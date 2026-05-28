Caso Davidovich-Puerta, il tecnico rompe il silenzio: “Nessuno nel circuito ha la metà degli attributi che ho io”

Il caso tra Alejandro Davidovich Fokina e Mariano Puerta continua a far discutere al Roland Garros 2026. Dopo le parole durissime del tennista spagnolo in conferenza stampa, è arrivata anche la risposta dell’ormai ex allenatore, affidata a una storia su Instagram.

La vicenda era esplosa nelle ultime ore, quando Davidovich aveva raccontato pubblicamente la fine improvvisa del rapporto con Puerta. Secondo la versione dello spagnolo, il tecnico argentino avrebbe lasciato il torneo senza dare spiegazioni al team, prendendo un volo per Miami e bloccando successivamente sia lui che sua moglie al telefono.

Un racconto che aveva lasciato tutti sorpresi, anche per le modalità dell’addio. Davidovich aveva spiegato che non ci sarebbe stata alcuna lite o tensione precedente, ma soltanto un messaggio ricevuto a torneo in corso nel quale Puerta gli comunicava la decisione di non proseguire la collaborazione.

Il silenzio del tecnico è durato poco. Puerta ha infatti pubblicato una storia su Instagram con un messaggio molto diretto e destinato inevitabilmente ad alimentare ulteriormente la polemica.

“Non ci sono allenatori, preparatori o fisioterapisti nel circuito con la metà degli attributi che ho io. Di ritorno a Miami”, ha scritto l’argentino.

Una frase forte, che non chiarisce realmente i motivi della rottura, ma conferma il clima tesissimo intorno alla separazione. Più che una spiegazione, quella di Puerta sembra una rivendicazione personale, arrivata dopo le accuse pubbliche di Davidovich.

Lo spagnolo, nella sua conferenza stampa, era stato molto duro. Aveva raccontato che Puerta avrebbe lasciato il team senza parlare con nessuno e aveva definito il comportamento dell’argentino una mancanza nei confronti di tutto il gruppo. “Come persona, per tutto il team, ha fallito”, aveva detto Davidovich.

La situazione resta quindi avvolta da molti interrogativi. Da una parte c’è il racconto dettagliato del giocatore, che parla di un addio improvviso e senza spiegazioni. Dall’altra c’è la risposta social di Puerta, breve ma durissima, che non entra nel merito dei fatti e non spiega cosa abbia portato alla rottura.

Quel che è certo è che la collaborazione tra i due si chiude nel modo più burrascoso possibile, proprio durante uno dei tornei più importanti della stagione. Per Davidovich, eliminato a Parigi da Thiago Tirante, ora è già tempo di voltare pagina: dalla prossima settimana inizierà il lavoro con Pepo Clavet in vista della stagione sull’erba.

Resta però una domanda: che cosa è successo davvero tra Davidovich e Puerta? Al momento, più che risposte, sono arrivate solo versioni opposte, accuse e una frase social che rischia di rendere il caso ancora più esplosivo.





Francesco Paolo Villarico