendente e questo,vista la potenza che sprigiona,lo pone in difficoltà quando a)tende ad andare fuori giri b)nelle palle più basse.
Dosare l’energia nel secondo caso e dare quella “grattata” nel colpire comunque violentemente, com’è nel suo DNA,gli consente di aumentare la sicurezza.
Evito ulteriori approfondimenti.
Sì di più, certo. Scusa.
La quantità di c… in poche frasi potrebbe essere materiale di studio per un dottorato in psicologia “Dell’arroganza e dell’essere troppo stupido per accorgersene”
forse volevi dire che hanno 6/7 mesi di più?
jodar 17/9/2006
fonseca 21/08/2006
cinà 30/03/2007
@ Pirr (#4624843)
Fonseca si fermerà max al quarto turno
E se non lo vincesse? Tu sarai qui a gougno a scrivere di aver avuto torto?
@ Forchetta Antonio (#4624834)
Jodar e Fonseca hanno sei – sette mesi meno di Cinà. Vedere Cinà a quei livelli tra sei – sette mesi non è realistico, obiettivamente. Questo ha un rilievo, ma non è decisivo. Non ci dice dove staranno tra quattro anni. Anche Alcaraz è stato più precoce di Sinner, è innegabile. poi si vedrà a fine carriera chi sarà stato il migliore.
forse non ti sei espresso bene…perché è impossibile non coinvolgere l’intero gesto con la spazzolata della mano…
Un quinto set spettacolare di Fonseca!!
Che dritto! Che talento!
Sonny sta facendo una partita anonima, speriamo si svegli un po’ nel terzo set perché davvero si salva solo la battuta finora.
Bellissima partita in rimonta di Fonseca, c’è poi chi vorrebbe togliere i 5 set agli Slam.
Si, non ruba l’occhio ma non lo rubavano neanche Berrettini, Sonego, Cobolli o Darderi verso i 20-21 anni e oltre..poi non c’è l’obbligo di diventare un top ten visto che a parte Pietrangeli ne abbiamo avuti sei . Per me poi conta anche la persona e il ragazzo è fantastico..
Grazie a una maggiore resistenza al caldo, Fonseca batte Prizmic in rimonta e ora avrà Nole
Decisamente il match di cartello del terzo turno
Già mi brillano gli occhi solo immaginando le risse che si scateneranno fra il serbo w la torcida brasiliana.
Comunque 5 set di Fonseca da cineteca.
Quando Jodar alzerà al cielo il trofeo del RG moltissimi di voi mi dovranno delle scuse. È dal primo turno a Madrid che lo vado dicendo, e mi sono beccato solo insulti. Il tempo è galantuomo e come sempre ho avuto ragione. Chi capisce di tennis lo sa, voi invece…
Il dritto di Joao è di una bellezza sconcertante. Entra carico poi il polso sembra alleggerirsi,la presa meno salda,e c’è la spazzolata con la mano,non con l’intero gesto.
Come per Sinner sono colpi che non puoi insegnare,te li porti da casa con quel timing.
E pare pure muoversi benino ora.
È un pò che scrivo cha ha un tabellone che meglio non si può sino alla semifinale con Zverev, poi si vedrà
il suo slot è quello di un 250 e avrebbe pure avuto fritz come testa di serie che sulla terra è un challengerista e l’eterno insoluto Lehecka. Direi che la sorte a parigi è stata dalla sua parte, vediamo se la sfrutta, sarebbe un segnale importante.
Non so cosa sia successo a Prizmic, sembrava in controllo della partita, ora pare proprio crollato
Attenzione: sta arrivando Jodar! Per me non sarebbe una sorpresa se arrivasse in finale.
Prizmic in crollo fisico evidente
Prizmic in crollo fisico evidente
@ king_scipion66 (#4624896)
Sta storia ha stancato, sto rivangare scelta di una vita fa. Cosa cambia quando sappiamo il motivo? Cosa cambia che dica: ‘avevo perso le motivazioni’piuttosto che ‘è stata una scelta concordata’ ovvero ‘avevamo visioni diverse’. Il passato è passato, che guardi al futuro
Qualcuno ha scritto che è assordato dai Dinooo Dinooo…ma come ha fatto a sentirli in uno stadio che urla all’unisono per Fonseca, tanto che il povero Dinoooo, vuoi per il calo fisico, vuoi per il rincoglionimento da inneggiamento all’avversario, non ne ha più azzeccata una, dopo due set vinti senza problemi…l’unico dubbio è come faccia Fonseca ad avere metà Brasile al suo seguito in ogni parte del mondo, mah…
Mi mancava il fenomeno Hughetto.
Lei praticamente quota il messaggio di uno che mi ha quotato non capendo il mio messaggio perché segue il tennis da ieri e chiama me illuminato ,uno che non ha mai scritto nulla di tennis se non per deridermi.
È fortunato che in redazione permettano il trollaggio.
Beh ovvio, lui è il goat….di cosa ci si sorprende? Fisicamente non ce la fa piu,ma la classe e la purezza tattica del suo tennis è mostruosa, inarrivabile
Lista impressionante di grandi campioni incontrati nel momento migliore della loro carriera. Hai citato quasi tutti avversari che erano reduci da infortuni o in crisi di risultati, De Minaur compreso. Anche con diversi di questi non ha vinto per nulla facilmente. Ne parlate da un mese come l’avversario di Sinner trionfante a Madrid, a Roma etc. etc. Poi s’è visto com’è andata. Sto vedendo la partita di Fonseca-Prizmic: giocano con un ritmo ben diverso da quello di Jòdar oggi. Ne riparleremo presto di lui, quando avrà dimostrato di essere un aspirante prossimo campione. Per adesso rimane una promessa ancora da verificare. Su una cosa però sono già certo. E’ da più di un anno che venite a proporre sicuri antagonisti di Jannik che poi, puntualmente, si sgonfiano da sè o con lui perdono in due set. Perchè non ammirate i fuoriclasse attuali anzichè ragazzotti che sono ancora in fase di lancio?
E Paolini anche a Parigi esce subito di scena…che disastro
Povera Lei e poveri noi. Italtennis femminile non esiste
dispiace doverlo dire ma da quando Paolini ha lasciato Furlan non ne ha azzeccata più una. Ma i giornalisti che fanno sempre domande del kaiser perchè non le chiedono il motivo della separazione e se ritiene che gli ultimi risultati negativi siano figli di questa scelta sbagliata…e che diamine di giornalisti sono dai…
@ IlCera (#4624865)
Ogni volta che l’illuminato vede i colori della Spagna impazzisce. Mi sembrava in ripresa, invece niente. poverino 😥
@ patric25 (#4624889)
Purtroppo condivido. È giovane, ha margini di crescita enormi per diventare un buon/ottimo giocatore, ma a parte un discreto rovescio non ha colpi che fanno male all’avversario. Non va paragonato a Sinner, inarrivabile, non carichiamolo di aspettative, mi aspetto diventi un discreto giocatore, senza fare improbabili previsioni di ranking, ma ammetto che non ho detto wow o mi sono stropicciato gli occhi.
@ Peter Parker (#4624827)
Si l’ho visto, veramente un colpo incredibile. Hai detto bene. Non so se regge fisicamente, ma ha un livello di tennis pazzesco.
È Humbert che sulla terra è quasi un assegno circolare per l’avversario…
i soliti mettono pollice in giù ma la penso anche io come te, so che dispiace dirlo ma è così…
Sono scommettitori..
mamma mia la Paolini sta proprio inguaiata
Qualcuno sa come Eurosport sceglie i match da mettere in onda? Le telecamere sono solo su alcuni campi? Adesso per esempio su Eurosport 6 mostrano un campo vuoto, ma ci sono varie partite in corso? E sugli altri canali Eurosport la stessa partita è mandata in onda su più di un canale. Perchè? Come funziona? Non avrebbe più senso far vedere 6 partite diverse, anche se alcune “minori”?
Confesso che, vedendo il risultato dei primi due set di Novak, mi sono concentrata su Jakub e non l’ho più abbandonato in questo “dramma del tennis” che vede eroi alla fine prevalere ma crollare sul campo, nell’indifferenza dell’avversario che, dopo aver ridacchiato per
tutto il match, ha siglato alla fine la sua umana sensibilità uscendosene tranquillo dal campo senza neanche aspettare di capire le sorti di Mensik…parlando del match, l’argentino è un brevilineo terraiolo che è riuscito, grazie alla minore stazza, a saltellare come un grillo mentre Jakub accumulava caldo e fatica, dopo i primi tre set dove si era imposto per 2 volte…e sarebbe bastato per evitare questo tour de force penoso, dove chi si era già dimostrato più bravo ha dovuto uscire sostenuto da assistenti per portare a casa la partita
Dispiace vedere Jasmine in queste condizioni che non lotta quasi sembra camminare sulle uova evidentemente il piede gli dà fastidio saraceno al 60% della vera giornata
Ancora una volta oggi, e con questo finisco, io guardo il tennista e l’atleta, giovane speranza o vecchia volpe che sia. Ma se vuoi citare i risultati, lo posso fare pure io.
Primo anno al vertice. Arnaldi Tien Fonseca Borges Machac De Minaur De Jong Norris Munar ecc ecc sovente in due set perentori. 34w-10L.
Penso intenda il periodo covid in cui si erano potuti tenere per un anno metà del punteggio precedente e poi, se non ricordo male, un quarto di quello. Ovviamente per chi si affacciava al tennis atp questo comportava ritardi di ascesa in classifica. Poi più volte Jannik a inizio carriera già nei secondi turni incontrava Nadal o Nole o, comunque, top players. Se non ricordo male in uno dei primi anni di circiuito nella race Sinner avrebbe avuto la posizione 9 ma nella generale, bloccata, era appena nei 20 o poco fuori da essi. Jòdar per ora ha sempre avuto tabelloni facili nei primi turni anche quando non era tds. comunque oggi Jòdar non ha giocato davvero bene, ha spesso beneficiato di tanti errori a porta vuota dell’avversario altrimenti la partita sarebbe stata ancora più lunga. Oggi l’ho trovato piuttosto conservativo, non so se per scelta tattica o perchè anche lui con questo caldo ha problemi nel tenere alta l’intensità.
Io non lo pontifico di sicuro, ma tu è meglio che torni al mondo del calcio….zero titoli Slam? Ma se è poco piu di un ragazzino….si vedrà eventualmente fra qualche anno ….torna al calcio per piacere
…..da tenere presente che duckworth ha 34 anni…
UN MENSIK EMOZIONANTE! Grande Jacub, mi sta sempre più simpatico, grande atteggiamento da lottatore ma sempre con rispetto
Molto bene Nole. Alla fin fine lui giocatori senza aura continua a batterli con costanza, nonostante un’età non verde e si immagina anche “logorata” da un’infinità di battaglie. Non è un giocatore che io ami particolarmente ma non posso negare che ha sempre avuto un gioco lucido e intelligente, oltre che molto preciso. 9/10 dei tennisti attuali invece ha solo un gioco muscolare e gradasso, per il resto razionalità tennistica e senso dell’opportunità (intesa nel saper discriminare i momenti importanti o le fasi interlocutorie) praticamente inesistente. Bravo.
La Papera aussie si scioglie sul game più delicato. 🙁
Prevale il “gracilino” iberico, ma ha dovuto andare al quarto, e se l’aussie non si scioglieva… 😉
Spiegami meglio il Magia ranking allora. Se c’è una cos’è che non mente mai è proprio il ranking.
Lys – Cirstea gran bella sfida! In tutti i sensi
Comunque Nole rimane un grande e spero che Jannik possa incontrarlo e prendersi una bella rivincita.
Farà caldo, avrà problemi al piede, ma sono mesi che vedo Jasmine fisicamente in difficoltà. Si muove male, spesso in ritardo, e la palla non viaggia più…
Negli slam su terra direi proprio di no. Ha raggiunto un terzo turno a Wimbledon, poi quest’anno in Australia ha in effetti impegnato Jannik, ma era su superficie dura. Non mi pare proprio di vedere oggi il miglior Jòdar, spesso gioca corto e la velocità di palleggio dei due non è di certo eccezionale. Normale che in queste circostanze riesca a manovrare bene da tutti i lati. Ti faccio notare che con giocatori più attrezzati nel colpire forte di quanto non sia Duckworth finora ha sempre perso. Ha fatto ottimi risultati nei tornei su terra, ma si è dovuto inchinare sempre ben prima della finale, nonostante in diversi lo pronosticavate addirittura vincitore. In fondo con i primi 20 ha battuto solo De Minaur su terra, con gli altri ha perso. E’ precoce, pare affidabile, ma per adesso ha sempre avuto tabelloni di difficoltà relativa. Quando l’asticella s’è alzata per ora non ha retto.
Hanno fatto vedere ed Hailey in uno scambio ha preso una storta alla caviglia e l’hanno portata fuori in barella.
Spot che era proibitivo dal punto di vista estetico quello della Paolini: Yastremska, Marcinko,Lys,Cirstea.
Intanto Halys forse non era tutto quel giocatorino che si voleva far credere.
Non mi quoti distorcendo un mio pensiero.
Sono da sempre contro chi parla di sorteggi pilotati.
Il mio pensiero era un altro , se ha un problema di comprensione del testo rilegga.
Ritiro Baptiste @ tinapica, ha visto il motivo?
Djokovic è diventato un server bot , gli scambi non li regge più, si affida sostanzialmente ai punti diretti.
Però c’è un certo effetto amarcord :
” la Coppa Davis ” , quella vera !
😆
Sì comportamento ed atteggiamento di Navone surreale e purtroppo anche comico . Un film
Ma nn scherziamo nole si sta allenando arriva in semi con la sigaretta
Io invece sono impressionato, sempre di più, da questo nuovo fenomeno spagnolo. Una facilità incredibile nel colpire con precisione da qualsiasi lato del campo. Concentrazione e determinazione perfette. tenuta psicofisica già ottima alla sua giovanissima età. Io lo vedo proprio bene e non mi sembra una cavallo pazzo come i vari Shapo ed altri menzionati qui sotto. Che poi fatichi un pochino con Duck mi sembra anche normale. L’australiano quando in forma negli slam è sempre un cagnaccio.
Va bene tutto ma Djokovic non perde da Royer neanche se viene portato al quinto…già eventualmente con Prizmic
Devo dire che non mi aspettavo che Duckworth impegnasse così tanto la superstar spagnola.
E anche la superstar brasiliana vedo che sta rischiando grosso
Oh che bello Fonseca per ora piallato dal croato.. zero tituli slam in carriera.. dove sono quelli che lo pontificavano come nuovo record slam
Avrà avuto l’uno e l’altro, i crampi erano evidenti. Sul suo staff prima gioivano poi si sono messi ad inveire anche perché non era possibile non capire che Mensik si contorceva dal dolore e non riusciva neanche ad alzarsi.
Gesù, gli ultras di Prizmic sono allo stesso livello di quelli di Fonseca. Ogni punto è una bolgia infernale e mi sta venendo mal di testa a sentire questi cori da stadio che gridano “Dinooo Dinooo” ogni due per tre. Passo ad altro.
Davvero; hai proprio ragione. Favoriscono gli spagnoli che sono anni, lustri, decenni che dico secoli che non hanno un giocatore di punta.
Certo che de minaur ha un c….pazzesco un turno saltato x ritiro avversario e il prossimo turno troverà proprio mensik a pezzi,sempre se non si ritira anche lui….con questo caldo de minaur si risparmia 2 match,potrebbe essere la sorpresa del torneo in queste condizioni climatiche,potrebbe arrivare in finale bello fresco
Vedere Fonseca Prizmic dopo Cina ci dice realmente qual è il livello per ambire in alto. Cina rispetto a questi 2 ha non 1 ma 2 cilindrate in meno