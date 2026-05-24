Challenger 50 Centurion: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Stefano Napolitano n.2 del seeding
Challenger 50 Centurion – Tabellone Principale – hard
(1) Harold Mayot vs Millen Hurrion
Luca Castelnuovo vs Semen Pankin
Filip Peliwo vs Arda Azkara
Qualifier vs (7) Eliakim Coulibaly
(3) Calvin Hemery vs (WC) Khololwam Montsi
Sidharth Rawat vs Qualifier
Patrick Zahraj vs Giles Hussey
(WC) Devin Badenhorst vs (5) Akira Santillan
(8) Mert Alkaya vs Yusuke Takahashi
Mukund Sasikumar vs Edward Winter
Karan Singh vs Qualifier
Robert Strombachs vs (4) Robin Bertrand
(6) Philip Henning vs (WC) Connor Henry Van Schalkwyk
Qualifier vs Dominik Palan
Qualifier vs Constantin Bittoun Kouzmine
Qualifier vs (2) Stefano Napolitano
Challenger 50 Centurion – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Mario Gonzalez Fernandez vs Ofek Shimanov
Preston Brown vs (11) Peter Buldorini
(2) Alec Beckley vs Ty Host
Thando Longwe-Smit vs (9) Michael Zhu
(3) Tuncay Duran vs Edison Ambarzumjan
Orel Kimhi vs (7) Marc Van Der Merwe
(4) Alexander Donski vs (WC) Jeffrey Strydom
Gray Voelzke vs (12) Stefan Vujic
(5) Guillaume Dalmasso vs (WC) Mark Nawa
Dillon Beckles vs (10) Naoya Honda
(6) Oscar Weightman vs (WC) Carl Roothman
(WC) Luc Koenig vs (8) Kris Van Wyk
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit