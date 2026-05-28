Roland Garros: Il programma di Venerdì 29 Maggio 2026
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Magda Linette vs Iga Swiatek
Mirra Andreeva vs Marie Bouzkova
Joao Fonseca vs Novak Djokovic
Quentin Halys vs Alexander Zverev (20:15)
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Nuno Borges vs Andrey Rublev
Jil Teichmann vs Karolina Muchova
Elina Svitolina vs Tamara Korpatsch
Casper Ruud vs Tommy Paul
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Marta Kostyuk vs Viktorija Golubic
Alex Michelsen vs Rafael Jodar
Alex De minaur vs Jakub Mensik
Peyton Stearns vs Belinda Bencic
Court 14 – Ore: 11:00
Thiago Agustin Tirante vs Pablo Carreno busta
Solana Sierra vs Sorana Cirstea
Karen Khachanov vs Jesper De jong
Court 7 – Ore: 11:00
Xiyu Wang vs Yuliia Starodubtseva
TAG: Roland Garros, Roland Garros 2026
1 commento
siamo tutti con te Joao!