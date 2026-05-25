Paolini ritrova il sorriso: “Ho avuto pazienza e sono rimasta lucida”

Ritrova il sorriso sulla terra di Parigi Jasmine Paolini, che torna a vincere sulla superficie rossa superando in due set Dayana Yastremska con il punteggio di 7-5 6-3. Una prova di carattere per la lucchese, brava a reagire dopo un passaggio a vuoto nel primo set, quando dal 3-1 si è ritrovata sotto 3-5 prima di cambiare marcia e riprendere il controllo dell’incontro. Questa la sua press conference dopo la vittoria.

D. Jasmine, complimenti. Eri avanti 3-1, poi ti sei trovata sotto 3-5: come hai trovato la forza per reagire?

Jasmine Paolini: “Guarda, purtroppo avevo perso un po’ la concentrazione. Ho fatto un paio di game un po’ del cavolo, diciamo, non solo quello del 3-2 ma anche quelli successivi. Mi sono detta di rimanere lì, di restare concentrata e lucida perché oggi serviva tanta lucidità per gestire il match. Credo di esserci riuscita e anche bene, perché lei è una giocatrice difficile, molto potente, quindi era fondamentale restare lucide e fare le scelte tattiche giuste”.

D. Rimango su quel momento perché mi è sembrato che, a differenza di altre partite di quest’anno, nei momenti difficili tu sia riuscita a prenderti i tempi giusti, senza andare troppo di fretta. L’hai percepita così anche tu?

Jasmine Paolini: “Sì, sicuramente oggi in quei momenti serviva mettere pressione all’altra, ma con pazienza. Ho cercato di portarla sotto stress, di farle giocare sempre una palla in più. Quest’anno ci sono stati tanti match in cui ero lì lì e poi li ho persi. Oggi sono contenta di aver girato quel primo set perché credo sia importante anche per la fiducia. Infatti il secondo set poi è andato meglio e sono partita subito bene. Però devo fare attenzione, in quei momenti, a rimanere lucida e soprattutto a evitare quei due game di calo che oggi ho avuto”.

D. Cambia la routine per questo torneo rispetto agli altri, dove giocavi anche il doppio. Come cambia la gestione delle giornate? Ti senti in un certo senso più libera?

Jasmine Paolini: “Sicuramente ho più controllo sugli orari dell’allenamento e sul tempo che starò in campo. Quando giochi anche il doppio non sai mai precisamente a che ora giocherai e quanto resterai in campo. Invece domani possiamo controllare tutto noi: scegliere l’orario del campo e allenarci quanto vogliamo. Questa è la differenza principale. Dall’altra parte mi dispiace non giocare il doppio quest’anno, anzi qui mi dispiace ancora di più per la storia che abbiamo avuto negli ultimi anni, tra Roland Garros e Olimpiadi. Però sinceramente credo fosse la decisione giusta e siamo tutti sereni”.

D. Al prossimo turno ti aspetta l’argentina Sierra. La conosci? Hai già avuto modo di seguirla?

Jasmine Paolini: “Non la conosco molto. L’ho vista giocare un po’ in United Cup dalla televisione, ma non mi sono mai allenata con lei. Dovrò guardare qualche video e studiarla un po’, perché è una giocatrice che non conosco bene. Credo che sulla terra possa giocare bene perché, in generale, gli argentini sanno usare molto le rotazioni. Però sinceramente non la conosco abbastanza”.

D. Quando affronti una giocatrice inedita ti affidi molto ai video?

Jasmine Paolini: “Cerco di farmi un’idea insieme al mio team. L’obiettivo è entrare in campo sapendo almeno un po’ come gioca l’altra. Poi ovviamente devo stare molto attenta soprattutto a quello che devo fare io, però avere un’idea delle caratteristiche dell’avversaria aiuta tanto”.

D. Tornando al doppio: è una decisione presa in ottica medio-lungo periodo oppure valuterete torneo per torneo?

Jasmine Paolini: “Valuteremo anche in base a come starò. Qui era la decisione da prendere, è stata dura, però abbiamo deciso così. Poi vedremo torneo dopo torneo”.

dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani