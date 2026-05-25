Roland Garros, Sonego vince una battaglia in cinque set: Herbert piegato al quinto. Ora possibile sfida con Paul

Lorenzo Sonego supera un esordio complicatissimo al Roland Garros e approda al secondo turno dopo una vera battaglia contro il francese Pierre-Hugues Herbert. Il piemontese si è imposto con il punteggio di 7-6 5-7 6-2 1-6 6-4, al termine di un match pieno di ribaltamenti, tensione e momenti delicati.

Una vittoria di carattere per l’azzurro, che ha saputo reagire più volte alle difficoltà, soprattutto dopo un quarto set dominato dal francese. Nel quinto parziale Sonego ha ritrovato lucidità e coraggio, costruendo il successo con un avvio deciso e chiudendo poi in risposta, con due palle break diventate anche match point.

Il primo set è stato molto equilibrato. Herbert, sostenuto dal pubblico di casa, ha provato a sfruttare il servizio e le discese a rete, mentre Sonego ha cercato di rispondere con aggressività e variazioni. Il francese ha avuto diverse occasioni per strappare la battuta all’azzurro, ma il torinese è rimasto agganciato al parziale. Si è arrivati così al tie-break, dove Sonego ha alzato il livello nei punti importanti e ha chiuso il set per 7-6.

Nel secondo set Herbert ha continuato a spingere, alternando prime vincenti, volée e palle corte. Sonego ha tenuto fino al 5-5, ma nel dodicesimo game è arrivato il passaggio a vuoto: il francese si è procurato la palla break e set point con una risposta vincente di diritto lungolinea e ha poi chiuso il parziale per 7-5, riportando il match in equilibrio.

La reazione dell’azzurro è stata immediata. Nel terzo set Sonego ha cambiato marcia, ha risposto meglio e ha cominciato a leggere con più continuità le soluzioni del francese. Il break è arrivato nel terzo game, poi il piemontese ha confermato il vantaggio e ha strappato ancora il servizio a Herbert nel settimo game. Con un rendimento più solido nei propri turni di battuta, Sonego ha chiuso il set per 6-2, tornando avanti nel punteggio.

Il match, però, non era affatto finito. Nel quarto set Herbert ha ritrovato energia e precisione, mentre Sonego ha accusato un evidente calo. Il francese ha dominato il parziale con palle corte, discese a rete e colpi vincenti, prendendo subito il controllo e chiudendo rapidamente per 6-1. Tutto rimandato al quinto.

Nel parziale decisivo Sonego è stato bravo a cancellare il brutto quarto set e a ripartire da zero. L’azzurro ha tenuto il servizio in apertura, poi ha trovato il break nel secondo game, aiutato anche da un momento di incertezza di Herbert e da una chiamata confermata dal giudice di sedia. Il piemontese è salito fino al 3-0 e poi sul 5-2, ma il francese ha provato l’ultima reazione, rientrando fino al 5-4.

Proprio quando la tensione sembrava poter complicare tutto, Sonego ha giocato un ultimo game in risposta con grande personalità. Sul 15-40 si è procurato due palle break e match point con un rovescio incrociato vincente giocato a ridosso della rete. Alla chance successiva è arrivato l’errore di Herbert con il rovescio lungolinea: partita finita e successo azzurro.

Per Sonego è una vittoria pesante, non soltanto per il risultato, ma per il modo in cui è arrivata. Il torinese ha saputo sopravvivere a un match complicato, a un avversario ispirato e a un quarto set molto negativo, trovando nel quinto la forza per riprendere il controllo.

Al secondo turno l’azzurro affronterà il vincente della sfida tra Rinky Hijikata e Tommy Paul, testa di serie numero 24. Un eventuale incrocio con l’americano rappresenterebbe un test molto duro, ma Sonego arriva all’appuntamento con una vittoria che può dargli fiducia e ritmo.

GS Roland Garros Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 5 6 1 6 Pierre-Hugues Herbert Pierre-Hugues Herbert 6 7 2 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 Pierre-Hugues Herbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico