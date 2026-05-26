Moise Kouame vola, primo successo in uno Slam a Roland Garros 2026
“Abbiamo assistito all’esplosione di una nuova stella del tennis, Moise Kouame! Che vittoria con un tennis scintillante alla prima a Roland Garros!” Così il commentatore internazionale di Eurosport ha salutato il successo del giovane parigino all’esordio nel main draw di Roland Garros contro Marin Cilic su di uno stipato (anzi, infuocato per l’atmosfera e la calura…) Simonne Mathieu. Il parigino, classe 2009, ha sconfitto l’esperto croato per 7-6 (4) 6-2 6-1 al termine di una partita giocata molto bene, col piglio del giocatore vero, assai più maturo della sua giovanissima età e poca esperienza a questo livello. Incredibile pensare che quando Moise nacque, Cilic aveva 20 anni ed era n.19 al mondo.
Kouame vince la sua prima partita in uno Slam e diventa il primo classe 2009 a ottenere un successo in un Major. Era dal 1998 che un teenager in uno Slam non riusciva a sconfiggere all’esordio un ex campione Slam: in quella occasione c’era riuscito Safin contro Agassi. Ma c’è un altro primato assoluto segnato da Moise con questa vittoria: con i suoi 17 anni e 81 giorni è il giocatore più giovane dell’Era Open ad aver sconfitto un campione Slam nel singolare maschile al Roland Garros, superando Michael Chang nel suo percorso verso il titolo nel 1989 (Lendl agli ottavi di finale ed Edberg in finale). L’americano nel leggendario match vs. Lendl infatti era appena più grande (17 anni e 97 giorni). A livello nazionale francese, Moise Kouame diventa il 2° più giovane giocatore ad aver vinto una partita in un Grande Slam dall’inizio dell’era Open (dopo Thierry Tulasne, 16 anni e 319 giorni a Roland-Garros nel 1980).
Moise Kouame, 17-years old, up a set against Cilic 💎#RolandGarros pic.twitter.com/j6LgkKZlGE
— Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2026
Kouame ha impressionato per come ha condotto la partita: un tennis piuttosto solido ma anche ricco, con colpi potenti ma senza quell’esuberanza giovanile che porta ad esagerare, perdere focus, smarrire concentrazione e perdersi in errori e/o alti e bassi. Un tennista molto concreto, applicato, forte di un fisico pazzesco in rapporto all’età e colpi già molto strutturati, seppur migliorabili in tutto. È l’esempio perfetto di atleta super, con una mentalità ideale per lavorare e migliorare senza voli pindarici, dritto verso l’obiettivo di diventare un giocatore moderno e forte, competitivo per i massimi appuntamenti. Kouame si è ritrovato ad annullare set point nel primo set (15-40 servendo sotto 5-4): ha gestito il momento da veterano, andando a giocarsi i due punti con misura e aggressività, costringendo Cilic a rincorrere in due scambi mozzafiato (il primo da 26 colpi). Vinto il primo set al tiebreak, dal secondo è andato via liscio, sfruttando anche un calo atletico del croato, sotto la canicola infernale di questi giorni a Parigi. Attualmente Moise è n.318 del ranking, ma la sua scalata potrà essere repentina. Moise attende al secondo turno Norrie o Vallejo.
“Grandissima emozione, è eccezionale aver giocato in questo torneo per la prima volta” afferma Kouame a caldo in campo. “Cosa provo adesso? Tante emozioni, è incredibile… Non sapevo cosa aspettarmi venendo qui. Cerco di vivere il momento, solo il presente e non correre troppo avanti. Sono felice per me e per tutte le persone che mi stanno accompagnando giorno dopo giorno”. Ha annullato set point nel primo set: “Ho cercato solo di restare focalizzato, al massimo della concentrazione nei momenti caldi, e ringrazio il pubblico per come mi ha sostenuto”. “Ho allenato molto anche la palla corta che ha funzionato molto bene oggi” conclude Moise.
È presto per sapere se Kouame potrà essere quel campione Slam che in Francia attendono dal 1983, quando Noah trionfò proprio a Roland Garros. Certamente il potenziale di questo ragazzo parigino è sterminato, e la vittoria contro Cilic è l’ennesima conferma. Ci vorrà del tempo, ma le qualità di Kouame sono impressionanti.
Marco Mazzoni
TAG: Marco Mazzoni, Moise Kouame, Roland Garros 2026
Penso che a questo punto sia il favorito naturale per la vittoria finale.
Perchè dare subito tanta enfasi? Pochi giorni fa ha perso da Vasamì in due set pur essendo di un centinaio di posizioni più in alto nel ranking. E’ molto precoce fisicamente, mi ricorda Aliassime e Fils alla stessa età, più o meno. Non è adesso che si meritano già titoloni.
wawrinka e monfils sembra ce li siamo levati di mezzo per sempre
bautista dobbiamo sorbircelo per un altro slam
cilic ancora 2 slam purtroppo, salvo poi non inizi a chiedere wild card a destra e a manca perchè 12 anni fa battè Federer
Ma Becker non vinse nel 1984 due turni a Wimbledon (per poi ritirarsi per infortunio al terzo) all’età di 16 anni e 7 mesi circa (poi vinto l’anno successivo)?
Capisco che certi esaltatori del nulla abbiano rotto gli zebedei e quindi nasca la voglia di buttarla in caciara ma un 17enne che non si fa prendere dall’emozione e vince un incontro in un grande slam è tanta roba.
Non so se vincerà slam ma difficile che non arrivi ai vertici.
Kouamé. Cinà. Vasamì. L’accento che avanza.
@ CannoniereKarlovic (#4623888)
Fonseca è scarso
Bravo ma non sarà mai forte quanto Rafa Jodar
Da quello che ho visto, Cilic ha giocato veramente male ma proprio male male. Moise grande atleta ma tennista non eccelso. Che poi affermi di aver fatto buone palle corte è stucchevole. Sembravano pallonetti…
In verità in verità vi dico. Date tempo a Joao Meravilhao e ci stupirà
Peccato, me lo sono perso…cercherò la replica in quel gran casino che è Prime…comunque bello, un altro giovane che continuerà a rendere il tennis movimentato e interessante anche nel prossimo futuro, senza i giovani non c’è domani
@ Silvy__89 (#4623937)
Cilic? Beh, ha fatto ottime prestazioni anche recentemente, è un vincitore Slam, sembra stia ancora bene, perché dovrebbe ritirarsi? Sinceramente non capisco queste pretese sul pensionamento oltretutto di giocatori top che avranno ben il diritto di scegliere il loro destino!
A Star is Born, puntata n. … ho perso il conto.
Scherzi a parte, Fonseca al primo turno l’ho visto malissimo.
È evidente che abbia problemi fisici che lo limitino notevolmente, attualmente è al 60/70% del suo potenziale, non oltre.
Io mi auguro possa risolvere queste sue problematiche, perché un giocatore come lui, nel pieno dei suoi mezzi, farebbe solo che bene al circuito.
Necessario intervento dell’utente che aggiorna i vincitori dei prossimi 100 slam 😐 🙂
Piccoli N1 crescono..
Mensik e Fils neanche quelli. Ma c’è sempre la Coppa Davis.
Kouame, vince Wimbledon a 17 anni come Becker, e mia nonna se aveva le rotaie faceva il tram … ma per favore. Al massimo sarà un Monfils 10.0 …
Ma Cilic (vincitore Slam) che perde da un 17enne….
Quando leggo iscritti ai tornei:
Djokovic
Venus Williams
Monfils
Wawrinka
Cilic
Nishikori
Aridatece Sampras a sto punto
Jodar è già vecchio, passato. Il presente è kouame, il futuro alcaraz junior. Punto.
Capirai ha vinto con uno in età da pensione, anzi non capisco cosa aspetta ad annunciare il ritiro
Raga quanti ne vince di Slam il francesino, vista la precocità, il tenore fisico e la nazionalità, credo che secondo la legge di Enzo, siamo davanti ad un crack generazionale…oppure dobbiamo aspettare ancora per l’investitura, la cosiddetta combo enziogena
eh già, beati i franzosi…
L attore lo fa il palcoscenico . Kouame martedì scorso perdeva a Cervia da Vasamì …….le wc aiutano e non poco.
Grazie per l’aiuto!
Kouame è precoce come sviluppo fisico, alla sua età Jannik sembrava un bambino, oltre ad essere beneficiario di Wc infiniti.
Cilic ha sofferto il caldo e fatica molto su terra alla sua età.
Curioso di vederlo ai prossimi turni, già Perricard vincitore di Wimbledon e Fils di Parigi ce li siamo già belli dimenticati, tra un Gaston e Luca Van Assche.
Jodar 35 slam
Kouame 50 slam
Fonseca ormai relegato a 2-3 slam