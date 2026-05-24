Roland Garros: record di affluenza per la prima settimana del torneo
138.000. Tanti sono stati gli spettatori presenti a Roland Garros nella prima settimana del torneo, dedicata ai tabelloni di qualificazione, gli allenamenti dei big ed altri eventi collaterali, come quest’anno il bel tributo a Gael Monfils, all’ultimo “ballo” nello Slam di casa. Importante anche il dato dei 623.173 euro raccolti in beneficenza tra la serata “Gael and friends” e la giornata dedicata alla fondazione di Yannik Noah.
Con grande soddisfazione gli organizzatori del torneo parigino hanno confermato con un post social il record di affluenza nelle giornate antecedenti all’avvio dei tabelloni principale di singolare, prevista per oggi alle ore 11.
“Al Roland-Garros si sono svolte numerose attività e sessioni di prova durante tutta la giornata di sabato, intitolata ‘Yannick Noah Day’, in un’atmosfera divertente e adatta alle famiglie. Una banda musicale, acrobati, giocolieri, il gruppo Quatuor Yako e molti altri artisti hanno intrattenuto il pubblico lungo le aree dell’impianto. Durante le sessioni di allenamento di alcuni giocatori, tra cui Sorana Cirstea, Stefanos Tsitsipas, Gael Monfils, Daniil Medvedev e Arthur Rinderknech, l’iniziativa “Gioca con un bambino” ha offerto a diversi bambini l’opportunità di colpire qualche palla con i loro idoli. Per guadagnarsi questo privilegio, i bambini dovevano afferrare una delle palle lanciate in tribuna dai giocatori all’inizio della sessione”.
Another record-breaking Opening Week at Roland-Garros
Avec 138 000 spectateurs lors de l’Opening Week et 623 173 € récoltés lors de la soirée “Gael & Friends” et lors de la journée caritative Yannick Noah, la première semaine du tournoi 2026 a connu un succès sans précédent… pic.twitter.com/OSUGxzN8HQ
— Roland-Garros (@rolandgarros) May 23, 2026
Ormai gli Slam si avviano a tutti gli effetti a diventare eventi da tre settimane, con la “opening week” antecedente ai tabelloni di singolare ricca di eventi che coinvolgono le famiglie e rendono le aree dei tornei attrattive ad un pubblico più vasto, meno avvezzo a seguire il puro fatto agonistico quando partecipare a quella che diventa una vera festa. L’idea, lanciata per prima dal vulcanico Craig Tiley in Australia, ha coinvolto ben ben presto anche Roland Garros e US Open, seppur con declinazioni diverse.
A Melbourne la opening week – inserita in un clima cittadino di festa – è ormai un happening assai consolidato, che vede un cartellone ricco di eventi musicali, culturali, benefici, oltre ad esibizioni sulla Rod Laver Arena dei big che diventano un richiesto antipasto al torneo vero e proprio. Solo Wimbledon al momento “resiste”, restando sulle canoniche due settimane di torneo, con le qualificazioni giocate fuori dalla sede. Chissà se quando verrà completato l’ampliamento del site, con molti più campi dedicati alle qualificazioni all’interno del club, anche i londinesi cambieranno rotta seguendo l’esempio degli altri Major.
Marco Mazzoni
TAG: Marco Mazzoni, Roland Garros 2026
7 commenti
Questi ormai fanno l’evento anche senza i giocatori di tennis…hai voglia a chiedere aumenti di premi e bonus bebè…
Ormai il tennis è stato definitivamente sdoganato in “entertainment” come il pattinaggio artistico o – addirittura – il curling.
Inevitabilmente i top-player sono diventate delle pop-star e sono costretti a difendere la propria privacy come mai si sarebbero immaginati (dichiarazioni di Sinner e Świątek, sistematicamente pedinati dai paparazzi).
Una volta circa un 80% del pubblico del tennis era composto da giocatori dilettanti, mentre oggi forse meno del 8% del pubblico ha mai giocato a tennis 🙁
I tifosi di Sinner non sanno che racchetta (figuriamoci l’incordatura!) usi ma sanno che auto usa e pure il nome del gatto della madre.
Appunto piacciono le telecronache di Fares, che non commenta le giocate (quando accenna ad errori tecnici spara grandi cazztronerie!) ma racconta gli ultimi gossip – diretti ed indiretti – dei protagonisti dell’incontro.
Così io mi trovo costretto a guardare le partite su Tennis TV, dove il povero Courier non sa che Jannik adora il gelato al pistacchio 🙁
I prezzi non sono assurdi a mio avviso, sono sempre più bassi di Roma, che è comunque un 1000 e non uno Slam. Sono piuttosto alti per noi italiani, che abbiamo perso in competitività e potere d’acquisto, ma per un francese li definirei nella norma.
Il problema è che non si trova mezzo biglietto neanche per sbaglio!
E’ proprio così, biglietti introvabili e prezzi “assurdi” rispetto a soli pochi anni fa. Complimenti a chi gestisce il marketing di questi eventi, certamente, è diventato molto più simile a un tour di rockstar adesso, necessità di prenotare con mesi e mesi di anticipo, ma anche l’atmosfera un po tutti amici di tutti è più da show che da competizione agonistica…comunque la perdita di veri appassionati senza tanti soldi a disposizione, perdita che c’è, la vedo come un impoverimento dell’ambiente.
Se mettessero le pop star a giocare al posto dei tennsti, gli spalti sarebbero pieni (Taylor Swift contro Lady Gaga al meglio dei 3 set)
Bravi gli organizzatori, ma…
…non mi stupirei se nei loro contratti ci fosse un premio extra di “produzione”…
…invece il Prize Money dei giocatori resta tristemente invariato!!!
Ma il prossimo anno potrebbero sostituire questi “costosi” tennisti con pagliacci, acrobati, giocolieri, ballerini e cantanti…
…giusto???
È incredibile. Da oggi alla finale non si trova una biglietto che sia uno. E anche per la settimana di qualificazioni i tagliandi (in resale) erano pressoché introvabili.
Pazzesco.
Io andavo prima del Covid e la sera prima, quando usciva il programma del giorno dopo, acquistavo tranquillamente il biglietto che volevo (ad eccezione di semi e finale maschile, quelli bisognava comprarli in anticipo), sia come campo che come categoria di prezzo. All’epoca non c’era la sessione serale (quindi molti biglietti in meno) e giocavo Federer, Nadal, Nole e tanti altri. I prezzi erano circa la metà di adesso.
Oggi con Sinner e poco altro la situazione è quella sopra descritta…