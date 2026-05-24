Challenger Vicenza, Chisinau, Kosice, Little Rock e Centurion: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

24/05/2026 08:53
Enrico Dalla Valle nella foto

Challenger 75 Vicenza
Vicenza, Italia  ·  24 Maggio 2026

Andamento della giornata — 24 Maggio
🔥  Caldo nel pomeriggio: condizioni asciutte per le qualificazioni
🎾  Programma del giorno — 24 Maggio
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
Campo Centrale – ore 10:30
Giorgio Tabacco ITA vs Eero Vasa FIN

Giorgio Tabacco
7
7
Eero Vasa [9]
6
5
Vincitore: Tabacco
Federico Arnaboldi ITA vs Sergio Callejon Hernando ESP

Federico Arnaboldi
15
4
Sergio Callejon Hernando [10]
15
2
Enrico Dalla Valle ITA vs Francesco Forti ITA (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Tommaso Compagnucci ITA vs Jeremy Gschwendtner GBR

Il match deve ancora iniziare




Campo 1 – ore 10:30
Li Tu AUS vs Pietro Bertasi ITA

Il match deve ancora iniziare

Carlos Sanchez Jover ESP vs Pietro Fellin ITA

Carlos Sanchez Jover [5]
15
6
1
Pietro Fellin
15
7
2
Ioannis Xilas GRE vs Samuel Vincent Ruggeri ITA

Il match deve ancora iniziare

Petr Nesterov BUL vs Daniel Bagnolini ITA

Il match deve ancora iniziare




Campo 5 – ore 10:30
Mika Brunold SUI vs Kasra Rahmani IRI

Mika Brunold [3]
0
5
Kasra Rahmani
0
3
Vincitore: Brunold
JiSung Nam KOR vs Laurent Lokoli FRA

JiSung Nam
0
5
4
Laurent Lokoli [7]
0
7
4
Alessandro Battiston ITA vs Samuele Pieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Yanis Ghazouani Durand FRA vs Jelle Sels NED

Il match deve ancora iniziare







Challenger 50 Centurion
Centurion, Sudafrica  ·  24 Maggio 2026

Andamento della giornata — 24 Maggio
✅  Nessuna criticità: sole velato e giornata asciutta
🎾  Programma del giorno — 24 Maggio
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
Centre Court – ore 10:00
Alexander Donski BUL vs Jeffrey Strydom RSA

Alexander Donski [4]
6
7
Jeffrey Strydom
1
6
Vincitore: Donski
Mario Gonzalez Fernandez ESP vs Ofek Shimanov ISR

Mario Gonzalez Fernandez [1]
1
6
Ofek Shimanov
6
7
Vincitore: Shimanov
Luc Koenig RSA vs Kris Van Wyk RSA

Il match deve ancora iniziare

Orel Kimhi ISR vs Marc Van Der Merwe RSA (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Thando Longwe-Smit RSA vs Michael Zhu USA

Il match deve ancora iniziare

Alec Beckley RSA vs Ty Host AUS (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 10:00
Gray Voelzke USA vs Stefan Vujic AUS

Gray Voelzke
3
5
Stefan Vujic [12]
6
7
Vincitore: Vujic
Preston Brown USA vs Peter Buldorini IRL

Preston Brown
1*
6
6
Peter Buldorini [11]
1
3
6
Oscar Weightman GBR vs Carl Roothman RSA

Il match deve ancora iniziare

Tuncay Duran TUR vs Edison Ambarzumjan GER

Il match deve ancora iniziare





Court 3 – ore 10:00
Dillon Beckles USA vs Naoya Honda JPN
Dillon Beckles
1
2
Naoya Honda [10]
6
6
Vincitore: Honda
Guillaume Dalmasso FRA vs Mark Nawa BOT

Guillaume Dalmasso [5]
6
6
Mark Nawa
2
3
Vincitore: Dalmasso
Challenger 100 Chisinau
Chisinau, Moldavia  ·  24 Maggio 2026

Andamento della giornata — 24 Maggio
✅  Condizioni asciutte: nubi intermittenti dal pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 24 Maggio
ATP Challenger 100 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
Centre Court – ore 09:30
Aurel Ciocanu MDA vs Denis Yevseyev KAZ

Aurel Ciocanu
0
1
Denis Yevseyev [8]
6
6
Vincitore: Yevseyev
Ilie Cazac MDA vs Daniel Dutra da Silva BRA

Ilie Cazac
0
0
Daniel Dutra da Silva [7]
6
6
Vincitore: Dutra da Silva
Mathys Braun MDA vs Stefan Adrian Andreescu ROU

Mathys Braun
15
6
1
Stefan Adrian Andreescu [9]
40
7
4
Stefan Latinovic SRB vs Andrew Paulson CZE (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 09:30
Daniel Uta ROU vs Dragos Nicolae Cazacu ROU

Daniel Uta
6
0
Dragos Nicolae Cazacu [12]
7
6
Vincitore: Cazacu
Adrian Boitan ROU vs Nathaniel Lammons USA

Adrian Boitan [4]
0
3
6
2
Nathaniel Lammons
0
6
3
3
Arjun Kadhe IND vs Maxime Janvier FRA

Il match deve ancora iniziare

Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Piotr Matuszewski POL (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 09:30
Cezar Cretu ROU vs Alexandr Cozbinov MDA

Cezar Cretu [6]
6
7
Alexandr Cozbinov
2
6
Vincitore: Cretu
Dimitar Kuzmanov BUL vs Szymon Kielan POL

Dimitar Kuzmanov [3]
0
0
Szymon Kielan
0
0
Vincitore: Kielan per walkover
Alex Martinez ESP vs Siddhant Banthia IND

Alex Martinez [2]
15
6
4
Siddhant Banthia
30
3
2
Challenger 50 Kosice
Kosice, Slovacchia  ·  24 Maggio 2026

Andamento della giornata — 24 Maggio
✅  Nessuna criticità: giornata soleggiata e asciutta
🎾  Programma del giorno — 24 Maggio
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
Center Court V2 – ore 10:00
Radovan Michalik SVK vs Ivan Ivanov BUL

Radovan Michalik
0
1
Ivan Ivanov [9]
6
6
Vincitore: Ivanov
Tomasz Berkieta POL vs Marko Bekeni SVK

Tomasz Berkieta [3]
6
6
Marko Bekeni
4
3
Vincitore: Berkieta
Dominik Macej SVK vs Luca Wiedenmann GER

Dominik Macej
40
1
Luca Wiedenmann [11]
40
1
Karim Bennani MAR vs Nathan Andre Halahija SVK

Il match deve ancora iniziare




Court V7 – ore 10:00
Alafia Ayeni USA vs Ethan Cook AUS

Alafia Ayeni [1]
7
6
Ethan Cook
6
1
Vincitore: Ayeni
Pedro Sakamoto BRA vs Lorenzo Angelini ITA

Pedro Sakamoto [2]
40
6
3
Lorenzo Angelini
0
4
4
Peter Fajta HUN vs Tomas Lanik SVK

Il match deve ancora iniziare

Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs Rafael Izquierdo Luque ESP

Il match deve ancora iniziare




Court V6 – ore 10:00
Aleksandr Braynin UKR vs Theo Papamalamis FRA

Aleksandr Braynin
3
6
4
Theo Papamalamis [12]
6
2
6
Vincitore: Papamalamis
Daniele Rapagnetta ITA vs Imanol Lopez Morillo ESP

Daniele Rapagnetta
0
2
Imanol Lopez Morillo [8]
0
3
Pawel Juszczak POL vs Georgii Kravchenko UKR

Il match deve ancora iniziare

David Poljak CZE vs Peter Makk HUN

Il match deve ancora iniziare







Challenger 75 Little Rock
Little Rock, USA  ·  24 Maggio 2026

Andamento della giornata — 24 Maggio
⚠  Temporali possibili a tratti: attenzione al programma delle qualificazioni
🎾  Programma del giorno — 24 Maggio
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
Stadium – ore 17:00
Daniel Evans GBR vs Bruno Kuzuhara USA

Il match deve ancora iniziare

Henry Searle GBR vs Nicolas Arseneault CAN

Il match deve ancora iniziare

Andrew Fenty USA vs Olaf Pieczkowski POL

Il match deve ancora iniziare

Johannus Monday GBR vs Adhithya Ganesan USA

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – ore 17:00
Erik Arutiunian BLR vs Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare

Karl Poling USA vs Jay Friend JPN

Il match deve ancora iniziare

Pavle Marinkov AUS vs Justin Boulais CAN

Il match deve ancora iniziare

Jerry Roddick USA vs Christian Langmo USA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 17:00
Ronald Hohmann USA vs Dan Martin CAN

Il match deve ancora iniziare

Hiroki Moriya JPN vs Keenan Mayo USA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Masur GER vs Joshua Sheehy USA

Il match deve ancora iniziare

Enzo Aguiard AUS vs Masamichi Imamura JPN

Il match deve ancora iniziare

1 commento

ospite1 (Guest) 24-05-2026 13:00

Non si riescono a vedere in streaming . Problemi in atp challenger ? O altro ?

