Roland Garros: Il programma completo di Giovedì 28 Maggio 2026. Si inizia da Sinner e si finisce con Matteo Berrettini in prima serata. 5 azzurri in campo in singolare
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerundolo
Ann Li vs Diane Parry
Aryna Sabalenka vs Elsa Jacquemot
Arthur Rinderknech vs Matteo Berrettini (20:15)
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Adolfo Daniel Vallejo vs Moise Kouame
Julia Grabher vs Amanda Anisimova
Coco Gauff vs Mayar Sherif
Raphael Collignon vs Ben Shelton
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Donna Vekic vs Naomi Osaka
Francisco Cerundolo vs Hugo Gaston
Felix Auger-aliassime vs Roman Andres Burruchaga
Victoria Mboko vs Katerina Siniakova
Court 14 – Ore: 11:00
Iva Jovic vs Emma Navarro
Hubert Hurkacz vs Frances Tiafoe
Antonia Ruzic vs Madison Keys
Matteo Arnaldi vs Stefanos Tsitsipas
Court 7 – Ore: 11:00
Flavio Cobolli vs Yibing Wu
Diana Shnaider vs Mccartney Kessler
Maria Sakkari vs Claire Liu
Luca Van assche vs Brandon Nakashima
Court 6 – Ore: 11:00
Facundo Diaz acosta vs Learner Tien
Anna Kalinskaya vs Alina Korneeva
Francisco Comesana vs Luciano Darderi
Katie Boulter vs Anastasia Potapova
Court 9 – Ore: –
Martin Landaluce vs Vit Kopriva
Court 10 – Ore: 11:00
Oleksandra Oliynykova vs Kimberly Birrell
Court 12 – Ore: 11:00
Jan-Lennard Struff vs Jaime Faria
Maja Chwalinska vs Elise Mertens
Daria Kasatkina vs Susan Bandecchi
Court 13 – Ore: 11:00
Zachary Svajda vs Adam Walton
Yulia Putintseva vs Camila Osorio
Alejandro Tabilo vs Valentin Vacherot
TAG: Roland Garros, Roland Garros 2026
7 commenti
Sarebbe stato meglio alle 11 ma anche le 12 sono il miglior orario possibile per il diurno..i problemi ce l’hanno quelli dalle 14 in poi…
va beh, una di giorno dovevano mettergliela, ci togliamo il pensiero con Cerundolino
sì, ma meglio non infastidirlo uguale (o per dirla con Proietti “nun je devi rompe er …”)
Se potessi ci proverei eccome 😮 !
Ma piu’ che altro …
– Cobolli alle 11.00
– Sinner alle 12.e qualcosina
– Darderi alle 14.30/15.00 indicative
… piu’ che al Roland Garros , sembrerà di assistere al Furnace Creek Garros 😯 … piu’ ” fortunato ” Berrettini …
Speremmu ben 😐
Sotto il sole a mezzogiorno…..banco di prova di sopravvivenza fisica x jannik…..è il caldo l avversario principale dei giocatori in questo rg,vince chi si adatta meglio al caldo atroce….il tennis viene dopo
Anche domani a Parigi giornata torrida. 30 gradi per Jannik alle 12 contro il più debole dei Cerundolo. Speriamo in bene. Questa ondata di calore europea è tutt’altro che banale. Ma almeno non indossa il completo da cavaliere nero
Cobolli alle 11, Sinner a mezzogiorno, Darderi terzo dalle 11, Arnaldi ultimo sul suo campo, e per chiudere Berrettini in serale. Chissà se qualcuno proverà a guardarle tutte in successione