Roland Garros: Il programma completo di Mercoledì 27 Maggio 2026. In campo tre azzurri in singolare
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Sara Bejlek vs Iga Swiatek
Elina Svitolina vs Kaitlin Quevedo
Valentin Royer vs Novak Djokovic
Tomas Machac vs Alexander Zverev
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Alex De minaur vs Alexander Blockx
Yuliia Starodubtseva vs Elena Rybakina
Jasmine Paolini vs Solana Sierra
Casper Ruud vs Hamad Medjedovic
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Caty Mcnally vs Belinda Bencic
Camilo Ugo carabelli vs Andrey Rublev
Ugo Humbert vs Quentin Halys
Mirra Andreeva vs Marina Bassols ribera
Court 14 – Ore: 11:00
Karen Khachanov vs Marco Trungelliti
Marta Kostyuk vs Katie Volynets
Joao Fonseca vs Dino Prizmic
Kamilla Rakhimova vs Karolina Muchova
Court 7 – Ore: 11:00
Tamara Korpatsch vs Xinyu Wang
Jelena Ostapenko vs Magda Linette
James Duckworth vs Rafael Jodar
Lorenzo Sonego vs Tommy Paul
Court 6 – Ore: 11:00
Alejandro Davidovich fokina vs Thiago Agustin Tirante
Mariano Navone vs Jakub Mensik
Hailey Baptiste vs Xiyu Wang
Eva Lys vs Sorana Cirstea
Court 9 – Ore: –
Thanasi Kokkinakis vs Pablo Carreno busta
Court 12 – Ore: –
Viktorija Golubic vs Alycia Parks
Nuno Borges vs Miomir Kecmanovic
Jil Teichmann vs Magdalena Frech
Court 13 – Ore: 11:00
Federico Cina vs Jesper De jong
Daria Snigur vs Peyton Stearns
Francesca Jones vs Marie Bouzkova
Nishesh Basavareddy vs Alex Michelsen
Attenzione a Sonego che si esalta quando gioca contro pronostico.
Forza Pallino, si può fare.
Forza Jas,fede e Lorenzo