Challenger 50 Centurion: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Stefano Napolitano n.2 del seeding

24/05/2026 01:16 Nessun commento
Stefano Napolitano nella foto
Stefano Napolitano nella foto

RSA Challenger 50 Centurion – Tabellone Principale – hard
(1) Harold Mayot FRA vs Millen Hurrion GBR
Luca Castelnuovo SUI vs Semen Pankin RUS
Filip Peliwo POL vs Arda Azkara TUR
Qualifier vs (7) Eliakim Coulibaly CIV

(3) Calvin Hemery FRA vs (WC) Khololwam Montsi RSA
Sidharth Rawat IND vs Qualifier
Patrick Zahraj GER vs Giles Hussey GBR
(WC) Devin Badenhorst RSA vs (5) Akira Santillan JPN

(8) Mert Alkaya TUR vs Yusuke Takahashi JPN
Mukund Sasikumar IND vs Edward Winter AUS
Karan Singh IND vs Qualifier
Robert Strombachs LAT vs (4) Robin Bertrand FRA

(6) Philip Henning RSA vs (WC) Connor Henry Van Schalkwyk NAM
Qualifier vs Dominik Palan CZE
Qualifier vs Constantin Bittoun Kouzmine FRA
Qualifier vs (2) Stefano Napolitano ITA

RSA Challenger 50 Centurion – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Mario Gonzalez Fernandez ESP vs Ofek Shimanov ISR
Preston Brown USA vs (11) Peter Buldorini IRL

(2) Alec Beckley RSA vs Ty Host AUS
Thando Longwe-Smit RSA vs (9) Michael Zhu USA

(3) Tuncay Duran TUR vs Edison Ambarzumjan GER
Orel Kimhi ISR vs (7) Marc Van Der Merwe RSA

(4) Alexander Donski BUL vs (WC) Jeffrey Strydom RSA
Gray Voelzke USA vs (12) Stefan Vujic AUS

(5) Guillaume Dalmasso FRA vs (WC) Mark Nawa BOT
Dillon Beckles USA vs (10) Naoya Honda JPN

(6) Oscar Weightman GBR vs (WC) Carl Roothman RSA
(WC) Luc Koenig RSA vs (8) Kris Van Wyk RSA

