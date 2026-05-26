Il tennis come sistema complesso e l’effetto farfalla di Jannik Sinner

Il tennis è uno sport che si presta ad essere paragonato a un sistema complesso perché molti fattori influiscono sul gioco. E’ uno sport altamente tecnico, ma la preparazione fisica è altrettanto importante così come lo è la gestione emotiva e mentale di una partita. E’ complesso nella gestione del singolo punto, del game e di una partita, la quale a volte cambia con la velocità di un battito d’ali, ma lo è ancora di più nella preparazione di un torneo. La complessità cresce nella gestione di una carriera e aumenta a dismisura nello sviluppo di un giocatore a partire dalla giovane età.

Il percorso verso l’eccellenza è proprio esso stesso un percorso adattivo complesso di sviluppo di capacità di gioco. Dove retroazioni positive dovute a un piccolo vantaggio biomeccanico che conferisce una migliore sensazione di impatto potrebbero innescare conseguenze a catena e interazioni positive con altri fattori. Trovare un buon allenatore, entrare in accademie all’avanguardia, passare più ore in campo a perfezionare la tecnica. Trovare maggiori motivazioni per impegnarsi a migliorare perché le conseguenze positive nel gioco sono tangibili, reali, costanti.

Questo ci spinge a parlare di quella che viene definita come “sensibilità alle condizioni iniziali” di un sistema, le quali interagendo con altre variabili possono innescare percorsi di sviluppo macroscopicamente diversi. Un ragazzo evolve verso l’eccellenza e altri no, magari perché un piccolo vantaggio osseo innesca il processo o una presa più consistente che modifica le caratteristiche fisiche di una racchetta cambia costantemente i feed back degli impatti.

I feed back retroattivi sono essenziali perché non solo innescano buone sensazioni ma inducono a provare e sperimentare fornendo le via per aumentare i feed back positivi stessi. Possono avere effetti anche dal punto di vista psicologico e mentale permettendo di affrontare situazioni in modo più rilassato e calmo, perché l’atleta è più sicuro dei propri mezzi e questo ha un effetto “ricorsivo” sul nuovo feed back, rendendolo più chiaro e più utile al suo gioco e al processo di apprendimento, perché tutto è gestito con meno ansia e apprensione. Il percorso di crescita inizia la propria evoluzione verso l’eccellenza invece di fermarsi o trovare difficoltà.

Due sistemi evolveranno in modo completamente diverso in relazione alla presenza o meno delle condizioni iniziali. Questo non nega la presenza fondamentale di altre variabili importanti anzi le esalta e le mette sotto una lente di osservazione che le collega tra di loro, le rende interdipendenti ma al tempo stesso vincolate a dei fattori iniziali a cui il sistema è sensibile per il proprio sviluppo.

– Retroazioni positive (feedback loops): un piccolo vantaggio biomeccanico → migliore sensazione di impatto → maggiore fiducia → più ore di allenamento mirato → migliore tecnica → selezione in accademie migliori → coaching di alto livello.

– Sensibilità alle condizioni iniziali: due bambini con talento simile, uno con un piccolo edge osseo, possono divergere enormemente dopo 8-10 anni.

– Emergenza: il campione che emerge non è solo “genetica + allenamento”, ma il risultato imprevedibile di migliaia di interazioni (psicologiche, sociali, ambientali, casuali).

Non è nemmeno essenziale stabilire con certezza quale sia l’elemento piccolo che innesca il processo virtuoso, probabilmente è diverso in ogni sport e in ogni attività umana perché le qualità e le caratteristiche richieste sono diverse in relazione alla disciplina sportiva o all’attività svolta. Ma una una consapevolezza di questo tipo induce ad essere più attenti, accurati perfino più fantasiosi nel cercare di comprendere cosa piò fare la differenza dove e quando e dove sono i limiti delle proprie conoscenze dovuti all’imprevedibilità.

Fabrizio Brascugli