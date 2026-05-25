Cobolli supera l’esame Pellegrino: derby duro, battaglia da fondo e secondo turno a Parigi

Va a Flavio Cobolli il derby azzurro del primo turno del Roland Garros 2026. Il romano supera Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-4 7-6(4) 6-3 e conquista il pass per il secondo turno al termine di due ore e dodici minuti di una sfida molto più complicata di quanto classifica e pronostici lasciassero immaginare. Una partita intensa, fatta di lunghi scambi da fondo e continui cambi di inerzia. Il primo set si decide con un solo break, il secondo si risolve al tie-break grazie a una risposta vincente di Cobolli e a un errore pesante del pugliese. Nella terza frazione il romano vola rapidamente sul 5-0, complice anche un inevitabile calo fisico di Pellegrino, autore fino a quel momento di una prestazione ad altissima intensità, probabilmente oltre i suoi standard abituali. La partita, però, non è finita. Un attimo di distrazione di Cobolli riporta improvvisamente il pugliese dentro al match. Pellegrino recupera uno dei due break di svantaggio e si costruisce addirittura tre palle break che avrebbero potuto riaprire tutto. È lì che emerge la maturità del numero 12 del mondo: Cobolli alza il livello, ritrova aggressività e precisione, piazza due vincenti pesantissimi e chiude la partita. A suggellare il derby, un lungo abbraccio a rete tra due giocatori che si conoscono molto bene.

Per Cobolli il cammino continua: al secondo turno affronterà il vincente della sfida tra Wu e Giron. Pellegrino lascia invece Parigi con tre vittorie nelle qualificazioni e una certezza importante: il livello per giocarsela anche a questi palcoscenici c’è. Un derby italiano che sulla carta appariva sbilanciato, ma che nascondeva molte più insidie del previsto. Sulla terra, soprattutto a Parigi, le gerarchie non sempre bastano. Cobolli ha dovuto lottare praticamente su ogni quindici contro la caparbia resistenza del pugliese, fortissimo fisicamente e bravo a spostarsi appena possibile sul dritto per lavorare sul rovescio del romano.

Il livello mostrato da Pellegrino è stato alto per larghi tratti del match, ma non sufficiente per invertire l’inerzia dei punti chiave. Il pugliese è sembrato vicino al limite massimo del proprio tennis, con pochi margini per trovare un’ulteriore accelerazione nei momenti decisivi.

Una partita fisica, durissima, costruita su grandi scambi da fondo tra due giocatori che si conoscono bene. Si gioca sul Campo 14, un piccolo gioiello da circa tremila posti. Fa meno caldo rispetto alla sessione mattutina, una leggera brezza accompagna il match e gli spalti sono pieni. Tanti italiani, ma anche molti francesi: tifo diviso e bella atmosfera. Fin dalle prime battute si capisce che il match sarà una battaglia. Pellegrino insiste con continuità sul rovescio di Cobolli, mentre il romano trova punti più rapidi grazie al servizio. In campo le oltre cento posizioni di differenza in classifica non si vedono affatto. Pellegrino gioca senza paura e annulla anche una palla break con un vincente. La differenza, però, la fa il servizio. Cobolli tiene i propri turni con relativa tranquillità, mentre il pugliese è costretto a battagliare su ogni game. Il break decisivo arriva nel momento più inatteso. Pellegrino sale 40-15, ma Cobolli cambia improvvisamente ritmo: due risposte profondissime vicino alla riga, un passante in corsa da applausi e il game gira completamente. Il pugliese perde servizio e set. Equilibrio assoluto, ma dettagli gestiti meglio dal romano.

Anche il secondo set prosegue sul filo dell’equilibrio. Cobolli continua a essere più efficace nei turni di battuta, Pellegrino resta aggrappato al match con carattere e intensità, continuando a martellare il rovescio di Flavio.

Qualche discesa a rete in più per il pugliese, ma è chiaro che una frazione del genere si deciderà su uno o due punti. Intanto migliorano anche le condizioni: cala il caldo, aumenta la brezza e salgono le percentuali al servizio di entrambi.

Nessuna palla break, inevitabile il tie-break. A fare la differenza è una risposta vincente di Cobolli su una seconda di Pellegrino. Il pugliese avrebbe anche l’occasione per rientrare, ma mette in rete una volée a campo aperto. I dettagli che separano il numero 12 dal numero 124 del ranking mondiale. Cobolli osa, trova la prima e chiude anche la seconda frazione, mettendo una seria ipoteca sulla partita. Nel terzo set arriva subito il break del romano, che sfrutta una seconda troppo morbida di Pellegrino. Cobolli conferma il vantaggio e vola sul 3-0. Il pugliese paga inevitabilmente lo sforzo dei primi due set. Arriva anche il doppio break, aumentano gli errori e il romano scappa sul 5-0. Sembra finita, ma il derby ha ancora qualcosa da raccontare. Cobolli si distrae, perde uno dei break di vantaggio e Pellegrino ritrova fiducia. Tiene il servizio e sul 3-5 costruisce le prime palle break del suo match: tre occasioni che potrebbero cambiare tutto. Cobolli però reagisce da giocatore maturo. Non si lascia innervosire nemmeno da un overrule che concede un’ulteriore opportunità al pugliese, ritrova la prima di servizio e chiude la partita.

Secondo turno a Parigi. La corsa continua. E Cobolli c’è.

La cronaca

1.set. Pellegrino al servizio. Senza problemi il pugliese 1-0

Ottimo gioco di battuta anche per Cobolli 1-1

In difficolta Pellegrino 15-30. Braccio di ferro da fondo la spunta il 125 del mondo 40-30. Pellegrino domina con il dritto 2-1.

Gioco a zero di Cobolli che mette 4 prime e non ha difficoltà a chiudere i punti 2-2.

Spinge da fondo Flavio, 0-15. Continua a giocare piatto Cobolli, ma mette fuori il rovescio 15-15. Ottimo dritto di Pellegrino 30-15. Pellegrino insiste sul rovescio del romano che sbaglia, tiene il servizio il pugliese 3-1.

Ace Cobolli 15-0. Sbaglia il passante Flavio 30-15. Chiude il gioco Cobolli 3-3.

Sul servizio di Pellegrino, Cobolli non riesce a prendere campo 40-15. Due errori di dritto di Pellegrino 40-40. Ottimo dritto di Pellegrino. Forza troppo Andrea , parità. Lavora la palla Cobolli, grande top-spin palla break. Ottimo dritto di Pellegrino, parità. Sfonda con il dritto Andrea 4-3.

Ancora un gioco dominato da Cobolli che chiude con un’ottima palla corta 4-4.

Smash vincente di Cobolli che poi affossa il rovescio 15-15. Ancora un rovescio in rete per Cobolli 30-15.Il rovescio di Cobolli oggi non funziona 40-30. Ottima palla corta di Cobolli 40-40. Risponde profondo Cobolli, palla break. Difesa incredibile di Cobolli, complice anche uno smash non chiuso da Pellegrino. Break 4-5.

Cobolli serve per il set. Ottima prima in kick, pellegrino risponde corto 15-0. Servizio e dritto in contropiede 30-0. Risposta regalata tre set-point 40-0. Ancora una prima, Cobolli chiude il primo set 6-4 in 42 minuti.

2.set. Pellegrino al servizio. Palla corta sulla rete per Andrea 15-30. A rete il pugliese che chiude due volée 40-30. Rovescio vincente di Flavio 40-40. Ancora avanti Pellegrino e volée vincente. Ottima prima, Andrea tiene il servizio 1-0.

Brutta palla corta in rete di Cobolli 0-15. Ottima seconda 15-15. Back in rete per Pellegrino 30-15. Prima vincente 40-15. Doppio fallo 40-40. Prima vincente vantaggio Cobolli. Ace 1-1.

Si scontra con i teloni Cobolli, out un po’ limitati per i picchiatori del tennis odierno 15-0. Ottima risposta del romano 15-15. Kick profondo 30-15. Brutta risposta di Flavio 40-15. Esce il rovescio di pellegrino 40-30. Scambio non troppo veloce, esce il rovescio di Cobolli 2-1.

Male a rete Pellegrino che comanda, ma manca la conclusione 15-0. Ace al centro 30-0. Cobolli a rete, gioco a zero 2-2.

Ottima contro smorzata di Cobolli 0-15. Super difesa del pugliese che piazza un lob vincente 15-15. Fulmine di passante di Cobolli 15-30. Ottimo Pellegrino, dritto vincente 30-30. Smorzata vincente, grande tocco per Pellegrino 40-30. Risposta in rete 3-2.

Ace 15-0. Grande seconda al centro 30-0. Servizio e dritto 40-0. Gioco a zero Cobolli 3-3.

Problemi in risposta per Flavio 30-0. Ancora una risposta out, gioco a zero Pellegrino 4-3.

Due prime per Flavio 30-0. Serve bene Flavio 40-0. Gioco a zero Cobolli 4-4.

Scambio duro, Cobolli piazza un rovescio lungolinea vincente 0-15. Risposta corta dritto vincente di Andrea 15-15. Ottima prima 30-15. Scappa il dritto a pellegrino 30-30. Ottima seconda a uscire 40-30. Controlla da fondo il pugliese 5-4.

Cobolli serve per restare nel set. Flavio costringe il pugliese all’errore 15-0. Risposta profonda, lento Cobolli 15-15. Prima vincente 30-15. Ancora una prima 40-15. Vince lo scambio da fondo Flavio 5-5.

Rovescio in contropiede di Pellegrino 15-0. Risposta vincente del romano 15-15. Comanda da fondo Cobolli e costringe Andrea all’errore 15-30. Il raccattapalle disturba Cobolli in risposta, l’arbitro non concede l’overrule 30-30. Difende Cobolli, ma Pellegrino è implacabile, volée vincente 40-30. Doppio fallo, parità. Trova il lungolinea vincente Pellegrino, in difficoltà nello scambio. Brutto rovescio in rete, Pellegrino si assicura almeno il tie-break 6-5.

Cobolli serve per restare nel set. Pellegrino rallenta Cobolli sbaglia 0-15. Servizio e dritto 15-15. Ancora uno-due di Flavio 30-15. DI nuovo servizio e dritto vincente 40-15. Ace 6-6.

Tie-break. Inizia Pellegrino. Bene Pellegrino a rete 1-0. Cobolli dritto e servizio passa avanti 2-1. Risposta vincente di Flavio 3-1. Contropiede del pugliese 3-2. Servizio e dritto Combinazione letale si cambia sul 4-2 per Cobolli. Si apre il campo Pellegrino, ma mette in rete la volée 5-2 Cobolli. Brutta risposta in rete di Flavio 5-3. Sbaglia ancora di rovescio Flavio che resta avanti e serve per il set 5-4. Servizio a uscire e dritto due set-point 6-4 . Servizio vincente e Cobolli vince anche il secondo set 7-6(4)

3.set Cobolli al servizio. Gioco a zero 1-0.

Due errori di Pellegrini 0-30. Serve bene Andrea 15-30. Errore di dritto di Cobolli 30-30. Regalo di Pellegrino, palla break 30-40. Seconda debole 134 km/h, Cobolli piazza il vincente, break 0-2.

In fiducia Flavio tre vincenti 40-0. Serve and volley, gioco a zero, Cobolli conferma il break 3-0.

Risposta vincente di Cobolli 0-15. Dritto in rete, Pellegrino ha troppa fretta 0-30. Buona prima 15-30. Cobolli fa correre Andrea che sbaglia il dritto due palle break 15-40. Pellegrino a rete, esce lo smash doppio break 0-4.

Ace 15-0. Ace 30-0. Risposta profonda di Pellegrino 30-15. Serve and volley di Flavio 40-15. Servizio e dritto Cobolli dilaga 5-0.

Pellegrino serve per restare in vita. Riposta in rete 15-0. Cobolli spara fuori 30-0. Ancora una risposta out 40-0. Doppio fallo Pellegrino 40-15. Ace, Andrea muove lo score 1-5.

Cobolli serve per il match. Servizio vincente 15-0. Esce il dritto di Flavio 15-15. Ace 30-15. Recupera la palla corta Pellegrino 30-30. Cobolli concede una palla chiamata out al pugliese si rigioca il punto. Pellegrino dritto incrociato che fa male, palla break la prima dell’incontro 30-40. Doppio fallo break Pellegrino 5-2.

Flavio mette fuori il dritto 15-0. A rete Pellegrino 30-0. Palla corta in rete 40-0. Gioco a zero Pellegrino si rifa sotto 3-5.

Dritto vincente 15-0. Cobolli mette il rovescio in corridoio 15-15. Sul nastro il recupero di Pellegrino 30-15. Prende la riga il pugliese 30-30. Chiamata out la risposta, overrule, palla break Pellegrino. Picchia da fondo Flavio parità. Sbaglia il dritto Cobolli, palla break. Risposta out, parità. Passante stupendo di Flavio, match-point. Servizio e rovescio Cobolli chiude 6-3 due ore e 12 minuti.

dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani

Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino

