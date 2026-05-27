Il programma completo ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: Il programma completo di Giovedì 28 Maggio 2026. Si inizia da Sinner e si finisce con Matteo Berrettini in prima serata. 5 azzurri in campo in singolare

27/05/2026 14:48 7 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Patrick Boren
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Patrick Boren

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Jannik Sinner ITA vs Juan Manuel Cerundolo ARG
Ann Li USA vs Diane Parry FRA
Aryna Sabalenka --- vs Elsa Jacquemot FRA
Arthur Rinderknech FRA vs Matteo Berrettini ITA (20:15)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Moise Kouame FRA
Julia Grabher AUT vs Amanda Anisimova USA
Coco Gauff USA vs Mayar Sherif EGY
Raphael Collignon BEL vs Ben Shelton USA

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Donna Vekic CRO vs Naomi Osaka JPN
Francisco Cerundolo ARG vs Hugo Gaston FRA
Felix Auger-aliassime CAN vs Roman Andres Burruchaga ARG
Victoria Mboko CAN vs Katerina Siniakova CZE

Court 14 – Ore: 11:00
Iva Jovic USA vs Emma Navarro USA
Hubert Hurkacz POL vs Frances Tiafoe USA
Antonia Ruzic CRO vs Madison Keys USA
Matteo Arnaldi ITA vs Stefanos Tsitsipas GRE

Court 7 – Ore: 11:00
Flavio Cobolli ITA vs Yibing Wu CHN
Diana Shnaider --- vs Mccartney Kessler USA
Maria Sakkari GRE vs Claire Liu USA
Luca Van assche FRA vs Brandon Nakashima USA

Court 6 – Ore: 11:00
Facundo Diaz acosta ARG vs Learner Tien USA
Anna Kalinskaya --- vs Alina Korneeva ---
Francisco Comesana ARG vs Luciano Darderi ITA
Katie Boulter GBR vs Anastasia Potapova AUT

Court 9 – Ore: –
Martin Landaluce ESP vs Vit Kopriva CZE

Court 10 – Ore: 11:00
Oleksandra Oliynykova UKR vs Kimberly Birrell AUS

Court 12 – Ore: 11:00
Jan-Lennard Struff GER vs Jaime Faria POR
Maja Chwalinska POL vs Elise Mertens BEL
Daria Kasatkina AUS vs Susan Bandecchi SUI

Court 13 – Ore: 11:00
Zachary Svajda USA vs Adam Walton AUS
Yulia Putintseva KAZ vs Camila Osorio COL
Alejandro Tabilo CHI vs Valentin Vacherot MON

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7 commenti

Giampi 27-05-2026 15:42

Scritto da Onurb
Sotto il sole a mezzogiorno…..banco di prova di sopravvivenza fisica x jannik…..è il caldo l avversario principale dei giocatori in questo rg,vince chi si adatta meglio al caldo atroce….il tennis viene dopo

Sarebbe stato meglio alle 11 ma anche le 12 sono il miglior orario possibile per il diurno..i problemi ce l’hanno quelli dalle 14 in poi…

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guido Guest 27-05-2026 15:36

Scritto da Onurb
Sotto il sole a mezzogiorno…..banco di prova di sopravvivenza fisica x jannik…..è il caldo l avversario principale dei giocatori in questo rg,vince chi si adatta meglio caldo atroce….il tennis viene dopo

va beh, una di giorno dovevano mettergliela, ci togliamo il pensiero con Cerundolino

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guido Guest 27-05-2026 15:35

Scritto da Lorenzo
Anche domani a Parigi giornata torrida. 30 gradi per Jannik alle 12 contro il più debole dei Cerundolo. Speriamo in bene. Questa ondata di calore europea è tutt’altro che banale. Ma almeno non indossa il completo da cavaliere nero

sì, ma meglio non infastidirlo uguale (o per dirla con Proietti “nun je devi rompe er …”)

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Golden Shark 27-05-2026 15:26

Scritto da JOA20
Cobolli alle 11, Sinner a mezzogiorno, Darderi terzo dalle 11, Arnaldi ultimo sul suo campo, e per chiudere Berrettini in serale. Chissà se qualcuno proverà a guardarle tutte in successione

Se potessi ci proverei eccome 😮 !

Ma piu’ che altro …

– Cobolli alle 11.00

– Sinner alle 12.e qualcosina

– Darderi alle 14.30/15.00 indicative

… piu’ che al Roland Garros , sembrerà di assistere al Furnace Creek Garros 😯 … piu’ ” fortunato ” Berrettini …

Speremmu ben 😐

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Onurb (Guest) 27-05-2026 15:02

Sotto il sole a mezzogiorno…..banco di prova di sopravvivenza fisica x jannik…..è il caldo l avversario principale dei giocatori in questo rg,vince chi si adatta meglio al caldo atroce….il tennis viene dopo

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Lorenzo (Guest) 27-05-2026 14:57

Anche domani a Parigi giornata torrida. 30 gradi per Jannik alle 12 contro il più debole dei Cerundolo. Speriamo in bene. Questa ondata di calore europea è tutt’altro che banale. Ma almeno non indossa il completo da cavaliere nero

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JOA20 (Guest) 27-05-2026 14:42

Cobolli alle 11, Sinner a mezzogiorno, Darderi terzo dalle 11, Arnaldi ultimo sul suo campo, e per chiudere Berrettini in serale. Chissà se qualcuno proverà a guardarle tutte in successione

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