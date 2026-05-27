Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 27 Maggio 2026

27/05/2026 07:57 6 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Patrick Boren
Jasmine Paolini nella foto - Foto Patrick Boren

FRA Roland Garros – terra
R64 Cina ITA – De Jong NED Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Sonego ITA – Paul USA 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Paolini ITA vs Sierra ARG 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Krueger USA/Kenin USA vs Tagger AUT/Errani ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Liang TPE/Aoyama JPN vs Cocciaretto ITA/Jessica Bouzas maneiro ESP 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare




MDA CH 100 Chisinau – terra
R16 Giustino ITA – Nardi ITA Inizio 10:00

ATP Chisinau
Lorenzo Giustino
0
6
Luca Nardi [3]
0
5
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ITA CH 75 Vicenza – terra
R16 Hermans NED/Ricca ITA – Battiston ITA/Castagnola ITA Inizio 11:00

ATP Vicenza
Mats Hermans / Giorgio Ricca
0
0
Alessandro Battiston / Luca Castagnola
0
0
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R16 Travaglia ITA – Squire GER Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Dedura GER – Pieri ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Pujol Navarro ESP/Winter Lopez ESP – Cecchinato ITA/Travaglia ITA Inizio 17:30

Il match deve ancora iniziare

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6 commenti

Nike (Guest) 27-05-2026 11:05

Scritto da Henry
@ Nike (#4624403)
Ma e’ ITF non Wta ,la trovi da un’altra parte(se la mettono)

Si lo so ,era soltanto una provocazione

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IlCera (Guest) 27-05-2026 10:54

Scrivo qui perchè pagina “italiani”.
Che fine ha fatto Matteo Gigante? Infortunato? Qualcuno sa qualcosa?

Adoro Jasmine da quando era giovanissima ma questa foto veramente non si puo’ vedere…..

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Henry (Guest) 27-05-2026 10:23

@ Nike (#4624403)

Ma e’ ITF non Wta ,la trovi da un’altra parte(se la mettono) 😉

 4
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io (Guest) 27-05-2026 08:36

Povera Paolini. Che brutta foto.

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+1: j, Taxi Driver
Nike (Guest) 27-05-2026 08:08

C’è anche la Caterina Grant che gioca a Saragozza

 2
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+1: Taxi Driver
Taxi Driver 27-05-2026 08:03

Sierra da come l’ho un po vista contro Raducanu (in disarmo) è veramente tosta. Gran fisico e ottima potenza. Terraiola vera.
Sarà dura per la Paolini.

 1
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+1: Golden Shark