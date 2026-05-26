Internazionali di Perugia, cresce l’attesa per le wild card: Arnaldi e Pellegrino tra i protagonisti del Challenger 125

L’attesa per l’inizio dell’undicesima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup sta per finire, con il Challenger 125 in programma dal 31 maggio al 7 giugno oramai pronto a cominciare. La kermesse organizzata da MEF Tennis Events al Tennis Club Perugia vede tra i suoi protagonisti annunciati Andrea Pellegrino e Matteo Arnaldi, oltre a numerosi altri tennisti azzurri, in attesa dell’annuncio delle wild card che contribuiranno ad incrementare un tasso tecnico già piuttosto elevato. Alla conferenza stampa di presentazione del torneo, svoltasi presso la Sala Rossa di Palazzo dei Priori a Perugia, hanno partecipato la sindaca del Comune di Perugia, Vittoria Ferdinandi; il presidente del Tennis Club Perugia, avv. Luigi Grafas; il presidente di FITP Umbria, Maurizio Mencaroni; il consigliere nazionale FITP, Roberto Carraresi; il presidente del CONI Umbria, Fabio Moscatelli; il direttore del torneo, Francesco Cancellotti; l’amministratore unico di MEF Tennis Events, Marcello Marchesini.

La Sindaca Ferdinandi: “La nostra città in una vetrina internazionale” – La sindaca Vittoria Ferdinandi, portando i saluti istituzionali anche a nome dell’assessore allo Sport Pierluigi Vossi, ha rivolto un ringraziamento speciale a Marcello Marchesini per la dedizione che ha reso possibile undici anni di crescita per il torneo e la sua immagine. “A disposizione di questo evento è stata messa una ‘casa sportiva’ che per la mia generazione ha rappresentato una comunità di valori, una palestra di incontri e relazioni, non solo un vivaio di talenti – ha detto la prima cittadina -. Non parliamo solo di un grande appuntamento sportivo, ma anche di una importante vetrina internazionale per una città come la nostra, che sa raccontare la sua identità. Sarà, quindi, un momento prezioso per la promozione del territorio e per accrescere la sua attrattività turistica. Per noi il torneo Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup è ancor più prezioso in un momento in cui ci accingiamo a presentare la candidatura di Perugia a Città europea dello sport. Se possiamo farlo è proprio grazie a chi crede in eventi fondamentali, come questa squadra che da undici anni spinge avanti il valore dello sport, così necessario per le comunità e per i giovani perché è rispetto delle regole, dell’avversario e del corpo”.

Restano da svelare le wild card – In attesa che tifosi e giocatori inizino a riempire la città di Perugia, l’organizzazione lavora per l’annuncio delle wild card che completeranno il parco atleti dell’edizione 2026. “Questa manifestazione è stata un continuo crescendo, spinta da un movimento che ha ottenuto e continua a ottenere risultati incredibili nel tennis internazionale – ha spiegato il direttore del torneo ed ex numero 21 del mondo, Francesco Cancellotti –. Abbiamo un entry list di tutto rispetto, ma speriamo di mettere la proverbiale ciliegina sulla torta con le wild card che dipenderanno da quello che succede al Roland Garros. Ci aspettiamo come sempre una grande partecipazione da parte del pubblico in una cornice bellissima come quella del Tennis Club Perugia che ci invidiano tutti”. Per Marcello Marchesini, amministratore unico di MEF Tennis Events, la conferenza di apertura è anche un momento di forte emozione: “Devo ringraziare non solo la Sindaca e tutto il Comune di Perugia per il grande supporto che continua a garantirci, ma tutti i nostri partner, che ci seguono con fedeltà da anni. Sono anni che parliamo con l’ATP chiedendo di anticipare l’evento di sette giorni così da avere una concomitanza con la seconda settimana dello Slam parigino. Questo ci permetterà di avere una risonanza ancora più grande a cominciare dalle televisioni; infatti, quest’anno sarà possibile vederci su SuperTennis TV (Canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e DAZN. Una manifestazione di questo tipo è utile anche e soprattutto per il ritorno a livello di visibilità immediata che la città e l’intera Regione raccoglierà. Noi ci impegneremo come sempre per garantire che tutto verrà svolto in maniera impeccabile”.

“Un torneo diventato un simbolo” – Gli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup continuano a rappresentare un appuntamento centrale per il territorio, come sottolineato dagli interventi delle istituzioni sportive presenti alla conferenza di presentazione. “Questo torneo è oramai parte integrante della città e noi di questo siamo veramente orgogliosi. Non smetterò mai di ringraziare MEF Tennis Events per la fiducia che ripongono in noi, che siamo orgogliosi di essere un po’ la carrozzeria di questo motore sempre più potente”, ha detto il presidente del Tennis Club Perugia, l’avvocato Luigi Grafas. All’evento di presentazione ha partecipato anche il presidente del Comitato Regionale Umbria, Maurizio Mencaroni: “Consideriamo questo evento un po’ l’ammiraglia di tutti i nostri tornei per la levatura tecnica e per il prestigio che ha. Per me è la prima volta da presidente del Comitato Regionale e non posso non dire che si tratta di un’emozione particolare perché ho visto l’Umbria del tennis crescere nel corso degli anni”. Nel corso della giornata è intervenuto anche il neo eletto presidente del CONI Umbria, Fabio Moscatelli: “Quando si arriva a questi livelli non si tratta più di un evento sportivo ma una vera e propria tradizione. Questo torneo è diventato parte della vita della nostra comunità e a livello personale ho anche molti ricordi legati al Tennis Club Perugia, assoluto punto di riferimento per la cittadinanza oggi come allora. Sarà una settimana intensa, sulla scia del grande momento che il tennis sta vivendo in Italia”.

Le scuole di Perugia ospiti agli Internazionali di Tennis – Nell’edizione 2026 degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup saranno ospiti gli alunni di diverse scuole della città grazie al progetto “Grifo Champions Lab, Nutri il tuo Talento” realizzato in collaborazione con lo sponsor Gruppo Grifo, rappresentato durante la conferenza dalla responsabile marketing di prodotto, Maria Grazia Ligonzo. Nello specifico, un totale di circa 400 studenti, parteciperanno a due giornate a loro dedicate, in cui potranno incontrare i tennisti professionisti, cimentarsi in attività sportive, interviste e talk con giocatori ed addetti ai lavori sul tema del talento e del futuro, con l’obiettivo di trasmettere ai giovani motivazione e voglia di inseguire i propri sogni, vivendo da vicino il torneo più importante della Regione Umbria e non solo.

Telethon è charity partner del torneo – Il torneo di Perugia conferma il suo sostegno a Fondazione Telethon come Charity Partner del torneo, con l’obiettivo di promuovere la raccolta fondi a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare. Grazie alla collaborazione con il referente territoriale Paolo Gallina, durante l’evento sarà possibile partecipare a una lotteria benefica che, a fronte di una donazione a Telethon, offrirà la possibilità di vincere due biglietti per la finale del torneo.