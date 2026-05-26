Arnaldi resiste a caldo e rimpianti: piegato Griekspoor dopo oltre quattro ore, ora c’è Tsitsipas

Matteo Arnaldi supera il primo turno del Roland Garros e lo fa al termine di una vera maratona. Il ligure batte l’olandese Tallon Griekspoor, numero 33 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-7(9) 6-3 7-6(6) 6-3 dopo quattro ore e un minuto di gioco, conquistando una vittoria che vale molto più del semplice passaggio del turno. Per Arnaldi, scivolato fino alla posizione numero 104 del ranking ATP, può essere un successo dal peso specifico enorme: una possibile base da cui ripartire per risalire verso quella Top 30 occupata appena due anni fa. Non è stata una partita spettacolare dal punto di vista tecnico, ma una battaglia durissima, giocata in condizioni quasi proibitive. Trentuno gradi all’ombra, caldo soffocante e una prova di resistenza fisica e mentale che ha messo a dura prova entrambi.

Una sfida piena di alti e bassi, luci e ombre, occasioni sprecate e improvvisi cambi di inerzia. Arnaldi nel primo set si costruisce tre set point consecutivi ma ne spreca uno sul proprio servizio con un pesantissimo doppio fallo, prima di commetterne un secondo che spalanca la porta a Griekspoor. L’olandese, però, restituisce tutto nel terzo set: avanti 6-2 nel tie-break e con quattro set point a disposizione, non riesce a chiudere e subisce una clamorosa striscia di sei punti consecutivi. Una svolta che cambia la partita. Per Matteo ora arriva un secondo turno contro il greco Stefanos Tsitsipas, qualificato dopo il ritiro del francese Muller al termine del primo set. Una sfida tra due giocatori che, per motivi diversi, stanno cercando di ricostruirsi. Arnaldi sembra sulla strada giusta. L’ostacolo sarà complicato, ma con questo livello si può guardare avanti con fiducia.

L’avvio di partita è dominato dai servizi. Aria calda, palline velocissime e pochissimi scambi nei primi giochi: servizio, risposta e colpo vincente. Il set resta in equilibrio. Arnaldi si procura due palle break, ma Griekspoor le cancella entrambe con prime e vincenti. La sensazione è chiara: servirà un episodio per rompere l’equilibrio e il tie-break appare quasi inevitabile. Il gioco decisivo diventa però un piccolo incubo per Matteo. L’azzurro gioca in maniera perfetta i primi nove punti e conquista tre set point consecutivi. I primi due vengono annullati dall’olandese con due ottime prime e altrettanti vincenti. Sul terzo, giocato sul proprio servizio, Arnaldi commette un doppio fallo sanguinoso. Poco dopo ne arriva un altro, ancora più pesante, che regala il primo set point a Griekspoor, fino a quel momento mai pericoloso in risposta. Da lì Matteo entra in una fase difensiva. Annulla tre set point, ma sul quarto l’olandese trova una risposta vincente imprendibile. Primo set Griekspoor. E tanti rimpianti per l’azzurro.

Il secondo set si gioca in condizioni quasi estreme. Il caldo diventa asfissiante, ma entrambi continuano a spingere su ogni colpo. L’equilibrio resiste fino al 2-2, poi qualcosa cambia.Griekspoor inizia a soffrire. Cala fisicamente e soprattutto scendono drasticamente le percentuali della prima di servizio. Arnaldi legge il momento, si procura due palle break e sfrutta l’occasione. Subito dopo annulla una pericolosa chance di controbreak e prende definitivamente il controllo. Il servizio dell’olandese non fa più male come nel primo set, Matteo resta concentrato e chiude 6-3. La partita torna in equilibrio, ma l’inerzia sembra cambiare.

Prima del terzo set arriva una pausa con Griekspoor costretto a richiedere il medical time out. La partita riparte e torna ad allungarsi. È una frazione lunghissima, piena di alti e bassi. Arnaldi appare leggermente più consistente e trova per primo il break, salvo poi restituirlo immediatamente. Sul 5-4, con Griekspoor al servizio, Matteo si costruisce altre due palle set. Anche stavolta però l’olandese si salva. Ancora tie-break. L’inizio è da incubo per Arnaldi: pochi errori e improvvisamente il punteggio dice 2-6. Quattro set point per Griekspoor, due dei quali sul proprio servizio. Sembra finita. Invece accade l’imprevedibile. L’olandese si blocca, Matteo prende fiducia e infila sei punti consecutivi che cambiano completamente il volto del match. Due set a uno Arnaldi dopo tre ore e quindici minuti di gioco.A quel punto servono gambe, testa e cuore. Nel quarto set Arnaldi parte meglio. Arriva subito il break e Griekspoor, fisicamente e mentalmente, sembra svuotarsi. L’olandese prova soluzioni sempre più estreme: serve&volley improvvisati, accelerazioni forzate, ricerca continua del colpo rapido. Matteo invece resta lucido. Non forza, non cerca spettacolo, continua a fare ciò che serve. Tiene a zero i turni di battuta e sul 5-3 chiude definitivamente i conti con due splendidi passanti contro un Griekspoor ormai stremato.

Quattro ore sotto il sole di Parigi. Ma Arnaldi resiste. E continua il suo Roland Garros.

La cronaca

1.set. Inizia bene Arnaldi 1-0. Replica Griekspoor, che tiene senza problemi 1-0. Bene anche Arnaldi che lascia due quindici all’olandese. 1-1.

Griekspoor mette la prima 15-0. Fuori il dritto 15-15. Tallon scende a rete 30-15. Risposta vincente di Arnaldi 30-30. Ace 40-30. Contropiede vincente 2-2. Brutto errore di Matteo ad un passo dalla rete 0-15. Servizio e dritto 15-15. Ottima palla corta di Arnaldi 30-15. Prima vincente 40-15. Un altro brutto errore di Arnaldi, 40-40. Mette la prima il sanremese, vantaggio. Volée vincente Arnaldi resta avanti 3-2. Bene da fondo Griekspoor 30-0. Doppietta micidiale di servizio e dritto dell’olandese 40-0. Gioco a zero 3-3. Volée in rete per Arnaldi 0-15. Errore di Tallon sulla palla bassa del ligure 15-15. Passante vincente di Matteo 30-15. Esce il dritto del batavo 40-15. Si salva con la palla corta Arnaldi 4-3. Ottimo Arnaldi con il dritto 0-15. A rete Griekspoor 15-15. Doppio fallo 15-30. Si fa largo con la prima Griekspoor e smash vincente 30-30. Servizio e dritto 40-30. Scambio veloce, Arnaldi gioca profondo, errore dell’olandese 40-40. In rete il rovescio di Griekspoor, palla break. Prima vincente, parità. Doppio fallo, palla break. A rete Griekspoor, volée eccellente, parità. Servizio e dritto sulla riga, vantaggio Olanda. Dritto incrociata imprendibile 4-4. Bene Arnaldi in uscita dal servizio 15-0. Ottimo Matteo con il dritto 30-0. Ancora un errore di Tallon 40-0. Gioco a zero Arnaldi 5-4. Griekspoor serve per restare nel set. Ace , schiaffo al volo 30-0. Risponde sui piedi Arnaldi 30-15. Ancora schiaffo al volo 40-15. Griekspoor si affianca 5-5. A rete Matteo, volée perfetta 15-0. Spinge da fondo Arnaldi 30-0. Ottima seconda 40-0. Entra sulla seconda Griekspoor 40-15. Sbaglia l’olandese Arnaldi sicuro del tie-break 6-5. Prima vincente 15-0. Accelera da fondo Griekspoor 30-0. Prima vincente 40-0. Gioco a zero tie-break 6-6. Tie break. Arnaldi al servizio. Rovescio vincente 1-0. Regalo di Matteo con il rovescio 1-1. Doppio fallo Arnaldi avanti 2-1. Smash vincente 3-1. Sbaglia la volée Matteo, Griekspoor lo passa 3-2. Errore di dritto di Tallon 4-2 Arnaldi. Ace 4-3. Scambio di Volée Arnaldi difende e chiude 5-3. Scambio intenso, Arnaldi smuove Griekspoor tre set-point 6-3. Servizio e smash 6-4. Ottima palla corta di Griekspoor ad Arnaldi resta una palla set 6-5. Doppio fallo 6-6. Doppio fallo, set-point Griekspoor 6-7 Arnaldi. Passante vincente di Matteo 7-7. Prima al centro set point Griekspoor 8-7. Arnaldi attacca con coraggio 8-8. Risposta vincente set-point Griekspoor 9-8. Palla corta, Arnaldi vola 9-9. Serve and volley Griekspoor altro set-point 10-9. Risposta vincente Griekspoor vince il tie-break un’ora e 8 minuti di gioco.

2.set. Al servizio Griekspoor. Gioco a zero 1-0. Aggressivo il sanremese servizio e volée 1-1. Sempre il servizio aiuta l’olandese 30-15. Risponde pesante Arnaldi, sbaglia Griekspoor 30-30. Prima vincente 40-30. Errore da fondo di Tallon 40-40. Servizio e dritto. Ancora uno due Griekspoor avanti 2-1.

Trova due prime Matteo, 40-15. Tallon spinge con il dritto 40-30. Dritto fuori di Arnaldi 40-40. Ancora un gratuito di rovescio, palla break. Smash vincente parità. Bene da fondo Matteo, Griekspoor sbaglia, vantaggio Italia. Grande difesa di Arnaldi che rimette anche uno smash 2-2.

Quando Griekspoor mette la prima sono dolori 15-0. Servizio e dritto 30-0. Brutto errore di dritto del ligure 40-0. Trova la risposta vincente Arnaldi 40-15. Errore di Griekspoor 40-30. A rete l’olandese, volée out 40-40. Sbaglia un facile dritto Griekspoor, palla break. Risposta lungolinea vincente break Arnaldi 2-3. Accorcia Matteo, Griekspoor piazza il vincente 0-15. Ottima prima 15-15. Ancora un servizio vincente 30-15. Bene da fondo Griekspoor, palla break 30-40. Ottimo Arnaldi dritto incrociato, parità. Prima vincente. Prima e smash, Arnaldi conferma il break 4-2. Entra la prima all’olandese 15-0. Sbaglia la palla corta Griekspoor, Arnaldi piazza il vincente 40-15. Prima vincente l’olandese resta vicino 3-4. Arnaldi mette la prima 15-0. Errore di dritto 15-15. Servizio e dritto 30-15. Prima vincente 40-15. Break consolidato 5-3. Continua a macinare servizi vincenti Griekspoor 15-0. Meno efficace con la seconda che Arnaldi attacca 15-15. Griekspoor sembra sentire l’effetto del caldo 15-30. Volée out due set-point 15-40. Smorzata vincente di Griekspoor 30-40. Servizio vincente, parità. A rete Griekspoor, smash perfetto. Ottimo lob di Matteo, parità. Serve and volley. Grande difesa di Matteo, parità. Prima vincente, poi Griekspoor spara fuori il dritto. Palla corta in rete set-point Matteo. Ha fretta di chiudere il punto Griekspoor, Matteo arriva sull’ennesima smorzata secondo set Arnaldi 6-3.

3.set. Al servizio Arnaldi. Gioco a zero 1-0. Servizio e rovescio vincente 15-0. Ottima prima 30-0. Solo prime, gioco a zero 1-1. Ace Arnaldi 15-0. Scende a rete Griekspoor 15-15. Scambio durissimo, Griekspoor ha la meglio 15-30. Servizio e smash 30-30. Sbaglia il dritto l’olandese 40-30. Palla corta, ma pallonetto out 40-40. Servizio e dritto vantaggio Arnaldi. Regalo del ligure, parità. Attacca bene Arnaldi, vantaggio. Seconda in kick Matteo avanti 2-1.

Griekspoor picchia con il dritto 30-0. Matteo volée vincente 30-15. Errore da fondo di Griekspoor 30-30. Super risposta di Arnaldi, palla break 30-40. Serve and volley, parità. Ancora serve and volley, vantaggio Olanda. Rovescio in corridoio, Griekspoor, pareggia lo score 2-2. Sbaglia la volée Matteo 0-15. Bene Arnaldi 15-15. Scambio di finezze in back Griekspoor fulmina Arnaldi 30-30 Back in rete per l’olandese 40-30. Matteo tiene il servizio 3-2.

Due errori di dritto, Arnaldi recupera 30-15. Prima vincente 30-30. Ancora un errore, 40-30. Griekspoor tiene il servizio 3-3. Griekspoor aggressivo in risposta 0-30. Passante in rete, tre palle break 0-40. Risposta in rete 15-40. Prima vincente 30-40. Griekspoor regala con il dritto 40-40. Ottima prima, vantaggio Matteo. A rete Griekspoor, parità. Cerca di accorciare lo scambio l’olandese che scende a rete, ma sbaglia. Prima vincente, Matteo fatica, ma tiene il servizio 4-3. Continua l’equilibrio con il servizio, Griekspoor pareggia 4-4. Fuori la risposta di Tallon 15-0. Gioco a zero 5-4. Griekspoor serve per restare nel set. Volée in rete 0-15. Risposta vincente 0-30. Serve an volley 15-30. Passante di Matteo, 15-40 due set-point. Chiude con il dritto Griekspoor 30-40. Seconda vincente. Parità. Mette la prima Tallon, vantaggio. Dritto out, parità. Serve and volley, vantaggio Olanda. Griekspoor trova la prima 5-5. Arnaldi senza problemi tie-break assicurato 6-5. Anche Griekspoo tiene il servizio 6-6.

ie-break. Arnaldi al servizio. Dritto fuori 0-1. Servizio e dritto 2-0 Tallon. Smash out 1-2 Arnaldi. Sbaglia il dritto Matteo 1-3. Prima vincente 2-3. Griekspoor servizio ad uscire va avanti 4-2. Volée vincente 5-2. Dritto in rete di Matteo, quattro set-point Tallon 6-2. Servizio ad uscire di Matteo 3-6. Dritto in rete dell’olandese 6-4. Doppio fallo 6-5. Arnaldi recupera 6-6. A rete Matteo set-point Arnaldi 7-6. Passante vincente Arnaldi due set a uno 7-6(6)

4.set. Griekspoor risente del set perduto 0-30 Il servizio tiene a galla Tallon 1-0. Gioco a zero per Matteo 1-1. Incerto da fondo Griekspoor, 15-30. Ancora un errore ed arriva la palla break Arnaldi, Griekspoor regala con il dritto, break Arnaldi 1-2. Serve bene Matteo 15-0. Rovescio vincente 30-0. Tallon in rottura prolungata gioco a zero, break confermato 3-1. Rovescio fuori di Matteo 15-0. A rete Griekspoor, Arnaldi lo passa 30-15. Risposta out 40-15. Serve e volée in rete 40-30. Servizio e schiaffo al volo 2-3. Arnaldi in sicurezza, gioco azera, break consolidato 4-2. Risposta vincente 0-15. Ottimo lungolinea di Griekspoor 15-15. Arnaldi domina da fondo 30-30. Serve and volley 40-30. Griekspoor resta vicino 3-4. Parte lo scambio, rovescio vincente di Arnaldi 15-0. Servizio e dritto 30-0. Gioco a zero 5-3. A rete Griekspoor 15-0. Sbaglia l’olandese 15-15. Passante vincente 15-30. Prima di Griekspoor 30-30. Dritto in rete, match-point 30-40. Risposta in rete, parità. Risposta vincente, match-point. Passante vincente Arnaldi chiude 6-3 dopo 4 ore ed un minuto.

Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani

Tallon Griekspoor vs Matteo Arnaldi

