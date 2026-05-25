Roland Garros GS | Clay | $64137500
Classifica WTA Italiane: Tyra Caterina Grant in top 200
25/05/2026 15:46 2 commenti
Classifica Wta Entry System Singolo (25-05-2026)
13
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
2787
Punti
20
Tornei
38
Best: 29
▲
2
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1320
Punti
25
Tornei
138
Best: 138
--
0
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
551
Punti
26
Tornei
152
Best: 99
▲
2
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
495
Punti
28
Tornei
163
Best: 150
▲
2
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
463
Punti
29
Tornei
172
Best: 46
▲
1
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
448
Punti
32
Tornei
184
Best: 184
▲
35
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
404
Punti
19
Tornei
258
Best: 205
▼
-1
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
270
Punti
26
Tornei
261
Best: 261
▼
-2
Samira De Stefano
ITA, 0
268
Punti
29
Tornei
267
Best: 267
▼
-3
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
266
Punti
23
Tornei
284
Best: 203
▼
-2
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
246
Punti
19
Tornei
301
Best: 265
▼
-1
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
230
Punti
26
Tornei
302
Best: 302
▼
-6
Giorgia Pedone
ITA, 0
228
Punti
26
Tornei
329
Best: 201
▼
-30
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
202
Punti
20
Tornei
330
Best: 330
▼
-3
Noemi Basiletti
ITA, 0
201
Punti
24
Tornei
356
Best: 356
▼
-3
Federica Urgesi
ITA, 0
176
Punti
28
Tornei
364
Best: 364
▼
-2
Diletta Cherubini
ITA, 0
173
Punti
28
Tornei
365
Best: 310
▲
11
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
173
Punti
22
Tornei
376
Best: 376
▼
-24
Francesca Pace
ITA, 0
167
Punti
14
Tornei
391
Best: 347
▲
15
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
160
Punti
19
Tornei
403
Best: 292
▼
-9
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
152
Punti
21
Tornei
416
Best: 416
▼
-2
Vittoria Paganetti
ITA, 0
145
Punti
19
Tornei
453
Best: 143
▲
1
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
127
Punti
19
Tornei
454
Best: 454
▲
1
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
127
Punti
21
Tornei
455
Best: 455
▲
96
Camilla Zanolini
ITA, 0
127
Punti
18
Tornei
463
Best: 463
▲
3
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
121
Punti
19
Tornei
477
Best: 477
▲
4
Alessandra Mazzola
ITA, 0
117
Punti
19
Tornei
492
Best: 18
▼
-2
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
111
Punti
21
Tornei
505
Best: 322
▼
-106
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
108
Punti
21
Tornei
506
Best: 506
▼
-8
Laura Mair
ITA, 0
108
Punti
19
Tornei
510
Best: 510
▲
13
Isabella Maria Serban
ITA, 0
107
Punti
19
Tornei
549
Best: 549
▼
-9
Arianna Zucchini
ITA, 0
97
Punti
23
Tornei
561
Best: 515
▲
5
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
92
Punti
20
Tornei
572
Best: 548
▼
-9
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
88
Punti
24
Tornei
624
Best: 624
▲
7
Gaia Maduzzi
ITA, 0
75
Punti
15
Tornei
651
Best: 380
▲
2
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
68
Punti
15
Tornei
685
Best: 685
▲
6
Beatrice Ricci
ITA, 0
60
Punti
13
Tornei
686
Best: 491
▲
7
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
60
Punti
12
Tornei
712
Best: 658
▼
-1
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
56
Punti
14
Tornei
740
Best: 740
▼
-4
Noemi Maines
ITA, 0
52
Punti
19
Tornei
752
Best: 752
▲
23
Viola Turini
ITA, 0
49
Punti
12
Tornei
776
Best: 776
▲
22
Camilla Gennaro
ITA, 0
46
Punti
16
Tornei
822
Best: 822
▼
-3
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
38
Punti
13
Tornei
824
Best: 824
▲
22
Francesca Gandolfi
ITA, 0
38
Punti
13
Tornei
881
Best: 881
▼
-9
Marta Lombardini
ITA, 0
31
Punti
10
Tornei
892
Best: 892
▲
21
Maddalena Giordano
ITA, 0
31
Punti
16
Tornei
907
Best: 192
▼
-9
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
29
Punti
7
Tornei
933
Best: 933
▼
-3
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
935
Best: 935
▼
-1
Lavinia Luciano
ITA, 0
26
Punti
13
Tornei
973
Best: 973
▲
1
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
997
Best: 5
▲
4
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
20
Punti
1
Tornei
1014
Best: 1014
▼
-14
Giulia Paterno
ITA, 0
20
Punti
11
Tornei
1052
Best: 1052
▼
-1
Barbara Dessolis
ITA, 0
18
Punti
11
Tornei
1091
Best: 428
▲
1
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
15
Punti
5
Tornei
1103
Best: 1103
▲
1
Giuliana Bestetti
ITA, 0
15
Punti
9
Tornei
1105
Best: 951
▼
-108
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
15
Punti
10
Tornei
1114
Best: 1114
▼
-3
Eleonora Alvisi
ITA, 0
14
Punti
9
Tornei
1117
Best: 1117
▲
318
Chiara Fornasieri
ITA, 0
14
Punti
5
Tornei
1146
Best: 1146
▼
-1
Marcella Dessolis
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1174
Best: 1174
▲
132
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
12
Punti
6
Tornei
1199
Best: 627
▲
25
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
11
Punti
6
Tornei
1199
Best: 1199
▼
-1
Sofia Avataneo
ITA, 0
11
Punti
6
Tornei
1215
Best: 1215
--
0
Matilde Mariani
ITA, 0
10
Punti
2
Tornei
1221
Best: 1221
▼
-1
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
10
Punti
4
Tornei
1252
Best: 1252
--
0
Ilary Pistola
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1253
Best: 1253
▲
1
Carla Giambelli
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1262
Best: 1262
▼
-1
Micol Salvadori
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1270
Best: 660
▼
-4
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
9
Punti
5
Tornei
1275
Best: 1275
▼
-72
Carlotta Moccia
ITA, 0
9
Punti
6
Tornei
1312
Best: 1312
▼
-6
Caterina Odorizzi
ITA, 0
8
Punti
6
Tornei
1389
Best: 1389
▼
-2
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1389
Best: 1389
▼
-2
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1402
Best: 1402
▼
-6
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
5
Punti
3
Tornei
1438
Best: 1438
▼
-3
Aurora Urso
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1438
Best: 1438
▼
-3
Aurora Corvi
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1438
Best: 1438
▼
-3
Aurora Nosei
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1438
Best: 1438
▼
-3
Denise Valente
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1438
Best: 1438
▼
-3
Viola Bedini
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1498
Best: 1498
▼
-2
Gloria Contrino
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1498
Best: 1498
▼
-2
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Italiane, Tyra Caterina Grant
La Grant, fosse riuscita ad entrare nelle quali di Parigi, avrebbe potuto fare molto bene.
Probabilmente, però, come sta salendo in classifica, adesso, è la cosa migliore per lei.
Questa settimana si riposa.
Mi aspetto Tyra in top100 entro questo anno