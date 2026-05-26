Roland Garros: Cocciaretto esce di scena, battuta da Korneeva

Si ferma al primo turno l’avventura a Roland Garros 2026 di Elisabetta Cocciaretto, battuta dalla promettente 18enne russa Alina Korneeva (entrata nel main draw passando le qualificazioni) con un duplice 6-3 6-3. Una giornata difficile per la marchigiana, apparsa fin dalle prime battute del match in non perfette condizioni fisiche, sia per il caldo opprimente su Parigi che per un problema alla gamba e ginocchio sinistro, tanto da richiedere l’intervento del medico e trainer (con una vistosa fasciatura) alla fine del primo set. L’italiana ha disputato una partita modesta, senza quella vis pugnandi e soprattutto energia che la contraddistinguono. Non una buona copertura del campo e troppi errori, ben 28 alla fine, a fronte di soli 14 punti vincenti. Korneeva è stata più incisiva con i colpi da fondo campo e in particolare in risposta, colpo secco e aggressivo con il quale si è più volte aperta il campo ad un successivo affondo. Elisabetta è sempre una grande fighter, ma sul campo 13 di Roland Garros nell’ora e 21 minuti di gioco è stata spesso in balia delle accelerazione efficaci e veloci della giovane rivale, che si è complessivamente meritata il successo.

L’incontro è partito subito in salita per Cocciaretto: subisce un break immediato nel primo game, quindi Korneeva è brava a portarsi sul 2-0 con un turno di servizio vinto a zero. Filano i colpi di Alina, mentre quelli di Elisabetta sono meno profondi e sicuri. L’azzurra entra nel match nel terzo game, e il set scorre via sui turni di servizio senza altre scosse fino al 4-2. Nel settimo game Cocciaretto – al servizio – è di nuovo in difficoltà sotto la spinta dell’avversaria e troppi errori le costano una chance per un secondo break sul 30-40. Elisabetta si salva, ma il doppio allungo della russa arriva ai vantaggi, per il 5-2. Cocciaretto riesce a restare aggrappata al set andando a strappare il contro break, per il 5-3, ma di nuovo va sotto alla risposta dell’avversaria nel nono game, che cede per il 6-3 che chiude il primo parziale. Arriva il trainer, le condizioni dell’italiana non appaiono affatto buone, poca energia e intensità nei suoi colpi solo a strappi.

Il secondo set si anima nel quarto game: di nuovo è l’italiana ad andare in difficoltà alla battuta, con Korneeva più ficcante e aggressiva, anche più dentro al campo con i piedi a spingere. La russa scappa via sul 3-1 con un break e si porta poi 4-2. Elisabetta ha un ultimo sussulto in risposta nel settimo game, quando riesce a rispondere con più profondità e mettere pressione all’avversaria. È il game più lungo del match, conquista due palle break ma non riesce a convertirlo (grande accelerazione di Alina sulla seconda), tanto che Korneeva vola sul 5-2. Al cambio di campo l’azzurra si fa misurare la pressione, certamente spossata dalla calura estrema, ma il gioco riparte. Non ci sono più sussulti, la russa chiude il match sul 6-3, brava a rimontare nel nono game da 0-15 e far scorrere via la tensione al momento di chiudere.

Alina Korneeva vs Elisabetta Cocciaretto

