Moise Kouame vola, primo successo in uno Slam a Roland Garros 2026

“Abbiamo assistito all’esplosione di una nuova stella del tennis, Moise Kouame! Che vittoria con un tennis scintillante alla prima a Roland Garros!” Così il commentatore internazionale di Eurosport ha salutato il successo del giovane parigino all’esordio nel main draw di Roland Garros contro Marin Cilic su di uno stipato (anzi, infuocato per l’atmosfera e la calura…) Simonne Mathieu. Il parigino, classe 2009, ha sconfitto l’esperto croato per 7-6 (4) 6-2 6-1 al termine di una partita giocata molto bene, col piglio del giocatore vero, assai più maturo della sua giovanissima età e poca esperienza a questo livello. Incredibile pensare che quando Moise nacque, Cilic aveva 20 anni ed era n.19 al mondo.

Kouame vince la sua prima partita in uno Slam e diventa il primo classe 2009 a ottenere un successo in un Major. Era dal 1998 che un teenager in uno Slam non riusciva a sconfiggere all’esordio un ex campione Slam: in quella occasione c’era riuscito Safin contro Agassi. Ma c’è un altro primato assoluto segnato da Moise con questa vittoria: con i suoi 17 anni e 81 giorni è il giocatore più giovane dell’Era Open ad aver sconfitto un campione Slam nel singolare maschile al Roland Garros, superando Michael Chang nel suo percorso verso il titolo nel 1989 (Lendl agli ottavi di finale ed Edberg in finale). L’americano nel leggendario match vs. Lendl infatti era appena più grande (17 anni e 97 giorni). A livello nazionale francese, Moise Kouame diventa il 2° più giovane giocatore ad aver vinto una partita in un Grande Slam dall’inizio dell’era Open (dopo Thierry Tulasne, 16 anni e 319 giorni a Roland-Garros nel 1980).

Kouame ha impressionato per come ha condotto la partita: un tennis piuttosto solido ma anche ricco, con colpi potenti ma senza quell’esuberanza giovanile che porta ad esagerare, perdere focus, smarrire concentrazione e perdersi in errori e/o alti e bassi. Un tennista molto concreto, applicato, forte di un fisico pazzesco in rapporto all’età e colpi già molto strutturati, seppur migliorabili in tutto. È l’esempio perfetto di atleta super, con una mentalità ideale per lavorare e migliorare senza voli pindarici, dritto verso l’obiettivo di diventare un giocatore moderno e forte, competitivo per i massimi appuntamenti. Kouame si è ritrovato ad annullare set point nel primo set (15-40 servendo sotto 5-4): ha gestito il momento da veterano, andando a giocarsi i due punti con misura e aggressività, costringendo Cilic a rincorrere in due scambi mozzafiato (il primo da 26 colpi). Vinto il primo set al tiebreak, dal secondo è andato via liscio, sfruttando anche un calo atletico del croato, sotto la canicola infernale di questi giorni a Parigi. Attualmente Moise è n.318 del ranking, ma la sua scalata potrà essere repentina. Moise attende al secondo turno Norrie o Vallejo.

“Grandissima emozione, è eccezionale aver giocato in questo torneo per la prima volta” afferma Kouame a caldo in campo. “Cosa provo adesso? Tante emozioni, è incredibile… Non sapevo cosa aspettarmi venendo qui. Cerco di vivere il momento, solo il presente e non correre troppo avanti. Sono felice per me e per tutte le persone che mi stanno accompagnando giorno dopo giorno”. Ha annullato set point nel primo set: “Ho cercato solo di restare focalizzato, al massimo della concentrazione nei momenti caldi, e ringrazio il pubblico per come mi ha sostenuto”. “Ho allenato molto anche la palla corta che ha funzionato molto bene oggi” conclude Moise.

È presto per sapere se Kouame potrà essere quel campione Slam che in Francia attendono dal 1983, quando Noah trionfò proprio a Roland Garros. Certamente il potenziale di questo ragazzo parigino è sterminato, e la vittoria contro Cilic è l’ennesima conferma. Ci vorrà del tempo, ma le qualità di Kouame sono impressionanti.

Marco Mazzoni