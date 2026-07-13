Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Alexander Zverev al n.2 del mondo. Sinner ha un vantaggio sul tedesco di 4970 punti
13/07/2026 07:48 Nessun commento
Classifica Atp Entry System Singolo (13-07-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
13450
Punti
18
Tornei
2
Best: 2
▲
1
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
8480
Punti
20
Tornei
3
Best: 1
▼
-1
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
8160
Punti
17
Tornei
4
Best: 4
--
0
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
4740
Punti
23
Tornei
5
Best: 5
▲
1
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
4110
Punti
24
Tornei
6
Best: 5
▼
-1
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
3770
Punti
22
Tornei
7
Best: 1
▲
1
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
3760
Punti
16
Tornei
8
Best: 1
▲
1
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
3670
Punti
24
Tornei
9
Best: 9
▲
1
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
3460
Punti
26
Tornei
10
Best: 4
▼
-3
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
3365
Punti
22
Tornei
11
Best: 10
--
0
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
2810
Punti
26
Tornei
12
Best: 12
▲
2
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2510
Punti
21
Tornei
13
Best: 9
▼
-1
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2435
Punti
22
Tornei
14
Best: 5
▲
1
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
2315
Punti
22
Tornei
15
Best: 15
▲
2
Learner Tien
USA, 02-12-2005
2270
Punti
22
Tornei
16
Best: 10
▼
-3
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2230
Punti
23
Tornei
17
Best: 11
▲
2
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
2230
Punti
22
Tornei
18
Best: 16
▼
-2
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2210
Punti
30
Tornei
19
Best: 12
▼
-1
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2205
Punti
20
Tornei
20
Best: 14
▲
3
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2160
Punti
25
Tornei
21
Best: 16
▼
-1
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
2138
Punti
21
Tornei
22
Best: 18
▼
-1
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2110
Punti
24
Tornei
23
Best: 14
▲
1
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1990
Punti
17
Tornei
24
Best: 8
▲
1
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
1975
Punti
22
Tornei
25
Best: 25
▲
1
Rafael Jodar
ESP, 0
1927
Punti
24
Tornei
26
Best: 9
▼
-4
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
1780
Punti
23
Tornei
27
Best: 24
--
0
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1710
Punti
19
Tornei
28
Best: 24
--
0
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1683
Punti
27
Tornei
29
Best: 18
▲
1
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1575
Punti
26
Tornei
30
Best: 25
▲
2
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
1460
Punti
28
Tornei
31
Best: 31
▲
2
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
1438
Punti
32
Tornei
32
Best: 29
▼
-1
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1435
Punti
25
Tornei
33
Best: 31
▲
1
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
1413
Punti
25
Tornei
34
Best: 29
▲
1
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
1349
Punti
21
Tornei
35
Best: 35
▲
2
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1340
Punti
28
Tornei
36
Best: 36
▲
78
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
1297
Punti
21
Tornei
37
Best: 36
▼
-1
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
1233
Punti
23
Tornei
38
Best: 8
▼
-9
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1205
Punti
25
Tornei
39
Best: 10
▲
2
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1130
Punti
23
Tornei
40
Best: 30
▼
-1
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1123
Punti
28
Tornei
41
Best: 21
▲
33
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
1104
Punti
26
Tornei
42
Best: 42
▲
1
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
1091
Punti
25
Tornei
43
Best: 6
▲
8
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
1075
Punti
23
Tornei
44
Best: 33
--
0
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1075
Punti
24
Tornei
45
Best: 42
▼
-3
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
1054
Punti
28
Tornei
46
Best: 30
--
0
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1050
Punti
25
Tornei
47
Best: 47
--
0
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
1021
Punti
28
Tornei
48
Best: 29
▼
-10
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
1016
Punti
29
Tornei
49
Best: 40
▼
-9
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
1005
Punti
31
Tornei
50
Best: 41
▲
2
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
992
Punti
29
Tornei
51
Best: 45
▲
5
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
974
Punti
24
Tornei
52
Best: 30
▼
-4
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
970
Punti
29
Tornei
53
Best: 22
▼
-4
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
970
Punti
21
Tornei
54
Best: 36
▼
-1
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
970
Punti
25
Tornei
55
Best: 22
▼
-1
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
969
Punti
27
Tornei
56
Best: 18
▲
1
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
935
Punti
30
Tornei
57
Best: 21
▲
1
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
935
Punti
29
Tornei
58
Best: 43
▲
1
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
930
Punti
28
Tornei
59
Best: 42
▼
-9
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
930
Punti
30
Tornei
60
Best: 44
▲
1
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
924
Punti
33
Tornei
61
Best: 52
▼
-6
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
921
Punti
28
Tornei
62
Best: 55
▼
-2
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
920
Punti
29
Tornei
63
Best: 23
--
0
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
900
Punti
24
Tornei
64
Best: 55
--
0
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
893
Punti
31
Tornei
65
Best: 65
▲
6
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
884
Punti
20
Tornei
66
Best: 45
▼
-21
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
882
Punti
25
Tornei
67
Best: 56
▼
-2
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
875
Punti
29
Tornei
68
Best: 6
▲
28
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
865
Punti
23
Tornei
69
Best: 56
▼
-1
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
844
Punti
19
Tornei
70
Best: 54
--
0
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
837
Punti
32
Tornei
71
Best: 70
▲
1
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
830
Punti
28
Tornei
72
Best: 62
▼
-6
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
822
Punti
17
Tornei
73
Best: 71
--
0
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
808
Punti
23
Tornei
74
Best: 74
▲
5
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
788
Punti
26
Tornei
75
Best: 75
▲
25
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
775
Punti
29
Tornei
76
Best: 41
▲
5
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
770
Punti
24
Tornei
77
Best: 54
▼
-2
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
768
Punti
33
Tornei
78
Best: 49
▼
-2
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
765
Punti
20
Tornei
79
Best: 74
▲
6
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
754
Punti
31
Tornei
80
Best: 63
▼
-13
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
751
Punti
29
Tornei
81
Best: 4
▼
-4
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
750
Punti
15
Tornei
82
Best: 82
▲
2
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
750
Punti
28
Tornei
83
Best: 35
▼
-14
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
743
Punti
25
Tornei
84
Best: 70
▲
5
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
741
Punti
15
Tornei
85
Best: 3
▲
2
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
740
Punti
23
Tornei
86
Best: 63
▼
-6
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
737
Punti
23
Tornei
87
Best: 43
▲
5
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
730
Punti
29
Tornei
88
Best: 3
▼
-26
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
721
Punti
21
Tornei
89
Best: 29
▼
-6
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
710
Punti
29
Tornei
90
Best: 46
▲
5
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
706
Punti
29
Tornei
91
Best: 74
▼
-5
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
701
Punti
30
Tornei
92
Best: 92
▲
6
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
700
Punti
27
Tornei
93
Best: 33
▼
-5
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
695
Punti
27
Tornei
94
Best: 54
▼
-3
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
690
Punti
27
Tornei
95
Best: 89
▼
-5
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
679
Punti
28
Tornei
96
Best: 36
▲
36
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
678
Punti
16
Tornei
97
Best: 62
▼
-15
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
677
Punti
29
Tornei
98
Best: 58
▼
-20
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
677
Punti
21
Tornei
99
Best: 76
▼
-5
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
666
Punti
23
Tornei
100
Best: 45
▼
-1
Aleksandr Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
658
Punti
26
Tornei
101
Best: 38
--
0
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
649
Punti
20
Tornei
102
Best: 42
▼
-9
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
633
Punti
21
Tornei
103
Best: 19
--
0
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
630
Punti
27
Tornei
104
Best: 104
▲
2
Martin Damm
USA, 30-09-2003
628
Punti
25
Tornei
105
Best: 67
▼
-8
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
626
Punti
18
Tornei
106
Best: 88
▼
-4
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
622
Punti
20
Tornei
107
Best: 58
▲
11
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
619
Punti
28
Tornei
108
Best: 23
▼
-3
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
604
Punti
33
Tornei
109
Best: 64
▼
-2
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
604
Punti
21
Tornei
110
Best: 110
▲
10
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
604
Punti
27
Tornei
111
Best: 108
▼
-3
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
576
Punti
24
Tornei
112
Best: 89
▲
1
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
576
Punti
22
Tornei
113
Best: 78
▼
-9
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
574
Punti
28
Tornei
114
Best: 86
▼
-2
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
554
Punti
23
Tornei
115
Best: 92
▲
36
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
547
Punti
23
Tornei
116
Best: 116
▲
3
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
545
Punti
21
Tornei
117
Best: 3
▼
-8
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
538
Punti
22
Tornei
118
Best: 118
▲
3
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
530
Punti
28
Tornei
119
Best: 107
▼
-3
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
528
Punti
26
Tornei
120
Best: 120
▲
49
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
525
Punti
17
Tornei
121
Best: 121
▲
23
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
524
Punti
16
Tornei
122
Best: 122
▲
5
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
521
Punti
30
Tornei
123
Best: 49
▲
36
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
520
Punti
27
Tornei
124
Best: 118
▼
-2
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
517
Punti
28
Tornei
125
Best: 37
▼
-15
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
515
Punti
25
Tornei
126
Best: 91
▲
14
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
512
Punti
18
Tornei
127
Best: 77
▼
-3
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
511
Punti
23
Tornei
128
Best: 101
▲
1
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
508
Punti
27
Tornei
129
Best: 123
▼
-6
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
508
Punti
25
Tornei
130
Best: 102
▲
9
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
497
Punti
17
Tornei
131
Best: 17
▼
-16
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
496
Punti
19
Tornei
132
Best: 38
▼
-6
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
494
Punti
26
Tornei
133
Best: 133
▲
32
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
493
Punti
28
Tornei
134
Best: 116
▼
-17
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
489
Punti
16
Tornei
135
Best: 16
▼
-24
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
474
Punti
23
Tornei
136
Best: 136
▲
5
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
474
Punti
23
Tornei
137
Best: 132
▼
-1
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
465
Punti
24
Tornei
138
Best: 109
▼
-5
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
459
Punti
19
Tornei
139
Best: 107
▼
-2
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
442
Punti
30
Tornei
140
Best: 37
▲
5
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
439
Punti
25
Tornei
141
Best: 17
▼
-16
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
438
Punti
18
Tornei
142
Best: 99
▼
-7
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
436
Punti
19
Tornei
143
Best: 87
▼
-1
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
427
Punti
27
Tornei
144
Best: 79
▲
18
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
415
Punti
23
Tornei
145
Best: 4
▼
-14
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
410
Punti
17
Tornei
146
Best: 19
--
0
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
407
Punti
20
Tornei
147
Best: 146
▲
1
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
404
Punti
26
Tornei
148
Best: 95
▲
1
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
398
Punti
28
Tornei
149
Best: 108
▼
-21
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
391
Punti
25
Tornei
150
Best: 60
▼
-20
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
385
Punti
28
Tornei
151
Best: 134
▲
6
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
379
Punti
27
Tornei
152
Best: 23
▲
1
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
378
Punti
25
Tornei
153
Best: 153
▲
1
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
370
Punti
35
Tornei
154
Best: 101
▲
1
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
365
Punti
26
Tornei
155
Best: 52
▲
45
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
360
Punti
12
Tornei
156
Best: 31
▲
5
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
359
Punti
19
Tornei
157
Best: 47
▼
-23
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
358
Punti
29
Tornei
158
Best: 153
▲
21
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
351
Punti
28
Tornei
159
Best: 145
▲
5
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
350
Punti
24
Tornei
160
Best: 67
▲
6
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
346
Punti
19
Tornei
161
Best: 148
▼
-11
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
344
Punti
25
Tornei
162
Best: 157
▲
5
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
343
Punti
25
Tornei
163
Best: 123
▲
9
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
343
Punti
31
Tornei
164
Best: 106
▲
27
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
342
Punti
21
Tornei
165
Best: 49
▼
-2
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
342
Punti
26
Tornei
166
Best: 125
▼
-14
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
341
Punti
18
Tornei
167
Best: 167
▲
1
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
341
Punti
29
Tornei
168
Best: 72
▲
7
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
340
Punti
13
Tornei
169
Best: 169
▲
9
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
335
Punti
30
Tornei
170
Best: 132
▼
-32
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
334
Punti
17
Tornei
171
Best: 169
▲
6
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
331
Punti
27
Tornei
172
Best: 159
▲
8
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
328
Punti
15
Tornei
173
Best: 156
▲
8
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
327
Punti
28
Tornei
174
Best: 142
▼
-4
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
326
Punti
24
Tornei
175
Best: 16
▲
20
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
323
Punti
29
Tornei
176
Best: 175
▲
6
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
322
Punti
33
Tornei
177
Best: 24
▼
-1
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
321
Punti
15
Tornei
178
Best: 165
▲
11
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
319
Punti
25
Tornei
179
Best: 179
▲
8
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
319
Punti
32
Tornei
180
Best: 9
▲
3
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
318
Punti
24
Tornei
181
Best: 133
▲
5
Colton Smith
USA, 05-03-2003
317
Punti
22
Tornei
182
Best: 118
▲
3
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
314
Punti
23
Tornei
183
Best: 105
▲
5
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
313
Punti
25
Tornei
184
Best: 174
▼
-10
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
312
Punti
28
Tornei
185
Best: 109
▼
-14
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
312
Punti
10
Tornei
186
Best: 123
▲
10
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
310
Punti
15
Tornei
187
Best: 31
▼
-27
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
309
Punti
17
Tornei
188
Best: 188
▲
4
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
307
Punti
17
Tornei
189
Best: 184
▼
-5
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
305
Punti
28
Tornei
190
Best: 102
▼
-43
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
302
Punti
21
Tornei
191
Best: 137
▼
-18
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
302
Punti
18
Tornei
192
Best: 141
▼
-49
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
301
Punti
28
Tornei
193
Best: 190
▼
-3
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
296
Punti
29
Tornei
194
Best: 58
▲
9
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
285
Punti
17
Tornei
195
Best: 164
▲
3
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
284
Punti
21
Tornei
196
Best: 127
▲
30
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
283
Punti
32
Tornei
197
Best: 83
▼
-3
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
282
Punti
12
Tornei
198
Best: 93
▲
11
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
282
Punti
26
Tornei
199
Best: 97
▲
23
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
282
Punti
28
Tornei
200
Best: 103
▼
-1
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
281
Punti
17
Tornei
201
Best: 131
--
0
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
280
Punti
27
Tornei
202
Best: 202
--
0
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
276
Punti
30
Tornei
203
Best: 201
▲
7
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
273
Punti
29
Tornei
204
Best: 204
▲
43
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
273
Punti
31
Tornei
205
Best: 181
▲
56
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
272
Punti
28
Tornei
206
Best: 17
▼
-2
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
271
Punti
30
Tornei
207
Best: 176
▼
-2
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
271
Punti
31
Tornei
208
Best: 197
▲
10
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
269
Punti
25
Tornei
209
Best: 133
▲
3
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
268
Punti
26
Tornei
210
Best: 158
▼
-4
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
268
Punti
26
Tornei
211
Best: 211
▲
4
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
263
Punti
17
Tornei
212
Best: 212
▲
4
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
263
Punti
32
Tornei
213
Best: 210
▲
17
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
261
Punti
28
Tornei
214
Best: 214
▲
59
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
260
Punti
27
Tornei
215
Best: 215
▲
20
Henri Squire
GER, 27-09-2000
259
Punti
29
Tornei
216
Best: 216
▲
4
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
259
Punti
30
Tornei
217
Best: 214
▼
-3
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
258
Punti
32
Tornei
218
Best: 151
▼
-25
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
256
Punti
14
Tornei
219
Best: 219
▲
8
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
256
Punti
26
Tornei
220
Best: 27
▲
14
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
255
Punti
23
Tornei
221
Best: 95
▲
2
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
255
Punti
23
Tornei
222
Best: 196
▼
-9
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
254
Punti
27
Tornei
223
Best: 113
▼
-65
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
253
Punti
21
Tornei
224
Best: 125
▼
-27
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
253
Punti
23
Tornei
225
Best: 211
▼
-1
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
253
Punti
27
Tornei
226
Best: 226
▲
12
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
253
Punti
32
Tornei
227
Best: 142
▲
6
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
252
Punti
33
Tornei
228
Best: 217
▼
-3
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
251
Punti
28
Tornei
229
Best: 228
▼
-1
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
248
Punti
27
Tornei
230
Best: 230
▲
18
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
243
Punti
30
Tornei
231
Best: 147
▲
13
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
240
Punti
17
Tornei
232
Best: 232
▲
93
Braden Shick
USA, 24-10-2003
240
Punti
26
Tornei
233
Best: 168
▼
-2
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
240
Punti
35
Tornei
234
Best: 83
▼
-5
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
237
Punti
21
Tornei
235
Best: 183
▼
-3
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
236
Punti
25
Tornei
236
Best: 217
▲
4
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
236
Punti
25
Tornei
237
Best: 237
▲
13
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
236
Punti
25
Tornei
238
Best: 225
▲
7
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
236
Punti
28
Tornei
239
Best: 174
▲
7
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
236
Punti
30
Tornei
240
Best: 121
▲
2
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
233
Punti
17
Tornei
241
Best: 219
▼
-22
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
233
Punti
23
Tornei
242
Best: 164
▼
-35
James McCabe
AUS, 05-07-2003
233
Punti
28
Tornei
243
Best: 194
▼
-6
Dan Added
FRA, 13-04-1999
232
Punti
29
Tornei
244
Best: 231
▼
-5
Max Houkes
NED, 03-07-2000
228
Punti
27
Tornei
245
Best: 167
▲
8
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
227
Punti
29
Tornei
246
Best: 50
▲
3
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
226
Punti
15
Tornei
247
Best: 126
▲
4
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
224
Punti
18
Tornei
248
Best: 248
▲
11
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
224
Punti
26
Tornei
249
Best: 240
▲
47
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
224
Punti
27
Tornei
250
Best: 187
▼
-14
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
224
Punti
28
Tornei
251
Best: 7
▼
-10
David Goffin
BEL, 07-12-1990
223
Punti
18
Tornei
252
Best: 252
▲
32
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
223
Punti
28
Tornei
253
Best: 253
▲
10
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
222
Punti
29
Tornei
254
Best: 199
▼
-46
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
220
Punti
26
Tornei
255
Best: 253
--
0
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
219
Punti
28
Tornei
256
Best: 247
--
0
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
219
Punti
29
Tornei
257
Best: 257
▲
14
Diego Dedura
GER, 0
219
Punti
29
Tornei
258
Best: 258
--
0
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
218
Punti
31
Tornei
259
Best: 147
▼
-2
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
218
Punti
32
Tornei
260
Best: 222
--
0
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
217
Punti
29
Tornei
261
Best: 261
▲
68
Max Basing
GBR, 02-10-2002
216
Punti
22
Tornei
262
Best: 262
▲
26
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
216
Punti
18
Tornei
263
Best: 248
▼
-1
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
215
Punti
25
Tornei
264
Best: 184
▼
-47
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
214
Punti
23
Tornei
265
Best: 259
--
0
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
214
Punti
31
Tornei
266
Best: 210
▼
-14
Andy Andrade
ECU, 14-12-1998
213
Punti
25
Tornei
267
Best: 181
▼
-3
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
212
Punti
25
Tornei
268
Best: 268
▲
4
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
211
Punti
22
Tornei
269
Best: 193
▲
14
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
211
Punti
31
Tornei
270
Best: 108
▼
-2
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
210
Punti
29
Tornei
271
Best: 237
▲
6
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
209
Punti
21
Tornei
272
Best: 269
▼
-3
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
209
Punti
25
Tornei
273
Best: 197
▼
-3
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
209
Punti
28
Tornei
274
Best: 274
--
0
Juncheng Shang
CHN, 0
205
Punti
12
Tornei
275
Best: 267
▼
-8
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
205
Punti
19
Tornei
276
Best: 261
▼
-1
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
204
Punti
18
Tornei
277
Best: 175
▼
-1
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
204
Punti
29
Tornei
278
Best: 268
▲
4
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
203
Punti
32
Tornei
279
Best: 242
▲
29
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
202
Punti
25
Tornei
280
Best: 180
▼
-1
Justin Engel
GER, 01-10-2007
201
Punti
26
Tornei
281
Best: 250
▼
-27
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
198
Punti
23
Tornei
282
Best: 210
▼
-4
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
197
Punti
34
Tornei
283
Best: 235
▲
2
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
195
Punti
27
Tornei
284
Best: 118
▼
-41
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
194
Punti
18
Tornei
285
Best: 267
▲
1
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
194
Punti
29
Tornei
286
Best: 282
▲
1
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
193
Punti
24
Tornei
287
Best: 172
▲
2
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
191
Punti
28
Tornei
288
Best: 274
▲
2
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
190
Punti
30
Tornei
289
Best: 214
▲
15
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
188
Punti
25
Tornei
290
Best: 138
▲
2
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
187
Punti
20
Tornei
291
Best: 291
▲
2
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
187
Punti
30
Tornei
292
Best: 292
▲
61
Florian Broska
GER, 01-01-1998
185
Punti
23
Tornei
293
Best: 76
▼
-72
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
184
Punti
14
Tornei
294
Best: 275
▲
103
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
183
Punti
25
Tornei
295
Best: 212
▲
18
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
182
Punti
18
Tornei
296
Best: 256
▲
21
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
182
Punti
19
Tornei
297
Best: 290
▲
2
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
181
Punti
30
Tornei
298
Best: 116
▼
-7
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
178
Punti
25
Tornei
299
Best: 241
▲
3
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
178
Punti
27
Tornei
300
Best: 257
▼
-20
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
178
Punti
33
Tornei
301
Best: 301
▲
9
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
178
Punti
34
Tornei
302
Best: 284
▲
7
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
176
Punti
27
Tornei
303
Best: 177
▼
-22
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
176
Punti
29
Tornei
304
Best: 105
▼
-7
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
175
Punti
20
Tornei
305
Best: 147
▼
-11
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
175
Punti
15
Tornei
306
Best: 200
▼
-5
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
175
Punti
18
Tornei
307
Best: 161
▲
4
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
175
Punti
22
Tornei
308
Best: 298
▲
4
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
175
Punti
26
Tornei
309
Best: 26
▼
-153
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
173
Punti
12
Tornei
310
Best: 271
▼
-15
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
173
Punti
26
Tornei
311
Best: 311
▲
21
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
173
Punti
27
Tornei
312
Best: 286
▲
3
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
172
Punti
27
Tornei
313
Best: 313
▲
26
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
172
Punti
39
Tornei
314
Best: 287
▲
58
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
171
Punti
29
Tornei
315
Best: 315
▲
5
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
171
Punti
30
Tornei
316
Best: 182
▼
-11
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
169
Punti
23
Tornei
317
Best: 312
▲
5
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
168
Punti
26
Tornei
318
Best: 250
▼
-12
Andres Martin
USA, 07-07-2001
167
Punti
27
Tornei
319
Best: 319
▲
2
Thomas Faurel
FRA, 0
166
Punti
29
Tornei
320
Best: 320
▲
15
Max Schoenhaus
GER, 0
166
Punti
23
Tornei
321
Best: 263
▼
-7
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
166
Punti
28
Tornei
322
Best: 78
▲
5
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
164
Punti
29
Tornei
323
Best: 196
▲
15
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
163
Punti
28
Tornei
324
Best: 258
▲
4
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
161
Punti
20
Tornei
325
Best: 6
▼
-59
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
160
Punti
13
Tornei
326
Best: 278
▲
4
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
159
Punti
27
Tornei
327
Best: 315
▲
32
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
159
Punti
27
Tornei
328
Best: 212
▲
5
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
159
Punti
28
Tornei
329
Best: 158
▲
16
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
158
Punti
24
Tornei
330
Best: 276
▲
4
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
157
Punti
18
Tornei
331
Best: 208
▲
23
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
157
Punti
22
Tornei
332
Best: 300
▼
-32
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
157
Punti
24
Tornei
333
Best: 267
▲
3
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
157
Punti
28
Tornei
334
Best: 168
▼
-27
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
157
Punti
28
Tornei
335
Best: 335
▲
32
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
157
Punti
30
Tornei
336
Best: 78
▼
-10
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
156
Punti
20
Tornei
337
Best: 221
▲
72
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
156
Punti
20
Tornei
338
Best: 180
▼
-7
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
156
Punti
22
Tornei
339
Best: 333
▲
22
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
156
Punti
23
Tornei
340
Best: 177
▼
-17
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
156
Punti
24
Tornei
341
Best: 329
▼
-1
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
153
Punti
23
Tornei
342
Best: 316
▼
-23
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
153
Punti
23
Tornei
343
Best: 341
▼
-2
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
153
Punti
28
Tornei
344
Best: 116
--
0
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
152
Punti
22
Tornei
345
Best: 345
▲
85
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
152
Punti
23
Tornei
346
Best: 322
▲
17
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
152
Punti
33
Tornei
347
Best: 343
▼
-1
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
150
Punti
28
Tornei
348
Best: 257
▼
-1
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
149
Punti
21
Tornei
349
Best: 349
▲
8
Ognjen Milic
SRB, 0
149
Punti
22
Tornei
350
Best: 289
▼
-47
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
147
Punti
16
Tornei
351
Best: 347
▲
11
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
145
Punti
30
Tornei
352
Best: 268
▲
3
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
145
Punti
34
Tornei
353
Best: 339
▲
7
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
145
Punti
39
Tornei
354
Best: 306
▼
-36
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
144
Punti
22
Tornei
355
Best: 305
▼
-4
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
144
Punti
23
Tornei
356
Best: 354
▲
19
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
143
Punti
25
Tornei
357
Best: 249
▲
20
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
143
Punti
32
Tornei
358
Best: 254
▼
-6
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
142
Punti
18
Tornei
359
Best: 287
▼
-61
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
141
Punti
23
Tornei
360
Best: 202
▼
-17
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
140
Punti
17
Tornei
361
Best: 361
▲
4
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
140
Punti
26
Tornei
362
Best: 260
▲
4
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
140
Punti
32
Tornei
363
Best: 278
▼
-39
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
140
Punti
38
Tornei
364
Best: 159
▼
-15
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
139
Punti
21
Tornei
365
Best: 243
▲
16
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
138
Punti
26
Tornei
366
Best: 315
▼
-24
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
137
Punti
12
Tornei
367
Best: 335
▲
1
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
137
Punti
15
Tornei
368
Best: 368
▲
79
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
137
Punti
26
Tornei
369
Best: 369
--
0
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
137
Punti
26
Tornei
370
Best: 80
▼
-6
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
136
Punti
21
Tornei
371
Best: 181
▼
-15
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
136
Punti
22
Tornei
372
Best: 372
▲
26
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
136
Punti
26
Tornei
373
Best: 229
▼
-3
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
136
Punti
27
Tornei
374
Best: 235
▼
-24
Marko Topo
GER, 13-09-2003
134
Punti
19
Tornei
375
Best: 341
▼
-4
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
134
Punti
25
Tornei
376
Best: 374
▼
-2
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
133
Punti
19
Tornei
377
Best: 376
▼
-1
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
133
Punti
25
Tornei
378
Best: 351
▲
2
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
133
Punti
26
Tornei
379
Best: 260
▼
-42
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
133
Punti
40
Tornei
380
Best: 372
▼
-2
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
132
Punti
23
Tornei
381
Best: 373
▲
5
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
132
Punti
27
Tornei
382
Best: 279
--
0
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
132
Punti
29
Tornei
383
Best: 383
▲
24
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
131
Punti
12
Tornei
384
Best: 383
▼
-1
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
131
Punti
31
Tornei
385
Best: 385
▲
49
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
130
Punti
16
Tornei
386
Best: 176
▼
-7
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
130
Punti
22
Tornei
387
Best: 171
▼
-71
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
130
Punti
22
Tornei
388
Best: 142
▼
-1
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
130
Punti
25
Tornei
389
Best: 389
▲
25
Jack Kennedy
USA, 01-01-1900
129
Punti
16
Tornei
390
Best: 248
--
0
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
129
Punti
29
Tornei
391
Best: 358
▼
-33
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
128
Punti
22
Tornei
392
Best: 93
▲
10
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
127
Punti
19
Tornei
393
Best: 365
▲
2
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
127
Punti
25
Tornei
394
Best: 158
▲
33
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
127
Punti
32
Tornei
395
Best: 346
▼
-7
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
126
Punti
31
Tornei
396
Best: 191
▼
-23
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
125
Punti
18
Tornei
397
Best: 397
▲
61
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
125
Punti
22
Tornei
398
Best: 398
▲
5
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
125
Punti
29
Tornei
399
Best: 382
▲
1
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
124
Punti
26
Tornei
400
Best: 307
▲
28
Oleg Prihodko
MKD, 03-10-1997
123
Punti
23
Tornei
401
Best: 398
▲
5
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
123
Punti
32
Tornei
402
Best: 185
▼
-18
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
123
Punti
33
Tornei
403
Best: 393
▼
-4
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
122
Punti
18
Tornei
404
Best: 395
▲
7
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
122
Punti
25
Tornei
405
Best: 392
--
0
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
121
Punti
20
Tornei
406
Best: 399
▼
-2
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
121
Punti
28
Tornei
407
Best: 403
▲
19
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
120
Punti
32
Tornei
408
Best: 347
▲
10
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
118
Punti
12
Tornei
409
Best: 230
▲
101
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
117
Punti
15
Tornei
410
Best: 410
▲
6
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
117
Punti
24
Tornei
411
Best: 256
▲
14
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
116
Punti
22
Tornei
412
Best: 412
▲
29
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
116
Punti
25
Tornei
413
Best: 413
▼
-1
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
116
Punti
28
Tornei
414
Best: 289
▼
-6
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
115
Punti
16
Tornei
415
Best: 299
▼
-22
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
115
Punti
27
Tornei
416
Best: 409
▲
6
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
114
Punti
26
Tornei
417
Best: 123
▼
-28
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
113
Punti
15
Tornei
418
Best: 302
▼
-26
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
113
Punti
26
Tornei
419
Best: 301
▲
18
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
113
Punti
27
Tornei
420
Best: 340
▼
-3
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
113
Punti
27
Tornei
421
Best: 404
▲
8
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
112
Punti
22
Tornei
422
Best: 363
▼
-26
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
112
Punti
23
Tornei
423
Best: 244
▲
8
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
112
Punti
29
Tornei
424
Best: 414
▲
12
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
111
Punti
23
Tornei
425
Best: 240
▼
-24
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
111
Punti
31
Tornei
426
Best: 319
▼
-13
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
111
Punti
33
Tornei
427
Best: 427
▲
15
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
110
Punti
24
Tornei
428
Best: 261
▲
4
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
109
Punti
23
Tornei
429
Best: 429
▲
44
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
109
Punti
27
Tornei
430
Best: 430
▲
37
Tiago Torres
POR, 0
109
Punti
29
Tornei
431
Best: 55
▲
8
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
108
Punti
7
Tornei
432
Best: 170
▼
-12
James Trotter
JPN, 01-01-1900
108
Punti
18
Tornei
433
Best: 211
▼
-9
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
108
Punti
18
Tornei
434
Best: 284
▼
-40
Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
108
Punti
21
Tornei
435
Best: 342
▼
-25
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
108
Punti
24
Tornei
436
Best: 347
▲
13
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
108
Punti
26
Tornei
437
Best: 324
▼
-89
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
107
Punti
12
Tornei
438
Best: 438
▲
39
Daniel Siniakov
CZE, 0
107
Punti
17
Tornei
439
Best: 295
▼
-16
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
107
Punti
24
Tornei
440
Best: 432
▲
10
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
107
Punti
24
Tornei
441
Best: 441
▲
5
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
107
Punti
26
Tornei
442
Best: 424
▲
9
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
105
Punti
23
Tornei
443
Best: 443
▲
50
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
105
Punti
25
Tornei
444
Best: 321
▲
8
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
105
Punti
28
Tornei
445
Best: 153
▲
3
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
105
Punti
28
Tornei
446
Best: 446
▲
29
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
104
Punti
14
Tornei
447
Best: 356
▼
-2
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
104
Punti
18
Tornei
448
Best: 448
▲
47
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
104
Punti
27
Tornei
449
Best: 167
▲
27
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
103
Punti
15
Tornei
450
Best: 252
▼
-59
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
103
Punti
16
Tornei
451
Best: 357
▼
-13
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
103
Punti
25
Tornei
452
Best: 452
▲
16
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
103
Punti
29
Tornei
453
Best: 453
--
0
Niels Visker
NED, 05-10-2001
102
Punti
28
Tornei
454
Best: 395
▼
-10
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
101
Punti
17
Tornei
455
Best: 316
▲
1
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
101
Punti
21
Tornei
456
Best: 387
▼
-41
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
101
Punti
21
Tornei
457
Best: 457
▲
37
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
101
Punti
26
Tornei
458
Best: 417
▲
79
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
101
Punti
28
Tornei
459
Best: 314
▼
-16
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
101
Punti
31
Tornei
460
Best: 139
▲
31
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
100
Punti
7
Tornei
461
Best: 449
▼
-6
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
100
Punti
24
Tornei
462
Best: 462
▲
55
Karim Bennani
MAR, 0
99
Punti
19
Tornei
463
Best: 187
▼
-44
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
99
Punti
24
Tornei
464
Best: 160
▼
-43
Li Tu
AUS, 27-05-1996
98
Punti
14
Tornei
465
Best: 373
▼
-30
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
98
Punti
20
Tornei
466
Best: 449
▼
-3
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
98
Punti
29
Tornei
467
Best: 318
▼
-3
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
98
Punti
33
Tornei
468
Best: 63
▼
-3
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
97
Punti
10
Tornei
469
Best: 356
▲
19
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
96
Punti
23
Tornei
470
Best: 281
--
0
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
96
Punti
25
Tornei
471
Best: 415
▲
3
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
95
Punti
26
Tornei
472
Best: 270
▲
30
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
94
Punti
16
Tornei
473
Best: 416
▼
-4
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
94
Punti
17
Tornei
474
Best: 222
▲
7
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
94
Punti
24
Tornei
475
Best: 368
▲
5
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
94
Punti
28
Tornei
476
Best: 476
▲
39
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
94
Punti
29
Tornei
477
Best: 357
▼
-18
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
93
Punti
8
Tornei
478
Best: 289
▼
-45
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
93
Punti
15
Tornei
479
Best: 479
▲
62
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
93
Punti
15
Tornei
480
Best: 361
▼
-2
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
93
Punti
19
Tornei
481
Best: 219
▼
-24
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
92
Punti
16
Tornei
482
Best: 347
▲
2
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
92
Punti
21
Tornei
483
Best: 448
▲
3
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
92
Punti
25
Tornei
484
Best: 484
▲
96
Yannik Kelm
GER, 01-01-1900
92
Punti
26
Tornei
485
Best: 288
▼
-14
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
91
Punti
20
Tornei
486
Best: 486
▲
56
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
91
Punti
21
Tornei
487
Best: 421
▼
-25
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
91
Punti
28
Tornei
488
Best: 424
▲
13
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
91
Punti
29
Tornei
489
Best: 383
▼
-29
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
90
Punti
14
Tornei
490
Best: 39
▼
-50
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
90
Punti
17
Tornei
491
Best: 491
▲
1
Enzo Aguiard
AUS, 0
90
Punti
19
Tornei
492
Best: 455
▲
6
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
90
Punti
19
Tornei
493
Best: 474
▲
6
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
90
Punti
25
Tornei
494
Best: 320
▲
2
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
90
Punti
30
Tornei
495
Best: 390
▼
-13
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
89
Punti
15
Tornei
496
Best: 227
▲
107
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
89
Punti
18
Tornei
497
Best: 485
▼
-12
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
89
Punti
25
Tornei
498
Best: 280
▲
2
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
89
Punti
25
Tornei
499
Best: 424
▼
-45
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
89
Punti
29
Tornei
500
Best: 378
▼
-3
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
88
Punti
23
Tornei
501
Best: 21
▼
-116
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
88
Punti
7
Tornei
502
Best: 388
▼
-15
Karan Singh
IND, 30-06-2003
88
Punti
27
Tornei
503
Best: 427
▲
1
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
87
Punti
20
Tornei
504
Best: 462
▲
46
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
87
Punti
34
Tornei
505
Best: 505
▲
64
Niels McDonald
GER, 0
86
Punti
18
Tornei
506
Best: 506
▲
29
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
86
Punti
19
Tornei
507
Best: 364
▼
-35
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
86
Punti
24
Tornei
508
Best: 505
▼
-2
Karl Poling
USA, 04-08-1999
86
Punti
26
Tornei
509
Best: 161
▼
-30
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
86
Punti
26
Tornei
510
Best: 507
▼
-2
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
86
Punti
29
Tornei
511
Best: 511
▲
12
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
85
Punti
25
Tornei
512
Best: 449
▼
-3
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
85
Punti
26
Tornei
513
Best: 340
▼
-8
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
85
Punti
27
Tornei
514
Best: 358
▼
-48
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
84
Punti
11
Tornei
515
Best: 318
▼
-54
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
84
Punti
19
Tornei
516
Best: 516
▼
-5
Anton Shepp
NZL, 0
84
Punti
21
Tornei
517
Best: 517
▲
3
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
84
Punti
31
Tornei
518
Best: 467
▼
-5
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
83
Punti
20
Tornei
519
Best: 263
▼
-30
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
83
Punti
22
Tornei
520
Best: 449
▼
-6
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
83
Punti
22
Tornei
521
Best: 498
▼
-9
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
83
Punti
27
Tornei
522
Best: 449
▼
-4
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
82
Punti
17
Tornei
523
Best: 485
▼
-4
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
82
Punti
19
Tornei
524
Best: 127
▼
-34
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
82
Punti
27
Tornei
525
Best: 524
▼
-1
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
82
Punti
39
Tornei
526
Best: 125
▼
-5
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
81
Punti
6
Tornei
527
Best: 183
▲
58
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
81
Punti
23
Tornei
528
Best: 177
▲
3
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
81
Punti
28
Tornei
529
Best: 525
▼
-4
Thijs Boogaard
NED, 05-07-2008
80
Punti
12
Tornei
530
Best: 520
▼
-4
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
80
Punti
24
Tornei
531
Best: 507
▼
-24
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
80
Punti
26
Tornei
532
Best: 436
▼
-16
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
80
Punti
33
Tornei
533
Best: 477
▼
-50
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
79
Punti
19
Tornei
534
Best: 334
▼
-12
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
79
Punti
22
Tornei
535
Best: 508
▼
-5
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
79
Punti
22
Tornei
536
Best: 535
--
0
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
79
Punti
23
Tornei
537
Best: 537
▼
-4
Toufik Sahtali
ALG, 0
79
Punti
32
Tornei
538
Best: 532
▼
-6
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
78
Punti
27
Tornei
539
Best: 463
▼
-5
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
77
Punti
11
Tornei
540
Best: 527
▼
-11
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
77
Punti
23
Tornei
541
Best: 541
▲
48
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
77
Punti
25
Tornei
542
Best: 542
▲
25
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
77
Punti
30
Tornei
543
Best: 288
▼
-16
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
75
Punti
8
Tornei
544
Best: 544
▲
61
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
75
Punti
23
Tornei
545
Best: 544
▲
2
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
75
Punti
27
Tornei
546
Best: 298
▼
-43
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
74
Punti
17
Tornei
547
Best: 547
▲
5
Alec Deckers
NED, 0
74
Punti
23
Tornei
548
Best: 229
▼
-3
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
74
Punti
25
Tornei
549
Best: 485
▲
7
Digvijay Pratap Singh
IND, 02-06-2000
74
Punti
27
Tornei
550
Best: 527
▼
-22
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
73
Punti
13
Tornei
551
Best: 540
▼
-3
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
73
Punti
17
Tornei
552
Best: 479
▼
-9
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
73
Punti
21
Tornei
553
Best: 458
--
0
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
73
Punti
28
Tornei
554
Best: 518
▼
-15
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
72
Punti
11
Tornei
555
Best: 455
▼
-4
James Story
GBR, 05-03-2001
72
Punti
14
Tornei
556
Best: 383
▲
12
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
72
Punti
16
Tornei
557
Best: 486
▼
-2
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
72
Punti
16
Tornei
558
Best: 558
▲
6
Peter Makk
HUN, 0
72
Punti
23
Tornei
559
Best: 439
▲
72
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
72
Punti
25
Tornei
560
Best: 515
▲
28
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
72
Punti
25
Tornei
561
Best: 418
▼
-15
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
72
Punti
26
Tornei
562
Best: 424
▼
-5
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
72
Punti
27
Tornei
563
Best: 128
▼
-4
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
71
Punti
4
Tornei
564
Best: 538
▼
-4
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
71
Punti
11
Tornei
565
Best: 469
▼
-3
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
71
Punti
15
Tornei
566
Best: 433
▲
6
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
71
Punti
24
Tornei
567
Best: 477
▼
-23
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
71
Punti
32
Tornei
568
Best: 561
▼
-2
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
70
Punti
26
Tornei
569
Best: 569
▲
63
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
70
Punti
27
Tornei
570
Best: 569
▲
4
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
69
Punti
17
Tornei
571
Best: 358
▲
13
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
69
Punti
21
Tornei
572
Best: 572
▲
20
Alexander Vasilev
BUL, 01-01-1900
68
Punti
15
Tornei
573
Best: 361
▼
-24
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
68
Punti
18
Tornei
574
Best: 574
▲
3
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
68
Punti
30
Tornei
575
Best: 99
▲
3
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
67
Punti
9
Tornei
576
Best: 438
▼
-6
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
67
Punti
20
Tornei
577
Best: 491
▲
2
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
67
Punti
23
Tornei
578
Best: 578
▲
118
Ozan Baris
USA, 31-03-2004
66
Punti
12
Tornei
579
Best: 519
▼
-16
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
66
Punti
21
Tornei
580
Best: 447
▲
21
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
66
Punti
23
Tornei
581
Best: 570
▲
9
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
66
Punti
27
Tornei
582
Best: 582
▲
379
Timo Legout
FRA, 13-03-2002
65
Punti
7
Tornei
583
Best: 191
▲
4
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
65
Punti
12
Tornei
584
Best: 584
▲
70
Ivan Ivanov
BUL, 01-01-1900
65
Punti
23
Tornei
585
Best: 585
▲
13
Izan Almazan Valiente
ESP, 0
65
Punti
24
Tornei
586
Best: 586
▲
13
Karol Filar
POL, 31-08-1998
65
Punti
26
Tornei
587
Best: 517
▼
-11
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
65
Punti
27
Tornei
588
Best: 525
▼
-23
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
65
Punti
28
Tornei
589
Best: 589
▼
-51
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
64
Punti
9
Tornei
590
Best: 590
▲
3
Gavin Young
USA, 0
64
Punti
16
Tornei
591
Best: 150
▲
3
Joao Domingues
POR, 05-10-1993
64
Punti
16
Tornei
592
Best: 479
▲
3
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
64
Punti
21
Tornei
593
Best: 593
▲
90
Lorenzo Angelini
ITA, 0
64
Punti
26
Tornei
594
Best: 540
▲
56
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
64
Punti
31
Tornei
595
Best: 410
▼
-41
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
64
Punti
33
Tornei
596
Best: 546
▲
65
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
63
Punti
12
Tornei
597
Best: 597
▲
22
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
63
Punti
20
Tornei
598
Best: 590
▼
-2
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
63
Punti
24
Tornei
599
Best: 484
▲
5
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
62
Punti
22
Tornei
600
Best: 573
▼
-25
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
62
Punti
26
Tornei
601
Best: 563
▲
1
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
61
Punti
5
Tornei
602
Best: 74
▼
-62
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
61
Punti
13
Tornei
603
Best: 433
▼
-30
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
61
Punti
14
Tornei
604
Best: 474
▲
8
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
61
Punti
18
Tornei
605
Best: 316
▲
13
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
61
Punti
22
Tornei
606
Best: 606
--
0
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
61
Punti
25
Tornei
607
Best: 561
--
0
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
61
Punti
31
Tornei
608
Best: 586
▼
-17
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
61
Punti
32
Tornei
609
Best: 533
▲
68
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
60
Punti
9
Tornei
610
Best: 136
▼
-1
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
60
Punti
11
Tornei
611
Best: 385
▲
6
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
60
Punti
18
Tornei
612
Best: 603
▼
-1
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
60
Punti
18
Tornei
613
Best: 613
▲
1
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
60
Punti
21
Tornei
614
Best: 614
▲
11
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
60
Punti
22
Tornei
615
Best: 615
▲
32
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
60
Punti
24
Tornei
616
Best: 530
▲
102
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
60
Punti
25
Tornei
617
Best: 237
▲
32
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
60
Punti
28
Tornei
618
Best: 618
▲
76
Dylan Dietrich
SUI, 22-09-2004
59
Punti
6
Tornei
619
Best: 430
▼
-4
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
59
Punti
12
Tornei
620
Best: 285
▲
9
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
59
Punti
13
Tornei
621
Best: 470
▼
-1
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
59
Punti
29
Tornei
622
Best: 524
▼
-1
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
59
Punti
30
Tornei
623
Best: 623
▲
104
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
59
Punti
32
Tornei
624
Best: 416
▼
-42
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
58
Punti
10
Tornei
625
Best: 455
▼
-42
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
58
Punti
13
Tornei
626
Best: 448
▲
25
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
58
Punti
14
Tornei
627
Best: 552
▼
-5
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
58
Punti
14
Tornei
628
Best: 595
▲
25
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
58
Punti
20
Tornei
629
Best: 170
▲
23
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
58
Punti
20
Tornei
630
Best: 296
▼
-6
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
58
Punti
20
Tornei
631
Best: 631
▼
-4
Maximo Zeitune
ARG, 0
58
Punti
23
Tornei
632
Best: 431
▼
-35
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
58
Punti
30
Tornei
633
Best: 476
▲
60
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
58
Punti
32
Tornei
634
Best: 520
▲
7
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
57
Punti
10
Tornei
635
Best: 635
▲
25
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
57
Punti
12
Tornei
636
Best: 315
▼
-26
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
57
Punti
12
Tornei
637
Best: 618
▼
-11
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
57
Punti
21
Tornei
638
Best: 443
▼
-5
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
57
Punti
27
Tornei
639
Best: 384
▼
-23
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
56
Punti
14
Tornei
640
Best: 613
▼
-27
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
56
Punti
18
Tornei
641
Best: 603
▼
-4
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
56
Punti
22
Tornei
642
Best: 642
▼
-14
Bruno Fernandez
BRA, 0
56
Punti
26
Tornei
643
Best: 643
▲
15
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
56
Punti
48
Tornei
644
Best: 208
▲
184
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
55
Punti
11
Tornei
645
Best: 432
▼
-3
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
55
Punti
12
Tornei
646
Best: 517
▼
-3
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
55
Punti
14
Tornei
647
Best: 616
▼
-24
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
55
Punti
16
Tornei
648
Best: 638
▼
-10
Melios Efstathiou
CYP, 02-03-1999
55
Punti
24
Tornei
649
Best: 481
▲
10
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
54
Punti
8
Tornei
650
Best: 162
▼
-50
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
54
Punti
14
Tornei
651
Best: 477
▼
-6
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
54
Punti
19
Tornei
652
Best: 652
▲
18
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
54
Punti
19
Tornei
653
Best: 653
▲
62
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
54
Punti
21
Tornei
654
Best: 634
▼
-8
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
54
Punti
22
Tornei
655
Best: 654
▲
20
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
54
Punti
25
Tornei
656
Best: 656
--
0
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
54
Punti
30
Tornei
657
Best: 99
▼
-99
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
53
Punti
11
Tornei
658
Best: 625
▲
6
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
53
Punti
15
Tornei
659
Best: 659
▲
6
Ryan Colby
USA, 0
53
Punti
16
Tornei
660
Best: 594
▼
-26
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
53
Punti
23
Tornei
661
Best: 651
▲
6
Nicolas Villalon
CHI, 21-02-2004
53
Punti
24
Tornei
662
Best: 620
▼
-14
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
53
Punti
25
Tornei
663
Best: 663
▲
150
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
52
Punti
5
Tornei
664
Best: 664
▼
-24
Duncan Chan
CAN, 0
52
Punti
6
Tornei
665
Best: 536
▼
-79
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
52
Punti
9
Tornei
666
Best: 448
▼
-3
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
52
Punti
14
Tornei
667
Best: 614
▲
12
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
52
Punti
17
Tornei
668
Best: 624
▲
3
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
52
Punti
20
Tornei
669
Best: 588
▲
3
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
52
Punti
20
Tornei
670
Best: 513
▲
3
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
52
Punti
22
Tornei
671
Best: 238
▼
-5
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
52
Punti
23
Tornei
672
Best: 450
▼
-15
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
52
Punti
35
Tornei
673
Best: 673
▲
117
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
51
Punti
9
Tornei
674
Best: 285
▼
-113
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
51
Punti
11
Tornei
675
Best: 675
▲
50
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
51
Punti
24
Tornei
676
Best: 625
--
0
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
51
Punti
28
Tornei
677
Best: 677
▲
32
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
51
Punti
34
Tornei
678
Best: 653
▲
2
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
50
Punti
17
Tornei
679
Best: 465
▲
2
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
50
Punti
18
Tornei
680
Best: 552
▼
-12
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
50
Punti
23
Tornei
681
Best: 542
▼
-26
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
50
Punti
24
Tornei
682
Best: 682
▲
58
Spencer Johnson
USA, 0
49
Punti
9
Tornei
683
Best: 207
▼
-53
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
49
Punti
12
Tornei
684
Best: 684
▲
5
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
49
Punti
18
Tornei
685
Best: 502
▼
-1
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
49
Punti
26
Tornei
686
Best: 686
▲
72
Timofei Derepasko
RUS, 0
49
Punti
26
Tornei
687
Best: 687
▲
74
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
49
Punti
29
Tornei
688
Best: 403
▼
-3
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
48
Punti
6
Tornei
689
Best: 689
▲
9
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
48
Punti
13
Tornei
690
Best: 526
▼
-3
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
48
Punti
16
Tornei
691
Best: 586
▲
32
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
48
Punti
16
Tornei
692
Best: 387
▼
-6
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
48
Punti
16
Tornei
693
Best: 693
▲
20
Dong Ju Kim
KOR, 0
48
Punti
18
Tornei
694
Best: 546
▼
-6
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
48
Punti
18
Tornei
695
Best: 620
▼
-59
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
48
Punti
20
Tornei
696
Best: 696
▲
186
Pieter De Lange
NED, 0
48
Punti
21
Tornei
697
Best: 549
▲
37
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
48
Punti
23
Tornei
698
Best: 698
▲
121
Marc Majdandzic
GER, 0
48
Punti
23
Tornei
699
Best: 563
▼
-7
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
48
Punti
25
Tornei
700
Best: 700
▲
6
Franco Ribero
ARG, 09-09-1999
48
Punti
25
Tornei
701
Best: 645
▲
21
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
47
Punti
13
Tornei
702
Best: 527
▼
-3
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
47
Punti
15
Tornei
703
Best: 700
▼
-3
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
47
Punti
15
Tornei
704
Best: 704
▲
8
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
47
Punti
16
Tornei
705
Best: 439
▼
-4
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
47
Punti
18
Tornei
706
Best: 696
▼
-2
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
47
Punti
20
Tornei
707
Best: 483
▼
-5
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
47
Punti
20
Tornei
708
Best: 704
--
0
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
47
Punti
27
Tornei
709
Best: 707
▼
-2
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
47
Punti
29
Tornei
710
Best: 710
▲
438
Kalin Ivanovski
MKD, 11-05-2004
46
Punti
4
Tornei
711
Best: 145
▲
96
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
46
Punti
9
Tornei
712
Best: 456
▼
-77
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
46
Punti
14
Tornei
713
Best: 713
▼
-10
Kasra Rahmani
IRI, 0
46
Punti
18
Tornei
714
Best: 652
▲
2
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
46
Punti
22
Tornei
715
Best: 688
▲
55
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
46
Punti
25
Tornei
716
Best: 716
▲
10
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
46
Punti
27
Tornei
717
Best: 4
▲
3
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
45
Punti
9
Tornei
718
Best: 673
▲
10
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
45
Punti
9
Tornei
719
Best: 617
▲
2
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
45
Punti
12
Tornei
720
Best: 705
▲
4
Manish Sureshkumar
IND, 13-08-1999
45
Punti
20
Tornei
721
Best: 576
▼
-2
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
45
Punti
23
Tornei
722
Best: 656
▼
-17
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
45
Punti
24
Tornei
723
Best: 564
▼
-32
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
45
Punti
26
Tornei
724
Best: 724
▲
141
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
45
Punti
27
Tornei
725
Best: 725
▲
16
Hoyoung Roh
KOR, 0
44
Punti
10
Tornei
726
Best: 604
▲
56
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
44
Punti
13
Tornei
727
Best: 595
▼
-16
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
44
Punti
14
Tornei
728
Best: 299
▼
-59
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
44
Punti
15
Tornei
729
Best: 729
--
0
Hunter Heck
USA, 15-05-2002
44
Punti
15
Tornei
730
Best: 463
▲
13
Sander Jong
NED, 18-05-2000
44
Punti
16
Tornei
731
Best: 279
▼
-1
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
44
Punti
16
Tornei
732
Best: 696
▼
-18
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
44
Punti
18
Tornei
733
Best: 726
▼
-2
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
44
Punti
19
Tornei
734
Best: 620
▼
-1
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
44
Punti
20
Tornei
735
Best: 735
--
0
Nikolai Barsukov
GER, 0
44
Punti
27
Tornei
736
Best: 736
▼
-26
Noa Vukadin
CRO, 0
43
Punti
6
Tornei
737
Best: 737
▲
102
Pierluigi Basile
ITA, 0
43
Punti
16
Tornei
738
Best: 738
▲
30
Pavel Lagutin
RUS, 0
43
Punti
18
Tornei
739
Best: 599
▼
-7
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
43
Punti
21
Tornei
740
Best: 724
▼
-3
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
43
Punti
21
Tornei
741
Best: 508
▼
-3
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
43
Punti
22
Tornei
742
Best: 742
▼
-3
Matteo Covato
ITA, 0
43
Punti
27
Tornei
743
Best: 437
▼
-7
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
43
Punti
28
Tornei
744
Best: 277
▼
-82
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
42
Punti
10
Tornei
745
Best: 745
▲
173
Herman Hoeyeraal
NOR, 0
42
Punti
16
Tornei
746
Best: 746
▼
-1
Nikita Belozertsev
UZB, 0
42
Punti
16
Tornei
747
Best: 747
▲
93
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
42
Punti
17
Tornei
748
Best: 748
▼
-2
Oskar Brostrom Poulsen
DEN, 0
42
Punti
18
Tornei
749
Best: 587
▼
-67
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
42
Punti
22
Tornei
750
Best: 716
▼
-1
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
42
Punti
22
Tornei
751
Best: 717
▼
-34
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
42
Punti
23
Tornei
752
Best: 500
--
0
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
41
Punti
4
Tornei
753
Best: 206
▼
-172
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
41
Punti
8
Tornei
754
Best: 447
▼
-10
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
41
Punti
15
Tornei
755
Best: 718
▼
-1
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
41
Punti
18
Tornei
756
Best: 509
▼
-9
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
41
Punti
19
Tornei
757
Best: 627
▼
-2
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
41
Punti
21
Tornei
758
Best: 496
▼
-68
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
41
Punti
21
Tornei
759
Best: 759
▲
50
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
41
Punti
22
Tornei
760
Best: 756
▲
16
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
41
Punti
23
Tornei
761
Best: 694
▼
-11
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
41
Punti
25
Tornei
762
Best: 760
▼
-2
Nicolas Zanellato
BRA, 22-01-2002
41
Punti
27
Tornei
763
Best: 741
▼
-4
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
41
Punti
29
Tornei
764
Best: 96
▼
-553
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
40
Punti
10
Tornei
765
Best: 622
▼
-3
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
40
Punti
6
Tornei
766
Best: 381
▼
-3
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
40
Punti
8
Tornei
767
Best: 744
▼
-14
Daniel Jade
FRA, 16-03-2009
40
Punti
12
Tornei
768
Best: 459
▼
-2
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
40
Punti
13
Tornei
769
Best: 468
--
0
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
40
Punti
20
Tornei
770
Best: 668
▼
-22
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
40
Punti
20
Tornei
771
Best: 733
--
0
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
40
Punti
26
Tornei
772
Best: 771
--
0
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
40
Punti
28
Tornei
773
Best: 636
▼
-22
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
40
Punti
28
Tornei
774
Best: 562
▼
-203
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
39
Punti
7
Tornei
775
Best: 470
▼
-33
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
39
Punti
13
Tornei
776
Best: 327
▼
-2
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
39
Punti
15
Tornei
777
Best: 544
▼
-133
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
39
Punti
19
Tornei
778
Best: 451
▼
-3
Marko Miladinovic
SRB, 07-12-2000
39
Punti
22
Tornei
779
Best: 362
▲
6
Tim Handel
GER, 18-10-1996
39
Punti
24
Tornei
780
Best: 491
▼
-106
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
38
Punti
10
Tornei
781
Best: 339
▼
-8
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
38
Punti
1
Tornei
782
Best: 161
▼
-3
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
38
Punti
8
Tornei
783
Best: 143
▲
106
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
38
Punti
8
Tornei
784
Best: 760
▼
-1
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
38
Punti
14
Tornei
785
Best: 578
▼
-1
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
38
Punti
16
Tornei
786
Best: 786
▲
8
Sora Fukuda
JPN, 0
38
Punti
19
Tornei
787
Best: 284
▼
-1
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
37
Punti
8
Tornei
788
Best: 29
▼
-149
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
37
Punti
7
Tornei
789
Best: 789
--
0
Michael Antonius
USA, 0
37
Punti
9
Tornei
790
Best: 488
▼
-3
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
37
Punti
9
Tornei
791
Best: 429
--
0
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
37
Punti
12
Tornei
792
Best: 402
▼
-25
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
37
Punti
14
Tornei
793
Best: 553
▲
9
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
37
Punti
14
Tornei
794
Best: 794
▼
-1
Anton Arzhankin
RUS, 0
37
Punti
16
Tornei
795
Best: 782
▼
-3
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
37
Punti
17
Tornei
796
Best: 781
▲
3
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
37
Punti
21
Tornei
797
Best: 724
▼
-40
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
37
Punti
23
Tornei
798
Best: 798
▲
22
Daniel Salazar
COL, 0
37
Punti
24
Tornei
799
Best: 653
▼
-3
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
37
Punti
29
Tornei
800
Best: 606
▼
-12
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
36
Punti
8
Tornei
801
Best: 290
--
0
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
36
Punti
12
Tornei
802
Best: 722
▼
-46
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
36
Punti
21
Tornei
803
Best: 689
▼
-26
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
36
Punti
22
Tornei
804
Best: 804
▲
81
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
36
Punti
24
Tornei
805
Best: 805
▲
90
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
36
Punti
26
Tornei
806
Best: 806
▲
16
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
36
Punti
26
Tornei
807
Best: 351
▼
-12
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
36
Punti
27
Tornei
808
Best: 808
▼
-11
Andrew Johnson
USA, 0
35
Punti
8
Tornei
809
Best: 523
▼
-9
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
35
Punti
9
Tornei
810
Best: 522
▼
-45
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
35
Punti
11
Tornei
811
Best: 541
▼
-114
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
35
Punti
12
Tornei
812
Best: 792
▼
-9
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
35
Punti
14
Tornei
813
Best: 813
▼
-9
Grigory Shebekin
RUS, 0
35
Punti
15
Tornei
814
Best: 784
▲
17
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
35
Punti
15
Tornei
815
Best: 815
▲
48
Dimitris Azoidis
GRE, 09-10-2000
35
Punti
24
Tornei
816
Best: 805
▼
-11
Nicolas Oliveira
BRA, 14-04-2006
34
Punti
6
Tornei
817
Best: 535
▼
-53
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
34
Punti
9
Tornei
818
Best: 399
▼
-12
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
34
Punti
10
Tornei
819
Best: 385
▲
13
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
34
Punti
17
Tornei
820
Best: 395
▲
24
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
34
Punti
20
Tornei
821
Best: 704
▼
-11
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
34
Punti
21
Tornei
822
Best: 712
▼
-11
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
34
Punti
21
Tornei
823
Best: 823
▲
99
Andrea De Marchi
ITA, 0
34
Punti
24
Tornei
824
Best: 716
▼
-1
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
34
Punti
25
Tornei
825
Best: 825
▲
150
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
33
Punti
6
Tornei
826
Best: 451
▼
-218
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
33
Punti
9
Tornei
827
Best: 827
▲
30
Stefan Horia Haita
ROU, 0
33
Punti
12
Tornei
828
Best: 828
▼
-14
Marc Van Der Merwe
RSA, 0
33
Punti
15
Tornei
829
Best: 817
▼
-12
Natan Rodrigues
BRA, 02-02-2002
33
Punti
17
Tornei
830
Best: 830
▲
79
Keshav Chopra
USA, 24-10-2001
33
Punti
18
Tornei
831
Best: 831
▼
-13
Anas Mazdrashki
BUL, 0
33
Punti
21
Tornei
832
Best: 675
▲
22
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
33
Punti
24
Tornei
833
Best: 635
▼
-7
John Sperle
GER, 30-01-2002
33
Punti
24
Tornei
834
Best: 745
▼
-13
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
33
Punti
25
Tornei
835
Best: 835
▲
11
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
33
Punti
27
Tornei
836
Best: 763
▼
-9
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
33
Punti
27
Tornei
837
Best: 760
▲
140
Khololwam Montsi
RSA, 20-11-2002
32
Punti
7
Tornei
838
Best: 810
▲
31
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
32
Punti
10
Tornei
839
Best: 839
▼
-10
Guto Miguel
BRA, 0
32
Punti
11
Tornei
840
Best: 638
▼
-42
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
32
Punti
12
Tornei
841
Best: 486
▼
-33
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
32
Punti
13
Tornei
842
Best: 842
▼
-1
Calvin Mueller
GER, 0
32
Punti
17
Tornei
843
Best: 812
▼
-27
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
32
Punti
17
Tornei
844
Best: 638
▼
-20
William Grant
USA, 13-02-2001
32
Punti
23
Tornei
845
Best: 845
▲
41
Benjamin Pietri
FRA, 0
32
Punti
24
Tornei
846
Best: 846
▼
-21
Jorge Plans
ESP, 0
32
Punti
25
Tornei
847
Best: 575
▲
50
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
32
Punti
27
Tornei
848
Best: 833
▼
-15
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
32
Punti
28
Tornei
849
Best: 828
▼
-14
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
32
Punti
28
Tornei
850
Best: 771
▼
-72
Cosme Rolland De Ravel
FRA, 01-01-1900
31
Punti
4
Tornei
851
Best: 838
▼
-13
Thomas Fancutt
AUS, 25-02-1995
31
Punti
9
Tornei
852
Best: 569
▼
-174
James Watt
NZL, 09-06-2000
31
Punti
9
Tornei
853
Best: 400
▼
-10
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
31
Punti
18
Tornei
854
Best: 854
▼
-12
Jesse Flores
CRC, 0
31
Punti
19
Tornei
855
Best: 12
▼
-8
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
30
Punti
4
Tornei
856
Best: 584
▼
-161
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
30
Punti
5
Tornei
857
Best: 857
▲
251
Jannik Opitz
GER, 0
30
Punti
11
Tornei
858
Best: 520
▼
-43
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
30
Punti
13
Tornei
859
Best: 655
▼
-8
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
30
Punti
19
Tornei
860
Best: 860
▲
23
Tomas Martinez
ARG, 0
30
Punti
21
Tornei
861
Best: 861
▲
12
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
30
Punti
23
Tornei
862
Best: 862
▼
-9
Carles Cordoba
ESP, 0
30
Punti
25
Tornei
863
Best: 852
▼
-8
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
30
Punti
27
Tornei
864
Best: 319
▼
-83
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
29
Punti
9
Tornei
865
Best: 865
▼
-7
Keaton Hance
USA, 0
29
Punti
11
Tornei
866
Best: 866
▼
-6
Noah Zamora
USA, 0
29
Punti
14
Tornei
867
Best: 867
▲
104
Alan Wazny
POL, 0
29
Punti
21
Tornei
868
Best: 622
▼
-6
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
29
Punti
21
Tornei
869
Best: 869
▲
6
Alaa Trifi
TUN, 0
29
Punti
29
Tornei
870
Best: 669
▼
-4
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
29
Punti
32
Tornei
871
Best: 871
--
0
Lorenzo Claverie
ITA, 28-09-2002
28
Punti
2
Tornei
872
Best: 107
▼
-5
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
28
Punti
4
Tornei
873
Best: 873
▼
-17
Jangjun Kim
KOR, 0
28
Punti
5
Tornei
874
Best: 614
▼
-15
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
28
Punti
10
Tornei
875
Best: 720
▼
-5
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
28
Punti
12
Tornei
876
Best: 876
▲
41
Ryo Tabata
JPN, 0
28
Punti
14
Tornei
877
Best: 680
▼
-6
Abel Forger
NED, 25-07-2005
28
Punti
15
Tornei
878
Best: 694
▼
-33
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
28
Punti
18
Tornei
879
Best: 769
▼
-27
Miles Jones
USA, 26-12-2000
28
Punti
19
Tornei
880
Best: 709
▲
1
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
28
Punti
20
Tornei
881
Best: 688
▼
-17
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
28
Punti
26
Tornei
882
Best: 691
▼
-48
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
28
Punti
28
Tornei
883
Best: 858
▲
5
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
27
Punti
5
Tornei
884
Best: 884
▲
261
Bryce Nakashima
USA, 20-02-2004
27
Punti
5
Tornei
885
Best: 885
▼
-8
Jack Anthrop
USA, 0
27
Punti
6
Tornei
886
Best: 80
▼
-106
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
27
Punti
7
Tornei
887
Best: 515
▼
-38
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
27
Punti
15
Tornei
888
Best: 774
▲
17
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
27
Punti
16
Tornei
889
Best: 889
▲
5
Markus Molder
EST, 10-05-2005
27
Punti
16
Tornei
890
Best: 890
▼
-11
Ronit Karki
USA, 0
27
Punti
16
Tornei
891
Best: 810
▲
15
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
27
Punti
16
Tornei
892
Best: 403
▲
99
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
27
Punti
19
Tornei
893
Best: 839
▼
-21
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
27
Punti
20
Tornei
894
Best: 894
▲
26
Tom Zeuch
GER, 0
27
Punti
21
Tornei
895
Best: 729
▼
-8
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
27
Punti
25
Tornei
896
Best: 114
▲
211
Jason Jung
TPE, 15-06-1989
26
Punti
10
Tornei
897
Best: 897
▲
18
Theodore Dean
USA, 0
26
Punti
10
Tornei
898
Best: 438
▼
-50
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
26
Punti
11
Tornei
899
Best: 673
▼
-7
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
26
Punti
13
Tornei
900
Best: 889
▼
-7
Salvador Price
COL, 19-02-2005
26
Punti
14
Tornei
901
Best: 364
▼
-21
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
26
Punti
19
Tornei
902
Best: 902
▲
9
Isaac Becroft
NZL, 29-10-2000
26
Punti
22
Tornei
903
Best: 903
▼
-91
Finn Murgett
GBR, 0
26
Punti
25
Tornei
904
Best: 794
▼
-6
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
26
Punti
28
Tornei
905
Best: 633
▼
-6
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
25
Punti
5
Tornei
906
Best: 638
▼
-6
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
25
Punti
6
Tornei
907
Best: 907
▼
-17
Emon Van Loben Sels
USA, 0
25
Punti
8
Tornei
908
Best: 908
▼
-7
Luis Felipe Miguel
BRA, 0
25
Punti
8
Tornei
909
Best: 438
▲
19
Orel Kimhi
ISR, 19-08-2003
25
Punti
11
Tornei
910
Best: 372
▼
-32
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
25
Punti
11
Tornei
911
Best: 911
▲
71
Kacper Szymkowiak
POL, 10-12-2004
25
Punti
12
Tornei
912
Best: 866
▼
-8
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
25
Punti
14
Tornei
913
Best: 62
▼
-63
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
25
Punti
14
Tornei
914
Best: 878
▼
-12
Tristan Stringer
USA, 18-10-2005
25
Punti
15
Tornei
915
Best: 915
▲
25
Nico Hipfl
AUT, 0
25
Punti
15
Tornei
916
Best: 852
▼
-13
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
25
Punti
15
Tornei
917
Best: 719
▲
15
Hanyi Liu
CHN, 23-05-2001
25
Punti
16
Tornei
918
Best: 130
▼
-10
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
25
Punti
19
Tornei
919
Best: 879
▼
-35
Sam Ryan Ziegann
AUS, 25-07-1998
25
Punti
22
Tornei
920
Best: 666
▼
-10
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
25
Punti
22
Tornei
921
Best: 835
▼
-25
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
25
Punti
23
Tornei
922
Best: 561
▲
73
Fermin Tenti
ARG, 14-06-1997
25
Punti
24
Tornei
923
Best: 684
▼
-11
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
25
Punti
28
Tornei
924
Best: 924
▲
32
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
25
Punti
29
Tornei
925
Best: 745
▼
-12
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
24
Punti
6
Tornei
926
Best: 682
▼
-58
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
24
Punti
8
Tornei
927
Best: 927
▼
-11
Jamie Mackenzie
GER, 0
24
Punti
10
Tornei
928
Best: 505
▼
-98
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
24
Punti
11
Tornei
929
Best: 814
▼
-38
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
24
Punti
12
Tornei
930
Best: 922
▲
8
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
24
Punti
12
Tornei
931
Best: 867
▼
-24
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
24
Punti
15
Tornei
932
Best: 932
▼
-13
Christopher Li
PER, 0
24
Punti
15
Tornei
933
Best: 933
▲
13
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
24
Punti
19
Tornei
934
Best: 934
▼
-13
William Rejchtman Vinciguerra
SWE, 0
24
Punti
22
Tornei
935
Best: 861
▼
-61
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
24
Punti
24
Tornei
936
Best: 923
▼
-13
Daniil Sarksian
ARM, 20-06-2006
24
Punti
28
Tornei
937
Best: 917
▼
-13
Muhammad Shoaib
PAK, 01-01-1900
23
Punti
3
Tornei
938
Best: 237
▼
-13
Nicolas Barrientos
COL, 24-04-1987
23
Punti
4
Tornei
939
Best: 939
▼
-13
Matthew Forbes
USA, 0
23
Punti
6
Tornei
940
Best: 940
▲
20
Arvid Nordquist
SWE, 01-01-1900
23
Punti
7
Tornei
941
Best: 278
▼
-27
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
23
Punti
8
Tornei
942
Best: 942
▼
-106
Oliver Bonding
GBR, 0
23
Punti
8
Tornei
943
Best: 943
▼
-13
Dominik Recek
CZE, 0
23
Punti
12
Tornei
944
Best: 944
▼
-13
Aleksa Ciric
SRB, 0
23
Punti
13
Tornei
945
Best: 546
▼
-12
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
23
Punti
16
Tornei
946
Best: 946
▲
41
Aaron Funk
GER, 01-01-1900
23
Punti
18
Tornei
947
Best: 736
▼
-86
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
23
Punti
20
Tornei
948
Best: 948
▲
1
Louis Larue
FRA, 0
23
Punti
23
Tornei
949
Best: 949
▼
-14
Egor Pleshivtsev
RUS, 0
23
Punti
24
Tornei
950
Best: 950
▲
1
Adan Freire Da Silva
FRA, 0
23
Punti
25
Tornei
951
Best: 951
▲
45
Kerem Yilmaz
TUR, 0
23
Punti
25
Tornei
952
Best: 906
▲
1
Jeremy Gschwendtner
GBR, 01-01-1900
23
Punti
27
Tornei
953
Best: 833
▲
2
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
23
Punti
29
Tornei
954
Best: 850
▼
-18
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
22
Punti
5
Tornei
955
Best: 479
▲
23
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
22
Punti
9
Tornei
956
Best: 712
▼
-27
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
22
Punti
10
Tornei
957
Best: 957
▼
-18
Ziga Sesko
SLO, 0
22
Punti
12
Tornei
958
Best: 958
▼
-15
Bekkhan Atlangeriev
RUS, 0
22
Punti
16
Tornei
959
Best: 773
▼
-15
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
22
Punti
16
Tornei
960
Best: 536
▼
-13
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
22
Punti
19
Tornei