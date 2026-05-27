Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 27 Maggio 2026

Jasmine Paolini nella foto - Foto Patrick Boren
Roland Garros – terra
R64 Cina – De Jong Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
R64 Sonego – Paul 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R64 Paolini vs Sierra 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R64 Krueger /Kenin vs Tagger /Errani 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R64 Liang /Aoyama vs Cocciaretto /Jessica Bouzas maneiro 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
CH 100 Chisinau – terra
R16 Giustino – Nardi Inizio 10:00
ATP Chisinau
Lorenzo Giustino
0
6
Luca Nardi [3]•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
L. Giustino
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
4-4 → 5-4
L. Nardi
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
L. Nardi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
L. Giustino
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
L. Nardi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
1-2 → 2-2
L. Giustino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
L. Nardi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
L. Giustino
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 0-1
CH 75 Vicenza – terra
R16 Hermans /Ricca – Battiston /Castagnola Inizio 11:00
ATP Vicenza
Mats Hermans / Giorgio Ricca
0
0
Alessandro Battiston / Luca Castagnola
0
0
R16 Travaglia – Squire Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Dedura – Pieri Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Pujol Navarro /Winter Lopez – Cecchinato /Travaglia Inizio 17:30
Il match deve ancora iniziare
6 commenti
Si lo so ,era soltanto una provocazione
Scrivo qui perchè pagina “italiani”.
Che fine ha fatto Matteo Gigante? Infortunato? Qualcuno sa qualcosa?
Adoro Jasmine da quando era giovanissima ma questa foto veramente non si puo’ vedere…..
@ Nike (#4624403)
Ma e’ ITF non Wta ,la trovi da un’altra parte(se la mettono) 😉
Povera Paolini. Che brutta foto.
C’è anche la Caterina Grant che gioca a Saragozza
Sierra da come l’ho un po vista contro Raducanu (in disarmo) è veramente tosta. Gran fisico e ottima potenza. Terraiola vera.
Sarà dura per la Paolini.