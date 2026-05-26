Roland Garros: Il programma completo di Mercoledì 27 Maggio 2026. In campo tre azzurri in singolare

26/05/2026 16:00 2 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Sara Bejlek CZE vs Iga Swiatek POL
Elina Svitolina UKR vs Kaitlin Quevedo ESP
Valentin Royer FRA vs Novak Djokovic SRB
Tomas Machac CZE vs Alexander Zverev GER

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Alex De minaur AUS vs Alexander Blockx BEL
Yuliia Starodubtseva UKR vs Elena Rybakina KAZ
Jasmine Paolini ITA vs Solana Sierra ARG
Casper Ruud NOR vs Hamad Medjedovic SRB

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Caty Mcnally USA vs Belinda Bencic SUI
Camilo Ugo carabelli ARG vs Andrey Rublev ---
Ugo Humbert FRA vs Quentin Halys FRA
Mirra Andreeva --- vs Marina Bassols ribera ESP

Court 14 – Ore: 11:00
Karen Khachanov --- vs Marco Trungelliti ARG
Marta Kostyuk UKR vs Katie Volynets USA
Joao Fonseca BRA vs Dino Prizmic CRO
Kamilla Rakhimova UZB vs Karolina Muchova CZE

Court 7 – Ore: 11:00
Tamara Korpatsch GER vs Xinyu Wang CHN
Jelena Ostapenko LAT vs Magda Linette POL
James Duckworth AUS vs Rafael Jodar ESP
Lorenzo Sonego ITA vs Tommy Paul USA

Court 6 – Ore: 11:00
Alejandro Davidovich fokina ESP vs Thiago Agustin Tirante ARG
Mariano Navone ARG vs Jakub Mensik CZE
Hailey Baptiste USA vs Xiyu Wang CHN
Eva Lys GER vs Sorana Cirstea ROU

Court 9 – Ore: –
Thanasi Kokkinakis AUS vs Pablo Carreno busta ESP

Court 12 – Ore: –
Viktorija Golubic SUI vs Alycia Parks USA
Nuno Borges POR vs Miomir Kecmanovic SRB
Jil Teichmann SUI vs Magdalena Frech POL

Court 13 – Ore: 11:00
Federico Cina ITA vs Jesper De jong NED
Daria Snigur UKR vs Peyton Stearns USA
Francesca Jones GBR vs Marie Bouzkova CZE
Nishesh Basavareddy USA vs Alex Michelsen USA

2 commenti

zedarioz 26-05-2026 16:17

Attenzione a Sonego che si esalta quando gioca contro pronostico.
Forza Pallino, si può fare.

Nike (Guest) 26-05-2026 16:16

Forza Jas,fede e Lorenzo

