Roland Garros 2026 - Day 4 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Oggi in campo tre azzurri in singolare e due in doppio (LIVE)

27/05/2026 10:43 16 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  27 Maggio 2026

22°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 33°C
CIELO Soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 27 Maggio
09:00
24°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
32°
15:00
32°
16:00
33°
17:00
33°
18:00
32°
🔥  Allerta gialla caldo: temperature elevate nelle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 27 Maggio
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
RG R2
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Sara Bejlek CZE vs Iga Swiatek POL

Il match deve ancora iniziare

Elina Svitolina UKR vs Kaitlin Quevedo ESP

Il match deve ancora iniziare

Valentin Royer FRA vs Novak Djokovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Tomas Machac CZE vs Alexander Zverev GER (20:15)

Il match deve ancora iniziare




Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Karen Khachanov --- vs Marco Trungelliti ARG

Il match deve ancora iniziare

Yuliia Starodubtseva UKR vs Elena Rybakina KAZ

Il match deve ancora iniziare

Jasmine Paolini ITA vs Solana Sierra ARG

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Casper Ruud NOR vs Hamad Medjedovic SRB

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Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Caty Mcnally USA vs Belinda Bencic SUI
Il match deve ancora iniziare

Camilo Ugo carabelli ARG vs Andrey Rublev ---

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Ugo Humbert FRA vs Quentin Halys FRA

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Mirra Andreeva --- vs Marina Bassols ribera ESP

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Court 14 – Ore: 11:00
Alejandro Davidovich fokina ESP vs Thiago Agustin Tirante ARG
Il match deve ancora iniziare

Marta Kostyuk UKR vs Katie Volynets USA

Il match deve ancora iniziare

Joao Fonseca BRA vs Dino Prizmic CRO

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Kamilla Rakhimova UZB vs Karolina Muchova CZE

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Court 7 – Ore: 11:00
Tamara Korpatsch GER vs Xinyu Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

Jelena Ostapenko LAT vs Magda Linette POL

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James Duckworth AUS vs Rafael Jodar ESP

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Lorenzo Sonego ITA vs Tommy Paul USA

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Court 6 – Ore: 11:00
Federico Cina ITA vs Jesper De jong NED

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Mariano Navone ARG vs Jakub Mensik CZE

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Hailey Baptiste USA vs Xiyu Wang CHN

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Eva Lys GER vs Sorana Cirstea ROU

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Court 2 – Ore: 11:00
James Watt NZL / Finn Reynolds NZL vs Patrik Rikl CZE / Adam Pavlasek CZE
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Vera Zvonareva --- / Laura Siegemund GER vs Clara Tauson DEN / Ann Li USA

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Iva Jovic USA / Emiliana Arango COL vs Talia Gibson AUS / Kimberly Birrell AUS

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Hao-Ching Chan TPE / Ekaterina Alexandrova --- vs Quinn Gleason USA / Ulrikke Eikeri NOR

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Court 3 – Ore: 11:00
Luisa Stefani BRA / Gabriela Dabrowski CAN vs Maia Lumsden GBR / Isabelle Haverlag NED
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Ashlyn Krueger USA / Sofia Kenin USA vs Lilli Tagger AUT / Sara Errani ITA

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Edouard Roger-vasselin FRA / Hugo Nys MON vs Filip Pieczonka POL / Vit Kopriva CZE

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Ryan Seggerman USA / Rinky Hijikata AUS vs Lucas Miedler AUT / Alexander Erler AUT

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Court 5 – Ore: 11:00
Nikola Mektic CRO / Asia Muhammad USA vs Sadio Doumbia FRA / Amandine Hesse FRA
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Kyrian Jacquet FRA / Arthur Gea FRA vs David Pel NED / Sander Arends NED

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Taylor Townsend USA / Katerina Siniakova CZE vs Antonia Ruzic CRO / Petra Marcinko CRO

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Mark Wallner GER / Su-Wei Hsieh TPE vs Lloyd Glasspool GBR / Andreja Klepac SLO

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Court 8 – Ore: 11:00
Reese Stalder USA / Cleeve Harper CAN vs John Peers AUS / Robert Galloway USA
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Hanne Vandewinkel BEL / Maya Joint AUS vs Jessika Ponchet FRA / Leolia Jeanjean FRA

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Luca Van assche FRA / Corentin Moutet FRA vs Bart Stevens NED / Vasil Kirkov USA

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Hugo Gaston FRA / Clara Burel FRA vs Geoffrey Blancaneaux FRA / Leolia Jeanjean FRA

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Court 9 – Ore: 11:00
Jj Tracy USA / Robert Cash USA vs Giovanni Mpetshi perricard FRA / Moise Kouame FRA

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Tim Puetz GER / Kevin Krawietz GER vs Aleksandr Nedovyesov KAZ / Andrey Golubev KAZ

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Thanasi Kokkinakis AUS vs Pablo Carreno busta ESP

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Mac Kiger USA / Ignacio Buse PER vs Hendrik Jebens GER / Ray Ho TPE

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Court 10 – Ore: 11:00
Patrik Trhac USA / Diego Hidalgo ECU vs John-Patrick Smith AUS / Fernando Romboli BRA
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En-Shuo Liang TPE / Shuko Aoyama JPN vs Elisabetta Cocciaretto ITA / Jessica Bouzas maneiro ESP

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Rajeev Ram USA / Benjamin Kittay USA vs Alternates Alternates it / Alternates Alternates it

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Victoria Mboko CAN / Alexandra Eala PHI vs Diana Shnaider --- / Leylah Fernandez CAN

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Court 11 – Ore: 11:00
Neal Skupski GBR / Desirae Krawczyk USA vs Gregoire Jacq FRA / Harmony Tan FRA
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Yifan Xu CHN / Xinyu Jiang CHN vs Dayana Yastremska UKR / Anhelina Kalinina UKR

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Qianhui Tang CHN / Elena Pridankina --- vs Tereza Valentova CZE / Linda Noskova CZE

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Luca Sanchez FRA / Estelle Cascino FRA vs Manuel Guinard FRA / Kristina Mladenovic FRA

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Court 12 – Ore: 11:00
Renata Zarazua MEX / Katarzyna Piter POL vs Nicole Melichar-martinez USA / Cristina Bucsa ESP
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Viktorija Golubic SUI vs Alycia Parks USA

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Nuno Borges POR vs Miomir Kecmanovic SRB

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Jil Teichmann SUI vs Magdalena Frech POL

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Court 13 – Ore: 11:00
Rafael Matos BRA / Orlando Luz BRA vs Evan King USA / Andre Goransson SWE
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Daria Snigur UKR vs Peyton Stearns USA

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Francesca Jones GBR vs Marie Bouzkova CZE

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Nishesh Basavareddy USA vs Alex Michelsen USA

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16 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Nike (Guest) 27-05-2026 11:03

Scritto da Sanjey
Fokina vincitore finale a RG ?

A ragusa la finale è stata tra Alessandro di Mauro e Alessandro giannessi

 16
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Luciano65 (Guest) 27-05-2026 10:36

Scritto da Koko
L’ Argentina ha un dominio nei numeri ma assai meno nella qualità! A cosa serve avere tanti che passano un turno se poi nemmeno arrivano ai quarti con sicurezza?

Serve a confermare che il movimento c’è, il campione o campioncino arriverà, Baez è in crisi, Schwartzman si è ritirato (se non erro l’anno scorso al secondo turno c’erano solo 3 argentini). Poi il giovane brasiliano sarà più forte di loro, ma come movimento tennistico non c’è paragone, nonostante la voglia di rarefare i tornei in sudamerica.
E il giudizio non cambia se anche nessuno di loro arriva ai quarti (Cerundolo, Burruchaga e Navone per me una chance ce l’hanno).

Quanto scritto vale anche per i francesi (anche se il loro numero è un po’ dopato da wc)

 15
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Golden Shark 27-05-2026 10:28

Scritto da Sanjey
Fokina vincitore finale a RG ?

❓ ❓ ❓

Fokina … RG ?

Sei troppo enigmatico con RG …

Mi viene in mente :

– Ruolo Generale ( … ambito Tribunale )
– Ragusa ( Città … )
– Registro Generale ( … degli Indirizzi Elettronici , dei Testamenti ect ect )
– Roentgenio ( Elemento Chimico Sintetico , Tavola degli Elementi )
– Guinea ( Stato … )

… nient’altro ! 😕

😛

 14
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Koko (Guest) 27-05-2026 10:25

L’ Argentina ha un dominio nei numeri ma assai meno nella qualità! A cosa serve avere tanti che passano un turno se poi nemmeno arrivano ai quarti con sicurezza?

 13
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Golden Shark 27-05-2026 10:20

@ Gaz (#4624445)

E’ sempre un piacere intrattenersi piacevolmente fra amici per alleggerire un po’ la giornata !

😎

Se per ” distrarre l’attenzione generale ” intendi questo … sono felice nel caso fosse vero !

Grazie e ciao !

 12
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Sanjey (Guest) 27-05-2026 10:17

Fokina vincitore finale a RG ?

 11
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Gaz (Guest) 27-05-2026 10:05

@ Golden Shark (#4624436)

Tu ieri hai fatto un bel intrattenimento mentre giocava l’unica rappresentante italiana in quel momento,hai distratto bene l’attenzione generale, catalizzando l’attenzione con i tuoi commenti folkloristici.
Ottimo lavoro.
END OF TRANSMISSION

 10
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Luciano65 (Guest) 27-05-2026 09:53

Consueto riepilogo al secondo turno, scremato dalle numerose wc (quasi).
Argentina: 9
Usa: 8
Italia e Francia: 7
Spagna e Australia: 4
Cechia e Serbia: 3
Germania, Portogallo, Belgio e Russia: 2
Polonia, Grecia, Canada, Paraguay, Cile, Monaco, Cina, Norvegia, Brasile, Croazia, Paesi Bassi: 1

La presenza ormai costante anche in numero dei tennisti italiani a questo livello conferma che il consolidamento del movimento continua (e mancano Musetti, Nardi, Passaro, Zeppieri…).

Notevoli i 9 argentini (anche se su terra non è una sorpresa, ovviamente). Spagna con lo stesso numero dell’Australia sorprende (però ha un paio di giovani e le manca Alcaraz), Cechia e Serbia si confermano (c’è un futuro dopo Djoko?), in negativo la Russia.

 9
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+1: Golden Shark
Leprotto (Guest) 27-05-2026 09:43

Ieri su Eurosport, ho visto la famosa opera Turandot di Giacomo Puccini, con il famoso tenore italiano Sinner e il basso francese Tabur. Era all’Opèra de Paris non alla Scala di Milano. La claque del pubblico parteggiava per il francese, il quale la sua unica preoccupazione era di non fare brutte figure. Nel palchetto del famoso tenore, i suoi cavalier serventi,vestiti tutti uguali come delle majorette, avevano visi preoccupati,nessuno fiatava, come avessero paura che il famoso potesse steccare. Eppure questa opera l’hanno vista parecchie volte, devono solo aspettare che arrivi la celebre romanza” nessun dorma” dove Sinner lancia l’acuto ‘Vincerò!Vincerò! Vinceròoooo! Vi si rompono le molle delle vostre poltroncine e scattate in piedi con un gesto liberatoria ad esultare. Certo potrebbe venirgli una faringite, ma aspettate, aspettiamo e applaudiamo. Per oggi. Sipario

 8
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Golden Shark 27-05-2026 09:36

Scritto da Gaz
Su 128 tenniste il peggior dato statistico riguardante i gratuiti riguarda proprio Yastremska,54 in 101 minuti di gioco,un gratuito ogni 1,80 ,seguita da Stephens 40 in 83 minuti, poco più di uno ogni 2 minuti,e questi due dati non sorprendono.
Ovviamente interessata solo di riflesso Paolini,ma visti i problemi avuti nel match,vuol dire che nel complesso anche lei è stata molto al di sotto.
Ne approfitto, nell’unico commento,fino a un qualcosa di veramente rilevante,per dire:
Innanzitutto il botto è arrivato proprio nell’ultimo match di primo turno, tanto sorprendente che me ne sono reso conto a tarda notte.
La sconfitta della Pegula è già clamorosa in sé,ma diventa incredibile se pensiamo con chi ha perso.
La Birrell veniva da 9 eliminazioni consecutive al primo turno,in carriera aveva vinto solo 3 match slam,tutti in casa agli AO.

Riprendo il silenzio,mi prendo le responsabilità per questo disagio causato, soprattutto a coloro del quale sono un faro nella notte.

Eppure ci sono state tante cose da dire,raccontare e riportare,in questi primi giorni,dalle prime volte di molte tenniste,dal crollo di Zheng in conferenza stampa,dalla miss della Osaka (del quale però vedo l’articolo comparire stamattina),a tante altre curiosità,note e considerazioni, così come ci saranno nei prossimi giorni, mancherà la presenza di colui che sa trovarle prima e raccontarle poi come pochi.
Comunque….non rimane che comiatarci con un: “Buon proseguimento di serata”.

Leggo , o meglio … mi convinco ci sia , un certo tono ironico-canzonatorio nel tuo messaggio che … non mi dispiace , anzi ! .

A tal proposito , mi permetto di rispondere per le rime 🙂 , con una battuta simpatica , allo spezzone del tuo messaggio che ho evidenziato nel ” quote ” :

” Grazie , ma preferisco restare in penombra !! ” 😆 .

😛

 7
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Gaz (Guest) 27-05-2026 09:19

Su 128 tenniste il peggior dato statistico riguardante i gratuiti riguarda proprio Yastremska,54 in 101 minuti di gioco,un gratuito ogni 1,80 ,seguita da Stephens 40 in 83 minuti, poco più di uno ogni 2 minuti,e questi due dati non sorprendono.
Ovviamente interessata solo di riflesso Paolini,ma visti i problemi avuti nel match,vuol dire che nel complesso anche lei è stata molto al di sotto.

Ne approfitto, nell’unico commento,fino a un qualcosa di veramente rilevante,per dire:
Innanzitutto il botto è arrivato proprio nell’ultimo match di primo turno, tanto sorprendente che me ne sono reso conto a tarda notte.
La sconfitta della Pegula è già clamorosa in sé,ma diventa incredibile se pensiamo con chi ha perso.
La Birrell veniva da 9 eliminazioni consecutive al primo turno,in carriera aveva vinto solo 3 match slam,tutti in casa agli AO.

Riprendo il silenzio,mi prendo le responsabilità per questo disagio causato, soprattutto a coloro del quale sono un faro nella notte.
Eppure ci sono state tante cose da dire,raccontare e riportare,in questi primi giorni,dalle prime volte di molte tenniste,dal crollo di Zheng in conferenza stampa,dalla miss della Osaka (del quale però vedo l’articolo comparire stamattina),a tante altre curiosità,note e considerazioni, così come ci saranno nei prossimi giorni, mancherà la presenza di colui che sa trovarle prima e raccontarle poi come pochi.
Comunque….non rimane che comiatarci con un: “Buon proseguimento di serata”.

 6
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-1: Just is Back, Purple Rain
Kenobi 27-05-2026 09:15

Quella di Ciná la partita più gustosa del giorno , quella tra João meravigliao e Dino la più interessante di giornata.
Jódar e Basavareddy attesi per la conferma .

Sonego all’impresa.
Ruud e Zverev due tds con incontri molto insidiosi.

Aspettiamo le previsioni del guru di livetennis , Lucio numerino.

 5
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+1: Aquila., Scolaretto
Adrien Ouilecoup (Guest) 27-05-2026 09:10

Anche oggi le congiunzioni astrali sembrano prevedere un altra giornata in carrozza per i nostri colori, vamosssss!

 4
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Golden Shark 27-05-2026 08:56

Buongiorno !

2 ostacoli pericolosi oggi per Cinà e Paolini .

Un doppio successo è ampiamente alla portata ma ho delle riserve su Federico per via ovviamente dell’ancora poca attitudine al 3 su 5 ; mentre per Jasmine il timore è quello solito degli ultimi tempi , ovvero che non si presenti in campo ” libera ” … sottoperfomando .

Poi … curiosità per vedere le condizioni di Ruud dopo i problemi del primo match , per Kokkinakis se sorprenderà Carreno ( ! ) e impossibile non dare un’occhiata a Fonseca – Prizmic .

Infine nel femminile sbircerò Svitolina – Quevedo … la giovane spagnola è in gran fiducia in quanto viene da una striscia vincente assolutamente di rilievo per la sua età e … chissà !

Un buon divertimento a tutti !!!

 3
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+1: Aquila., Inox
Az67 (Guest) 27-05-2026 08:24

Ma 9 argentini al 2 turno????

 2
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Ozzastru (Guest) 27-05-2026 08:14

Bello seguire uno Slam con tanti italiani al secondo turno. Forza ragazze e ragazzi!!!

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