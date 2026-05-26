Forbes, gli sportivi più ricchi del 2026: domina Cristiano Ronaldo. Sinner 50esimo, Alcaraz 32esimo

4,1 miliardi di dollari. Questa la cifra astronomica che secondo i rilievi di Forbes i 50 atleti più ricchi al mondo si sono spartiti negli ultimi 12 mesi, 3 miliardi sul campo da gioco grazie a stipendi, bonus e premi in denaro e 1,1 miliardi fuori dal campo, da sponsorizzazioni, apparizioni, cimeli e altre iniziative commerciali (al lordo delle imposte e delle commissioni degli agenti). Come ogni anno la rivista statunitense ha fatto i conti a livello globale ai più ricchi sportivi al mondo, stilando la classifica dei più pagati. A livello di disciplina dominano calcio e sport USA (in particolare il basket NBA), ma tra i primi 50 figurano anche due tennisti: Carlos Alcaraz al 32esimo posto, e Jannik Sinner che chiude la top 50. Nelle casse dello spagnolo nel 2026 entrano ben 61.5 milioni di dollari, 23.5 milioni dalle sue prestazioni sportive e 38 milioni fuori dal campo. Per Sinner invece il compenso lordo è di 54.6 milioni di dollari, 22,6 dall’attività agonistica e 32 da introiti extra campo.

La classifica di quest’anno comprende atleti provenienti da 18 paesi e otto discipline sportive, con la presenza più numerosa nel basket, grazie alla continua salita del tetto salariale nella NBA. Nel 2026 si rileva un piccolo calo rispetto al picco toccato dai top 50 nel 2025. Infatti lo scorso anno fu raggiunta la cifra record di 4,2 miliardi, con un aumento vertiginoso dal 2018, quando il totale fu di 2,6 miliardi di dollari.

Questa la top 10 degli sportivi più ricchi secondo Forbes:

1 – Cristiano Ronaldo (calcio) – 300 milioni (235 milioni dall’attività, 65 dagli extra)

2 – Canelo Alvarez (pugilato) – 170 milioni (160 + 10)

3 – Lionel Messi (calcio) – 140 milioni (70 + 70)

4 – LeBron James (basket) – 137,8 milioni (52,8 + 85)

5 – Shohei Ohtani (baseball) – 127.6 milioni (2.6 + 125)

6 – Stephen Curry (basket) – 124,7 milioni (59,7 + 65)

7 – John Rahm (golf) – 107 milioni (97 +10)

8 – Karim Benzema (calcio) – 104 milioni (100 + 4)

9 – Kevin Durant (basket) – 103,8 milioni (54,8 + 49)

10 – Lewis Hamilton (automobilismo) – 100 milioni (70 + 30)

Mario Cecchi