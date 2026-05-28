Roland Garros: Il programma di Venerdì 29 Maggio 2026

28/05/2026 14:20 1 commento
Novak Djokovic classe 1987, n.4 del mondo - Foto Patrick Boren
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Magda Linette POL vs Iga Swiatek POL
Mirra Andreeva --- vs Marie Bouzkova CZE
Joao Fonseca BRA vs Novak Djokovic SRB
Quentin Halys FRA vs Alexander Zverev GER (20:15)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Nuno Borges POR vs Andrey Rublev ---
Jil Teichmann SUI vs Karolina Muchova CZE
Elina Svitolina UKR vs Tamara Korpatsch GER
Casper Ruud NOR vs Tommy Paul USA

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Marta Kostyuk UKR vs Viktorija Golubic SUI
Alex Michelsen USA vs Rafael Jodar ESP
Alex De minaur AUS vs Jakub Mensik CZE
Peyton Stearns USA vs Belinda Bencic SUI

Court 14 – Ore: 11:00
Thiago Agustin Tirante ARG vs Pablo Carreno busta ESP
Solana Sierra ARG vs Sorana Cirstea ROU
Karen Khachanov --- vs Jesper De jong NED

Court 7 – Ore: 11:00
Xiyu Wang CHN vs Yuliia Starodubtseva UKR

1 commento

akgul num.1 28-05-2026 15:54

siamo tutti con te Joao!

