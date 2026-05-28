Roland Garros: Il programma di Venerdì 29 Maggio 2026

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Magda Linette vs Iga Swiatek

Mirra Andreeva vs Marie Bouzkova

Joao Fonseca vs Novak Djokovic

Quentin Halys vs Alexander Zverev (20:15)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Nuno Borges vs Andrey Rublev

Jil Teichmann vs Karolina Muchova

Elina Svitolina vs Tamara Korpatsch

Casper Ruud vs Tommy Paul

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Marta Kostyuk vs Viktorija Golubic

Alex Michelsen vs Rafael Jodar

Alex De minaur vs Jakub Mensik

Peyton Stearns vs Belinda Bencic

Court 14 – Ore: 11:00

Thiago Agustin Tirante vs Pablo Carreno busta

Solana Sierra vs Sorana Cirstea

Karen Khachanov vs Jesper De jong

Court 7 – Ore: 11:00

Xiyu Wang vs Yuliia Starodubtseva