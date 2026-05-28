Caso Davidovich-Puerta, il tecnico rompe il silenzio: “Nessuno nel circuito ha la metà degli attributi che ho io”
Il caso tra Alejandro Davidovich Fokina e Mariano Puerta continua a far discutere al Roland Garros 2026. Dopo le parole durissime del tennista spagnolo in conferenza stampa, è arrivata anche la risposta dell’ormai ex allenatore, affidata a una storia su Instagram.
La vicenda era esplosa nelle ultime ore, quando Davidovich aveva raccontato pubblicamente la fine improvvisa del rapporto con Puerta. Secondo la versione dello spagnolo, il tecnico argentino avrebbe lasciato il torneo senza dare spiegazioni al team, prendendo un volo per Miami e bloccando successivamente sia lui che sua moglie al telefono.
Un racconto che aveva lasciato tutti sorpresi, anche per le modalità dell’addio. Davidovich aveva spiegato che non ci sarebbe stata alcuna lite o tensione precedente, ma soltanto un messaggio ricevuto a torneo in corso nel quale Puerta gli comunicava la decisione di non proseguire la collaborazione.
Il silenzio del tecnico è durato poco. Puerta ha infatti pubblicato una storia su Instagram con un messaggio molto diretto e destinato inevitabilmente ad alimentare ulteriormente la polemica.
“Non ci sono allenatori, preparatori o fisioterapisti nel circuito con la metà degli attributi che ho io. Di ritorno a Miami”, ha scritto l’argentino.
Una frase forte, che non chiarisce realmente i motivi della rottura, ma conferma il clima tesissimo intorno alla separazione. Più che una spiegazione, quella di Puerta sembra una rivendicazione personale, arrivata dopo le accuse pubbliche di Davidovich.
Lo spagnolo, nella sua conferenza stampa, era stato molto duro. Aveva raccontato che Puerta avrebbe lasciato il team senza parlare con nessuno e aveva definito il comportamento dell’argentino una mancanza nei confronti di tutto il gruppo. “Come persona, per tutto il team, ha fallito”, aveva detto Davidovich.
La situazione resta quindi avvolta da molti interrogativi. Da una parte c’è il racconto dettagliato del giocatore, che parla di un addio improvviso e senza spiegazioni. Dall’altra c’è la risposta social di Puerta, breve ma durissima, che non entra nel merito dei fatti e non spiega cosa abbia portato alla rottura.
Quel che è certo è che la collaborazione tra i due si chiude nel modo più burrascoso possibile, proprio durante uno dei tornei più importanti della stagione. Per Davidovich, eliminato a Parigi da Thiago Tirante, ora è già tempo di voltare pagina: dalla prossima settimana inizierà il lavoro con Pepo Clavet in vista della stagione sull’erba.
Resta però una domanda: che cosa è successo davvero tra Davidovich e Puerta? Al momento, più che risposte, sono arrivate solo versioni opposte, accuse e una frase social che rischia di rendere il caso ancora più esplosivo.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Alejandro Davidovich Fokina, Mariano Puerta
Ingenuo Davidovich ad affidarsi a certi personaggi, comincio a capire, onostante le indubbie qualità tecniche ed agonistiche, sia sempre li da anni senza vincere…
Evidentemente non ha né voglia né bisogno di lavorare come coach. Sulla serietà e la professionalità del soggetto meglio invece stendere un velo di pietà.
Letteralmente questa dichiarazione significa: “nel circuito non ci sono persone con un solo testicolo”
Puerta anche stavolta non supererebbe l’antidoping…
Solidarietà alla Fokinha, voglio proprio vedere il prossimo che cercherà Puerta
Puerta? Chi è …il Tarricone del tennis? 😆
Che maschione! Davvero avervene allenatori ed uomini così..
Mi farebbe piacere chiedere a Cahill cosa ne pensa di un uomo del genere…bah
Puerta: un “signore” direi…..
Non si conoscono ancora le motivazioni, tuttavia si possono tracciare tratti della personalità dell’Argentino attraverso alcuni suoi precedenti che non lo rendono molto credibile: nel dicembre 2005 fu squalificato per 8 anni dall’ITF per doping, ed era recidivo ( prima squalifica nel 2003 ). La pena fu poi ridotta a 2 anni, a seguito di ricorso al TAS. Nel 2020 ha poi confessato pubblicamente di aver mentito nella sua linea difensiva davanti al TAS ( che ci è cascato come un pollo ) per ottenere la riduzione della pena. Bravo, hai dimostrato davvero di avere i 2 cojones, solo che te n’é rimasto solo uno…..chissà se si capisce!
Non conosciamo i retroscena ma dopo le parole di Puerta io una lancia la spezzerei. Sulla sua testa.
Urge incontro sul ring fra i 2.
Ma nel senso che ha l’orchite?
Attributi , Uomini Alfa , Cocones … che fini parametri per ” definirsi , misurarsi , qualificarsi” ! 😆
Mi pare il primo ad esternare in codesta modalità sia stato un calciatore anni fa , rivolgendosi ai giornalisti in sala stampa ( ” … sono piu’ uomo io di tutti voi messi insieme … ” ) , non sono sicurissimo ma forse si tratta di Vieri .
Poi ne ricordo altri sullo stesso tenore : Ibrahimovic , Cassano , Diego Simeone , Cristiano Ronaldo …
Chissà Puerta in che posizione si trova in questo ipotetico speciale ranking ” peso – scrotale ” … 😀
Tanto che ci siamo , vista l’area di competenza simile , si potrebbe istituire anche quella ” cefalo – fallica ” … anche lì sarebbe una bellissima lotta per la top 3 … oltre ai già citati ( e sicuramente ne ho omessi molti ) mi vengono in mente anche Kyrgios , Moutet , Paire …
😆
Stica…
autoincensarsi è sempre sbagliato, sintomo di arroganza.
Personaggio molto discutibile, con un passato nero come la pece, peggio per lui che l’ha scelto. Sembra la risposta di Vieri in conferenza stampa con la nazionale e ai bei tempi. Livello 0.
Due uomini di cultura che si confrontano tra loro mettendo sul tavolo competenze e capacità.