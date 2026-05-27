Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Oggi in campo tre azzurri in singolare e due in doppio (LIVE)
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Soleggiato e molto caldo · Picco 33°C
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🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Sara Bejlek vs Iga Swiatek
Elina Svitolina vs Kaitlin Quevedo
Valentin Royer vs Novak Djokovic
Tomas Machac vs Alexander Zverev (20:15)
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Karen Khachanov vs Marco Trungelliti
Yuliia Starodubtseva vs Elena Rybakina
Jasmine Paolini vs Solana Sierra
Casper Ruud vs Hamad Medjedovic
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Caty Mcnally vs Belinda Bencic
Camilo Ugo carabelli vs Andrey Rublev
Ugo Humbert vs Quentin Halys
Mirra Andreeva vs Marina Bassols ribera
Court 14 – Ore: 11:00
Alejandro Davidovich fokina vs Thiago Agustin Tirante
Marta Kostyuk vs Katie Volynets
Joao Fonseca vs Dino Prizmic
Kamilla Rakhimova vs Karolina Muchova
Court 7 – Ore: 11:00
Tamara Korpatsch vs Xinyu Wang
Jelena Ostapenko vs Magda Linette
James Duckworth vs Rafael Jodar
Lorenzo Sonego vs Tommy Paul
Court 6 – Ore: 11:00
Federico Cina vs Jesper De jong
Mariano Navone vs Jakub Mensik
Hailey Baptiste vs Xiyu Wang
Eva Lys vs Sorana Cirstea
Court 2 – Ore: 11:00
James Watt / Finn Reynolds vs Patrik Rikl / Adam Pavlasek
Vera Zvonareva / Laura Siegemund vs Clara Tauson / Ann Li
Iva Jovic / Emiliana Arango vs Talia Gibson / Kimberly Birrell
Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova vs Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
Court 3 – Ore: 11:00
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski vs Maia Lumsden / Isabelle Haverlag
Ashlyn Krueger / Sofia Kenin vs Lilli Tagger / Sara Errani
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys vs Filip Pieczonka / Vit Kopriva
Ryan Seggerman / Rinky Hijikata vs Lucas Miedler / Alexander Erler
Court 5 – Ore: 11:00
Nikola Mektic / Asia Muhammad vs Sadio Doumbia / Amandine Hesse
Kyrian Jacquet / Arthur Gea vs David Pel / Sander Arends
Taylor Townsend / Katerina Siniakova vs Antonia Ruzic / Petra Marcinko
Mark Wallner / Su-Wei Hsieh vs Lloyd Glasspool / Andreja Klepac
Court 8 – Ore: 11:00
Reese Stalder / Cleeve Harper vs John Peers / Robert Galloway
Hanne Vandewinkel / Maya Joint vs Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean
Luca Van assche / Corentin Moutet vs Bart Stevens / Vasil Kirkov
Hugo Gaston / Clara Burel vs Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean
Court 9 – Ore: 11:00
Jj Tracy / Robert Cash vs Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame
Tim Puetz / Kevin Krawietz vs Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev
Thanasi Kokkinakis vs Pablo Carreno busta
Mac Kiger / Ignacio Buse vs Hendrik Jebens / Ray Ho
Court 10 – Ore: 11:00
Patrik Trhac / Diego Hidalgo vs John-Patrick Smith / Fernando Romboli
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama vs Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro
Rajeev Ram / Benjamin Kittay vs Alternates Alternates / Alternates Alternates
Victoria Mboko / Alexandra Eala vs Diana Shnaider / Leylah Fernandez
Court 11 – Ore: 11:00
Neal Skupski / Desirae Krawczyk vs Gregoire Jacq / Harmony Tan
Yifan Xu / Xinyu Jiang vs Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina
Qianhui Tang / Elena Pridankina vs Tereza Valentova / Linda Noskova
Luca Sanchez / Estelle Cascino vs Manuel Guinard / Kristina Mladenovic
Court 12 – Ore: 11:00
Renata Zarazua / Katarzyna Piter vs Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
Viktorija Golubic vs Alycia Parks
Nuno Borges vs Miomir Kecmanovic
Jil Teichmann vs Magdalena Frech
Court 13 – Ore: 11:00
Rafael Matos / Orlando Luz vs Evan King / Andre Goransson
Daria Snigur vs Peyton Stearns
Francesca Jones vs Marie Bouzkova
Nishesh Basavareddy vs Alex Michelsen
TAG: Roland Garros, Roland Garros 2026
A ragusa la finale è stata tra Alessandro di Mauro e Alessandro giannessi
Serve a confermare che il movimento c’è, il campione o campioncino arriverà, Baez è in crisi, Schwartzman si è ritirato (se non erro l’anno scorso al secondo turno c’erano solo 3 argentini). Poi il giovane brasiliano sarà più forte di loro, ma come movimento tennistico non c’è paragone, nonostante la voglia di rarefare i tornei in sudamerica.
E il giudizio non cambia se anche nessuno di loro arriva ai quarti (Cerundolo, Burruchaga e Navone per me una chance ce l’hanno).
Quanto scritto vale anche per i francesi (anche se il loro numero è un po’ dopato da wc)
❓ ❓ ❓
Fokina … RG ?
Sei troppo enigmatico con RG …
Mi viene in mente :
– Ruolo Generale ( … ambito Tribunale )
– Ragusa ( Città … )
– Registro Generale ( … degli Indirizzi Elettronici , dei Testamenti ect ect )
– Roentgenio ( Elemento Chimico Sintetico , Tavola degli Elementi )
– Guinea ( Stato … )
… nient’altro ! 😕
😛
L’ Argentina ha un dominio nei numeri ma assai meno nella qualità! A cosa serve avere tanti che passano un turno se poi nemmeno arrivano ai quarti con sicurezza?
@ Gaz (#4624445)
E’ sempre un piacere intrattenersi piacevolmente fra amici per alleggerire un po’ la giornata !
😎
Se per ” distrarre l’attenzione generale ” intendi questo … sono felice nel caso fosse vero !
Grazie e ciao !
Fokina vincitore finale a RG ?
@ Golden Shark (#4624436)
Tu ieri hai fatto un bel intrattenimento mentre giocava l’unica rappresentante italiana in quel momento,hai distratto bene l’attenzione generale, catalizzando l’attenzione con i tuoi commenti folkloristici.
Ottimo lavoro.
END OF TRANSMISSION
Consueto riepilogo al secondo turno, scremato dalle numerose wc (quasi).
Argentina: 9
Usa: 8
Italia e Francia: 7
Spagna e Australia: 4
Cechia e Serbia: 3
Germania, Portogallo, Belgio e Russia: 2
Polonia, Grecia, Canada, Paraguay, Cile, Monaco, Cina, Norvegia, Brasile, Croazia, Paesi Bassi: 1
La presenza ormai costante anche in numero dei tennisti italiani a questo livello conferma che il consolidamento del movimento continua (e mancano Musetti, Nardi, Passaro, Zeppieri…).
Notevoli i 9 argentini (anche se su terra non è una sorpresa, ovviamente). Spagna con lo stesso numero dell’Australia sorprende (però ha un paio di giovani e le manca Alcaraz), Cechia e Serbia si confermano (c’è un futuro dopo Djoko?), in negativo la Russia.
Ieri su Eurosport, ho visto la famosa opera Turandot di Giacomo Puccini, con il famoso tenore italiano Sinner e il basso francese Tabur. Era all’Opèra de Paris non alla Scala di Milano. La claque del pubblico parteggiava per il francese, il quale la sua unica preoccupazione era di non fare brutte figure. Nel palchetto del famoso tenore, i suoi cavalier serventi,vestiti tutti uguali come delle majorette, avevano visi preoccupati,nessuno fiatava, come avessero paura che il famoso potesse steccare. Eppure questa opera l’hanno vista parecchie volte, devono solo aspettare che arrivi la celebre romanza” nessun dorma” dove Sinner lancia l’acuto ‘Vincerò!Vincerò! Vinceròoooo! Vi si rompono le molle delle vostre poltroncine e scattate in piedi con un gesto liberatoria ad esultare. Certo potrebbe venirgli una faringite, ma aspettate, aspettiamo e applaudiamo. Per oggi. Sipario
Leggo , o meglio … mi convinco ci sia , un certo tono ironico-canzonatorio nel tuo messaggio che … non mi dispiace , anzi ! .
A tal proposito , mi permetto di rispondere per le rime 🙂 , con una battuta simpatica , allo spezzone del tuo messaggio che ho evidenziato nel ” quote ” :
” Grazie , ma preferisco restare in penombra !! ” 😆 .
😛
Su 128 tenniste il peggior dato statistico riguardante i gratuiti riguarda proprio Yastremska,54 in 101 minuti di gioco,un gratuito ogni 1,80 ,seguita da Stephens 40 in 83 minuti, poco più di uno ogni 2 minuti,e questi due dati non sorprendono.
Ovviamente interessata solo di riflesso Paolini,ma visti i problemi avuti nel match,vuol dire che nel complesso anche lei è stata molto al di sotto.
Ne approfitto, nell’unico commento,fino a un qualcosa di veramente rilevante,per dire:
Innanzitutto il botto è arrivato proprio nell’ultimo match di primo turno, tanto sorprendente che me ne sono reso conto a tarda notte.
La sconfitta della Pegula è già clamorosa in sé,ma diventa incredibile se pensiamo con chi ha perso.
La Birrell veniva da 9 eliminazioni consecutive al primo turno,in carriera aveva vinto solo 3 match slam,tutti in casa agli AO.
Riprendo il silenzio,mi prendo le responsabilità per questo disagio causato, soprattutto a coloro del quale sono un faro nella notte.
Eppure ci sono state tante cose da dire,raccontare e riportare,in questi primi giorni,dalle prime volte di molte tenniste,dal crollo di Zheng in conferenza stampa,dalla miss della Osaka (del quale però vedo l’articolo comparire stamattina),a tante altre curiosità,note e considerazioni, così come ci saranno nei prossimi giorni, mancherà la presenza di colui che sa trovarle prima e raccontarle poi come pochi.
Comunque….non rimane che comiatarci con un: “Buon proseguimento di serata”.
Quella di Ciná la partita più gustosa del giorno , quella tra João meravigliao e Dino la più interessante di giornata.
Jódar e Basavareddy attesi per la conferma .
Sonego all’impresa.
Ruud e Zverev due tds con incontri molto insidiosi.
Aspettiamo le previsioni del guru di livetennis , Lucio numerino.
Anche oggi le congiunzioni astrali sembrano prevedere un altra giornata in carrozza per i nostri colori, vamosssss!
Buongiorno !
2 ostacoli pericolosi oggi per Cinà e Paolini .
Un doppio successo è ampiamente alla portata ma ho delle riserve su Federico per via ovviamente dell’ancora poca attitudine al 3 su 5 ; mentre per Jasmine il timore è quello solito degli ultimi tempi , ovvero che non si presenti in campo ” libera ” … sottoperfomando .
Poi … curiosità per vedere le condizioni di Ruud dopo i problemi del primo match , per Kokkinakis se sorprenderà Carreno ( ! ) e impossibile non dare un’occhiata a Fonseca – Prizmic .
Infine nel femminile sbircerò Svitolina – Quevedo … la giovane spagnola è in gran fiducia in quanto viene da una striscia vincente assolutamente di rilievo per la sua età e … chissà !
Un buon divertimento a tutti !!!
Ma 9 argentini al 2 turno????
Bello seguire uno Slam con tanti italiani al secondo turno. Forza ragazze e ragazzi!!!