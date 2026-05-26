Roland Garros 2026 - Day 3

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo anche Jannik Sinner e altri tre azzurri (LIVE)

26/05/2026 10:33 9 commenti
Jannik Sinner (foto Patrick Boren)
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  26 Maggio 2026

22°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 26 Maggio
09:00
20°
10:00
22°
11:00
25°
12:00
27°
13:00
30°
14:00
32°
15:00
33°
16:00
33°
17:00
34°
18:00
33°
🔥  Allerta gialla caldo: temperature elevate nelle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 26 Maggio
Roland Garros · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Aryna Sabalenka --- vs Jessica Bouzas maneiro ESP

Il match deve ancora iniziare

Alexandre Muller FRA vs Stefanos Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare

Coco Gauff USA vs Taylor Townsend USA

Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner ITA vs Clement Tabur FRA (ore 20:15)

Il match deve ancora iniziare




Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Adam Walton AUS vs Daniil Medvedev ---

Adam Walton
40
6
0
Daniil Medvedev [6]
15
2
1
Laura Siegemund GER vs Naomi Osaka JPN

Il match deve ancora iniziare

Anna Kalinskaya --- vs Lois Boisson FRA

Il match deve ancora iniziare

Felix Auger-aliassime CAN vs Daniel Altmaier GER

Il match deve ancora iniziare




Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Marin Cilic CRO vs Moise Kouame FRA

Marin Cilic
0
4
Moise Kouame
0
3
Vit Kopriva CZE vs Corentin Moutet FRA

Il match deve ancora iniziare

Hanne Vandewinkel BEL vs Madison Keys USA

Il match deve ancora iniziare

Kimberly Birrell AUS vs Jessica Pegula USA

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 11:00
Iva Jovic USA vs Alexandra Eala PHI

Iva Jovic [17]
0
4
Alexandra Eala
0
1
Thomas Faurel FRA vs Valentin Vacherot MON

Il match deve ancora iniziare

Alexander Bublik KAZ vs Jan-Lennard Struff GER

Il match deve ancora iniziare

Victoria Mboko CAN vs Nikola Bartunkova CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 11:00
Tallon Griekspoor NED vs Matteo Arnaldi ITA

Tallon Griekspoor [29]
40
3
Matteo Arnaldi
40
4
Linda Fruhvirtova CZE vs Elsa Jacquemot FRA

Il match deve ancora iniziare

Anhelina Kalinina UKR vs Diane Parry FRA

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Ofner AUT vs Luciano Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 11:00
Donna Vekic CRO vs Alice Tubello FRA

Donna Vekic
0
6
0
Alice Tubello
0
3
0
Linda Noskova CZE vs Maria Sakkari GRE

Il match deve ancora iniziare

Cristian Garin CHI vs Learner Tien USA

Il match deve ancora iniziare

Jaime Faria POR vs Denis Shapovalov CAN

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – Ore: 11:00
Liudmila Samsonova --- / Beatriz Haddad maia BRA vs Desirae Krawczyk USA / Lyudmyla Kichenok UKR

Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia
30
5
Desirae Krawczyk / Lyudmyla Kichenok [9]
0
5
Facundo Diaz acosta ARG vs Zhizhen Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

Horacio Zeballos ARG / Marcel Granollers ESP vs Marcos Giron USA / Marton Fucsovics HUN

Il match deve ancora iniziare

Mariano Kestelboim ARG / Francisco Cerundolo ARG vs Michael Venus NZL / Yuki Bhambri IND

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – Ore: 11:00
Valentin Royer FRA / Clement Chidekh FRA vs Fabian Marozsan HUN / Mattia Bellucci ITA

Valentin Royer / Clement Chidekh
15
4
Fabian Marozsan / Mattia Bellucci
15
5
Fabrice Martin FRA / Adrian Mannarino FRA vs Nikola Mektic CRO / Austin Krajicek USA

Il match deve ancora iniziare

Dalma Galfi HUN vs Mayar Sherif EGY

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Potapova AUT / Jaqueline Cristian ROU vs Fang-Hsien Wu TPE / Eri Hozumi JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – Ore: 11:00
Alejandro Tabilo CHI vs Kamil Majchrzak POL

Alejandro Tabilo
15
6
2
Kamil Majchrzak
15
1
1
Robin Haase NED / Constantin Frantzen GER vs Marcelo Demoliner BRA / N.Sriram Balaji IND

Il match deve ancora iniziare

Antonia Ruzic CRO vs Ashlyn Krueger USA

Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley GBR vs Juan Manuel Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare




Court 9 – Ore: 11:00
Claire Liu USA vs Moyuka Uchijima JPN

Claire Liu
0
2
Moyuka Uchijima
0
5
Martin Landaluce ESP vs Juan Carlos Prado angelo BOL

Il match deve ancora iniziare

Demi Schuurs NED / Ellen Perez AUS vs Yulia Putintseva KAZ / Katie Boulter GBR

Il match deve ancora iniziare

Elena Pridankina --- vs Oleksandra Oliynykova UKR

Il match deve ancora iniziare




Court 10 – Ore: 11:00
Chloé Paquet FRA / Clara Burel FRA vs Caty Mcnally USA / Storm Hunter AUS

ChloÃ© Paquet / Clara Burel
0
4
0
Caty Mcnally / Storm Hunter [12]
0
6
0
Raphael Collignon BEL / Zizou Bergs BEL vs Sem Verbeek NED / Sander Gille BEL

Il match deve ancora iniziare

Camila Osorio COL / Daria Kasatkina AUS vs Xinyu Wang CHN / Su-Wei Hsieh TPE

Il match deve ancora iniziare

Kristina Mladenovic FRA / Hanyu Guo CHN vs Peyton Stearns USA / Eva Lys GER

Il match deve ancora iniziare




Court 11 – Ore: 11:00
Carole Monnet FRA / Estelle Cascino FRA vs Zeynep Sonmez TUR / Tatjana Maria GER

Carole Monnet / Estelle Cascino
15
2
Zeynep Sonmez / Tatjana Maria
30
4
Lloyd Glasspool GBR / Julian Cash GBR vs Marc Polmans AUS / Romain Arneodo MON

Il match deve ancora iniziare

Erin Routliffe NZL / Jelena Ostapenko LAT vs Eleejah Inisan FRA / Ksenia Efremova FRA

Il match deve ancora iniziare

Thanasi Kokkinakis AUS / Miomir Kecmanovic SRB vs Hugo Gaston FRA / Titouan Droguet FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 12 – Ore: 11:00
Emma Navarro USA vs Janice Tjen INA

Emma Navarro
30
4
Janice Tjen
15
4
Ann Li USA vs Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Baez ARG vs Roman Andres Burruchaga ARG

Il match deve ancora iniziare

Ethan Quinn USA vs Francisco Comesana ARG

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – Ore: 11:00
Alexei Popyrin AUS vs Zachary Svajda USA

Alexei Popyrin
15
6
1
Zachary Svajda
0
3
1
Cameron Norrie GBR vs Adolfo Daniel Vallejo PAR

Il match deve ancora iniziare

Alina Korneeva --- vs Elisabetta Cocciaretto ITA

Il match deve ancora iniziare

Simona Waltert SUI vs Katerina Siniakova CZE

Il match deve ancora iniziare

guido Guest 26-05-2026 11:22

Arnaldi e Pellegrino devono aver comprato uno stock di canottiere dello stesso numero. Solo che a Arnaldi va un po’ più larga

Paul440 (Guest) 26-05-2026 10:55

Scritto da Adrien Ouilecoup
Al di là di ogni ragionevole dubbio è innegabile la prospettiva di un facile passaggio di turno degli italici impegnati nella sessione odierna del Roland Garros.

Pensa alla strage dei tuoi connazionali francesi invece di deviare il discorso. Li stanno ancora raccogliendo con i carretti.

JOA20 (Guest) 26-05-2026 10:44

Scritto da Sangalletto
@ Adrien Ouilecoup (#4623765)
Anche per Arnaldi

Dipende. Griekspoor non ha brillato negli ultimi mesi, Matteo può provare a fargli lo sgambetto

Sangalletto (Guest) 26-05-2026 10:09

@ Adrien Ouilecoup (#4623765)

Anche per Arnald

Adrien Ouilecoup (Guest) 26-05-2026 09:40

Al di là di ogni ragionevole dubbio è innegabile la prospettiva di un facile passaggio di turno degli italici impegnati nella sessione odierna del Roland Garros.

Golden Shark 26-05-2026 09:00

@ Leprotto (#4623756)

Portogallo !?

Mangia un piatto di bacalhau à Braz alla mia salute !

😎

Golden Shark 26-05-2026 08:57

E venne il giorno del debutto Parigino ! 🙂

Chissà le prime sensazioni e cosa proverà Jannik stasera , entrando dopo un anno , nello stesso stadio della traumatica finale scorsa .

Che approccio avrà con il torneo ?

Certo , l’avversario è di quelli extrasoft , per cui le valutazioni saranno necessariamente poco indicative …

” Vive le roi , allez champion ! ! ! “

Leprotto (Guest) 26-05-2026 08:56

Per lavoro e per diletto o viaggiato molto. E noi italiani siamo dappertutto amati, ma non considerati. Sono in Portogallo. Ai portoghesi il tennis non interessa. L’unico sport che gli piace è Ronaldo, come Maradona a Napoli. Accendo la televisione per avere notizie dal bel paese. Programmi da tutto il mondo che conta, ma dall’ Italia nisba. Trovo su Eurosport la partita tra Ruud e il russo. Più che una partita, una tragedia. Ma i francesi che si sentono superiori e che mantengono i gioppini a guardare le righe del campo,non potrebbero agevolare gli atleti in condizioni meteo così al limite? Che non sembri una battaglia tra Orazi e Curiazi, dove solo uno ne rimarrà vivo. Uno mi è venuto in mente

Leprotto (Guest) 26-05-2026 08:56

Per lavoro e per diletto o viaggiato molto. E noi italiani siamo dappertutto amati, ma non considerati. Sono in Portogallo. Ai portoghesi il tennis non interessa. L’unico sport che gli piace è Ronaldo, come Maradona a Napoli. Accendo la televisione per avere notizie dal bel paese. Programmi da tutto il mondo che conta, ma dall’ Italia nisba. Trovo su Eurosport la partita tra Ruud e il russo. Più che una partita, una tragedia. Ma i francesi che si sentono superiori e che mantengono i gioppini a guardare le righe del campo,non potrebbero agevolare gli atleti in condizioni meteo così al limite? Che non sembri una battaglia tra Orazi e Curiazi, dove solo uno ne rimarrà vivo. Uno mi è venuto in mente

