Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Clamorosa eliminazione di Medvedev: Walton rimonta nel quinto e firma la prima grande sorpresa (LIVE)

26/05/2026 15:33 207 commenti
Daniil Medvedev nella foto - Foto Patrick Boren
Arriva la prima grande sorpresa del Roland Garros 2026. Daniil Medvedev, numero 8 del mondo, saluta Parigi già al primo turno, sconfitto dall’australiano Adam Walton, numero 97 del ranking ATP, al termine di una partita folle e piena di ribaltamenti.
Walton si è imposto con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 1-6 6-4 dopo 3 ore e 22 minuti sul Court Suzanne-Lenglen, conquistando così la prima vittoria della carriera contro un giocatore della Top 10.

Una partita senza logica apparente, con parziali nettissimi da una parte e dall’altra, ma decisa dalla maggiore lucidità dell’australiano nel momento più delicato. Walton, infatti, è stato sotto 2-4 nel quinto set, ma da quel momento ha infilato gli ultimi quattro game dell’incontro, ribaltando una situazione che sembrava favorevole a Medvedev.

Sono abbastanza stanco in questo momento”, ha dichiarato Walton nell’intervista in campo. “È stata una partita con tantissimi alti e bassi. Sono partito molto forte e ho sentito che oggi i cambi di inerzia erano davvero grandi. Sono molto orgoglioso del mio sforzo nel quinto set, per essere riuscito a rimontare da un break sotto e vincere”.

L’australiano era partito benissimo, dominando il primo set per 6-2. Medvedev ha reagito con forza nel secondo, chiuso 6-1, ma nel terzo è stato nuovamente Walton a prendere il comando, lasciando appena un game al russo. Il quarto set ha riportato il match in equilibrio, con un altro netto 6-1 in favore di Medvedev.

Tutto si è deciso quindi nel quinto parziale. Medvedev ha ottenuto il break in avvio e sembrava aver preso definitivamente il controllo, salendo fino al 4-2. Walton, però, non si è disunito. Sul punteggio di 1-3 aveva già salvato due palle break pesantissime, evitando di finire sotto di due break.

Lui stava giocando abbastanza bene”, ha spiegato Walton. “Mettere tante prime di servizio lo aiutava e sembrava gradire la mia palla. Sapevo che dovevo solo restare lì e lottare. Il game sull’1-3 è stato fondamentale: se fossi andato sotto 1-4 con doppio break, sarebbe diventata durissima. Tenere quel turno di servizio e restare vicino nel punteggio mi ha fatto pensare che, continuando a combattere, magari avrei avuto una chance. Sono felice di averla avuta”.

Da quel momento, il match è cambiato. Walton ha trovato profondità, coraggio e soprattutto grande tenuta mentale. Medvedev, invece, ha iniziato a perdere precisione nei momenti chiave. Il russo ha chiuso con 54 vincenti, molti più dei 34 dell’australiano, ma anche con 54 errori non forzati, un dato che ha pesato enormemente sull’esito finale.

Walton ha dovuto salvare complessivamente 16 delle 21 palle break concesse, un numero impressionante che racconta quanto sia stato costretto a soffrire. Ma proprio nei momenti più complicati ha trovato le risposte migliori, riuscendo a non farsi travolgere dai passaggi a vuoto.
Per Medvedev è una sconfitta pesante, anche perché la terra battuta continua a essere una superficie complessa per il suo tennis. Il russo, ex numero uno del mondo, ha alternato fasi di dominio a lunghi blackout, senza mai riuscire a dare continuità alla sua prestazione.
Walton, invece, conferma di avere un feeling particolare con Medvedev. L’australiano lo aveva già battuto lo scorso anno al Masters 1000 di Cincinnati, quando il russo era numero 15 del mondo. Con il successo di Parigi, Walton si porta avanti 2-1 nei confronti diretti.

Al secondo turno l’australiano affronterà lo statunitense Zachary Svajda, numero 85 del mondo, che ha superato Alexei Popyrin con il punteggio di 3-6 6-3 7-6(3) 7-5.
Per Walton è una giornata storica: prima vittoria contro un Top 10, primo grande colpo in uno Slam e una rimonta da ricordare. Per Medvedev, invece, il Roland Garros finisce subito, nel modo più amaro: avanti nel quinto, ma incapace di chiudere contro un avversario che ha avuto più coraggio nei momenti decisivi.

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  26 Maggio 2026

22°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 26 Maggio
09:00
20°
10:00
22°
11:00
25°
12:00
27°
13:00
30°
14:00
32°
15:00
33°
16:00
33°
17:00
34°
18:00
33°
🔥  Allerta gialla caldo: temperature elevate nelle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 26 Maggio
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Aryna Sabalenka --- vs Jessica Bouzas maneiro ESP

GS Roland Garros
Aryna Sabalenka [1]
6
6
Jessica Bouzas maneiro
4
2
Vincitore: Aryna Sabalenka
Mostra dettagli

Alexandre Muller FRA vs Stefanos Tsitsipas GRE

GS Roland Garros
Alexandre Muller
0
2
0
Stefanos Tsitsipas
15
6
3
Vincitore: Stefanos Tsitsipas
Mostra dettagli

Coco Gauff USA vs Taylor Townsend USA

GS Roland Garros
Coco Gauff [4]
6
6
Taylor Townsend
4
0
Vincitore: Coco Gauff
Mostra dettagli

Jannik Sinner ITA vs Clement Tabur FRA (ore 20:15)

Il match deve ancora iniziare




Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Adam Walton AUS vs Daniil Medvedev ---

GS Roland Garros
Adam Walton
6
1
6
1
6
Daniil Medvedev [6]
2
6
1
6
4
Vincitore: Adam Walton
Mostra dettagli

Laura Siegemund GER vs Naomi Osaka JPN

GS Roland Garros
Laura Siegemund
3
6
Naomi Osaka [16]
6
7
Vincitore: Naomi Osaka
Mostra dettagli

Anna Kalinskaya --- vs Lois Boisson FRA

GS Roland Garros
Anna Kalinskaya [22]
6
6
Lois Boisson
2
2
Vincitore: Anna Kalinskaya
Mostra dettagli

Felix Auger-aliassime CAN vs Daniel Altmaier GER

GS Roland Garros
Felix Auger-aliassime [4]
40
0
Daniel Altmaier
15
2
Mostra dettagli




Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Marin Cilic CRO vs Moise Kouame FRA

GS Roland Garros
Marin Cilic
6
2
1
Moise Kouame
7
6
6
Vincitore: Moise Kouame
Mostra dettagli

Vit Kopriva CZE vs Corentin Moutet FRA

GS Roland Garros
Vit Kopriva
6
5
6
3
6
Corentin Moutet [30]
3
7
4
6
3
Vincitore: Vit Kopriva
Mostra dettagli

Hanne Vandewinkel BEL vs Madison Keys USA

GS Roland Garros
Hanne Vandewinkel
A
1
Madison Keys [19]
40
1
Mostra dettagli

Kimberly Birrell AUS vs Jessica Pegula USA

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 11:00
Iva Jovic USA vs Alexandra Eala PHI

GS Roland Garros
Iva Jovic [17]
6
6
Alexandra Eala
4
2
Vincitore: Iva Jovic
Mostra dettagli

Thomas Faurel FRA vs Valentin Vacherot MON

GS Roland Garros
Thomas Faurel
3
4
6
6
Valentin Vacherot [16]
6
6
3
7
Vincitore: Valentin Vacherot
Mostra dettagli

Alexander Bublik KAZ vs Jan-Lennard Struff GER

GS Roland Garros
Alexander Bublik [9]
0
5
7
4
2
Jan-Lennard Struff
15
7
6
6
1
Mostra dettagli

Victoria Mboko CAN vs Nikola Bartunkova CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 11:00
Tallon Griekspoor NED vs Matteo Arnaldi ITA

GS Roland Garros
Tallon Griekspoor [29]
7
3
6
3
Matteo Arnaldi
6
6
7
6
Vincitore: Matteo Arnaldi
Mostra dettagli

Linda Fruhvirtova CZE vs Elsa Jacquemot FRA

GS Roland Garros
Linda Fruhvirtova
4
3
Elsa Jacquemot
6
6
Vincitore: Elsa Jacquemot
Mostra dettagli

Anhelina Kalinina UKR vs Diane Parry FRA

GS Roland Garros
Anhelina Kalinina
40
6
2
2
Diane Parry
40
0
6
1
Mostra dettagli

Sebastian Ofner AUT vs Luciano Darderi ITA

GS Roland Garros
Sebastian Ofner
3
6
Luciano Darderi [14]
3*
6
Mostra dettagli




Court 6 – Ore: 11:00
Donna Vekic CRO vs Alice Tubello FRA

GS Roland Garros
Donna Vekic
6
6
Alice Tubello
3
2
Vincitore: Donna Vekic
Mostra dettagli

Linda Noskova CZE vs Maria Sakkari GRE

GS Roland Garros
Linda Noskova [12]
5
6
Maria Sakkari
7
7
Vincitore: Maria Sakkari
Mostra dettagli

Cristian Garin CHI vs Learner Tien USA

GS Roland Garros
Cristian Garin
0
6
0
2
Learner Tien [18]
6
2
6
6
Vincitore: Learner Tien
Mostra dettagli

Jaime Faria POR vs Denis Shapovalov CAN

GS Roland Garros
Jaime Faria
0
6
7
0
Denis Shapovalov
0
4
5
0
Mostra dettagli




Court 4 – Ore: 11:00
Liudmila Samsonova --- / Beatriz Haddad maia BRA vs Desirae Krawczyk USA / Lyudmyla Kichenok UKR

GS Roland Garros
Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia
7
2
6
Desirae Krawczyk / Lyudmyla Kichenok [9]
5
6
2
Vincitore: Liudmila SamsonovaBeatriz Haddad maia
Mostra dettagli

Facundo Diaz acosta ARG vs Zhizhen Zhang CHN

GS Roland Garros
Facundo Diaz acosta
6
6
6
Zhizhen Zhang
1
4
3
Vincitore: Facundo Diaz acosta
Mostra dettagli

Horacio Zeballos ARG / Marcel Granollers ESP vs Marcos Giron USA / Marton Fucsovics HUN

GS Roland Garros
Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1]
6
6
Marcos Giron / Marton Fucsovics
3
2
Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers
Mostra dettagli

Mariano Kestelboim ARG / Francisco Cerundolo ARG vs Michael Venus NZL / Yuki Bhambri IND

GS Roland Garros
Mariano Kestelboim / Francisco Cerundolo
5
2
Michael Venus / Yuki Bhambri
7
6
Vincitore: Michael VenusYuki Bhambri
Mostra dettagli




Court 5 – Ore: 11:00
Valentin Royer FRA / Clement Chidekh FRA vs Fabian Marozsan HUN / Mattia Bellucci ITA

GS Roland Garros
Valentin Royer / Clement Chidekh
6
4
Fabian Marozsan / Mattia Bellucci
7
6
Vincitore: Fabian MarozsanMattia Bellucci
Mostra dettagli

Fabrice Martin FRA / Adrian Mannarino FRA vs Nikola Mektic CRO / Austin Krajicek USA

GS Roland Garros
Fabrice Martin / Adrian Mannarino
4
4
Nikola Mektic / Austin Krajicek [12]
6
6
Vincitore: Nikola MekticAustin Krajicek
Mostra dettagli

Dalma Galfi HUN vs Mayar Sherif EGY

GS Roland Garros
Dalma Galfi
5
4
Mayar Sherif
7
6
Vincitore: Mayar Sherif
Mostra dettagli

Anastasia Potapova AUT / Jaqueline Cristian ROU vs Fang-Hsien Wu TPE / Eri Hozumi JPN

GS Roland Garros
Anastasia Potapova / Jaqueline Cristian
3
0
Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi [16]
6
6
Vincitore: Fang-Hsien WuEri Hozumi
Mostra dettagli




Court 8 – Ore: 11:00
Alejandro Tabilo CHI vs Kamil Majchrzak POL

GS Roland Garros
Alejandro Tabilo
6
6
6
Kamil Majchrzak
1
3
4
Vincitore: Alejandro Tabilo
Mostra dettagli

Robin Haase NED / Constantin Frantzen GER vs Marcelo Demoliner BRA / N.Sriram Balaji IND

GS Roland Garros
Robin Haase / Constantin Frantzen
3
6
3
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
6
4
6
Vincitore: Marcelo DemolinerN.Sriram Balaji
Mostra dettagli

Antonia Ruzic CRO vs Ashlyn Krueger USA

GS Roland Garros
Antonia Ruzic
3
6
6
Ashlyn Krueger
6
2
2
Vincitore: Antonia Ruzic
Mostra dettagli

Jacob Fearnley GBR vs Juan Manuel Cerundolo ARG

GS Roland Garros
Jacob Fearnley
15
2
3
Juan Manuel Cerundolo
15
6
3
Mostra dettagli




Court 9 – Ore: 11:00
Claire Liu USA vs Moyuka Uchijima JPN

GS Roland Garros
Claire Liu
0
3
6
4
Moyuka Uchijima
0
6
0
1
Vincitore: Claire Liu
Mostra dettagli

Martin Landaluce ESP vs Juan Carlos Prado angelo BOL

GS Roland Garros
Martin Landaluce
6
4
6
6
6
Juan Carlos Prado angelo
3
6
2
7
4
Vincitore: Martin Landaluce
Mostra dettagli

Demi Schuurs NED / Ellen Perez AUS vs Yulia Putintseva KAZ / Katie Boulter GBR

GS Roland Garros
Demi Schuurs / Ellen Perez [7]
30
6
0
Yulia Putintseva / Katie Boulter
0
1
1
Mostra dettagli

Elena Pridankina --- vs Oleksandra Oliynykova UKR

GS Roland Garros
Elena Pridankina
15
1
Oleksandra Oliynykova
30
3
Mostra dettagli




Court 10 – Ore: 11:00
Chloé Paquet FRA / Clara Burel FRA vs Caty Mcnally USA / Storm Hunter AUS

GS Roland Garros
ChloÃ© Paquet / Clara Burel
4
1
Caty Mcnally / Storm Hunter [12]
6
6
Vincitore: Caty McnallyStorm Hunter
Mostra dettagli

Raphael Collignon BEL / Zizou Bergs BEL vs Sem Verbeek NED / Sander Gille BEL

GS Roland Garros
Raphael Collignon / Zizou Bergs
7
7
Sem Verbeek / Sander Gille
6
6
Vincitore: Raphael CollignonZizou Bergs
Mostra dettagli

Camila Osorio COL / Daria Kasatkina AUS vs Xinyu Wang CHN / Su-Wei Hsieh TPE

GS Roland Garros
Camila Osorio / Daria Kasatkina
4
1
Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh
6
6
Vincitore: Xinyu WangSu-Wei Hsieh
Mostra dettagli

Kristina Mladenovic FRA / Hanyu Guo CHN vs Peyton Stearns USA / Eva Lys GER

GS Roland Garros
Kristina Mladenovic / Hanyu Guo [13]
1
6
7
Peyton Stearns / Eva Lys
6
2
5
Vincitore: Kristina MladenovicHanyu Guo
Mostra dettagli




Court 11 – Ore: 11:00
Carole Monnet FRA / Estelle Cascino FRA vs Zeynep Sonmez TUR / Tatjana Maria GER

GS Roland Garros
Carole Monnet / Estelle Cascino
2
6
Zeynep Sonmez / Tatjana Maria
6
7
Vincitore: Zeynep SonmezTatjana Maria
Mostra dettagli

Lloyd Glasspool GBR / Julian Cash GBR vs Marc Polmans AUS / Romain Arneodo MON

Il match deve ancora iniziare

Erin Routliffe NZL / Jelena Ostapenko LAT vs Eleejah Inisan FRA / Ksenia Efremova FRA

GS Roland Garros
Erin Routliffe / Jelena Ostapenko [5]
3
6
6
Eleejah Inisan / Ksenia Efremova
6
1
2
Vincitore: Erin RoutliffeJelena Ostapenko
Mostra dettagli

Thanasi Kokkinakis AUS / Miomir Kecmanovic SRB vs Hugo Gaston FRA / Titouan Droguet FRA

GS Roland Garros
Ariel Behar / Nicolas Barrientos
30
3
6
Hugo Gaston / Titouan Droguet
40
6
5
Mostra dettagli




Court 12 – Ore: 11:00
Emma Navarro USA vs Janice Tjen INA

GS Roland Garros
Emma Navarro
6
6
Janice Tjen
4
3
Vincitore: Emma Navarro
Mostra dettagli

Ann Li USA vs Shuai Zhang CHN

GS Roland Garros
Ann Li [30]
6
6
Shuai Zhang
4
2
Vincitore: Ann Li
Mostra dettagli

Sebastian Baez ARG vs Roman Andres Burruchaga ARG

GS Roland Garros
Sebastian Baez
0
6
5
2
0
Roman Andres Burruchaga
0
2
7
6
2
Vincitore: Roman Andres Burruchaga
Mostra dettagli

Ethan Quinn USA vs Francisco Comesana ARG

GS Roland Garros
Ethan Quinn
40
4
2
Francisco Comesana
40
6
2
Mostra dettagli




Court 13 – Ore: 11:00
Alexei Popyrin AUS vs Zachary Svajda USA

GS Roland Garros
Alexei Popyrin
6
3
6
5
Zachary Svajda
3
6
7
7
Vincitore: Zachary Svajda
Mostra dettagli

Cameron Norrie GBR vs Adolfo Daniel Vallejo PAR

GS Roland Garros
Cameron Norrie [20]
15
6
0
Adolfo Daniel Vallejo
40
7
2
Vincitore: Adolfo Daniel Vallejo
Mostra dettagli

Alina Korneeva --- vs Elisabetta Cocciaretto ITA

GS Roland Garros
Alina Korneeva
6
6
Elisabetta Cocciaretto
3
3
Vincitore: Alina Korneeva
Mostra dettagli

Simona Waltert SUI vs Katerina Siniakova CZE

GS Roland Garros
Simona Waltert
40
4
Katerina Siniakova
A
5
Mostra dettagli

207 commenti. Lasciane uno!

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
robdes12 26-05-2026 19:05

@ humbert50 (#4624121)

Stai scherzando o non vuoi che abbia la possibilità di completare il career slam quest’anno? Se non fossero corrette nessuna delle due supposizioni direi che è davvero un non senso il tuo.

humbert50 (Guest) 26-05-2026 19:02

Ad occhio consiglierei a Sinner di sparare sui teloni e di andarsene a prendere un poco di fresco in Alto Adige. Il tour de force che sta facendo non è compatibile con le temperature attuali. Punti ne ha a sufficienza. Roland Garros il prossimo anno e arriviamo freschi a Wimbledon.

-1: robdes12
magilla 26-05-2026 19:02

Scritto da robdes12

Scritto da magilla
ritiro di Block…..caviglia

Contro chi avrebbe giocare? Certo che è davvero un traumatologico il circuito in questo periodo.

de minaur

robdes12 26-05-2026 19:00

Scritto da magilla
ritiro di Block…..caviglia

Contro chi avrebbe dovuto giocare? Certo che è davvero un traumatologico il circuito in questo periodo.

magilla 26-05-2026 18:56

ritiro di Block…..caviglia

Golden Shark 26-05-2026 18:55

@ zedarioz (#4624105)

Sicuramente il tipo di clima in cui si sta giocando e si giocherà in questa prima settimana è un fattore determinante .

Le partite sono molto ” sfalsate ” dalle temperature canicolari che possono causare crolli improvvisi o anche solo ” passaggi a vuoto insospettabili ” nei giocatori .

Ho guardato i principali modelli meteorologici (sono un grande appassionato in materia e la seguo costantemente divertendomi a leggere i vari movimenti atmosferici…) :

La situazione sulla Francia , ed in particolare su Parigi , rimarrà incancrenita con questa calura assurda indicativamente fino al 1 Giugno .

La prima settimana del nuovo mese , quindi quella decisiva del torneo , sarà progressivamente e nettamente ” piu’ meteorologicamente umana ” .

Soprattutto da Mercoledi 3 Giugno , il definitivo spostamento dell’anticiclone africano … consentirà un ritorno a valori termici in media con il periodo… con temperature che , rispetto a quelle attuali, saranno in crollo anche di 15 gradi !

robdes12 26-05-2026 18:55

Scritto da Marco Tullio Cicerone
Spirito di Moutet:esci subito dal corpo di Darderi!

Pensavo la stessa cosa ma senza Moutet. Non capisco il senso di tentare tante variazioni in questo momento dell’incontro. In vantaggio di un paio di break ok, ma, almeno finora, il tennis proficuo di Luciano è sempre stato la solidità e compattezza di gioco. Colpi robusti, profondi e consistenza agonistica. Vuole fare il finisseur adesso? Fa bene ad allenarsi per ampliare il suo bagaglio tecnico, ma è meglio, per adesso, che ottimizzi le sue debolezze piuttosto che aggiunga elementi. Primo obiettivo fra tutti è continuare a rendere più solido il rovescio, obiettivo ottenuto parzialmente quest’anno con incremento evidente di risultati.

« Commenti più vecchi (100 precedenti)