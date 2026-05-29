Sinner, niente rientro diretto a casa: previsti accertamenti al JMedical di Torino

La sconfitta di Jannik Sinner al Roland Garros contro Juan Manuel Cerúndolo non avrà come immediata conseguenza soltanto qualche giorno di riposo. Il numero uno azzurro, infatti, con ogni probabilità si sottoporrà nei prossimi giorni a una serie di accertamenti medici per capire meglio le cause del crollo fisico accusato durante il match di Parigi.

Secondo quanto filtra, Sinner non rientrerà semplicemente a casa per staccare la spina dopo una delle sconfitte più amare della sua stagione, ma dovrebbe recarsi al JMedical di Torino, struttura nella quale è già stato seguito in passato in occasione di altri problemi fisici.

La partita contro Cerúndolo ha lasciato inevitabilmente molti interrogativi. Sinner era avanti di due set e sembrava in pieno controllo dell’incontro, prima di accusare un calo evidente che ha cambiato completamente la storia del match. Da quel momento l’azzurro ha perso progressivamente brillantezza, lucidità e continuità, finendo per subire la rimonta dell’argentino in cinque set.

Le cause precise di quanto accaduto a Parigi sono ancora da determinare. Per questo gli esami dei prossimi giorni saranno importanti per capire se si sia trattato soltanto di un episodio legato a un malessere passeggero, alla fatica e alle condizioni di gioco, oppure se ci siano elementi più specifici da valutare con attenzione insieme allo staff medico.

In questa fase, la parola d’ordine è prudenza. Nessuna diagnosi è stata ancora comunicata e nessuna conclusione può essere anticipata. Gli accertamenti serviranno proprio a fare chiarezza e a stabilire le eventuali conseguenze sul programma delle prossime settimane.

Il JMedical di Torino rappresenta ormai un riferimento conosciuto nel percorso di Sinner. L’azzurro vi si era già recato in passato per controlli e terapie, affidandosi a una struttura specializzata per monitorare la propria condizione fisica nei momenti più delicati della stagione.

Dopo il ko al Roland Garros, dunque, l’attenzione si sposta dal campo agli esami. La sconfitta contro Cerúndolo è stata pesante sul piano sportivo, ma ora la priorità diventa capire le reali condizioni di Sinner e valutare con calma i prossimi passi.

Solo dopo gli accertamenti sarà possibile avere un quadro più chiaro. Per il momento resta il dato più importante: Sinner vuole capire cosa sia successo davvero a Parigi, prima di programmare il ritorno in campo.





Francesco Paolo Villarico