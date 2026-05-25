ITF Kursumlijska Banja e Zaragoza: I Main Draw

25/05/2026 18:13 4 commenti
I tornei del circuito ITF
ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Kursumlijska Banja (Serbia), terra battuta
1° Turno
Radivojevic [1] SRB vs Karatancheva BUL
Ibragimova --- vs Kulambayeva KAZ
Milovanovic [Q] SRB vs Strakhova [Q] UKR
Vujovic [WC] SRB vs Janicijevic [8] FRA

Papamichail [3] GRE vs Hietaranta [Q] FIN
Prisacariu [Q] ROU vs Palicova CZE
Matoula GRE vs Saffar [WC] USA
Ristic SRB vs Gasanova [6] ---

Avdeeva [7] --- vs Bertea ROU
Glushkova [Q] BUL vs Plosnik [WC] SRB
McAdoo [Q] USA vs Zaar SWE
Senic SRB vs You [4] CHN

Kostovic [5] SRB vs Kotliar [Q] UKR
Struplova CZE vs Astakhova ---
Popa [Q] ROU vs Granwehr SUI
Ivanovic [WC] SRB vs Samson [2] CZE




ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Zaragoza (Spagna), terra battuta
1° Turno
Lazaro Garcia [1] ESP vs Qualificata [Q]
Burillo Escorihuela ESP vs Grant USA
Qualificata [Q] vs Anson Sanchez [WC] ESP
Qualificata [Q] vs Romero Gormaz [6] ESP

Rus [4] NED vs Tikhonova ---
Teixido Garcia [WC] ESP vs Qualificata [Q]
Hontama JPN vs Qualificata [Q]
Brockmann GER vs Mandlik [7] USA

Garland [5] TPE vs Qualificata [Q]
Palazon [WC] ESP vs Fita Boluda ESP
Qualificata [Q] vs Vedder NED
Mintegi Del Olmo ESP vs Day [3] USA

Giovannini [8] ARG vs Maristany Zuleta De Reales ESP
Qualificata [Q] vs Martinez Cirez [WC] ESP
Akli USA vs Qualificata [Q]
Mikulskyte LTU vs Costoulas [2] BEL

4 commenti

Giovanni (Guest) 25-05-2026 22:24

@ Salem 90 (#4623666)

Non sei neanche caro

Salem 90 (Guest) 25-05-2026 21:13

Comunque sarà un torneo molto più difficile del precedente .Pur essendo un 75 la Grant al secondo turno becca già la numero 1 DEL TORNEO

Salem 90 (Guest) 25-05-2026 21:09

Ragazzi dello staff Caterina Grant con la bandiera americana non si può vedere.
Se volete mi propongo come supervisore per soli 10.000 euro al mese…

Giovanni (Guest) 25-05-2026 21:03

In Spagna gioca la Grant nostra? Domando perché accanto al suo nome vedo una bandierina strana. A stelle e strisce? L’abbiamo già persa?? Ditemi di no

